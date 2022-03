LIVESTREAM Bredene Koksijde Classic: De Moeren kunnen niet beroeren, op naar de sprint?

16:33 Laatste ronde. Met 11 seconden voorsprong, een habbekrats dus, beginnen Petit, Gamper, Lauk, Verhofstadt en Saver aan de laatste lokale ronde. . 16 uur 33. Laatste ronde Met 11 seconden voorsprong, een habbekrats dus, beginnen Petit, Gamper, Lauk, Verhofstadt en Saver aan de laatste lokale ronde.

16:31 16 uur 31. Het is dan toch weer Alpecin-Fenix dat zich op kop van het peloton heeft gezet. Op bijna diabolische wijze laten ze de 5 koplopers nog een tijdje spartelen. . Het is dan toch weer Alpecin-Fenix dat zich op kop van het peloton heeft gezet. Op bijna diabolische wijze laten ze de 5 koplopers nog een tijdje spartelen.

16:24 16 uur 24. De geschiedenis herhaalt zich, want de jonge Verhofstadt wordt toch weer bij de kraag gevat. Zijn oudere collega's schudden een beetje meewarig het hoofd over zoveel jeugdige druistigheid. . De geschiedenis herhaalt zich, want de jonge Verhofstadt wordt toch weer bij de kraag gevat. Zijn oudere collega's schudden een beetje meewarig het hoofd over zoveel jeugdige druistigheid.

16:23 16 uur 23. Thibau Verhofstadt gaat nog maar eens voor zijn medevluchters uit rijden. . Thibau Verhofstadt gaat nog maar eens voor zijn medevluchters uit rijden.

16:22 16 uur 22. Er valt voorlopig niet veel te beleven. Maar dat wil niet zeggen dat we geen geweldige winnaar zullen krijgen. José De Cauwer. Er valt voorlopig niet veel te beleven. Maar dat wil niet zeggen dat we geen geweldige winnaar zullen krijgen. José De Cauwer

16:18 16 uur 18. Quick-Step voor Van Lerberghe? Alpecin-Fenix heeft zich verscholen in de buik van het peloton. Helemaal vooraan zien we vreemd genoeg Quick Step-Alpha Vinyl, dat blijkbaar veel vertrouwen heeft in Bert Van Lerberghe of eventueel Ethan Vernon. . Quick-Step voor Van Lerberghe? Alpecin-Fenix heeft zich verscholen in de buik van het peloton. Helemaal vooraan zien we vreemd genoeg Quick Step-Alpha Vinyl, dat blijkbaar veel vertrouwen heeft in Bert Van Lerberghe of eventueel Ethan Vernon.

16:16 16 uur 16. Verhofstadt is dan toch weer teruggefloten. Voor de rest ligt het koersverloop muurvast, met een bijna stabiel verschil van 10 à 15 seconden. . Verhofstadt is dan toch weer teruggefloten.



Voor de rest ligt het koersverloop muurvast, met een bijna stabiel verschil van 10 à 15 seconden.

16:13 16 uur 13. Verhofstadt. Thibau Verhofstadt maakt een einde aan de samenwerking in de kopgroep, door in zijn eentje nog eens weg te rijden. Dat zal niet echt gesmaakt worden door zijn medevluchters, maar des te meer door zijn sponsor Tarteletto-Isorex. . Verhofstadt Thibau Verhofstadt maakt een einde aan de samenwerking in de kopgroep, door in zijn eentje nog eens weg te rijden. Dat zal niet echt gesmaakt worden door zijn medevluchters, maar des te meer door zijn sponsor Tarteletto-Isorex.

16:08 16 uur 08. Bij Quick Step-Alpha Vinyl beseffen ze dat ze zich op deze manier naar de slachtbank laten leiden. Bij het binnenduiken van de duinen zorgen ze voor een stroomstoot. Maar veel volt zit er niet op de prikkeldraad. . Bij Quick Step-Alpha Vinyl beseffen ze dat ze zich op deze manier naar de slachtbank laten leiden. Bij het binnenduiken van de duinen zorgen ze voor een stroomstoot. Maar veel volt zit er niet op de prikkeldraad.

16:08 16 uur 08. Alle ballen op Merlier. Het is Alpecin-Fenix dat zijn verantwoordelijkheid neemt in het peloton. De andere sprintersploegen zien het graag gebeuren. . Alle ballen op Merlier Het is Alpecin-Fenix dat zijn verantwoordelijkheid neemt in het peloton. De andere sprintersploegen zien het graag gebeuren.

16:03 Wind. We kunnen al eens de laatste rechte lijn verkennen. Wat vooral opvalt, is dat de wind fors in de rug blaast. Wie vroeg aangaat, kan daar misschien wel bij varen. . 16 uur 03. Wind We kunnen al eens de laatste rechte lijn verkennen. Wat vooral opvalt, is dat de wind fors in de rug blaast. Wie vroeg aangaat, kan daar misschien wel bij varen.

