LIVESTREAM: Peloton breekt even, maar alles komt terug bij elkaar na passage De Moeren

15:46 15 uur 46. Mede door de smalle wegen en een valpartij wordt het peloton nu op een lint getrokken. Nog een dikke 15 kilometer een het spel van de wind kan opnieuw beginnen.

15:46 15 uur 46. Krijgen we nog een aanvalspoging? In de laatste 20 minuten is er niets noemenswaardig gebeurd. Het is voorlopig wachten op de volgende passage in De Moeren, al mogen we daar niet te veel van verwachten, want de wind blaast vandaag net niet hard genoeg om grote verschillen te maken.

15:42 Luister wat die andere Belgische favoriet op de ritzege, Lotte Kopecky, te zeggen heeft:. 15 uur 42.

15:37 15 uur 37. Een kleine opfrissing. Nog even een opfrissing van deze rit: 3 keer kregen we een aanvalspoging, maar evenveel keer werd het avontuur na minder dan een halfuur in de kiem gesmoord. Eerst kregen we een aanval van het trio Van Haaften-De Smedt-Olson en daarna tweemaal een enkele vluchter: eerst Bennett, daarna De Groot. Voor het overige zorgde passage in De Moeren even voor enkele breuken in het peloton, maar op dit moment is alles terug bij elkaar. Stevenen we af op een onvermijdelijke massasprint, of gooit een 2e passage in De Moeren nog roet in het eten? . Een kleine opfrissing Nog even een opfrissing van deze rit:

3 keer kregen we een aanvalspoging, maar evenveel keer werd het avontuur na minder dan een halfuur in de kiem gesmoord. Eerst kregen we een aanval van het trio Van Haaften-De Smedt-Olson en daarna tweemaal een enkele vluchter: eerst Bennett, daarna De Groot.



Voor het overige zorgde passage in De Moeren even voor enkele breuken in het peloton, maar op dit moment is alles terug bij elkaar.

Stevenen we af op een onvermijdelijke massasprint, of gooit een 2e passage in De Moeren nog roet in het eten?

15:24 15 uur 24. Ik denk toch dat het een massasprint wordt straks. Het is o zo moeilijk om hier weg te rijden. Lieselot Decroix, co-commentator.

15:21 Ook ex-wereldkampioenes in het veld Ceylin Alvarado en Sanne Cant zijn van de partij vandaag. . 15 uur 21.

15:20 15 uur 20. Waaieralarm in de Moeren: vrouwenpeloton breekt in stukken. Waaieralarm in de Moeren: vrouwenpeloton breekt in stukken

15:15 15 uur 15. Een van de rensters in een 2e groepje: Amalie Dideriksen. De wereldkampioen van 2016 kende geen al te goed seizoensbegin en wordt er na de eerste passage al uit gereden. Het tempo wordt nu wel gedrukt in het peloton en wellicht kunnen de 2 achtergebleven groepjes nog eens terugkeren.

15:15 15 uur 15. Van waaiers kunnen we niet echt spreken, maar het gaat toch zienderogen sneller. Emma Norsgaard, Jolien D'hoore en Lotte Kopecky zien we goed vooraan meedraaien.

15:13 15 uur 13. Enkele breuken in het peloton. De passage in De Moeren eist meteen zijn tol. We zien al een paar pionnen ervan tussen uit vallen! Het peloton trekt zich op een lint. Alle favorieten zien we wel voorlopig goed voorin.

15:09 15 uur 09. Eerste passage De Moeren! Barst de koers nu wel helemaal open? Een voorlopig zoutloze etappe kan wel wat vuurwerk gebruiken. Wie durft het op de kant te zetten? Of is er net te weinig wind?

15:04 15 uur 04. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1375085576630771717

15:02 Opgave Shari Bossuyt. Opnieuw wordt er gevallen in het peloton en deze keer is het landgenote Shari Bossuyt die van haar fiets tuimelt. De 20-jarige renster van NXTG Racing moet haar race ongewild staken. . 15 uur 02.

14:57 14 uur 57. Eerste keer aan de aankomst. Het peloton bolt voor een eerste van 3 keer over de finish in De Panne. Het spel met de wind kan en mag stilaan beginnen. De eerste passage in De Moeren komt nu dichtbij.

14:52 Valpartij Jessica Allen. Jessica Allen (Team Bike Exchange) heeft even kunnen proeven van het Polderse asfalt. De 27-jarige Allen kan niet verder en moet opgeven. De Australische moet zelfs worden afgevoerd naar het ziekenhuis. . 14 uur 52.

14:44 De ingrediënten voor waaiers zijn er alvast: veel wind en open vlaktes. 14 uur 44.

14:42 14 uur 42. Vanaf 15.00 u live op Eén. Vanaf de klok van 3 kan u de koers live volgen op Eén of via de livestream op deze pagina. Ruben Van Gucht en Lieselot Decroix verzorgen het commentaar.

14:37 14 uur 37. Ook De Groot is eraan voor de moeite. Bij het binnenrijden van het lokaal circuit moet ook Marieke De Groot weer plaatsnemen in het peloton. Haar avontuurtje duurde slechts 10 minuten. Wanneer zien we een duurzame ontsnapping?

14:26 14 uur 26. déjà vu? De voorsprong van De Groot flirtte even met de minuut, maar de bonus van de Nederlandse is nog slechts 26 seconden. We hebben even een déjà vu momentje.