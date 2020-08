Eekhoff rolt rode loper uit voor ploegmaat Matthews in Bretagne Classic

Sparen staat dan weer niet in het woordenboek van Rémi Cavagna, want 1 dag na zijn zilveren medaille op het EK tijdrijden en 4 dagen na zijn Franse titel tegen de klok weerde hij zich weer vanaf de start.

Net als de vrouwen moesten de mannen vroeg opstaan, want om 9.45u begonnen ze er al aan. Terwijl de vrouwen een hele voormiddag in helse omstandigheden (regen en wind) moesten rijden , hadden de mannen het geluk dat het voor de finale tijdig opklaarde.

Motor valt stil vlak voor de renners

Belgen tonen zich, maar zonder succes

Toen het peloton tot op 1 minuut naderde, liet Cavagna zijn medevluchters, met de daarbij Floris De Tier, achter. Een moedige poging, die wel ten dode opgeschreven was.

In de finale regende het dan geen druppels meer, maar wel nog aanvallen. Onder meer Bakelants, Claeys en Aimé De Gendt lieten zich opmerken. Enkel die laatste was mee toen de beslissing viel op 2 kilometer van het einde.

De onvermoeibare Nils Eekhoff, vorig jaar nog in zak en as toen hij de wereldtitel bij de beloften moest afgeven, offerde zich volledig op in dienst voor Matthews.

Matthews hoefde enkel nog rekening te houden met de snelle Mezgec, maar dat varkentje werd vakkundig gewassen door de Australiër. Het is zijn eerste zege van het seizoen. Op de erelijst volgt hij Sep Vanmarcke op.