16:00 16 uur .

15:59 15 uur 59. De vluchters (Gamper, Lauk, Verhofstadt, Petit en Saver) rijden recht naar de zee. Het lijkt erop dat ze de eerste passage aan de finish nog zullen halen, want in het peloton namen ze wat gas terug. . De vluchters (Gamper, Lauk, Verhofstadt, Petit en Saver) rijden recht naar de zee. Het lijkt erop dat ze de eerste passage aan de finish nog zullen halen, want in het peloton namen ze wat gas terug.

15:58 15 uur 58. Wie zijn de sprinters? We zitten in de laatste 40 kilometer en het is nu al duidelijk dat een massasprint nagenoeg onvermijdelijk wordt. Tim Merlier is dan de grote favoriet, met De Lie, Walscheid, Hofstetter en Ackermann als grootste uitdagers. Voor de rest is het bij een sprint uitkijken naar jongens als Vernon, Barbier, Dujardin, het duo Marit/Weemaes, Halvorsen, het duo Aniolkowski/Dupont, het duo Thijssen/¨Van Poppel en Aberasturi. . Wie zijn de sprinters? We zitten in de laatste 40 kilometer en het is nu al duidelijk dat een massasprint nagenoeg onvermijdelijk wordt. Tim Merlier is dan de grote favoriet, met De Lie, Walscheid, Hofstetter en Ackermann als grootste uitdagers.



Voor de rest is het bij een sprint uitkijken naar jongens als Vernon, Barbier, Dujardin, het duo Marit/Weemaes, Halvorsen, het duo Aniolkowski/Dupont, het duo Thijssen/¨Van Poppel en Aberasturi.

15:53 Tijdsverschil. De twee groepen zijn weer bij elkaar en maken nu jacht op de 5 leiders, die zelf al beginnen om te kijken: 14 seconden hebben ze. Zo meteen beginnen we aan de 3 lokale rondes, van net geen 12 kilometer. . 15 uur 53. Tijdsverschil De twee groepen zijn weer bij elkaar en maken nu jacht op de 5 leiders, die zelf al beginnen om te kijken: 14 seconden hebben ze.



Zo meteen beginnen we aan de 3 lokale rondes, van net geen 12 kilometer.

15:52 15 uur 52. Het gevecht in De Moeren heeft niets opgeleverd. Tenzij, dat er wat benen gepikt zullen hebben. Karl Vannieuwkerke. Het gevecht in De Moeren heeft niets opgeleverd. Tenzij, dat er wat benen gepikt zullen hebben. Karl Vannieuwkerke

15:52 15 uur 52. Het lijkt erop dat we in plaats van een verbrokkeling in De Moeren een samensmelting gaan krijgen. De koplopers, de achtervolgende groep en het peloton liggen op een zakdoek van elkaar. . Het lijkt erop dat we in plaats van een verbrokkeling in De Moeren een samensmelting gaan krijgen. De koplopers, de achtervolgende groep en het peloton liggen op een zakdoek van elkaar.

15:52 15 uur 52. Hergroepering in het peloton. Hergroepering in het peloton

15:44 15 uur 44. Campenaerts is het beu: door slechts op de helft van de weg te rijden, kan er veel minder volk achter hem uit de wind zitten. Een verdienstelijke poging, maar ook dit lukt niet. . Campenaerts is het beu: door slechts op de helft van de weg te rijden, kan er veel minder volk achter hem uit de wind zitten. Een verdienstelijke poging, maar ook dit lukt niet.

15:43 15 uur 43. Het spel in De Moeren heeft ervoor gezorgd dat de voorsprong van de koplopers gehalveerd is. Karl Vannieuwkerke. Het spel in De Moeren heeft ervoor gezorgd dat de voorsprong van de koplopers gehalveerd is. Karl Vannieuwkerke

15:40 15 uur 40. Het is voorlopig buigen, maar nog niet barsten, zowel niet in de groep met Campenaerts als het peloton, dat op zo'n 15 seconden hangt. . Het is voorlopig buigen, maar nog niet barsten, zowel niet in de groep met Campenaerts als het peloton, dat op zo'n 15 seconden hangt.

15:38 15 uur 38. De Moeren! De koplopers zijn aan De Moeren begonnen, een ongenadige en oneindig lange strook, waar je als renner bij altijd een speelbal bent van de wind. . De Moeren! De koplopers zijn aan De Moeren begonnen, een ongenadige en oneindig lange strook, waar je als renner bij altijd een speelbal bent van de wind.

