LIVE Brugge-De Panne: Krijgen we nog spektakel bij laatste passage door De Moeren?

16:01 16 uur 01. AG Insurance-NXTG schuift op in het peloton, de rensters zetten zo het nieuwe tenue in de verf. . AG Insurance-NXTG schuift op in het peloton, de rensters zetten zo het nieuwe tenue in de verf.

15:58 Lotte Kopecky werkt aan kop van het peloton. 15 uur 58. Lotte Kopecky werkt aan kop van het peloton

15:55 15 uur 55. 2e passage aan de finish. Het peloton duikt de 2e lokale ronde in. Over 45,1 kilometer kennen we de winnares van de 5e editie van Brugge-De Panne voor vrouwen. . 2e passage aan de finish Het peloton duikt de 2e lokale ronde in. Over 45,1 kilometer kennen we de winnares van de 5e editie van Brugge-De Panne voor vrouwen.

15:53 15 uur 53. Het peloton rijdt richting de finish in De Panne. Daar beginnen ze aan de 2e en laatste lokale ronde van de dag. Welke rol speelt De Moeren straks nog? . Het peloton rijdt richting de finish in De Panne. Daar beginnen ze aan de 2e en laatste lokale ronde van de dag. Welke rol speelt De Moeren straks nog?

15:49 15 uur 49. De ploeggenoten zoeken elkaar op in het peloton. BikeExchange bepaalt nog steeds het tempo aan kop, maar UAE Team ADQ verschijnt ook vooraan. Marta Bastianelli zit ook alert voorin. Is er iets op til in het peloton? . De ploeggenoten zoeken elkaar op in het peloton. BikeExchange bepaalt nog steeds het tempo aan kop, maar UAE Team ADQ verschijnt ook vooraan. Marta Bastianelli zit ook alert voorin. Is er iets op til in het peloton?

15:45 De valpartij van daarnet. Iedereen heeft zijn race kunnen voortzetten! 15 uur 45. De valpartij van daarnet. Iedereen heeft zijn race kunnen voortzetten!

15:43 15 uur 43. Kopgroep ingerekend. De vlucht van de 3 Belgen en de Nederlandse was niet van lange duur. De rensters maken weer deel uit van het peloton en zo ligt de weg terug open. . Kopgroep ingerekend De vlucht van de 3 Belgen en de Nederlandse was niet van lange duur. De rensters maken weer deel uit van het peloton en zo ligt de weg terug open.

15:41 15 uur 41. Kopecky aan kop van het peloton. Lotte Kopecky werkt aan kop van het peloton. In haar wiel zitten de rensters van DSM en ploeggenote Majerus is ook in de buurt. . Kopecky aan kop van het peloton Lotte Kopecky werkt aan kop van het peloton. In haar wiel zitten de rensters van DSM en ploeggenote Majerus is ook in de buurt.

15:41 15 uur 41. De kopgroep verliest enkele seconden en ziet het peloton naderen. . De kopgroep verliest enkele seconden en ziet het peloton naderen.

15:39 15 uur 39. Lorena Wiebes (DSM) komt weer aansluiten. De Nederlandse zit momenteel in de staart van het peloton. . Lorena Wiebes (DSM) komt weer aansluiten. De Nederlandse zit momenteel in de staart van het peloton.

15:36 Mechanische pech voor Lorena Wiebes. Sprintster Lorena Wiebes (DSM) moet even halt houden om haar achterwiel te vervangen. Het is nog vroeg in de wedstrijd dus geen reden tot paniek. . 15 uur 36. Mechanische pech voor Lorena Wiebes Sprintster Lorena Wiebes (DSM) moet even halt houden om haar achterwiel te vervangen. Het is nog vroeg in de wedstrijd dus geen reden tot paniek.

15:33 Tussensprint Veurne. Danique Braam wint de tussensprint in Veurne en ze wint...een fiets! . 15 uur 33. Tussensprint Veurne Danique Braam wint de tussensprint in Veurne en ze wint...een fiets!

