Grace Brown soleert naar zege in De Panne, sprinters laten zich ringeloren

De Moeren zorgen voor het beloofde spektakel

Brugge - De Panne Women Classic stond vooraf in het teken van De Moeren, waar de wind in de open vlaktes van de Polders vrij spel heeft. Iedereen was op zijn hoede voor eventuele waaiers en dat vertolkte zich in traag wedstrijdbegin.

Het eerste deel van de wedstrijd was een ongezouten stoofpotje. Niemand durfde in de aanval te gaan en een vlucht van de dag kwam er nooit. Er werd 3 keer geprobeerd om weg te rijden, maar evenveel keer werd een eenzame aanvalspoging in de kiem gesmoord.

Het was wachten tot de eerste passage in De Moeren vooraleer de koers echt losbarstte. De wind scheurde het peloton een eerste keer in stukken, maar al snel kwam alles weer bij elkaar.

De 2e passage in De Moeren moest dus voor vuurwerk zorgen en dat deed het ook. Er werd nu een versnelling hoger geschakeld en de beste vrouwen in koers vormden een elitegroep met onder meer Jolien D'hoore, Chloe Hosking en Kirsten Wild.

Lotte Kopecky liet zich verrassen en belandde in een 2e groepje achter de koplopers. Maar met een indrukwekkend nummertje stormde de Belgische kampioene in 1 ruk naar de kopgroep.

De 13 koplopers hadden na de passage in De Moeren een voorsprong van een halve minuut op een achtervolgende groep met onder anderen Lorena Wiebes en Marta Bastianelli, die de boot hadden gemist.