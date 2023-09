LIVE: Bretagne Classic breekt van ver open, Van der Poel heeft het moeilijk

Fase per fase

Fase per fase

clock 15:42 15 uur 42. De tegenaanval van Calmejane en Moscon is een chasse-patate geworden. Ze worden bij de kraag gevat door het peloton, het gat naar voren bedraagt 1'40. In de achtergrond blijven grote namen sneuvelen. Cosnefroy probeert achter de wagens terug te keren naar het peloton, het is maar de vraag of dat nog lukt. . De tegenaanval van Calmejane en Moscon is een chasse-patate geworden. Ze worden bij de kraag gevat door het peloton, het gat naar voren bedraagt 1'40.

In de achtergrond blijven grote namen sneuvelen. Cosnefroy probeert achter de wagens terug te keren naar het peloton, het is maar de vraag of dat nog lukt.

clock 15:39 15 uur 39. De Lie keert terug. De Lie moest daarnet even laten lopen, maar kan dankzij een ploegmaat toch nog terugkeren in het peloton. Al gaat het ook bij de jonge Belg niet meer van harte. . De Lie keert terug De Lie moest daarnet even laten lopen, maar kan dankzij een ploegmaat toch nog terugkeren in het peloton. Al gaat het ook bij de jonge Belg niet meer van harte.

clock 15:38 40 km/u na 200 km. Na 5 uur koers hebben de renners precies 200 kilometer afgelegd. Een eenvoudige rekensom dus: 40 km/u. . 15 uur 38. average speed 40 km/u na 200 km Na 5 uur koers hebben de renners precies 200 kilometer afgelegd. Een eenvoudige rekensom dus: 40 km/u.

clock 15:36 Coat en Hale. Voor het duo op kop is het weer klimmen geblazen. De strook is maar 400 meter lang, maar met 10% wel erg steil. . 15 uur 36. mountain Coat en Hale Voor het duo op kop is het weer klimmen geblazen. De strook is maar 400 meter lang, maar met 10% wel erg steil.

clock 15:34 15 uur 34. Bij UAE hebben ze Majka op kop gezet. De bonus van Van Dijke en Küng zou anders te groot worden. Van der Poel blijft het bijzonder moeilijk hebben met het tempo, maar probeert toch wat op te schuiven. . Bij UAE hebben ze Majka op kop gezet. De bonus van Van Dijke en Küng zou anders te groot worden. Van der Poel blijft het bijzonder moeilijk hebben met het tempo, maar probeert toch wat op te schuiven.

clock 15:31 15 uur 31. Van der Poel helemaal achteraan! Het lijkt niet het dagje van Van der Poel te worden! De wereldkampioen bengelt helemaal achteraan het peloton. . Van der Poel helemaal achteraan! Het lijkt niet het dagje van Van der Poel te worden! De wereldkampioen bengelt helemaal achteraan het peloton.

clock 15:28 15 uur 28. Tijdsverschillen. Van Dijke en Küng denderen voort en laten Calmejane en Moscon niet dichter komen. Die laatste hangen op 40" van de kop van de koers, maar hebben wel een ruime voorsprong op het peloton, dat op 1'25 van de leiders zit. . Tijdsverschillen Van Dijke en Küng denderen voort en laten Calmejane en Moscon niet dichter komen. Die laatste hangen op 40" van de kop van de koers, maar hebben wel een ruime voorsprong op het peloton, dat op 1'25 van de leiders zit.

clock 15:25 15 uur 25.

clock 15:21 15 uur 21. Moscon is aangesloten bij Calmejane, met 2 jagen ze op de leiders. In het peloton stoppen de mannen van FDJ en Jumbo-Visma af, waardoor nog een pakketje renners uit de achtergrond terugkeert. . Moscon is aangesloten bij Calmejane, met 2 jagen ze op de leiders. In het peloton stoppen de mannen van FDJ en Jumbo-Visma af, waardoor nog een pakketje renners uit de achtergrond terugkeert.