15:37 15 uur 37. Campenaerts beukt het peloton in stukken . Campenaerts beukt het peloton in stukken

15:36 15 uur 36. Campenaerts woekert. Campenaerts is zo sterk dat hij weer bijna geruisloos wegrijdt, met een ploegmaat in zijn wiel. Dat lijkt toch ook niet de juiste tactiek met nog meer dan 50 kilometer op de teller. . Campenaerts woekert Campenaerts is zo sterk dat hij weer bijna geruisloos wegrijdt, met een ploegmaat in zijn wiel. Dat lijkt toch ook niet de juiste tactiek met nog meer dan 50 kilometer op de teller.

15:35 15 uur 35. Ook Quick-Step is goed vertegenwoordigd. Maar het is voorlopig nog maar in de 4e versnelling, nog niet in 5e of 6e. . Ook Quick-Step is goed vertegenwoordigd. Maar het is voorlopig nog maar in de 4e versnelling, nog niet in 5e of 6e.

15:34 15 uur 34. Naast Lotto-Soudal is ook Alpecin-Fenix en Uno-X bereid om er de beuk in te gooien in de groep, die zo'n 25 renners groot is. . Naast Lotto-Soudal is ook Alpecin-Fenix en Uno-X bereid om er de beuk in te gooien in de groep, die zo'n 25 renners groot is.

15:33 15 uur 33. Koers! Koers! Koers! Karl Vannieuwkerke. Koers! Koers! Koers! Karl Vannieuwkerke

15:32 15 uur 32. Het beukwerk van Campenaerts zorgt er wel voor dat er breuken komen in het peloton, nog voor De Moeren zelf. De Lie heeft de boot niet gemist. . Het beukwerk van Campenaerts zorgt er wel voor dat er breuken komen in het peloton, nog voor De Moeren zelf. De Lie heeft de boot niet gemist.

15:27 15 uur 27. Campenaerts actief. Op de kasseitjes van de Beauvoordestraat, nauwelijks 400 meter lang, weert Victor Campenaerts zich nog eens. Zijn ploegmaats zijn in de buurt, maar hebben geen zin om mee te gaan. . Campenaerts actief Op de kasseitjes van de Beauvoordestraat, nauwelijks 400 meter lang, weert Victor Campenaerts zich nog eens. Zijn ploegmaats zijn in de buurt, maar hebben geen zin om mee te gaan.

15:26 15 uur 26. De spanning wordt geduldig opgebouwd richting het verwachte waaierstuk van De Moeren. De 5 vluchters (Saver, Gamper, Petit, Lauk en Verhofstadt) zullen eraan beginnen met een bonus van een drietal minuten. . De spanning wordt geduldig opgebouwd richting het verwachte waaierstuk van De Moeren. De 5 vluchters (Saver, Gamper, Petit, Lauk en Verhofstadt) zullen eraan beginnen met een bonus van een drietal minuten.

15:19 15 uur 19. Bij Lotto-Soudal hebben ze het geweer van schouder veranderd. Ze verzamelen zich rond De Lie, om hem veilig door De Moeren te loodsen. Karl Vannieuwkerke. Bij Lotto-Soudal hebben ze het geweer van schouder veranderd. Ze verzamelen zich rond De Lie, om hem veilig door De Moeren te loodsen. Karl Vannieuwkerke

15:17 15 uur 17. Quintana aan de leiding. Helemaal aan de kop van het peloton: Quintana! Dayer Quintana welteverstaan. Het gaat Arkéa-Samsic voor de wind dit seizoen. Vandaag mikken ze weer op sprinter Hugo Hofstetter. . Quintana aan de leiding Helemaal aan de kop van het peloton: Quintana! Dayer Quintana welteverstaan. Het gaat Arkéa-Samsic voor de wind dit seizoen. Vandaag mikken ze weer op sprinter Hugo Hofstetter.

15:13 We naderen de Moeren. Over een tiental kilometer beginnen we aan wellicht dé cruciale strook van deze Bredene Koksijde Classic: de Moeren! De wind staat alvast gunstig (namelijk in de zij) om een waaier te trekken. . 15 uur 13. We naderen de Moeren Over een tiental kilometer beginnen we aan wellicht dé cruciale strook van deze Bredene Koksijde Classic: de Moeren! De wind staat alvast gunstig (namelijk in de zij) om een waaier te trekken.

15:11 Tijdsverschil. Het intermezzo met de groep met Campenaerts en De Bondt heeft ervoor gezorgd dat de 5 vluchters maar 2'30" meer overhouden van hun voorsprong. Nu valt het wel wat stil in het peloton, dus het zou best kunnen dat het toch weer zal oplopen. . 15 uur 11. Tijdsverschil Het intermezzo met de groep met Campenaerts en De Bondt heeft ervoor gezorgd dat de 5 vluchters maar 2'30" meer overhouden van hun voorsprong. Nu valt het wel wat stil in het peloton, dus het zou best kunnen dat het toch weer zal oplopen.

