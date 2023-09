LIVE: Knalt Van der Poel meteen naar eerste zege in regenboogtrui in Bretagne Classic?

De jonge Aaron Van der Beken beleeft dit jaar zijn doorbraak in het profpeloton. De 20-jarige landgenoot kwam vorig jaar over van het belofteteam van Lotto-Dstny en heeft nu duidelijk zijn plaatsje gevonden bij Bingoal WB. Hoe ver draagt zijn poging?

12 uur 04. Aaron Van der Beken. De jonge Aaron Van der Beken beleeft dit jaar zijn doorbraak in het profpeloton. De 20-jarige landgenoot kwam vorig jaar over van het belofteteam van Lotto-Dstny en heeft nu duidelijk zijn plaatsje gevonden bij Bingoal WB. Hoe ver draagt zijn poging? .

In het peloton maken ze zich geen zorgen om de 2 aanvallers. Er wordt van de rust gebruik gemaakt om plaspauzes in te lassen.

11 uur 55. In het peloton maken ze zich geen zorgen om de 2 aanvallers. Er wordt van de rust gebruik gemaakt om plaspauzes in te lassen. .

clock 11:50

11 uur 50. Toch een vlucht! Verschillende teams gaven aan dat er nog geen vlucht vertrokken was, maar bij de start van de uitzending zien we dat er toch een groepje is dat al bijna 7 minuten verzameld heeft! Het is nog niet duidelijk wie mee is, we zien Alpecin-Deceuninck wel werken op kop van het peloton. .