15:32 Valpartij in het peloton! In de flank van het peloton haken wat rensters in elkaar. Katia Ragusa (Liv Racing), Léa Curinier (DSM) en Marjolein van 't Geloof (Le Col-Wahoo) gaan tegen de grond. . 15 uur 32. Valpartij in het peloton! In de flank van het peloton haken wat rensters in elkaar. Katia Ragusa (Liv Racing), Léa Curinier (DSM) en Marjolein van 't Geloof (Le Col-Wahoo) gaan tegen de grond.

15:27 15 uur 27. Overzicht van de kopgroep. Sara Van de Vel (IBCT) Fien Delbaere (Multum Accountants Ladies Cycling Team) Senne Knaven (AG Insurance-NXTG) Danique Braam (Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport) . Overzicht van de kopgroep Sara Van de Vel (IBCT) Fien Delbaere (Multum Accountants Ladies Cycling Team)

Senne Knaven (AG Insurance-NXTG) Danique Braam (Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport)

15:25 15 uur 25. BikeExchange werkt aan kop van het peloton. SD Worx stuurt ook een renster naar voor om mee het tempo te bepalen in functie van Lotte Kopecky. . BikeExchange werkt aan kop van het peloton. SD Worx stuurt ook een renster naar voor om mee het tempo te bepalen in functie van Lotte Kopecky.

15:24 15 uur 24. De voorsprong van de 4 koplopers groeit. De noorderburen in de kopgroep werken goed samen om het peloton op afstand te houden. . De voorsprong van de 4 koplopers groeit. De noorderburen in de kopgroep werken goed samen om het peloton op afstand te houden.

15:21 15 uur 21. Senne Knaven: "Zo hoog mogelijk eindigen met de ploeg om nieuwe outfit te tonen". Senne Knaven: "Zo hoog mogelijk eindigen met de ploeg om nieuwe outfit te tonen"

15:18 35 seconden. Het peloton geeft de kopgroep een voorgift van 35 seconden. . 15 uur 18. 35 seconden Het peloton geeft de kopgroep een voorgift van 35 seconden.

15:16 15 uur 16. 3 Belgen in kopgroep. 3 Belgen kleuren de vlucht. Senne Knaven, Fien Delbaere, Sara Van de Vel krijgen nog de Nederlandse Danique Braam mee. . 3 Belgen in kopgroep 3 Belgen kleuren de vlucht. Senne Knaven, Fien Delbaere, Sara Van de Vel krijgen nog de Nederlandse Danique Braam mee.

15:14 15 uur 14. Een nieuwe ontsnapping laat niet lang op zich wachten. 4 rensters blazen de vlucht nieuw leven in. Kunnen zij langer standhouden? . Een nieuwe ontsnapping laat niet lang op zich wachten. 4 rensters blazen de vlucht nieuw leven in. Kunnen zij langer standhouden?

15:10 15 uur 10. Einde verhaal voor kopgroep. De kopgroep is ingerekend. Lotte Kopecky schuift meteen op in het peloton. . Einde verhaal voor kopgroep De kopgroep is ingerekend. Lotte Kopecky schuift meteen op in het peloton.

15:08 15 uur 08. Peloton komt dichter. De kopgroep staat op punt om ingerekend te worden. Ze doen er nog alles aan om het peloton af te houden, maar dat wordt moeilijk. . Peloton komt dichter De kopgroep staat op punt om ingerekend te worden. Ze doen er nog alles aan om het peloton af te houden, maar dat wordt moeilijk.

15:06 15 uur 06. Het peloton maakt seconden goed op de kopgroep. De 6 koplopers houden nog amper 14 seconden over. . Het peloton maakt seconden goed op de kopgroep. De 6 koplopers houden nog amper 14 seconden over.

15:04 15 uur 04. AG Insurance-NXTG. Aan de start verscheen vandaag AG Insurance - NXTG. NXTG kreeg er door toedoen van Patrick Lefevere een nieuwe sponsor bij. Op het tenue van de ploeg staat nu ook AG Insurance. Het is de eerste koers dat ze onder de nieuwe naam zullen afwerken. Het doel is om in 2023 een WorldTour-licentie te verkrijgen. . AG Insurance-NXTG Aan de start verscheen vandaag AG Insurance - NXTG. NXTG kreeg er door toedoen van Patrick Lefevere een nieuwe sponsor bij. Op het tenue van de ploeg staat nu ook AG Insurance. Het is de eerste koers dat ze onder de nieuwe naam zullen afwerken.



