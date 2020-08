LIVE: Opgaves, valpartijen en kopgroep met Belg: volg hier de Bretagne Classic

13:10 13 uur 10. De uitdunning gaat door, niet alleen in het peloton maar ook in de kopgroep. Nu nemen we afscheid van Maxime Cam. . De uitdunning gaat door, niet alleen in het peloton maar ook in de kopgroep. Nu nemen we afscheid van Maxime Cam.

13:03 Tijdsverschil. Het verschil is onder de 3 minuten gezakt. . 13 uur 03. Tijdsverschil Het verschil is onder de 3 minuten gezakt.

12:56 12 uur 56. Morice lost. Voor Julien Morice beginnen de inspanningen hun tol te eisen. Hij moet zijn vluchtgezellen laten gaan. Er blijven nog 7 leiders over. . Morice lost Voor Julien Morice beginnen de inspanningen hun tol te eisen. Hij moet zijn vluchtgezellen laten gaan. Er blijven nog 7 leiders over.

12:49 Beelden van de vluchters en het peloton in St Brieuc. Let ook zeker op de forse regen en wind. Geen pretje om in te koersen! 12 uur 49. Beelden van de vluchters en het peloton in St Brieuc. Let ook zeker op de forse regen en wind. Geen pretje om in te koersen!

12:46 Gemiddelde snelheid. De renners hebben 3 uur koers in de benen en daarin hebben we net geen 125 kilometer afgelegd. Dat maakt een gemiddelde snelheid van 41,4 km/u tot nu toe. . 12 uur 46. Gemiddelde snelheid De renners hebben 3 uur koers in de benen en daarin hebben we net geen 125 kilometer afgelegd. Dat maakt een gemiddelde snelheid van 41,4 km/u tot nu toe.

12:45 12 uur 45. Het is mijn eerste race sinds de break, ik sta te popelen om weer te rijden. Ik heb goed getraind en hoop er bij te zijn in de finale. Sep Vanmarcke. Het is mijn eerste race sinds de break, ik sta te popelen om weer te rijden. Ik heb goed getraind en hoop er bij te zijn in de finale. Sep Vanmarcke

12:40 12 uur 40. Arkéa-Samsic. In het peloton werken 2 mannetjes van Arkéa-Samsic. De Fransen hebben geen uitgesproken kopman, al maakten Romain Hardy en Daniel McLay een behoorlijke indruk in de Ronde van Wallonië. . Arkéa-Samsic In het peloton werken 2 mannetjes van Arkéa-Samsic. De Fransen hebben geen uitgesproken kopman, al maakten Romain Hardy en Daniel McLay een behoorlijke indruk in de Ronde van Wallonië.

12:31 Tijdsverschil. Buiten de vele opgaves verandert er overigens niet veel aan het wedstrijdverhaal. Gestaag blijft de voorsprong van de 8 leiders (De Tier, Cavagna, Will Clarke, Cam, Morice, Cataford, Bizjigitov en Rosskopf) dalen: nog 3'20". . 12 uur 31. Tijdsverschil Buiten de vele opgaves verandert er overigens niet veel aan het wedstrijdverhaal. Gestaag blijft de voorsprong van de 8 leiders (De Tier, Cavagna, Will Clarke, Cam, Morice, Cataford, Bizjigitov en Rosskopf) dalen: nog 3'20".

12:30 Opgave. We hadden beter een extra boekhouder ingehuurd om alle opgaves te kunnen noteren. We hebben inmiddels ook al afscheid genomen van de Fransen Hivert, Doubey en Le Turnier. Wie wordt straks de laatste der Mohikanen? . 12 uur 30. Opgave We hadden beter een extra boekhouder ingehuurd om alle opgaves te kunnen noteren. We hebben inmiddels ook al afscheid genomen van de Fransen Hivert, Doubey en Le Turnier. Wie wordt straks de laatste der Mohikanen?

