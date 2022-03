Lotto-Soudal verwacht zware waaierkoers in Bredene Koksijde Classic: "Veel wind voorspeld"

17:42

17 uur 42. Lotto-ploegleider Maes: "Leggen De Lie geen druk op". Een van de grote kanshebbers op winst is de pas 20 jaar geworden Arnaud De Lie, het goudhaantje van Lotto-Soudal. "We leggen Arnaud geen druk op, ook al is hij heel stressbestendig", zegt ploegleider Nikola Maes. "Het komt erop aan om Arnaud nog wat knepen van het vak bij te brengen." "De Lie is een diamantje waaraan we aan het slijpen zijn. Het blinkt al, maar er kan nog wat aan gewerkt worden. Arnaud is niet alleen een sprinter, volgens mij kan hij ook in andere koersen zijn streng trekken." .