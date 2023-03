LIVESTREAM: Waaierspektakel of massasprint in de Bredene Koksijde Classic?

clock 14:41 14 uur 41. "Allez Brent, goeie", roept een fan op de flanken van de Rodeberg. Van Moer lurkt aan zijn bidon en peutert met zijn 3 metgezellen weer 15 seconden van de achterstand af. . "Allez Brent, goeie", roept een fan op de flanken van de Rodeberg. Van Moer lurkt aan zijn bidon en peutert met zijn 3 metgezellen weer 15 seconden van de achterstand af.

clock 14:39 Koplopers verliezen terrein. De bonus van de kopgroep brokkelt nu snel af in de heuvelzone. De 2 koppeltjes in de achtervolgende groep naderen tot op 3'30", het peloton hangt 50 seconden verderop. . 14 uur 39. time difference Koplopers verliezen terrein De bonus van de kopgroep brokkelt nu snel af in de heuvelzone. De 2 koppeltjes in de achtervolgende groep naderen tot op 3'30", het peloton hangt 50 seconden verderop.

clock 14:35 2e keer Kemmel. Goeman, Joseph, Kopecky en De Jong hebben de kasseien van de Kemmelberg al een 2e keer afgeborsteld. Tegenaanvallers Beullens en Van Moer (Lotto-Dstny) en Rex en De Pooter (Intermarché-Circus-Wanty) hebben elkaar gevonden. . 14 uur 35. hill 2e keer Kemmel Goeman, Joseph, Kopecky en De Jong hebben de kasseien van de Kemmelberg al een 2e keer afgeborsteld.



Tegenaanvallers Beullens en Van Moer (Lotto-Dstny) en Rex en De Pooter (Intermarché-Circus-Wanty) hebben elkaar gevonden.

clock 14:28 14 uur 28. Jonas Rickaert: "Wist niet meer hoe ik mijn rugnummer moest opspelden". Jonas Rickaert: "Wist niet meer hoe ik mijn rugnummer moest opspelden"

clock 14:26 14 uur 26. 4 tegenaanvallers. Brent Van Moer heeft aan zijn temporuk op de Kemmelberg 3 reisgezellen overgehouden: zijn ploegmakker Cédric Beullens en het Intermarché-duo Dries De Pooter en Laurenz Rex. . 4 tegenaanvallers Brent Van Moer heeft aan zijn temporuk op de Kemmelberg 3 reisgezellen overgehouden: zijn ploegmakker Cédric Beullens en het Intermarché-duo Dries De Pooter en Laurenz Rex.

clock 14:21 14 uur 21. De kans dat we een sprint krijgen, is groot. . José De Cauwer. De kans dat we een sprint krijgen, is groot. José De Cauwer

clock 14:20 14 uur 20. Edward Theuns: "Hopelijk sprint van uitgedund peloton". Edward Theuns: "Hopelijk sprint van uitgedund peloton"

clock 14:18 14 uur 18. Van Moer trekt door op Kemmelberg. De Kemmelberg inspireert Lotto-Dstny om de koers hard te maken. Brent Van Moer geeft er een lap op, ook Intermarché-Circus-Wanty stuurt enkele pionnen naar de vuurlinie. . Van Moer trekt door op Kemmelberg De Kemmelberg inspireert Lotto-Dstny om de koers hard te maken. Brent Van Moer geeft er een lap op, ook Intermarché-Circus-Wanty stuurt enkele pionnen naar de vuurlinie.

clock 14:12 14 uur 12. 42 km/u. Na 2 uur staat een gemiddelde van 42 km/u op de teller van de 4 koplopers. Het ging de voorbije 60 minuten (40 km/u) dus iets langzamer dan in het openingsuur (44 km/u). . 42 km/u Na 2 uur staat een gemiddelde van 42 km/u op de teller van de 4 koplopers. Het ging de voorbije 60 minuten (40 km/u) dus iets langzamer dan in het openingsuur (44 km/u).

clock 14:11 Kemmelberg. Klimmen geblazen! De koplopers zetten hun tanden in de Kemmelberg. Over 20 kilometer krijgen ze de scherprechter uit Gent-Wevelgem nog een 2e keer voor de kiezen. . 14 uur 11. hill Kemmelberg Klimmen geblazen! De koplopers zetten hun tanden in de Kemmelberg. Over 20 kilometer krijgen ze de scherprechter uit Gent-Wevelgem nog een 2e keer voor de kiezen.

clock 14:05 14 uur 05. Pascal Ackermann: "Vandaag heb ik misschien wel de beste de leadout van alle sprinters". Pascal Ackermann: "Vandaag heb ik misschien wel de beste de leadout van alle sprinters"

clock 14:04 14 uur 04. In Dikkebus ziet het peloton zijn achterstand nog wat aandikken tot een kleine 6 minuten. Als de koplopers hun bril opzetten, zien ze het topje van de Kemmelberg blinken. Dat betekent dat we in de heuvelzone vertoeven. . In Dikkebus ziet het peloton zijn achterstand nog wat aandikken tot een kleine 6 minuten.