12:20 Opgave Van Keirsbulck. Het gaat CCC maar niet voor de wind. Nu stapt ook Guillaume Van Keirsbulck uit de koers. Hij ondervindt te veel hinder van de valpartij van daarnet. . 12 uur 20. Opgave Van Keirsbulck Het gaat CCC maar niet voor de wind. Nu stapt ook Guillaume Van Keirsbulck uit de koers. Hij ondervindt te veel hinder van de valpartij van daarnet.

12:17 12 uur 17. De Tier. Floris De Tier is de Belgische vertegenwoordiger in de kopgroep. Hij eindigde vorig jaar bij zijn eerste deelname op de 30e plaats. De Tier is al sinds 2015 een gewaardeerd lid van het wielerpeloton, maar hij wacht wel nog altijd op een eerste profzege. . De Tier Floris De Tier is de Belgische vertegenwoordiger in de kopgroep. Hij eindigde vorig jaar bij zijn eerste deelname op de 30e plaats. De Tier is al sinds 2015 een gewaardeerd lid van het wielerpeloton, maar hij wacht wel nog altijd op een eerste profzege.

12:10 12 uur 10. Favorieten. Er zijn al heel wat opgaves geweest, maar er blijft nog veel lekkers over in het peloton. Wie zijn de favorieten? Titelverdediger Sep Vanmarcke natuurlijk, al is het een beetje gissen naar zijn vormpeil. Michael Matthews lijkt een gevaarlijke klant te worden, net als ex-winnaar Rui Costa, die sprinter Gaviria als bliksemafleider heeft in zijn team. Deceuninck-Quick Step mag je ook nooit uitvlakken. Zij hebben Cavagna in de kopgroep en houden nog Sénéchal en Hodeg achter de hand. En let ook op de Spanjaard Ivan Garcia Cortina, die in het verleden niet terugdeinsde voor de Vlaamse koersen. . Favorieten Er zijn al heel wat opgaves geweest, maar er blijft nog veel lekkers over in het peloton. Wie zijn de favorieten? Titelverdediger Sep Vanmarcke natuurlijk, al is het een beetje gissen naar zijn vormpeil. Michael Matthews lijkt een gevaarlijke klant te worden, net als ex-winnaar Rui Costa, die sprinter Gaviria als bliksemafleider heeft in zijn team.

Deceuninck-Quick Step mag je ook nooit uitvlakken. Zij hebben Cavagna in de kopgroep en houden nog Sénéchal en Hodeg achter de hand. En let ook op de Spanjaard Ivan Garcia Cortina, die in het verleden niet terugdeinsde voor de Vlaamse koersen.

12:07 Verjaardag. De Ethiopiër Grmay zal wel andere omstandigheden gewoon zijn dan dit helse weer. Tot overmaat van ramp is het ook nog eens zijn verjaardag vandaag: hij wordt 29 jaar. Gelukkige verjaardag ofwel "melikami lideti" in het Amhaars! . 12 uur 07. Verjaardag De Ethiopiër Grmay zal wel andere omstandigheden gewoon zijn dan dit helse weer. Tot overmaat van ramp is het ook nog eens zijn verjaardag vandaag: hij wordt 29 jaar. Gelukkige verjaardag ofwel "melikami lideti" in het Amhaars!

12:00 Val. Er wordt een val gemeld in het peloton. Onder meer Luka Mezgec is een van de slachtoffers, maar hij is weer kunnen vertrekken. Kort erna worden de opgaves van Allegaert, Sütterlin, Boy van Poppel (Danny gaf al eerder op) en Quarterman gecommuniceerd, al is het niet meteen duidelijk over er een verband is. Wat wel duidelijk is: het is een slagveld vandaag. . 12 uur . Val Er wordt een val gemeld in het peloton. Onder meer Luka Mezgec is een van de slachtoffers, maar hij is weer kunnen vertrekken. Kort erna worden de opgaves van Allegaert, Sütterlin, Boy van Poppel (Danny gaf al eerder op) en Quarterman gecommuniceerd, al is het niet meteen duidelijk over er een verband is. Wat wel duidelijk is: het is een slagveld vandaag.

11:52 11 uur 52.