Het doel is om in 2023 een WorldTour-licentie te verkrijgen.

14:59 14 uur 59. De Wilde: "Mijn ploeg zet me af op 300 meter van de finish". De Wilde: "Mijn ploeg zet me af op 300 meter van de finish"

14:56 14 uur 56. Niet veel wind in De Panne. Er staat niet veel wind in De Panne, tot ergernis van enkele rensters in het peloton. Als het tot een sprint komt is Lorena Wiebes (DSM) de te kloppen renster. De Nederlandse won al 3 sprints dit seizoen. . Niet veel wind in De Panne Er staat niet veel wind in De Panne, tot ergernis van enkele rensters in het peloton. Als het tot een sprint komt is Lorena Wiebes (DSM) de te kloppen renster. De Nederlandse won al 3 sprints dit seizoen.

14:52 14 uur 52. Livestream. Vanaf nu kan u de livestream van de wedstrijd bekijken op Eén of op deze pagina. Ruben Van Gucht en Ine Beyen gidsen u door de laatste 90 kilometer van Brugge-De Panne. . Livestream Vanaf nu kan u de livestream van de wedstrijd bekijken op Eén of op deze pagina. Ruben Van Gucht en Ine Beyen gidsen u door de laatste 90 kilometer van Brugge-De Panne.

14:50 14 uur 50. De kopgroep begint aan de eerste lokale ronde van 45,1 kilometer in De Panne. We maken ons ook op voor de eerste passage door De Moeren. Veroorzaakt deze meteen opschudding? . De kopgroep begint aan de eerste lokale ronde van 45,1 kilometer in De Panne. We maken ons ook op voor de eerste passage door De Moeren. Veroorzaakt deze meteen opschudding?

14:46 14 uur 46. Het peloton controleert de voorsprong van de kopgroep. De 6 koplopers hebben nog 53 seconden en beginnen bijna aan de eerste lokale ronde van 45,1 kilometer. . Het peloton controleert de voorsprong van de kopgroep. De 6 koplopers hebben nog 53 seconden en beginnen bijna aan de eerste lokale ronde van 45,1 kilometer.

14:42 Een Italiaans onderonsje voor de start met Balsamo en Bastianelli. 14 uur 42. Een Italiaans onderonsje voor de start met Balsamo en Bastianelli

14:36 14 uur 36. De voorsprong van de kopgroep slinkt. Ze houden nog maar 39 seconden over. Over minder dan 10 kilometer beginnen ze aan de eerste lokale ronde in De Panne. . De voorsprong van de kopgroep slinkt. Ze houden nog maar 39 seconden over. Over minder dan 10 kilometer beginnen ze aan de eerste lokale ronde in De Panne.

14:33 14 uur 33. Jonge Belg in kopgroep. Marith Vanhove (Parkhotel Valkenburg) is de jonge Belg in de kopgroep. Vanhove is amper 19 jaar en stond dit seizoen al aan de start van de Omloop het Hageland, Bloeizone Fryslan Tour, Drentse Acht van Westerveld, GP Oetingen en Nokere Koerse. . Jonge Belg in kopgroep Marith Vanhove (Parkhotel Valkenburg) is de jonge Belg in de kopgroep. Vanhove is amper 19 jaar en stond dit seizoen al aan de start van de Omloop het Hageland, Bloeizone Fryslan Tour, Drentse Acht van Westerveld, GP Oetingen en Nokere Koerse.

