LIVE: Van Aert schudt nieuwe versnelling uit zijn benen in Bretagne Classic

clock 16:24 16 uur 24. Van Aert wordt weer ingerekend. Het peloton vat Van Aert weer bij de kraag. Dat is op 40 seconden van de eenzame leider Jan Tratnik. . Van Aert wordt weer ingerekend Het peloton vat Van Aert weer bij de kraag. Dat is op 40 seconden van de eenzame leider Jan Tratnik.

clock 16:22 16 uur 22. Het laatste gaatje dichten op de kop van de koers lukt Van Aert nog niet. Hij krijgt steun van de Noor Urianstad. . Het laatste gaatje dichten op de kop van de koers lukt Van Aert nog niet. Hij krijgt steun van de Noor Urianstad.

clock 16:19 16 uur 19. Van Aert probeert het opnieuw. In zijn eentje raapt Van Aert de eerste vluchters op. Die zijn blij dat ze het wiel kunnen houden van onze landgenoot. Nog 25 km. . Van Aert probeert het opnieuw In zijn eentje raapt Van Aert de eerste vluchters op. Die zijn blij dat ze het wiel kunnen houden van onze landgenoot. Nog 25 km.

clock 16:17 Kopgroep spat uit elkaar. Een pittige heuvel is het ideale terrein voor Tratnik om voorin aan de haal te gaan. Trentin en Piccolo proberen de Sloveen in het vizier te houden. . 16 uur 17. hill Kopgroep spat uit elkaar Een pittige heuvel is het ideale terrein voor Tratnik om voorin aan de haal te gaan. Trentin en Piccolo proberen de Sloveen in het vizier te houden.

clock 16:16 16 uur 16. Het gros van het peloton komt in lintvorming weer aansluiten in het spoor van Van Aert en co. . Het gros van het peloton komt in lintvorming weer aansluiten in het spoor van Van Aert en co.

clock 16:14 16 uur 14. Versnelling Van Aert! Op 30 km van de streep breekt het peloton in stukken. Dat is te wijten aan een temporuk van Wout van Aert. Stybar en Girmay gaan mee met onze landgenoot. . Versnelling Van Aert! Op 30 km van de streep breekt het peloton in stukken. Dat is te wijten aan een temporuk van Wout van Aert.



Stybar en Girmay gaan mee met onze landgenoot.

clock 16:12 16 uur 12. Pogacar wrijft in handen. Trentin en Oliveira zijn ploegmakkers van Pogacar, zij kunnen straks dus dienst doen als springplank voor de Sloveen. Als Pogacars benen goed genoeg zijn, tenminste. . Pogacar wrijft in handen Trentin en Oliveira zijn ploegmakkers van Pogacar, zij kunnen straks dus dienst doen als springplank voor de Sloveen. Als Pogacars benen goed genoeg zijn, tenminste.



clock 16:10 16 uur 10. In de kopgroep geven ploegmakkers Trentin en Oliveira vol gas. Ook de 13 medevluchters draaien goed rond. Het verschil blijft 50 seconden, het peloton heeft dus zijn handen aan vol aan de 15 leiders. . In de kopgroep geven ploegmakkers Trentin en Oliveira vol gas. Ook de 13 medevluchters draaien goed rond.



Het verschil blijft 50 seconden, het peloton heeft dus zijn handen aan vol aan de 15 leiders.

clock 16:05 Eenkhoorn en Tim Declercq zijn de grote motoren in het peloton. 16 uur 05. Eenkhoorn en Tim Declercq zijn de grote motoren in het peloton

clock 16:00 16 uur . Van Aert in spoor van Pogacar. In het peloton wijken de grote kanonnen niet van elkaars zijde. Van Aert houdt het achterwiel van Pogacar aandachtig in de gaten. Nog 40 kilometer. . Van Aert in spoor van Pogacar In het peloton wijken de grote kanonnen niet van elkaars zijde. Van Aert houdt het achterwiel van Pogacar aandachtig in de gaten. Nog 40 kilometer.

clock 15:53 15 uur 53. 16 koplopers. Voorin komen de tegenaanvallers met onder meer Trentin en Tratnik aansluiten bij de 6 vroege vluchters. Het peloton moet een gat van 1 minuut dichtritsen. Jumbo-Visma komt Quick Step-Alpha Vinyl een handje toesteken. . 16 koplopers Voorin komen de tegenaanvallers met onder meer Trentin en Tratnik aansluiten bij de 6 vroege vluchters.