clock 15:17 15 uur 17. 20 seconden. Van Dijke en Küng draaien goed rond. Ze hebben al 20 seconden beet. In het peloton zien we ondertussen een tegenaanval uit het kamp van Intermarché. . 20 seconden Van Dijke en Küng draaien goed rond. Ze hebben al 20 seconden beet. In het peloton zien we ondertussen een tegenaanval uit het kamp van Intermarché.

clock 15:14 15 uur 14. De achtervolgende groepjes smelten weer samen tot een peloton. Op het moment van de aansluiting ondernemen Madouas en Masnada meteen een poging om naar de leiders te rijden, zonder succes. . De achtervolgende groepjes smelten weer samen tot een peloton. Op het moment van de aansluiting ondernemen Madouas en Masnada meteen een poging om naar de leiders te rijden, zonder succes.

clock 15:11 15 uur 11. Scheurtjes in de afdaling! Ook de afdaling van het klimmetje is onverhard. Mick van Dijke en Küng aarzelen niet en gooien zich naar beneden. In de achtervolging verbrokkelt het een beetje. Van der Poel zit in een 3e groepje. . Scheurtjes in de afdaling! Ook de afdaling van het klimmetje is onverhard. Mick van Dijke en Küng aarzelen niet en gooien zich naar beneden. In de achtervolging verbrokkelt het een beetje. Van der Poel zit in een 3e groepje.

clock 15:08 15 uur 08. Aan de top van de strook creëert een groepje met Küng even een gaatje, maar opnieuw geraakt niemand echt weg. . Aan de top van de strook creëert een groepje met Küng even een gaatje, maar opnieuw geraakt niemand echt weg.

clock 15:06 15 uur 06. Sagan zal ook vandaag niet meestrijden om de prijzen. Hij laat op 80 kilometer van de streep lopen. . Sagan zal ook vandaag niet meestrijden om de prijzen. Hij laat op 80 kilometer van de streep lopen.

clock 15:05 Le Helles. We zijn begonnen aan de onverharde strook! Alaphilippe maakt daarvan gebruik en knalt een eerste keer weg uit het peloton. Ver geraakt hij niet, want onder meer Benoot en Van Avermaet reageren erg alert. De finale lijkt wel begonnen. . 15 uur 05. unpaved strip Le Helles We zijn begonnen aan de onverharde strook! Alaphilippe maakt daarvan gebruik en knalt een eerste keer weg uit het peloton. Ver geraakt hij niet, want onder meer Benoot en Van Avermaet reageren erg alert. De finale lijkt wel begonnen.

clock 15:02 15 uur 02. De baantjes worden smaller, het tempo vliegt de hoogte in. Het lijkt een kwestie van tijd voor we de kleppers in actie zien. . De baantjes worden smaller, het tempo vliegt de hoogte in. Het lijkt een kwestie van tijd voor we de kleppers in actie zien.

clock 14:57 14 uur 57. Einde verhaal! Het avontuur van Van der Beken en Tonelli zit er op 85 kilometer van de streep op. Het duo wordt opgeslokt door het peloton, geen vluchters meer dus. . Einde verhaal! Het avontuur van Van der Beken en Tonelli zit er op 85 kilometer van de streep op. Het duo wordt opgeslokt door het peloton, geen vluchters meer dus.

clock 14:56 14 uur 56. We zien nu toch al wat voorzichtige versnellingen in het peloton. Sénéchal loodst Alaphilippe naar voren op een kort knikje en creëert op die manier wat onrust bij de concurrentie. Op een echte demarrage is het nog steeds wachten. . We zien nu toch al wat voorzichtige versnellingen in het peloton. Sénéchal loodst Alaphilippe naar voren op een kort knikje en creëert op die manier wat onrust bij de concurrentie. Op een echte demarrage is het nog steeds wachten.

clock 14:54 Nog iets meer dan 2 uur koers. Na ruim 4 uur is de gemiddelde snelheid nu toch wat gezakt. Met een gemiddelde van 39,4 km/u worden de renners aan de streep verwacht rond 17.00 uur. . 14 uur 54. average speed Nog iets meer dan 2 uur koers Na ruim 4 uur is de gemiddelde snelheid nu toch wat gezakt. Met een gemiddelde van 39,4 km/u worden de renners aan de streep verwacht rond 17.00 uur.