14:30 14 uur 30. Wiebes: "Ik leg mezelf veel druk op". Wiebes: "Ik leg mezelf veel druk op"

14:21 14 uur 21. Vorig jaar: Grace Brown soleerde naar de overwinning. Vorig jaar speelde de laatste passage door De Moeren een cruciale rol. Na de eerste doortocht werd het peloton in stukken gescheurd, maar kort daarna was het peloton weer compleet. De laatste passage was beslissend. Een elitegroepje kon ontsnappen. Lotte Kopecky had de vlucht gemist en moest vol in de achtervolging. Dat kostte haar wat krachten. Grace Brown kon ontsnappen en ging er alleen vandoor. De Australische reed solo naar de finish in De Panne en schreef de 4e editie van Brugge-De Panne achter haar naam. . Vorig jaar: Grace Brown soleerde naar de overwinning Vorig jaar speelde de laatste passage door De Moeren een cruciale rol. Na de eerste doortocht werd het peloton in stukken gescheurd, maar kort daarna was het peloton weer compleet. De laatste passage was beslissend. Een elitegroepje kon ontsnappen. Lotte Kopecky had de vlucht gemist en moest vol in de achtervolging. Dat kostte haar wat krachten. Grace Brown kon ontsnappen en ging er alleen vandoor. De Australische reed solo naar de finish in De Panne en schreef de 4e editie van Brugge-De Panne achter haar naam.

14:16 14 uur 16. Van 4 naar 6 koplopers. Kirstie Van Haaften en Marith Vanhove hebben na een lange inhaalrace eindelijk het wiel van de kopgroep gevonden. Ze zijn nu met 6 en hebben een voorsprong van 50 seconden. Over 20 kilometer zijn ze in De Panne en kunnen we ons stilaan opmaken voor de eerste passage door De Moeren. . Van 4 naar 6 koplopers Kirstie Van Haaften en Marith Vanhove hebben na een lange inhaalrace eindelijk het wiel van de kopgroep gevonden. Ze zijn nu met 6 en hebben een voorsprong van 50 seconden. Over 20 kilometer zijn ze in De Panne en kunnen we ons stilaan opmaken voor de eerste passage door De Moeren.

14:12 14 uur 12. Kopecky: "Zonder wind wordt het een saaie wedstrijd". Kopecky: "Zonder wind wordt het een saaie wedstrijd"

14:07 14 uur 07. Achtervolgers Kirstie van Haaften en Marith Vanhove naderen tot op 7 seconden van de kopgroep. . Achtervolgers Kirstie van Haaften en Marith Vanhove naderen tot op 7 seconden van de kopgroep.

14:05 14 uur 05. Overzicht van de kopgroep. Hannah Ludwig (Uno-X) Antonia Gröndahl (IBCT) April Tacey (Le Col-Wahoo) Nicole Steigenga (Team Coop-Hitec Products) . Overzicht van de kopgroep Hannah Ludwig (Uno-X) Antonia Gröndahl (IBCT) April Tacey (Le Col-Wahoo) Nicole Steigenga (Team Coop-Hitec Products)

14:03 45 seconden. De kopgroep heeft nog een voorsprong van 45 seconden op het peloton, over 30 kilometer volgt de eerste passage aan de finish in De Panne. . 14 uur 03. 45 seconden De kopgroep heeft nog een voorsprong van 45 seconden op het peloton, over 30 kilometer volgt de eerste passage aan de finish in De Panne.

14:02 Lotte Kopecky bespreekt met ploeggenote Christine Majerus de laatste zaken voor de start. 14 uur 02. Lotte Kopecky bespreekt met ploeggenote Christine Majerus de laatste zaken voor de start

13:58 De kopgroep trekt goed door richting De Panne. 13 uur 58. De kopgroep trekt goed door richting De Panne

13:57 Opgave. De eerste opgave van de dag is een feit. Ella Harris (Canyon-SRAM) stapt na 35 kilometer uit de race. Kopvrouw Alice Barnes mist zo een pion, maar kan nog steeds rekenen op onder anderen Shari Bossuyt. . 13 uur 57. Opgave De eerste opgave van de dag is een feit. Ella Harris (Canyon-SRAM) stapt na 35 kilometer uit de race. Kopvrouw Alice Barnes mist zo een pion, maar kan nog steeds rekenen op onder anderen Shari Bossuyt.