Het peloton moet een gat van 1 minuut dichtritsen. Jumbo-Visma komt Quick Step-Alpha Vinyl een handje toesteken.

clock 15:51 De ruggen van de 10 tegenaanvallers. 15 uur 51. De ruggen van de 10 tegenaanvallers

clock 15:47 15 uur 47. Quick Step ment peloton. Ook Davide Ballerini was in het tegenoffensief getrokken. Maar de Italiaan liet zich uitzakken tot in het peloton, waar zijn team Quick Step-Alpha Vinyl nu de forcing voert. The Wolfpack is hier met Bagioli, Cerny, Declercq, Honoré, Schmid, Stybar en dus Ballerini. . Quick Step ment peloton Ook Davide Ballerini was in het tegenoffensief getrokken. Maar de Italiaan liet zich uitzakken tot in het peloton, waar zijn team Quick Step-Alpha Vinyl nu de forcing voert.



The Wolfpack is hier met Bagioli, Cerny, Declercq, Honoré, Schmid, Stybar en dus Ballerini.

clock 15:43 15 uur 43. 10 tegenaanvallers. Achter de rug van de 6 koplopers vloeien 2 groepjes samen. We tellen nu 10 tegenaanvallers: Trentin, Rui Oliveira, Paret-Peintre, Piccolo, Geniets, Zoccarato, Tratnik, Hoelgaard, Bittner en Neilands. . 10 tegenaanvallers Achter de rug van de 6 koplopers vloeien 2 groepjes samen.



We tellen nu 10 tegenaanvallers: Trentin, Rui Oliveira, Paret-Peintre, Piccolo, Geniets, Zoccarato, Tratnik, Hoelgaard, Bittner en Neilands.



clock 15:38 Valpartij nummer 3 in het peloton. Deze keer is de Est Tanel Kangert (BikeExchange) de onfortuinlijke renner die tegen de vlakte gaat. Nog ruim 50 kilometer, de finale staat voor de deur. . 15 uur 38. fall Valpartij nummer 3 in het peloton Deze keer is de Est Tanel Kangert (BikeExchange) de onfortuinlijke renner die tegen de vlakte gaat.



Nog ruim 50 kilometer, de finale staat voor de deur.

clock 15:36 15 uur 36. Waar is Jumbo-Visma? Om de haverklap proberen renners weg te veren uit het peloton. Wout van Aert (Jumbo-Visma) kan enkel maar toekijken, hij heeft momenteel geen ploegmaten die al dat aanvalsgeweld kunnen counteren. . Waar is Jumbo-Visma? Om de haverklap proberen renners weg te veren uit het peloton.



Wout van Aert (Jumbo-Visma) kan enkel maar toekijken, hij heeft momenteel geen ploegmaten die al dat aanvalsgeweld kunnen counteren.

clock 15:32 De aanval van Paret-Peintre. 15 uur 32. De aanval van Paret-Peintre

clock 15:28 15 uur 28. Stybar is teruggewaaid naar het peloton, waar Pogacar, Van Aert, Sagan en Narvaez klaarzitten op de eerste rijen. . Stybar is teruggewaaid naar het peloton, waar Pogacar, Van Aert, Sagan en Narvaez klaarzitten op de eerste rijen.

clock 15:25 Paret-Peintre versnelt in peloton. Op een heuveltje brengt Aurélien Paret-Peintre leven in de brouwerij. Dat inspireert onder meer Stybar en Tratnik om in de tegenaanval te gaan. Door die stroomstoot zakt de voorsprong van de 6 vluchters onder de 2 minuten. . 15 uur 25. hill Paret-Peintre versnelt in peloton Op een heuveltje brengt Aurélien Paret-Peintre leven in de brouwerij. Dat inspireert onder meer Stybar en Tratnik om in de tegenaanval te gaan.



Door die stroomstoot zakt de voorsprong van de 6 vluchters onder de 2 minuten.