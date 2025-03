LIVESTREAM (14.15 uur): Volgt Luca Mozzato zichzelf op in de Bredene Koksijde Classic?

Start om 12.15 uur

Om 12.15 uur wordt in Bredene het startschot gegeven voor de 21e Bredene Koksijde Classic.



De wedstrijd is traditioneel voer voor sprinters, vorig jaar was de Italiaan Luca Mozzato de snelste van het pak in Koksijde.



We volgen de koers straks op de voet vanaf de start. Tv-kijkers kunnen vanaf 14.15 uur terecht op VRT 1, online zit je hier gebeiteld met onze livestream.