15:10 15 uur 10. Toen ik vanochtend Jens Debusschere wou aanstrepen op mijn startlijst vroeg ik mij af: Jens, waar ben je gebleven? José De Cauwer. Toen ik vanochtend Jens Debusschere wou aanstrepen op mijn startlijst vroeg ik mij af: Jens, waar ben je gebleven? José De Cauwer

15:09 15 uur 09. Er is al fameus gekoerst en bij enkele renners ontploffen de benen. Hierbij toch gereputeerde namen als Gerben Thijssen en Jens Debusschere. . Er is al fameus gekoerst en bij enkele renners ontploffen de benen. Hierbij toch gereputeerde namen als Gerben Thijssen en Jens Debusschere.

15:07 15 uur 07. Tegenaanvallers gegrepen. In het peloton ruiken ze al de zweetgeur van de 6 tegenaanvallers, die zich stilaan gewonnen geven. Spannen ze hun boog een 2e keer voor een nieuwe poging in de Moeren? . Tegenaanvallers gegrepen In het peloton ruiken ze al de zweetgeur van de 6 tegenaanvallers, die zich stilaan gewonnen geven. Spannen ze hun boog een 2e keer voor een nieuwe poging in de Moeren?

15:01 15 uur 01. De ketting in het groepje met Campenaerts en De Bondt loopt gesmeerd. Ze zullen er toch een vette kluif aan hebben in het peloton. . De ketting in het groepje met Campenaerts en De Bondt loopt gesmeerd. Ze zullen er toch een vette kluif aan hebben in het peloton.

14:59 14 uur 59. De passage door het Heuvelland hebben we achter de rug. Nu begint er een nieuwe koers. Karl Vannieuwkerke. De passage door het Heuvelland hebben we achter de rug. Nu begint er een nieuwe koers. Karl Vannieuwkerke

14:57 14 uur 57. De groep met Campenaerts heeft amper een 15-tal seconden. Maar deze schermutseling maakt meteen duidelijk wie de sterke mannen zijn in dit peloton. . De groep met Campenaerts heeft amper een 15-tal seconden. Maar deze schermutseling maakt meteen duidelijk wie de sterke mannen zijn in dit peloton.

14:56 14 uur 56. Het is nu aan de mannen van Ackermann om te rijden in het peloton. José De Cauwer. Het is nu aan de mannen van Ackermann om te rijden in het peloton. José De Cauwer

14:56 14 uur 56.

14:54 14 uur 54. 6 tegenaanvallers. Bij de 2e passage van de Kemmelberg zijn 6 eliterenners weggereden uit het peloton: Campenaerts, De Bondt, Schmid, Steimle, Peak en Tiller. Op UAE zijn alle grote blokken vertegenwoordigd. . 6 tegenaanvallers Bij de 2e passage van de Kemmelberg zijn 6 eliterenners weggereden uit het peloton: Campenaerts, De Bondt, Schmid, Steimle, Peak en Tiller. Op UAE zijn alle grote blokken vertegenwoordigd.

14:54 Tijdsverschil. Het verschil tussen het peloton en de koplopers loopt nu onherroepelijk af, van 5 minuten is het naar nog een kleine 4 minuten gegaan. . 14 uur 54. Tijdsverschil Het verschil tussen het peloton en de koplopers loopt nu onherroepelijk af, van 5 minuten is het naar nog een kleine 4 minuten gegaan.

14:46 14 uur 46.

14:44 14 uur 44. Ik sta niet met heel veel ambitie aan de start vandaag, wel om hier weer veel te leren. Het wordt een zware koers met de wind vandaag. Ik zal mijn best moeten doen om er nog bij te zijn. Arnaud De Lie (Lotto-Soudal). Ik sta niet met heel veel ambitie aan de start vandaag, wel om hier weer veel te leren. Het wordt een zware koers met de wind vandaag. Ik zal mijn best moeten doen om er nog bij te zijn. Arnaud De Lie (Lotto-Soudal)

14:41 14 uur 41. Hergroepering peloton. Peloton 1 en 2 zijn weer bij elkaar gekomen, waardoor Tim Merlier weer helemaal in de koers zit. Straks moet hij wel een tweede keer de Kemmel overleven. . Hergroepering peloton Peloton 1 en 2 zijn weer bij elkaar gekomen, waardoor Tim Merlier weer helemaal in de koers zit. Straks moet hij wel een tweede keer de Kemmel overleven.

14:36 14 uur 36. Ik ben heel blij met mijn zege in Denain gisteren. Laat ons hopen dat ik vandaag nog iets over heb in de benen. Max Walscheid. Ik ben heel blij met mijn zege in Denain gisteren. Laat ons hopen dat ik vandaag nog iets over heb in de benen. Max Walscheid

14:33 Nieuwe valpartij. Terwijl de Italiaan Ivan Santaromita de handdoek in de ring gooit, wordt er opnieuw gevallen in het peloton. Onder meer Trek zou in de klappen delen. . 14 uur 33. Nieuwe valpartij Terwijl de Italiaan Ivan Santaromita de handdoek in de ring gooit, wordt er opnieuw gevallen in het peloton. Onder meer Trek zou in de klappen delen.