13:54 13 uur 54. Chloe Hosking is onze sprintster vandaag, ik zal de lead-out verzorgen. Elisa Balsamo (Trek-Segafredo). Chloe Hosking is onze sprintster vandaag, ik zal de lead-out verzorgen. Elisa Balsamo (Trek-Segafredo)

13:51 13 uur 51. Het peloton geeft de kopgroep niet veel ruimte. De 4 koplopers proberen er alles aan te doen om hun voorsprong wat uit te breiden, maar daar slagen ze niet in. Het achtervolgende duo komt ook dichter. . Het peloton geeft de kopgroep niet veel ruimte. De 4 koplopers proberen er alles aan te doen om hun voorsprong wat uit te breiden, maar daar slagen ze niet in. Het achtervolgende duo komt ook dichter.

13:50 13 uur 50. Over een uur kan u op Eén de wedstrijd live bekijken. Op deze pagina kan u terecht voor updates met tekst. . Over een uur kan u op Eén de wedstrijd live bekijken. Op deze pagina kan u terecht voor updates met tekst.

13:46 13 uur 46. Tegenaanval van Belgische Vanhove. Kristie van Haaften (Parkhotel Valkenburg) en haar Belgische ploeggenote Marith Vanhove zetten een tegenaanval op poten. Ze zoeken de aansluiting met het kwartet vooraan. . Tegenaanval van Belgische Vanhove Kristie van Haaften (Parkhotel Valkenburg) en haar Belgische ploeggenote Marith Vanhove zetten een tegenaanval op poten. Ze zoeken de aansluiting met het kwartet vooraan.

13:44 13 uur 44. Het is jammer dat er vandaag niet veel wind is, want dat maakt deze wedstrijd altijd lastiger. Lotte Kopecky (SD Worx). Het is jammer dat er vandaag niet veel wind is, want dat maakt deze wedstrijd altijd lastiger. Lotte Kopecky (SD Worx)

13:39 13 uur 39. Vroege vlucht. Na 20 kilometer wedstrijd zijn 4 rensters erin geslaagd om het peloton achter zich te laten. Ze tikken bijna een voorsprong van een minuut aan. . Vroege vlucht Na 20 kilometer wedstrijd zijn 4 rensters erin geslaagd om het peloton achter zich te laten. Ze tikken bijna een voorsprong van een minuut aan.

13:37 13 uur 37. De 4 koplopers krijgen een voorgift van 40 seconden. Doen ze daar nog wat bij? . De 4 koplopers krijgen een voorgift van 40 seconden. Doen ze daar nog wat bij?

13:35 13 uur 35. De kopgroep van 4 heeft voorlopig een kleine voorsprong. Gunt het peloton hen iets? . De kopgroep van 4 heeft voorlopig een kleine voorsprong. Gunt het peloton hen iets?

13:31 13 uur 31. Kopgroep van 4. De 3 rensters maken weer deel uit van het peloton, maar een nieuwe poging blijft niet lang uit. Hannah Ludwig (Uno-X), Antonia Gröndahl (IBCT) en April Tacey (Le Col - Wahoo) hebben de aansluiting gemaakt met Nicole Steigenga. . Kopgroep van 4 De 3 rensters maken weer deel uit van het peloton, maar een nieuwe poging blijft niet lang uit. Hannah Ludwig (Uno-X), Antonia Gröndahl (IBCT) en April Tacey (Le Col - Wahoo) hebben de aansluiting gemaakt met Nicole Steigenga.

13:28 13 uur 28. 3 rensters lanceren een tegenoffensief en gaan op zoek naar de Nederlandse. . 3 rensters lanceren een tegenoffensief en gaan op zoek naar de Nederlandse.

13:24 13 uur 24. 2e aanvalspoging. Een nieuwe aanvalspoging blijft niet uit. Nicole Steigenga (Team Coop-Hitex Products) grijpt haar kans en gaat er alleen vandoor. Ze krijgt een voorgift van 10 seconden. . 2e aanvalspoging Een nieuwe aanvalspoging blijft niet uit. Nicole Steigenga (Team Coop-Hitex Products) grijpt haar kans en gaat er alleen vandoor. Ze krijgt een voorgift van 10 seconden.