Als de koplopers hun bril opzetten, zien ze het topje van de Kemmelberg blinken. Dat betekent dat we in de heuvelzone vertoeven.

clock 14:00 Exit Weemaes. We mogen een streepje trekken door een snelle naam: Sasha Weemaes (Human Powered Health) heeft het strijdtoneel vroegtijdig verlaten. Ook in Le Samyn en Kuurne haalde onze landgenoot het einde niet. . 14 uur . give up Exit Weemaes We mogen een streepje trekken door een snelle naam: Sasha Weemaes (Human Powered Health) heeft het strijdtoneel vroegtijdig verlaten.



Ook in Le Samyn en Kuurne haalde onze landgenoot het einde niet.

clock 13:54 13 uur 54. Victor Campenaerts: "We willen de koers hard maken vandaag". Victor Campenaerts: "We willen de koers hard maken vandaag"

clock 13:48 13 uur 48. Livestream. Karl en José staan al te popelen om de uitzending van de Bredene Koksijde Classic op gang te blazen. Die start om 14.15 uur. . Livestream Karl en José staan al te popelen om de uitzending van de Bredene Koksijde Classic op gang te blazen. Die start om 14.15 uur.

clock 13:43 13 uur 43. Gerben Thijssen: "Ik beschouw mezelf als 1 van de favorieten". Gerben Thijssen: "Ik beschouw mezelf als 1 van de favorieten"

clock 13:40 Thijssen. Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) vraagt de assistentie van de volgauto. De winnaar van de GP Monseré staat hoog in de favorietenlijstjes vandaag. . 13 uur 40. following car Thijssen Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) vraagt de assistentie van de volgauto. De winnaar van de GP Monseré staat hoog in de favorietenlijstjes vandaag.

clock 13:38 Waaieralarm? 13 uur 38. Waaieralarm?

clock 13:34 13 uur 34. Lotto-Dstny. Geen Milan Menten vandaag bij Lotto-Dstny, dus hebben ze er daar alle baat bij om de koers mee te animeren. Victor Campenaerts, Brent Van Moer, Florian Vermeersch en Cedric Beullens zijn de 4 troeven waarmee de Lotto-ploeg kan spelen in de heuvelzone en in De Moeren. . Lotto-Dstny Geen Milan Menten vandaag bij Lotto-Dstny, dus hebben ze er daar alle baat bij om de koers mee te animeren.



Victor Campenaerts, Brent Van Moer, Florian Vermeersch en Cedric Beullens zijn de 4 troeven waarmee de Lotto-ploeg kan spelen in de heuvelzone en in De Moeren.

clock 13:32 13 uur 32. Sam Welsford: "De nieuwe finish is heel technisch". Sam Welsford: "De nieuwe finish is heel technisch"

clock 13:26 13 uur 26. Op naar het Heuvelland. In een loodrechte lijn zetten de renners koers richting het Heuvelland. De Kemmelberg komt er over een 30-tal kilometer aan. . Op naar het Heuvelland In een loodrechte lijn zetten de renners koers richting het Heuvelland. De Kemmelberg komt er over een 30-tal kilometer aan.

clock 13:24 13 uur 24. Het peloton houdt nu gelijke tred met het leiderskwartet. Nog eens de samenstelling van de kopgroep: de Belgen Thomas Joseph en Andreas Goeman (Tarteletto-Isorex), de Nederlander Timo de Jong (VolkerWessels) en de Tsjech Tomas Kopecky (Tour de Tietema). . Het peloton houdt nu gelijke tred met het leiderskwartet.