14:31 14 uur 31. Vorig jaar zat Merlier ook in het 2e deel van het peloton. En uiteindelijk was hij de winnaar. José De Cauwer. Vorig jaar zat Merlier ook in het 2e deel van het peloton. En uiteindelijk was hij de winnaar. José De Cauwer

14:27 14 uur 27. In het eerste deel van het peloton lijken ze wat in te houden. Zo zal de rest kunnen terugkeren. Het is nog te vroeg om voluit te gaan. Straks doen we nog een 2e keer de Kemmelberg. . In het eerste deel van het peloton lijken ze wat in te houden. Zo zal de rest kunnen terugkeren. Het is nog te vroeg om voluit te gaan. Straks doen we nog een 2e keer de Kemmelberg.

14:27 14 uur 27.

14:22 14 uur 22. Verbrokkeling. Merlier komt weer aansluiten, maar intussen heeft wel een groep van zo'n 20 renners zich losgerukt van de rest van het peloton. In de heuvelzone verbrokkelt het volledig, nu op weg naar de Scherpenberg. . Verbrokkeling Merlier komt weer aansluiten, maar intussen heeft wel een groep van zo'n 20 renners zich losgerukt van de rest van het peloton. In de heuvelzone verbrokkelt het volledig, nu op weg naar de Scherpenberg.

14:20 14 uur 20. Merlier heeft het lastig. Bij de eerste beklimming van de Kemmelberg moet Tim Merlier het peloton een beetje laten gaan. De topfavoriet heeft nog genoeg tijd om weer aan te sluiten, maar zullen zijn concurrenten hiervan profiteren? . Merlier heeft het lastig Bij de eerste beklimming van de Kemmelberg moet Tim Merlier het peloton een beetje laten gaan. De topfavoriet heeft nog genoeg tijd om weer aan te sluiten, maar zullen zijn concurrenten hiervan profiteren?

14:13 Opgave Vanbilsen. Voor Kenneth Vanbilsen, een van de slachtoffers bij de valpartij, zit de koers erop. . 14 uur 13. Opgave Vanbilsen Voor Kenneth Vanbilsen, een van de slachtoffers bij de valpartij, zit de koers erop.

14:11 Kemmelberg. Door de valpartij is het peloton wat gaan vertragen. Zo beginnen de koplopers met meer dan 6 minuten voorsprong aan de eerste passage van de Kemmelberg. . 14 uur 11. Kemmelberg Door de valpartij is het peloton wat gaan vertragen. Zo beginnen de koplopers met meer dan 6 minuten voorsprong aan de eerste passage van de Kemmelberg.

14:10 14 uur 10. Correctie: Steimle was dan toch niet betrokken bij de val. Hij werd verward met Lindsay De Vylder. . Correctie: Steimle was dan toch niet betrokken bij de val. Hij werd verward met Lindsay De Vylder.

14:10 14 uur 10. Iedereen is uiteindelijk toch weer vertrokken na de val. . Iedereen is uiteindelijk toch weer vertrokken na de val.

14:08 Massale valpartij. Er wordt opnieuw gevallen en nu liggen er heel wat meer renners bij. Onder meer Steimle, Thijssen, Colnaghi en Jensen liggen erbij. . 14 uur 08. Massale valpartij Er wordt opnieuw gevallen en nu liggen er heel wat meer renners bij. Onder meer Steimle, Thijssen, Colnaghi en Jensen liggen erbij.

14:03 Tijdsverschil. In het peloton zit de vaart er nu echt in. Van 4 minuten gaat het naar 3,5 minuut. . 14 uur 03. Tijdsverschil In het peloton zit de vaart er nu echt in. Van 4 minuten gaat het naar 3,5 minuut.

14:02 14 uur 02.

13:50 Val. De Canadees Zukowsky wordt even opgehouden door een val. Hij kan weer vertrekken, maar het wijst er wel op dat de zenuwachtigheid toeneemt met de naderende klimmetjes. . 13 uur 50. Val De Canadees Zukowsky wordt even opgehouden door een val. Hij kan weer vertrekken, maar het wijst er wel op dat de zenuwachtigheid toeneemt met de naderende klimmetjes.

13:50 Tijdsverschil. In Vlamertinge heeft het peloton nog ongeveer 4 minuten achterstand op de 5 leiders. We zetten nu koers naar Heuvelland, waar we - zoals de naam het al verraadt - de eerste beklimmingen van de dag krijgen. . 13 uur 50. Tijdsverschil In Vlamertinge heeft het peloton nog ongeveer 4 minuten achterstand op de 5 leiders. We zetten nu koers naar Heuvelland, waar we - zoals de naam het al verraadt - de eerste beklimmingen van de dag krijgen.

