Na spannend secondespel tot op de streep: Edward Theuns knalt uit onverzettelijke kopgroep naar zege in Bredene Koksijde

Voor de laatste individuele zege van Edward Theuns moeten we al bijna 4 jaar terug in de tijd. In Boedapest won hij toen de slotrit van de Ronde van Hongarije. Dan zal deze Bredene Koksijde Classic een trapje hoger staan, denken we.

De Primavera van het Noorden kreeg een ontknoping die naam waardig. Zonder Poggio, maar wel met een secondespel tot op de streep. Edward Theuns was de snelste uit het groepje aanvallers dat pas in de laatste bocht bijgehaald werd door het peloton.

Schijn bedriegt.



Wie enkel de uitslag bestudeert, zal denken dat de Bredene Koksijde Classic opnieuw op een massasprint is uitgedraaid, met een heel peloton in dezelfde tijd.

Alleen was die samensmelting tussen aanvallers en kopgroep pas in de laatste bocht een feit. In de heuvelzone reed in twee trapjes een sterk vijftiental weg.

Met onder meer Florian Vermeersch, Edward Theuns, Luke Lamperti, Alec Segaert en Nils Eekhoff waren veel ploegen vertegenwoordigd vooraan.

Daar zat dus muziek in. Ook al hield de wind minder erg huis dan gedacht, toch kon slechts een klein peloton jacht maken op de aanvallers. De werkmieren raakten dus snel opgesoupeerd. Te snel.

Het werd wel nog een nagelbijter in de slotronde in Koksijde. In de allerlaatste bocht kreeg het peloton dan toch de kop van de koers te pakken, na een achtervolging van 100 kilometer.

Op het moment van samenkomen had Theuns zijn sprint toen al gelanceerd, op een meter of 250 van de streep. Lamperti en Eekhoff probeerden hem nog wel te remonteren, maar kwamen er niet over.

Straffe spurt van Theuns, na ijzersterk voorbereidend werk van zijn jonge ploegmaat Jakob Söderqvist. Het duo van Lidl-Trek had dan toch het winnende lot als aanvallers tegen het verzamelde sprintgeweld.