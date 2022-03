LIVE Bredene Koksijde Classic: wind of sprint in de "Primavera van het Noorden"?

12:10 12 uur 10 match begonnen Start Aan het Staf Versluyscentrum van Bredene is de koers op gang geschoten. Via Diksmuide en Ieper duiken we straks het West-Vlaamse binnenland in, om dan uiteindelijk weer terug te keren richting de kust.

12:03 12 uur 03. 1 minuut stilte. De wedstrijd gaat van start met 1 minuut stilte ter nagedachtenis van Cedric Baekeland. De amateurrenner uit Roeselare kwam begin deze week om het leven tijdens een trainingskamp op Mallorca. Hij was amper 28 jaar oud.

12:00 Nog 2 opgevers. De wielerartsen draaien overuren, want nog 2 renners hebben een bezoekje gebracht aan de dokter: Taco van der Hoorn is ziek geworden na Denain en gaat niet van start, ook Jonas Koch heeft zich afgemeld. Zo blijven er nog 128 starters over.



Zo blijven er nog 128 starters over.

11:59 11 uur 59.

11:56 11 uur 56. 2 keer 3 klimmetjes. Niet alleen de wind zal vandaag een rol spelen (de Moeren!), maar er zijn onderweg ook 2 keer 3 beklimmingen, die vlak na elkaar afgehandeld worden: de Monteberg, Kemmelberg en Scherpenberg in een eerste lus en de Monteberg, Kemmelberg, Rodeberg in de tweede lus. Na die laatste is het wel nog 90 kilometer tot de finish.

11:30 Geen Van Gestel en Bol. Ook deze Bredene Koksijde Classic wordt geteisterd door afzeggingen vanwege ziekte. Cees Bol is er net als in Nokere Koerse niet bij en ook Dries Van Gestel, de man in vorm bij TotalEnergies, is ziek geworden. Afgelopen zondag won hij nog de Profronde van Drenthe. Door zijn forfait starten ze bij TotalEnergies maar met 4 renners, onder wie Niki Terpstra.

10:57 10 uur 57. 3 ex-winnaars. Tim Merlier is, zeker na zijn indrukwekkende sprint in Nokere Koerse, de topfavoriet om zichzelf op te volgen in Koksijde. Hij is een van de drie ex-winnaars die vandaag van start gaan. Pascal Ackermann won in 2019, maar is al een tijdje op zoek naar zijn beste vorm. In 2017, toen deze koers nog de Handzame Classic heette, ging de zege naar Kristoffer Halvorsen. Ondanks zijn 25 jaar lijken zijn beste jaar ook al achter hem te liggen.



Pascal Ackermann won in 2019, maar is al een tijdje op zoek naar zijn beste vorm. In 2017, toen deze koers nog de Handzame Classic heette, ging de zege naar Kristoffer Halvorsen. Ondanks zijn 25 jaar lijken zijn beste jaar ook al achter hem te liggen.

10:23 10 uur 23.

18-03-2022 18-03-2022.

18:02 Tim Merlier wil zichzelf opvolgen. 18 uur 02. Tim Merlier wil zichzelf opvolgen

17:42 17 uur 42. Lotto-ploegleider Maes: "Leggen De Lie geen druk op". Een van de grote kanshebbers op winst is de pas 20 jaar geworden Arnaud De Lie, het goudhaantje van Lotto-Soudal. "We leggen Arnaud geen druk op, ook al is hij heel stressbestendig", zegt ploegleider Nikola Maes. "Het komt erop aan om Arnaud nog wat knepen van het vak bij te brengen." "De Lie is een diamantje waaraan we aan het slijpen zijn. Het blinkt al, maar er kan nog wat aan gewerkt worden. Arnaud is niet alleen een sprinter, volgens mij kan hij ook in andere koersen zijn streng trekken."



"We leggen Arnaud geen druk op, ook al is hij heel stressbestendig", zegt ploegleider Nikola Maes. "Het komt erop aan om Arnaud nog wat knepen van het vak bij te brengen."



"De Lie is een diamantje waaraan we aan het slijpen zijn. Het blinkt al, maar er kan nog wat aan gewerkt worden. Arnaud is niet alleen een sprinter, volgens mij kan hij ook in andere koersen zijn streng trekken."

17:41 17 uur 41. Er wordt veel wind voorspeld. In de aanloop naar de Kemmelberg zal er wellicht al een 1e schifting gebeuren. Met wat geluk trekken ze nog eens waaiers bij de passage op De Moeren. Nikolas Maes (ploegleider Lotto-Soudal).

17:40 Arnaud De Lie is het kopstuk van Lotto-Soudal. 17 uur 40. Arnaud De Lie is het kopstuk van Lotto-Soudal