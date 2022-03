LIVE Brugge-De Panne: pakt Lotte Kopecky eerste zege in eigen land voor nieuwe ploeg SD Worx?

12:10

12 uur 10. Favorieten. Heel wat sprinters tekenen present voor de 5e editie van Brugge-De Panne. Lotte Kopecky is hier om haar eerste zege in eigen land te pakken voor haar nieuwe ploeg SD Worx. Wereldkampioene Elisa Balsamo bewees dit seizoen al dat ze een gevaarlijke klant is in een sprint. De Italiaanse snelde zondag naar de overwinning in de Trofeo Alfredo Binda. Lorena Wiebes (DSM) is aan een sterk seizoen bezig met 3 overwinningen en de Nederlandse is ook vandaag tuk op de zege. Grace Brown soleerde vorig jaar naar de winst en de Australische is vandaag van de partij om haar titel te verdedigen voor haar nieuwe ploeg FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Andere kanshebsters zijn Marta Bastianelli (Team UAE ADQ), Emma Norsgaard (Movistar) en Alice Barnes (Canyon-SRAM). .