LIVE: waaierspektakel in de Bredene Koksijde Classic? Livestream om 14.15 uur

Valpartij. En ze gaan er meteen bij liggen. Onze landgenoot Aaron Verwilst ( Team Flanders-Baloise) en de Fransman Jason Tesson (TotalEnergies) gaan tegen de vlakte, maar krabbelen snel weer overeind.

clock 12:18 Het peloton kronkelt door de straten van Bredene.

clock 12:15 START! Het vlagje wappert, de Bredene Koksijde Classic is officieel op gang gevlagd!



Zorgen de wind én vooral de renners voor een spektakelrijke editie?

clock 10:51 Volgens de gespecialiseerde apps blaast de wind na de Kemmelberg schuin in de rug. Dat is koren op de windmolen van de waaierspecialisten. Als die er zin in hebben, zullen de renners zich aan de takken van de bomen moeten vasthouden in het open West-Vlaamse landschap.



Dat is koren op de windmolen van de waaierspecialisten. Als die er zin in hebben, zullen de renners zich aan de takken van de bomen moeten vasthouden in het open West-Vlaamse landschap.

clock 10:51 Dries Van Gestel heeft te veel last van zijn val in Denain gisteren. 10 uur 51. Dries Van Gestel heeft te veel last van zijn val in Denain gisteren

clock 10:47 Merlier: "Genoeg wind voor waaiers". In de Bredene Koksijde Classic heeft de wind vaak vrij spel. Mogen de waaierspecialisten zich ook vandaag in de handen wrijven? Topfavoriet Tim Merlier Soudal-Quick Step) is klaar voor een eventueel waaiergevecht. "Er staat genoeg wind voor waaiers", zei de Belgische kampioen gisteren al. "2 jaar geleden was ik achterop geraakt in de waaierslag, maar knokte ik me toch weer naar voren", zegt Merlier, die toen victorie kraaide na een sprintzege tegen Mads Pedersen (2e) en Florian Sénéchal (3e).



Topfavoriet Tim Merlier Soudal-Quick Step) is klaar voor een eventueel waaiergevecht. "Er staat genoeg wind voor waaiers", zei de Belgische kampioen gisteren al.



"2 jaar geleden was ik achterop geraakt in de waaierslag, maar knokte ik me toch weer naar voren", zegt Merlier, die toen victorie kraaide na een sprintzege tegen Mads Pedersen (2e) en Florian Sénéchal (3e).