13:41 13 uur 41. Patrick & Patrick. De laatste 2 renners in de kopgroep die we moeten voorstellen, heten allebei Patrick: Patrick Gamper is bezig aan zijn 3e seizoen bij Bora. Hij wordt in de vuurlinie gestuurd om sprinters Laas en Walls in een zetel te zetten. Karl Patrick Lauk is een van de 3 Esten aan de start. Hij rijdt sinds dit seizoen voor Bingoal-Pauwels Sauzen-WB. Gisteren was hij nog 19e in Denain. . Patrick & Patrick De laatste 2 renners in de kopgroep die we moeten voorstellen, heten allebei Patrick: Patrick Gamper is bezig aan zijn 3e seizoen bij Bora. Hij wordt in de vuurlinie gestuurd om sprinters Laas en Walls in een zetel te zetten.



Karl Patrick Lauk is een van de 3 Esten aan de start. Hij rijdt sinds dit seizoen voor Bingoal-Pauwels Sauzen-WB. Gisteren was hij nog 19e in Denain.

13:41 13 uur 41.

13:30 13 uur 30. 2 jonge Belgen. De kopgroep telt met Thibau Verhofstadt en Kasper Saver ook twee jonge Belgen. Saver is een man van de streek, die ook al in de aanval reed in de GP Samyn. Hij rijdt voor het bescheiden Minerva Cycling. De 23-jarige Verhofstadt - net zoals de ex-premier van Gent afkomstig - is bezig aan zijn 2e seizoen bij Tarteletto-Isorex. . 2 jonge Belgen De kopgroep telt met Thibau Verhofstadt en Kasper Saver ook twee jonge Belgen. Saver is een man van de streek, die ook al in de aanval reed in de GP Samyn. Hij rijdt voor het bescheiden Minerva Cycling. De 23-jarige Verhofstadt - net zoals de ex-premier van Gent afkomstig - is bezig aan zijn 2e seizoen bij Tarteletto-Isorex.

13:20 Tijdsverschil. In het peloton smijten ze niet met minuten naar de hoofden van de 5 vluchters. 3'10", daar moeten ze het voorlopig mee doen. Dat ziet er niet al te hoopvol uit voor de aanvallers. . 13 uur 20. Tijdsverschil In het peloton smijten ze niet met minuten naar de hoofden van de 5 vluchters. 3'10", daar moeten ze het voorlopig mee doen. Dat ziet er niet al te hoopvol uit voor de aanvallers.

13:13 Hoge snelheid. Het lentezonnetje en de gunstige wind nodigen uit om serieus te vlammen. In het eerste uur wedstrijd werd net geen 50 kilometer afgelegd. . 13 uur 13. Hoge snelheid Het lentezonnetje en de gunstige wind nodigen uit om serieus te vlammen. In het eerste uur wedstrijd werd net geen 50 kilometer afgelegd.

13:10 13 uur 10. Koploper Adrien Petit. Het meest opmerkelijke lid van de kopgroep is wellicht Adrien Petit. Die werd gisteren nog 3e in de sprint van de GP Denain, maar nu kiest de Fransman voor de aanval. Bij Intermarché hebben ze in het geval van een sprint jongens als Devriendt, Boy van Poppel en Thijssen nog achter de hand. Petit draait al heel wat jaartjes mee in het peloton, vaak ook op Vlaamse wegen. Maar winnen is de laatste jaren moeilijk geworden. Zijn 9e en laatste profzege dateert al van 2017. . Koploper Adrien Petit Het meest opmerkelijke lid van de kopgroep is wellicht Adrien Petit. Die werd gisteren nog 3e in de sprint van de GP Denain, maar nu kiest de Fransman voor de aanval. Bij Intermarché hebben ze in het geval van een sprint jongens als Devriendt, Boy van Poppel en Thijssen nog achter de hand.



Petit draait al heel wat jaartjes mee in het peloton, vaak ook op Vlaamse wegen. Maar winnen is de laatste jaren moeilijk geworden. Zijn 9e en laatste profzege dateert al van 2017.

13:01 Wanneer komen de bergjes? We zitten op zo'n 50 kilometer van de heuvelzone in deze Bredene Koksijde Classic. De 5 koplopers proberen zoveel mogelijk voorsprong te nemen tot die 6 klimmetjes eraan te komen: 2 minuten hebben ze al. Tegenaanvaller Zoccarato heeft zijn plannen laten varen. . 13 uur 01. Wanneer komen de bergjes? We zitten op zo'n 50 kilometer van de heuvelzone in deze Bredene Koksijde Classic. De 5 koplopers proberen zoveel mogelijk voorsprong te nemen tot die 6 klimmetjes eraan te komen: 2 minuten hebben ze al. Tegenaanvaller Zoccarato heeft zijn plannen laten varen.