13:22 13 uur 22. Na 10 kilometer wedstrijd is het peloton nog compleet. Probeert straks iemand nog iets te ondernemen of barst de koers pas los bij de eerste passage aan de streep in De Panne? . Na 10 kilometer wedstrijd is het peloton nog compleet. Probeert straks iemand nog iets te ondernemen of barst de koers pas los bij de eerste passage aan de streep in De Panne?

13:16 13 uur 16. 3 rensters proberen vroeg in de wedstrijd het peloton achter zich te laten. Marith Vanhove (Parkhotel Valkenburg) is een van de 3 vluchtsters, maar het peloton laat hen niet gaan. . 3 rensters proberen vroeg in de wedstrijd het peloton achter zich te laten. Marith Vanhove (Parkhotel Valkenburg) is een van de 3 vluchtsters, maar het peloton laat hen niet gaan.

13:14 13 uur 14. Lorena Wiebes (DSM) pronkt op de erelijst. De Nederlandse klopte in 2020 de Duitse Lisa Brennauer en Lotte Kopecky in de sprint. Wiebes won dit seizoen al 3 wedstrijden. Ze is nog maar 23 jaar, maar heeft al 39 overwinningen op haar palmares staan. . Lorena Wiebes (DSM) pronkt op de erelijst. De Nederlandse klopte in 2020 de Duitse Lisa Brennauer en Lotte Kopecky in de sprint. Wiebes won dit seizoen al 3 wedstrijden. Ze is nog maar 23 jaar, maar heeft al 39 overwinningen op haar palmares staan.

13:08 13 uur 08. Erelijst Brugge-De Panne. 2021: Grace Brown 2020: Lorena Wiebes 2019: Kirsten Wild 2018: Jolien D'hoore . Erelijst Brugge-De Panne 2021: Grace Brown 2020: Lorena Wiebes 2019: Kirsten Wild 2018: Jolien D'hoore

13:07 13 uur 07. Officiële start. Het officiële startschot is gegeven. Over 162,8 kilometer kennen we de winnares van de 5e editie van Brugge-De Panne voor vrouwen. . Officiële start Het officiële startschot is gegeven. Over 162,8 kilometer kennen we de winnares van de 5e editie van Brugge-De Panne voor vrouwen.

13:02 13 uur 02. De Moeren. De wedstrijd kent biljartvlakke wegen, maar De Moeren is ook dit jaar weer de scherprechter. Bij de passage door De Moeren heeft de wind in de open vlaktes vrij spel en dat kan scheuren veroorzaken in het peloton. De dames wagen zich 2 keer aan De Moeren deze wedstrijd. . De Moeren De wedstrijd kent biljartvlakke wegen, maar De Moeren is ook dit jaar weer de scherprechter. Bij de passage door De Moeren heeft de wind in de open vlaktes vrij spel en dat kan scheuren veroorzaken in het peloton. De dames wagen zich 2 keer aan De Moeren deze wedstrijd.

12:57 Pech voor Lonneke Uneken vroeg in de wedstrijd. Nog voor de officiële start kampen enkele rensters met mechanische problemen in het peloton. Lonneke Uneken (SD Worx) moet halt houden wegens een lekke band en Claudia Jongerius (Bingoal Casino - Chevalmeire - Van Ecyk Sport) heeft ook mechanische pech. . 12 uur 57. Pech voor Lonneke Uneken vroeg in de wedstrijd Nog voor de officiële start kampen enkele rensters met mechanische problemen in het peloton. Lonneke Uneken (SD Worx) moet halt houden wegens een lekke band en Claudia Jongerius (Bingoal Casino - Chevalmeire - Van Ecyk Sport) heeft ook mechanische pech.

12:53 Bekijk hier de start op de Grote Markt van Brugge. 12 uur 53. Bekijk hier de start op de Grote Markt van Brugge

12:51 12 uur 51. Na 72 kilometer volgt de eerste passage aan de finish in De Panne. Daar resten de rensters nog 2 lokale ronden van 45,1 kilometer. . Na 72 kilometer volgt de eerste passage aan de finish in De Panne. Daar resten de rensters nog 2 lokale ronden van 45,1 kilometer.

