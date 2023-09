LIVE: Duo krijgt ruime voorsprong in Bretagne Classic, Van der Poel showt regenboogtrui

In het peloton is het ondertussen etenstijd. Overal worden zakjes aangenomen, het gaat er duidelijk nog kalm aan toe.

12 uur 44. In het peloton is het ondertussen etenstijd. Overal worden zakjes aangenomen, het gaat er duidelijk nog kalm aan toe. .

Col de Trédudon. Van der Beken en Tonelli beginnen aan de klim naar het hoogste punt van deze koers. De Col de Trédudon is 1,9 kilometer lang en stijgt met 4,4%. Niet de allerzwaarste beklimming dus, maar het zal ongetwijfeld wel in de kleren kruipen. . 12 uur 41.

40 km/u na 2 uur. In het 2e uur lag het tempo een tikkeltje lager. Er staan wel al 80,3 kilometer op de teller, goed voor ongeveer 40 kilometer per uur. . 12 uur 37.

12 uur 33. Slechte voortekens? De statistieken spreken niet in het voordeel van Van der Poel. In de laatste 10 edities finishte geen enkele Nederlander op het podium en nog nooit won een wereldkampioen de Bretagne Classic. Veegt hij die statistieken van tafel? .

12 uur 20. We naderen stilaan het keerpunt. In de komende 15 kilometer hoeven de renners niet te veel te rekenen op dalende wegen. .

12 uur 13. Zowat het hele team van Alpecin-Deceuninck is aan kop van het peloton te vinden. Mathieu van der Poel houdt zich iets verder in het pak schuil en heeft nog tijd om een praatje te slaan met zijn collega's. .

12 uur 08. 6 minuten. Door de controle van de mannen van Van der Poel in het peloton geraakt het duo voorin niet veel verder weg dan 6 minuten. Op dit lastige parcours is dat zeker geen gevaarlijke voorsprong. .

12 uur 04. Aaron Van der Beken. De jonge Aaron Van der Beken beleeft dit jaar zijn doorbraak in het profpeloton. De 22-jarige landgenoot kwam vorig jaar over van het belofteteam van Lotto-Dstny en heeft nu duidelijk zijn plaatsje gevonden bij Bingoal WB. Hoe ver draagt zijn poging? .

11 uur 55. In het peloton maken ze zich geen zorgen om de 2 aanvallers. Er wordt van de rust gebruik gemaakt om plaspauzes in te lassen. .

clock 11:50

11 uur 50. Toch een vlucht! Verschillende teams gaven aan dat er nog geen vlucht vertrokken was, maar bij de start van de uitzending zien we dat er toch een groepje is dat al bijna 7 minuten verzameld heeft! Het is nog niet duidelijk wie mee is, we zien Alpecin-Deceuninck wel werken op kop van het peloton. .