Nog eens de samenstelling van de kopgroep: de Belgen Thomas Joseph en Andreas Goeman (Tarteletto-Isorex), de Nederlander Timo de Jong (VolkerWessels) en de Tsjech Tomas Kopecky (Tour de Tietema).

clock 13:20 13 uur 20. Wind. Het is even windstil in koers, waar diezelfde wind straks een sleutelrol kan spelen. Edward Theuns brandt alvast een kaars voor de wind. "Er staat misschien niet heel veel wind, maar in De Moeren is het altijd gevaarlijk", zegt de kopman van Trek-Segafredo. "Ik hoop dat we met een uitgedunde groep naar de streep rijden." . Wind Het is even windstil in koers, waar diezelfde wind straks een sleutelrol kan spelen. Edward Theuns brandt alvast een kaars voor de wind.



"Er staat misschien niet heel veel wind, maar in De Moeren is het altijd gevaarlijk", zegt de kopman van Trek-Segafredo. "Ik hoop dat we met een uitgedunde groep naar de streep rijden."

clock 13:14 13 uur 14. Ik hoop dat de koers hard gemaakt wordt in de regio van de Kemmelberg en in De Moeren. Edward Theuns werd 2e op Nokereberg. Ik hoop dat de koers hard gemaakt wordt in de regio van de Kemmelberg en in De Moeren. Edward Theuns werd 2e op Nokereberg

clock 13:12 44 km/u. Ondanks de wind in het nadeel hebben de renners in het 1e wedstrijduur 44 kilometer afgelegd. . 13 uur 12. average speed 44 km/u Ondanks de wind in het nadeel hebben de renners in het 1e wedstrijduur 44 kilometer afgelegd.

clock 13:09 13 uur 09. Glucosemeter. De Fin Joonas Henttala vraagt naar de ploegauto van Novo Nordisk, dat is een team met diabetici. Zij zijn de enigen die de permissie hebben om de veelbesproken glucosemeter te dragen in koers. . Glucosemeter De Fin Joonas Henttala vraagt naar de ploegauto van Novo Nordisk, dat is een team met diabetici. Zij zijn de enigen die de permissie hebben om de veelbesproken glucosemeter te dragen in koers.

clock 13:08 13 uur 08. Kopgroep voor gesloten overweg. Opschudding, want de 4 leiders zien plots de slagbomen naar beneden gaan. Ze knijpen in de remmen en kunnen een minuutje laat weer vertrekken. . Kopgroep voor gesloten overweg Opschudding, want de 4 leiders zien plots de slagbomen naar beneden gaan. Ze knijpen in de remmen en kunnen een minuutje laat weer vertrekken.

clock 13:04 13 uur 04. Einde verhaal voor Stockman. In Pervijze (deelgemeente van Diksmuide) komt er een einde aan de eenzame achtervolging van Abram Stockman. Het peloton peuzelt onze landgenoot op. Nog eens de namen van de 4 leiders: Thomas Joseph en Andreas Goeman (Tarteletto-Isorex), Timo de Jong (VolkerWessels) en Tomas Kopecky (Tour de Tietema). . Einde verhaal voor Stockman In Pervijze (deelgemeente van Diksmuide) komt er een einde aan de eenzame achtervolging van Abram Stockman. Het peloton peuzelt onze landgenoot op.



Nog eens de namen van de 4 leiders: Thomas Joseph en Andreas Goeman (Tarteletto-Isorex), Timo de Jong (VolkerWessels) en Tomas Kopecky (Tour de Tietema).

clock 13:03 Fretin heeft honger. De kopman van Team Flanders-Baloise steekt zijn vinger in de lucht. Milan Fretin heeft wat krachtvoer nodig, ploegleider Walter Planckaert rept zich naar de staart van het peloton. . 13 uur 03. food Fretin heeft honger De kopman van Team Flanders-Baloise steekt zijn vinger in de lucht. Milan Fretin heeft wat krachtvoer nodig, ploegleider Walter Planckaert rept zich naar de staart van het peloton.

clock 12:58 12 uur 58. Bert Van Lerberghe was beresterk in Nokere Koerse. Vandaag kan hij opnieuw van goudwaarde zijn. Tim Merlier (Soudal-Quick Step). Bert Van Lerberghe was beresterk in Nokere Koerse. Vandaag kan hij opnieuw van goudwaarde zijn. Tim Merlier (Soudal-Quick Step)

clock 12:51 12 uur 51. De kaars van tegenaanvaller Abram Stockman dooft stilaan uit: zijn achterstand dikt aan tot 2'12". Wanneer staakt hij zijn jachtpartij? . De kaars van tegenaanvaller Abram Stockman dooft stilaan uit: zijn achterstand dikt aan tot 2'12".