12:48 12 uur 48 match begonnen Start! De rensters vertrekken in Brugge. Over 8,8 kilometer volgt de officiële start en kan de koers losbarsten.

12:43 De rensters maken zich op voor de start in Brugge. 12 uur 43. De rensters maken zich op voor de start in Brugge

12:39 Movistar met favoriete Emma Norsgaard voor de start van de wedstrijd. 12 uur 39. Movistar met favoriete Emma Norsgaard voor de start van de wedstrijd

12:36 12 uur 36. Livestream. Om 14.50 u kan u de wedstrijd bekijken op Eén. . Livestream Om 14.50 u kan u de wedstrijd bekijken op Eén.

12:34 12 uur 34. Officiële start om 13.05 u. Om 12.45 u schieten de rensters uit de startblokken in Brugge. Na 8,8 kilometer klinkt op de Torhoutsesteenweg het officiële startschot. . Officiële start om 13.05 u Om 12.45 u schieten de rensters uit de startblokken in Brugge. Na 8,8 kilometer klinkt op de Torhoutsesteenweg het officiële startschot.

12:31 12 uur 31. 4e World Tour-wedstrijd van 2022. Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) staat aan de leiding van het World Tour-klassement met 720 punten. De 2e plek is voor Lotte Kopecky (SD Worx) en de 3e plek voor Lorena Wiebes (DSM). Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo) is de leidster van het jongerenklassement. . 4e World Tour-wedstrijd van 2022 Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) staat aan de leiding van het World Tour-klassement met 720 punten. De 2e plek is voor Lotte Kopecky (SD Worx) en de 3e plek voor Lorena Wiebes (DSM).



Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo) is de leidster van het jongerenklassement.

12:27 De rensters van Canyon-SRAM zijn gefocust voor de start van Brugge-De Panne. 12 uur 27. De rensters van Canyon-SRAM zijn gefocust voor de start van Brugge-De Panne.

12:10 12 uur 10. Favorieten. Heel wat sprinters tekenen present voor de 5e editie van Brugge-De Panne. Lotte Kopecky is hier om haar eerste zege in eigen land te pakken voor haar nieuwe ploeg SD Worx. Wereldkampioene Elisa Balsamo bewees dit seizoen al dat ze een gevaarlijke klant is in een sprint. De Italiaanse snelde zondag naar de overwinning in de Trofeo Alfredo Binda. Lorena Wiebes (DSM) is aan een sterk seizoen bezig met 3 overwinningen en de Nederlandse is ook vandaag tuk op de zege. Grace Brown soleerde vorig jaar naar de winst en de Australische is vandaag van de partij om haar titel te verdedigen voor haar nieuwe ploeg FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Andere kanshebsters zijn Marta Bastianelli (Team UAE ADQ), Emma Norsgaard (Movistar) en Alice Barnes (Canyon-SRAM). . Favorieten Heel wat sprinters tekenen present voor de 5e editie van Brugge-De Panne. Lotte Kopecky is hier om haar eerste zege in eigen land te pakken voor haar nieuwe ploeg SD Worx.



Wereldkampioene Elisa Balsamo bewees dit seizoen al dat ze een gevaarlijke klant is in een sprint. De Italiaanse snelde zondag naar de overwinning in de Trofeo Alfredo Binda.



Lorena Wiebes (DSM) is aan een sterk seizoen bezig met 3 overwinningen en de Nederlandse is ook vandaag tuk op de zege.



Grace Brown soleerde vorig jaar naar de winst en de Australische is vandaag van de partij om haar titel te verdedigen voor haar nieuwe ploeg FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope.



Andere kanshebsters zijn Marta Bastianelli (Team UAE ADQ), Emma Norsgaard (Movistar) en Alice Barnes (Canyon-SRAM).

12:04 Het parcours van de 5e editie van Brugge-De Panne voor vrouwen. 12 uur 04. Het parcours van de 5e editie van Brugge-De Panne voor vrouwen