12:51 1 tegenaanvaller. Samuele Zoccarato probeert nog naar de kopgroep te springen. Hij moet een half minuutje overbruggen. Het peloton volgt al op meer dan een minuut. . 12 uur 51. 1 tegenaanvaller Samuele Zoccarato probeert nog naar de kopgroep te springen. Hij moet een half minuutje overbruggen. Het peloton volgt al op meer dan een minuut.

12:50 12 uur 50.

12:43 12 uur 43. Opnieuw een vijftal. Zo komen de balletjes deze keer uit de trommel: Patrick Gamper, Adrien Petit, Patrick Lauk, Kasper Saver en Thibau Verhofstadt. Dit zou wel eens de winnende combinatie kunnen zijn, want de 5 hebben al iets meer dan 20 seconden. . Opnieuw een vijftal Zo komen de balletjes deze keer uit de trommel: Patrick Gamper, Adrien Petit, Patrick Lauk, Kasper Saver en Thibau Verhofstadt. Dit zou wel eens de winnende combinatie kunnen zijn, want de 5 hebben al iets meer dan 20 seconden.

12:37 12 uur 37. Alles weer samen. Het was uiteindelijk vechten tegen de bierkaai, want de 5 vluchters zijn ter hoogte van Middelkerke weer gegrepen. Tijd om het casino binnen te stappen hebben we niet, maar wie waagt er een gokje in het peloton met een nieuwe ontsnapping? . Alles weer samen Het was uiteindelijk vechten tegen de bierkaai, want de 5 vluchters zijn ter hoogte van Middelkerke weer gegrepen.



Tijd om het casino binnen te stappen hebben we niet, maar wie waagt er een gokje in het peloton met een nieuwe ontsnapping?

12:34 12 uur 34. 5 koplopers met kleine voorsprong. Het vijftal Aberasturi, Vanhoof, Peyskens, Joseph en Marchand vecht voor 10 seconden. . 5 koplopers met kleine voorsprong Het vijftal Aberasturi, Vanhoof, Peyskens, Joseph en Marchand vecht voor 10 seconden.

12:28 12 uur 28. Er zijn wel tal van pogingen, meestal van kleine groepjes. Maar in het peloton wordt keer op keer gereageerd. . Er zijn wel tal van pogingen, meestal van kleine groepjes. Maar in het peloton wordt keer op keer gereageerd.

12:24 12 uur 24. Geen vroege aanvallen voorlopig. Na 4 kilometer, ter hoogte van Oudenburg, hebben we nog altijd een gegroepeerd peloton. . Geen vroege aanvallen voorlopig. Na 4 kilometer, ter hoogte van Oudenburg, hebben we nog altijd een gegroepeerd peloton.

12:20 12 uur 20.

12:10 12 uur 10 match begonnen Start Aan het Staf Versluyscentrum van Bredene is de koers op gang geschoten. Via Diksmuide en Ieper duiken we straks het West-Vlaamse binnenland in, om dan uiteindelijk weer terug te keren richting de kust.

12:03 12 uur 03. 1 minuut stilte. De wedstrijd gaat van start met 1 minuut stilte ter nagedachtenis van Cedric Baekeland. De amateurrenner uit Roeselare kwam begin deze week om het leven tijdens een trainingskamp op Mallorca. Hij was amper 28 jaar oud. . 1 minuut stilte De wedstrijd gaat van start met 1 minuut stilte ter nagedachtenis van Cedric Baekeland. De amateurrenner uit Roeselare kwam begin deze week om het leven tijdens een trainingskamp op Mallorca. Hij was amper 28 jaar oud.

12:00 Nog 2 opgevers. De wielerartsen draaien overuren, want nog 2 renners hebben een bezoekje gebracht aan de dokter: Taco van der Hoorn is ziek geworden na Denain en gaat niet van start, ook Jonas Koch heeft zich afgemeld. Zo blijven er nog 128 starters over. . 12 uur . Nog 2 opgevers De wielerartsen draaien overuren, want nog 2 renners hebben een bezoekje gebracht aan de dokter: Taco van der Hoorn is ziek geworden na Denain en gaat niet van start, ook Jonas Koch heeft zich afgemeld.



Zo blijven er nog 128 starters over.

11:59 11 uur 59.

11:56 11 uur 56. 2 keer 3 klimmetjes. Niet alleen de wind zal vandaag een rol spelen (de Moeren!), maar er zijn onderweg ook 2 keer 3 beklimmingen, die vlak na elkaar afgehandeld worden: de Monteberg, Kemmelberg en Scherpenberg in een eerste lus en de Monteberg, Kemmelberg, Rodeberg in de tweede lus. Na die laatste is het wel nog 90 kilometer tot de finish. . 2 keer 3 klimmetjes Niet alleen de wind zal vandaag een rol spelen (de Moeren!), maar er zijn onderweg ook 2 keer 3 beklimmingen, die vlak na elkaar afgehandeld worden: de Monteberg, Kemmelberg en Scherpenberg in een eerste lus en de Monteberg, Kemmelberg, Rodeberg in de tweede lus. Na die laatste is het wel nog 90 kilometer tot de finish.