Wanneer staakt hij zijn jachtpartij?

clock 12:46 Opgave in het kamp Trek-Segafredo. Na Jason Tesson (TotalEnergies) heeft ook de snelle Spanjaard Marc Brustenga (Trek-Segafredo) de handdoek al in de ring gegooid. Zo houdt Edward Theuns nog 3 ploegmakkers over: Thibau Nys, Emils Liepins (Let) en Mathias Vacek (Tsj). . 12 uur 46. give up Opgave in het kamp Trek-Segafredo Na Jason Tesson (TotalEnergies) heeft ook de snelle Spanjaard Marc Brustenga (Trek-Segafredo) de handdoek al in de ring gegooid.



Zo houdt Edward Theuns nog 3 ploegmakkers over: Thibau Nys, Emils Liepins (Let) en Mathias Vacek (Tsj).

clock 12:40 Peloton valt helemaal stil. Op grondgebied Slijpe (Middelkerke) geeft de chrono al 3 minuten achterstand aan voor het peloton. De poging van achtervolger Abram Stockman lijkt uit te draaien op een chasse patate. Hij zwemt op 1'14" van de 4 vluchters. . 12 uur 40. time difference Peloton valt helemaal stil Op grondgebied Slijpe (Middelkerke) geeft de chrono al 3 minuten achterstand aan voor het peloton.



De poging van achtervolger Abram Stockman lijkt uit te draaien op een chasse patate. Hij zwemt op 1'14" van de 4 vluchters.

clock 12:36 12 uur 36. Soudal-Quick Step wordt opgeroepen. Radio Tour meldt dat Jannik Steimle de volgauto van ploegleider Iljo Keisse oproept. De Duitser van Soudal-Quick Step was 2 dagen geleden niet top in Nokere Koerse. The Wolfpack bestaat vandaag uit kopman Merlier, sterke Bert Van Lerberghe, de snelle Brit Ethan Vernon, tempobeul Josef Cerny (Tsj), Martin Svreck (Svk), onze landgenoot Stan Van Tricht en dus Jannik Steimle. . Soudal-Quick Step wordt opgeroepen Radio Tour meldt dat Jannik Steimle de volgauto van ploegleider Iljo Keisse oproept. De Duitser van Soudal-Quick Step was 2 dagen geleden niet top in Nokere Koerse.



The Wolfpack bestaat vandaag uit kopman Merlier, sterke Bert Van Lerberghe, de snelle Brit Ethan Vernon, tempobeul Josef Cerny (Tsj), Martin Svreck (Svk), onze landgenoot Stan Van Tricht en dus Jannik Steimle.

clock 12:34 Anderhalve minuut. Het peloton begraaft de strijdbijl, zo kunnen de 4 koplopers plots zwaaien met een zee van voorsprong: anderhalve minuut. De enige vraag: slaat de dappere Abram Stockman nog de brug met de kopgroep? . 12 uur 34. time difference Anderhalve minuut Het peloton begraaft de strijdbijl, zo kunnen de 4 koplopers plots zwaaien met een zee van voorsprong: anderhalve minuut.



De enige vraag: slaat de dappere Abram Stockman nog de brug met de kopgroep?

clock 12:29 12 uur 29. Ploeg van Tietema is bedrijvig. Zelf peddelt renner/vlogger Bas Tietema vandaag niet mee, maar zijn team Tour de Tietema is wel van de partij. Met de Tsjech Thomas Kopecky (geen verre familie van Lotte) hebben ze een pion in de kopgroep. Ook eerste achtervolger, onze landgenoot Abram Stockman, is een lid van de ploeg van Tietema. . Ploeg van Tietema is bedrijvig Zelf peddelt renner/vlogger Bas Tietema vandaag niet mee, maar zijn team Tour de Tietema is wel van de partij.



