LIVE Bredene Koksijde: Zes vroege vluchters anticiperen meteen op de aangekondigde waaieroorlog

UAE start dus slechts met z'n zessen, maar er zijn ook ploegen die het met nog minder moeten doen. Lidl-Trek is opnieuw met amper vijf renners, net als VF Group-Bardiani en XDS-Astana.



Die laatste ploeg leek zelfs even met vier te starten, tot de Chinees Haoyu Su werd opgeroepen voor zijn koersdebuut in België. Het is behelpen voor sommige ploegen in deze drukke periode.