11:30 Geen Van Gestel en Bol. Ook deze Bredene Koksijde Classic wordt geteisterd door afzeggingen vanwege ziekte. Cees Bol is er net als in Nokere Koerse niet bij en ook Dries Van Gestel, de man in vorm bij TotalEnergies, is ziek geworden. Afgelopen zondag won hij nog de Profronde van Drenthe. Door zijn forfait starten ze bij TotalEnergies maar met 4 renners, onder wie Niki Terpstra. . 11 uur 30. Geen Van Gestel en Bol Ook deze Bredene Koksijde Classic wordt geteisterd door afzeggingen vanwege ziekte. Cees Bol is er net als in Nokere Koerse niet bij en ook Dries Van Gestel, de man in vorm bij TotalEnergies, is ziek geworden. Afgelopen zondag won hij nog de Profronde van Drenthe. Door zijn forfait starten ze bij TotalEnergies maar met 4 renners, onder wie Niki Terpstra.

10:57 10 uur 57. 3 ex-winnaars. Tim Merlier is, zeker na zijn indrukwekkende sprint in Nokere Koerse, de topfavoriet om zichzelf op te volgen in Koksijde. Hij is een van de drie ex-winnaars die vandaag van start gaan. Pascal Ackermann won in 2019, maar is al een tijdje op zoek naar zijn beste vorm. In 2017, toen deze koers nog de Handzame Classic heette, ging de zege naar Kristoffer Halvorsen. Ondanks zijn 25 jaar lijken zijn beste jaar ook al achter hem te liggen. . 3 ex-winnaars Tim Merlier is, zeker na zijn indrukwekkende sprint in Nokere Koerse, de topfavoriet om zichzelf op te volgen in Koksijde. Hij is een van de drie ex-winnaars die vandaag van start gaan.



Pascal Ackermann won in 2019, maar is al een tijdje op zoek naar zijn beste vorm. In 2017, toen deze koers nog de Handzame Classic heette, ging de zege naar Kristoffer Halvorsen. Ondanks zijn 25 jaar lijken zijn beste jaar ook al achter hem te liggen.

10:23 10 uur 23.

18-03-2022 18-03-2022.

18:02 Tim Merlier wil zichzelf opvolgen. 18 uur 02. Tim Merlier wil zichzelf opvolgen

17:42 17 uur 42. Lotto-ploegleider Maes: "Leggen De Lie geen druk op". Een van de grote kanshebbers op winst is de pas 20 jaar geworden Arnaud De Lie, het goudhaantje van Lotto-Soudal. "We leggen Arnaud geen druk op, ook al is hij heel stressbestendig", zegt ploegleider Nikola Maes. "Het komt erop aan om Arnaud nog wat knepen van het vak bij te brengen." "De Lie is een diamantje waaraan we aan het slijpen zijn. Het blinkt al, maar er kan nog wat aan gewerkt worden. Arnaud is niet alleen een sprinter, volgens mij kan hij ook in andere koersen zijn streng trekken." . Lotto-ploegleider Maes: "Leggen De Lie geen druk op" Een van de grote kanshebbers op winst is de pas 20 jaar geworden Arnaud De Lie, het goudhaantje van Lotto-Soudal.



"We leggen Arnaud geen druk op, ook al is hij heel stressbestendig", zegt ploegleider Nikola Maes. "Het komt erop aan om Arnaud nog wat knepen van het vak bij te brengen."



"De Lie is een diamantje waaraan we aan het slijpen zijn. Het blinkt al, maar er kan nog wat aan gewerkt worden. Arnaud is niet alleen een sprinter, volgens mij kan hij ook in andere koersen zijn streng trekken."

17:41 17 uur 41. Er wordt veel wind voorspeld. In de aanloop naar de Kemmelberg zal er wellicht al een 1e schifting gebeuren. Met wat geluk trekken ze nog eens waaiers bij de passage op De Moeren. . Nikolas Maes (ploegleider Lotto-Soudal). Er wordt veel wind voorspeld. In de aanloop naar de Kemmelberg zal er wellicht al een 1e schifting gebeuren. Met wat geluk trekken ze nog eens waaiers bij de passage op De Moeren. Nikolas Maes (ploegleider Lotto-Soudal)

17:40 Arnaud De Lie is het kopstuk van Lotto-Soudal. 17 uur 40. Arnaud De Lie is het kopstuk van Lotto-Soudal