11:38 Tijdsverschil. Het verschil van de 8 vluchters blijft zienderogen dalen. Ze hebben nu nog maar 4'40". Het is nu al duidelijk dat deze vlucht het niet tot in de finale zal uitzingen. . 11 uur 38. Tijdsverschil Het verschil van de 8 vluchters blijft zienderogen dalen. Ze hebben nu nog maar 4'40". Het is nu al duidelijk dat deze vlucht het niet tot in de finale zal uitzingen.

11:35 Opgave. Intussen bij de mannen regent het niet alleen druppels maar ook opgaves. Door de namen van Vandenbergh, Moschetti en Van Poppel mogen we al een streep trekken. . 11 uur 35. Opgave Intussen bij de mannen regent het niet alleen druppels maar ook opgaves. Door de namen van Vandenbergh, Moschetti en Van Poppel mogen we al een streep trekken.

11:29 11 uur 29. vrouwenwielrennen Lizzie Deignan wint GP Plouay in hondse weersomstandigheden

11:27 11 uur 27. Deignan wint bij de vrouwen! Lizzie Deignan, voorheen Armitstead, wint de sprint tegen haar landgenote Lizzie Banks met gemak. Het is haar 3e overwinning in de GP Plouay. . Deignan wint bij de vrouwen! Lizzie Deignan, voorheen Armitstead, wint de sprint tegen haar landgenote Lizzie Banks met gemak. Het is haar 3e overwinning in de GP Plouay.

11:24 11 uur 24. Het pleit is beslecht, de achtervolgers hebben het opgegeven. De winnares zit vooraan: Banks of Deignan? . Het pleit is beslecht, de achtervolgers hebben het opgegeven. De winnares zit vooraan: Banks of Deignan?

11:16 Bevestiging van het positieve geval bij Bora-Hansgrohe. 11 uur 16. Bevestiging van het positieve geval bij Bora-Hansgrohe

11:11 11 uur 11. Onder meer Amy Pieters, Elisa Longo Borghini, Liane Lippert en Cecilie Uttrup Ludwig kunnen Van Vleuten volgen. De Nederlandse kannibaal heeft nog ploegmate Brown in steun, maar ze lijkt er toch alleen voor te staan. Het verschil loopt weer op. . Onder meer Amy Pieters, Elisa Longo Borghini, Liane Lippert en Cecilie Uttrup Ludwig kunnen Van Vleuten volgen. De Nederlandse kannibaal heeft nog ploegmate Brown in steun, maar ze lijkt er toch alleen voor te staan. Het verschil loopt weer op.

11:09 11 uur 09. Wereldkampioene Van Vleuten ranselt de boel uit elkaar in de achtervolging. Op 11 kilometer van de finish naderen ze tot op een halve minuut. . Wereldkampioene Van Vleuten ranselt de boel uit elkaar in de achtervolging. Op 11 kilometer van de finish naderen ze tot op een halve minuut.

11:05 11 uur 05. Stand van zaken bij de vrouwen. De wedstrijd bij de mannen zit min of meer op slot, dus kunnen wij ons concentreren op die van de vrouwen, waar we de slotronde ingaan. Deignan en Banks hebben nog altijd meer dan een minuut voorsprong op het peloton, waar ook Lotto-Soudal helpt in de achtervolging. . Stand van zaken bij de vrouwen De wedstrijd bij de mannen zit min of meer op slot, dus kunnen wij ons concentreren op die van de vrouwen, waar we de slotronde ingaan. Deignan en Banks hebben nog altijd meer dan een minuut voorsprong op het peloton, waar ook Lotto-Soudal helpt in de achtervolging.

11:05 Tijdsverschil. De voorsprong van de leiders blijft teruglopen. Ze hebben nog minder dan 6 minuten. . 11 uur 05. Tijdsverschil De voorsprong van de leiders blijft teruglopen. Ze hebben nog minder dan 6 minuten.

10:49 Opgave. Ook voor Romain Cardis (Total) zit de wedstrijd er na 50 kilometer al op. . 10 uur 49. Opgave Ook voor Romain Cardis (Total) zit de wedstrijd er na 50 kilometer al op.