Met de Tsjech Thomas Kopecky (geen verre familie van Lotte) hebben ze een pion in de kopgroep. Ook eerste achtervolger, onze landgenoot Abram Stockman, is een lid van de ploeg van Tietema.

clock 12:25 12 uur 25. De samenstelling van het leiderskwartet. Andreas Goeman (Bel/Tarteletto-Isorex) Thomas Joseph (Bel/Tarteletto-Isorex) Thomas Kopecky (Tsj/Tour de Tietema) Timo de Jong (Ned/VolkerWessels) . De samenstelling van het leiderskwartet Andreas Goeman (Bel/Tarteletto-Isorex) Thomas Joseph (Bel/Tarteletto-Isorex) Thomas Kopecky (Tsj/Tour de Tietema) Timo de Jong (Ned/VolkerWessels)

clock 12:24 Abandon Tesson. De eerste opgever van de dag is Jason Tesson (TotalEnergies). De onfortuinlijke Fransman smakte enkele kilometers geleden tegen het asfalt en is blijkbaar te zwaar gehavend. . 12 uur 24. give up Abandon Tesson De eerste opgever van de dag is Jason Tesson (TotalEnergies). De onfortuinlijke Fransman smakte enkele kilometers geleden tegen het asfalt en is blijkbaar te zwaar gehavend.

clock 12:24 12 uur 24. Reactie in het peloton: Lionel Taminiaux (Alpecin-Deceuninck) probeert in zijn eentje de oversteek te maken naar voren. . Reactie in het peloton: Lionel Taminiaux (Alpecin-Deceuninck) probeert in zijn eentje de oversteek te maken naar voren.

clock 12:21 12 uur 21. 4 leiders. Al in de openingskilometers zijn 4 avonturiers ertussenuit geknepen. Ze hebben een bonus van 200 meter op de meute. . 4 leiders Al in de openingskilometers zijn 4 avonturiers ertussenuit geknepen. Ze hebben een bonus van 200 meter op de meute.

clock 12:20 Valpartij. En ze gaan er meteen bij liggen. Onze landgenoot Aaron Verwilst ( Team Flanders-Baloise) en de Fransman Jason Tesson (TotalEnergies) gaan tegen de vlakte, maar krabbelen snel weer overeind. . 12 uur 20. fall Valpartij En ze gaan er meteen bij liggen. Onze landgenoot Aaron Verwilst ( Team Flanders-Baloise) en de Fransman Jason Tesson (TotalEnergies) gaan tegen de vlakte, maar krabbelen snel weer overeind.

clock 12:18 Het peloton kronkelt door de straten van Bredene. 12 uur 18. Het peloton kronkelt door de straten van Bredene

clock 12:15 12 uur 15 match begonnen start time START! Het vlagje wappert, de Bredene Koksijde Classic is officieel op gang gevlagd!



Zorgen de wind én vooral de renners voor een spektakelrijke editie?

clock 10:51 10 uur 51. Volgens de gespecialiseerde apps blaast de wind na de Kemmelberg schuin in de rug. Dat is koren op de windmolen van de waaierspecialisten. Als die er zin in hebben, zullen de renners zich aan de takken van de bomen moeten vasthouden in het open West-Vlaamse landschap. . Volgens de gespecialiseerde apps blaast de wind na de Kemmelberg schuin in de rug.



Dat is koren op de windmolen van de waaierspecialisten. Als die er zin in hebben, zullen de renners zich aan de takken van de bomen moeten vasthouden in het open West-Vlaamse landschap.

clock 10:51 Dries Van Gestel heeft te veel last van zijn val in Denain gisteren. 10 uur 51. Dries Van Gestel heeft te veel last van zijn val in Denain gisteren

clock 10:47 10 uur 47. Merlier: "Genoeg wind voor waaiers". In de Bredene Koksijde Classic heeft de wind vaak vrij spel. Mogen de waaierspecialisten zich ook vandaag in de handen wrijven? Topfavoriet Tim Merlier Soudal-Quick Step) is klaar voor een eventueel waaiergevecht. "Er staat genoeg wind voor waaiers", zei de Belgische kampioen gisteren al. "2 jaar geleden was ik achterop geraakt in de waaierslag, maar knokte ik me toch weer naar voren", zegt Merlier, die toen victorie kraaide na een sprintzege tegen Mads Pedersen (2e) en Florian Sénéchal (3e). . Merlier: "Genoeg wind voor waaiers" In de Bredene Koksijde Classic heeft de wind vaak vrij spel. Mogen de waaierspecialisten zich ook vandaag in de handen wrijven?



Topfavoriet Tim Merlier Soudal-Quick Step) is klaar voor een eventueel waaiergevecht. "Er staat genoeg wind voor waaiers", zei de Belgische kampioen gisteren al.



"2 jaar geleden was ik achterop geraakt in de waaierslag, maar knokte ik me toch weer naar voren", zegt Merlier, die toen victorie kraaide na een sprintzege tegen Mads Pedersen (2e) en Florian Sénéchal (3e).

