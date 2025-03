LIVESTREAM: Toptalent Ferguson probeert het met een uitval, sprintersploegen zorgen meteen voor organisatie

Prima weersomstandigheden

Op vlak van weer ziet het er erg goed uit voor de rensters. In Brugge is het momenteel 13 graden en schijnt de zon volop. Ook in De Moeren, zal er van zijwind weinig sprake zijn, dat zorgt ervoor dat we net zoals vorig jaar, naar alle waarschijnlijkheid, een massasprint zullen krijgen voor de overwinning.



Met zo'n grote groep richting de finish in De Panne stormen, brengt wel de nodige risico's met zich mee. Dat bleek gisteren nog, toen er slag om slinger gevallen werd in een volledig ontsierde finale. Hopelijk kunnen de rensters vandaag wel alles veilig houden.