10:49 10 uur 49. 3 leiders rijden weg, eentje rijdt de struiken in. 3 leiders rijden weg, eentje rijdt de struiken in

10:46 10 uur 46.

10:44 Tijdsverschil. We zijn nog geen uur ver en de voorsprong van de vluchters begint al terug te lopen. Het was ooit meer dan 7 minuten, nu is het nog 6'50". . 10 uur 44. Tijdsverschil We zijn nog geen uur ver en de voorsprong van de vluchters begint al terug te lopen. Het was ooit meer dan 7 minuten, nu is het nog 6'50".

10:40 10 uur 40. Grote val houdt helft van vrouwenpeloton op. Grote val houdt helft van vrouwenpeloton op

10:40 Opgave. We kunnen al een eerste opgave melden in de koers bij de mannen. Voor de Deen Michael Carbel (NTT) is de wedstrijd al voorbij. . 10 uur 40. Opgave We kunnen al een eerste opgave melden in de koers bij de mannen. Voor de Deen Michael Carbel (NTT) is de wedstrijd al voorbij.

10:35 Update vrouwen. Een valpartij, de regen en de wind hebben voor een schifting gezorgd in de wedstrijd bij de vrouwen. Op 30 kilometer van de finish rijden Banks en Deignan aan de leiding. . 10 uur 35. Update vrouwen Een valpartij, de regen en de wind hebben voor een schifting gezorgd in de wedstrijd bij de vrouwen. Op 30 kilometer van de finish rijden Banks en Deignan aan de leiding.

10:34 10 uur 34. Geen Bora-Hansgrohe. Bora-Hansgrohe is vandaag niet van start mogen gaan, omdat iemand in het team positief heeft getest op corona. Het is (nog) niet bekend of dat een renner of een personeelslid is. . Geen Bora-Hansgrohe Bora-Hansgrohe is vandaag niet van start mogen gaan, omdat iemand in het team positief heeft getest op corona. Het is (nog) niet bekend of dat een renner of een personeelslid is.

10:34 10 uur 34.

10:32 10 uur 32. Vallende renster hindert Anna Van Der Breggen, die moet achtervolgen. Vallende renster hindert Anna Van Der Breggen, die moet achtervolgen

10:24 Tijdsverschil. In het peloton hebben ze geen zin om nu al fanatiek de jacht in te zetten. De 8 leiders hebben al meer dan 7 minuten. . 10 uur 24. Tijdsverschil In het peloton hebben ze geen zin om nu al fanatiek de jacht in te zetten. De 8 leiders hebben al meer dan 7 minuten.

10:06 Bij de vrouwen is het nog altijd een compact peloton. 10 uur 06. Bij de vrouwen is het nog altijd een compact peloton.

10:04 Tijdsverschil. In het peloton gaat het blok er ostentatief op. Het verschil is in een vingerknip 4'30". . 10 uur 04. Tijdsverschil In het peloton gaat het blok er ostentatief op. Het verschil is in een vingerknip 4'30".

10:02 8 leiders. Cavagna heeft het gezelschap gekregen van een groep met daarbij Floris De Tier. Samen met Cam, Rosskopf, Will Clarke, Bizjigitov, Morice en Cataford slaan ze de handen in elkaar. Ze hebben al meer dan een minuut. . 10 uur 02. 8 leiders Cavagna heeft het gezelschap gekregen van een groep met daarbij Floris De Tier. Samen met Cam, Rosskopf, Will Clarke, Bizjigitov, Morice en Cataford slaan ze de handen in elkaar. Ze hebben al meer dan een minuut.

09:56 Guur weer. De renners en rensters lijken vandaag niet gespaard te worden door de weergoden. Aan de finish in Plouay is het momenteel mistig en regenachtig. . 09 uur 56. Guur weer De renners en rensters lijken vandaag niet gespaard te worden door de weergoden. Aan de finish in Plouay is het momenteel mistig en regenachtig.

09:55 09 uur 55.

09:53 09 uur 53. Een eenzame vlucht in zo'n lange koers is wat ondankbaar, maar gelukkig zijn er 7 renners op komst voor Cavagna. . Een eenzame vlucht in zo'n lange koers is wat ondankbaar, maar gelukkig zijn er 7 renners op komst voor Cavagna.

09:51 09 uur 51. Onvermoeibare Cavagna. Gisteren veroverde hij nog zilver op het EK tijdrijden (nauwelijks een paar dagen na zijn Franse titel in het tijdrijden) en nu weert hij zich opnieuw: Rémi Cavagna gaat alleen op pad. . Onvermoeibare Cavagna Gisteren veroverde hij nog zilver op het EK tijdrijden (nauwelijks een paar dagen na zijn Franse titel in het tijdrijden) en nu weert hij zich opnieuw: Rémi Cavagna gaat alleen op pad.

09:46 09 uur 46. Start. We zijn eraan begonnen voor een tocht van bijna 250 kilometer over Bretoense wegen. . Start We zijn eraan begonnen voor een tocht van bijna 250 kilometer over Bretoense wegen.

09:41 Loic Vliegen zou vandaag wel eens kunnen verrassen. Hij bewees in de Ronde van Wallonië al dat de conditie goed is. 09 uur 41. Loic Vliegen zou vandaag wel eens kunnen verrassen. Hij bewees in de Ronde van Wallonië al dat de conditie goed is.

09:39 Rui Costa is een van de grote namen aan de start. Hij werd hier al eens 2e, in 2012 na Edvald Boasson Hagen. 09 uur 39. Rui Costa is een van de grote namen aan de start. Hij werd hier al eens 2e, in 2012 na Edvald Boasson Hagen.

09:35 09 uur 35. Vrouwen. Intussen zijn de vrouwen al aan hun wedstrijd begonnen, al heeft die wedstrijd even stilgelegen door problemen met het parcours. Bij de vrouwen heet de race wel nog altijd GP Plouay (volgt u nog?). Anna van der Breggen probeert een dag na haar Europese titel tijdrijden opnieuw te triomferen. Ze won hier ook vorig jaar. Tegenstand komt hopelijk van Lotte Kopecky, de kopvrouw van Lotto-Soudal. . Vrouwen Intussen zijn de vrouwen al aan hun wedstrijd begonnen, al heeft die wedstrijd even stilgelegen door problemen met het parcours. Bij de vrouwen heet de race wel nog altijd GP Plouay (volgt u nog?). Anna van der Breggen probeert een dag na haar Europese titel tijdrijden opnieuw te triomferen. Ze won hier ook vorig jaar. Tegenstand komt hopelijk van Lotte Kopecky, de kopvrouw van Lotto-Soudal.

09:22 09 uur 22. 2 dubbelaars. We schreven daarnet dat slechts een handvol renners zowel vandaag start als in de Tour, maar nader onderzoek leert ons dat het er maar 2 zijn: Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) en Jonas Koch (CCC). Dat komt natuurlijk omdat de meeste Tourrenners het EK van morgen als laatste voorbereiding nemen. . 2 dubbelaars We schreven daarnet dat slechts een handvol renners zowel vandaag start als in de Tour, maar nader onderzoek leert ons dat het er maar 2 zijn: Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) en Jonas Koch (CCC). Dat komt natuurlijk omdat de meeste Tourrenners het EK van morgen als laatste voorbereiding nemen.

09:13 09 uur 13. Geen Naesen (Oliver dan toch). Oliver Naesen won hier zowel in 2016 als 2018, maar hij is er vandaag niet bij wegens de nakende Tour. Slechts een handvol renners start zowel in Bretagne als straks in de Tour. Er staat wel een andere Naesen aan de start: broer Lawrence. Kan hij de familie-eer hoog houden? . Geen Naesen (Oliver dan toch) Oliver Naesen won hier zowel in 2016 als 2018, maar hij is er vandaag niet bij wegens de nakende Tour. Slechts een handvol renners start zowel in Bretagne als straks in de Tour. Er staat wel een andere Naesen aan de start: broer Lawrence. Kan hij de familie-eer hoog houden?

09:06 09 uur 06.