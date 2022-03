LIVE Bredene Koksijde Classic: sprintersploegen houden kopgroep van 5 binnen schot

14:27 14 uur 27. In het eerste deel van het peloton lijken ze wat in te houden. Zo zal de rest kunnen terugkeren. Het is nog te vroeg om oorlog te maken. Straks doen we nog een 2e keer de Kemmelberg. . In het eerste deel van het peloton lijken ze wat in te houden. Zo zal de rest kunnen terugkeren. Het is nog te vroeg om oorlog te maken. Straks doen we nog een 2e keer de Kemmelberg.

14:27 14 uur 27.

14:22 14 uur 22. Verbrokkeling. Merlier komt weer aansluiten, maar intussen heeft wel een groep van zo'n 20 renners zich losgerukt van de rest van het peloton. In de heuvelzone verbrokkelt het volledig, nu op weg naar de Scherpenberg. . Verbrokkeling Merlier komt weer aansluiten, maar intussen heeft wel een groep van zo'n 20 renners zich losgerukt van de rest van het peloton. In de heuvelzone verbrokkelt het volledig, nu op weg naar de Scherpenberg.

14:20 14 uur 20. Merlier heeft het lastig. Bij de eerste beklimming van de Kemmelberg moet Tim Merlier het peloton een beetje laten gaan. De topfavoriet heeft nog genoeg tijd om weer aan te sluiten, maar zullen zijn concurrenten hiervan profiteren? . Merlier heeft het lastig Bij de eerste beklimming van de Kemmelberg moet Tim Merlier het peloton een beetje laten gaan. De topfavoriet heeft nog genoeg tijd om weer aan te sluiten, maar zullen zijn concurrenten hiervan profiteren?

14:13 Opgave Vanbilsen. Voor Kenneth Vanbilsen, een van de slachtoffers bij de valpartij, zit de koers erop. . 14 uur 13. Opgave Vanbilsen Voor Kenneth Vanbilsen, een van de slachtoffers bij de valpartij, zit de koers erop.

14:11 Kemmelberg. Door de valpartij is het peloton wat gaan vertragen. Zo beginnen de koplopers met meer dan 6 minuten voorsprong aan de eerste passage van de Kemmelberg. . 14 uur 11. Kemmelberg Door de valpartij is het peloton wat gaan vertragen. Zo beginnen de koplopers met meer dan 6 minuten voorsprong aan de eerste passage van de Kemmelberg.

14:10 14 uur 10. Correctie: Steimle was dan toch niet betrokken bij de val. Hij werd verward met Lindsay De Vylder. . Correctie: Steimle was dan toch niet betrokken bij de val. Hij werd verward met Lindsay De Vylder.

14:10 14 uur 10. Iedereen is uiteindelijk toch weer vertrokken na de val. . Iedereen is uiteindelijk toch weer vertrokken na de val.

14:08 Massale valpartij. Er wordt opnieuw gevallen en nu liggen er heel wat meer renners bij. Onder meer Steimle, Thijssen, Colnaghi en Jensen liggen erbij. . 14 uur 08. Massale valpartij Er wordt opnieuw gevallen en nu liggen er heel wat meer renners bij. Onder meer Steimle, Thijssen, Colnaghi en Jensen liggen erbij.

14:03 Tijdsverschil. In het peloton zit de vaart er nu echt in. Van 4 minuten gaat het naar 3,5 minuut. . 14 uur 03. Tijdsverschil In het peloton zit de vaart er nu echt in. Van 4 minuten gaat het naar 3,5 minuut.

14:02 14 uur 02.

13:50 Val. De Canadees Zukowsky wordt even opgehouden door een val. Hij kan weer vertrekken, maar het wijst er wel op dat de zenuwachtigheid toeneemt met de naderende klimmetjes. . 13 uur 50. Val De Canadees Zukowsky wordt even opgehouden door een val. Hij kan weer vertrekken, maar het wijst er wel op dat de zenuwachtigheid toeneemt met de naderende klimmetjes.

13:50 Tijdsverschil. In Vlamertinge heeft het peloton nog ongeveer 4 minuten achterstand op de 5 leiders. We zetten nu koers naar Heuvelland, waar we - zoals de naam het al verraadt - de eerste beklimmingen van de dag krijgen. . 13 uur 50. Tijdsverschil In Vlamertinge heeft het peloton nog ongeveer 4 minuten achterstand op de 5 leiders. We zetten nu koers naar Heuvelland, waar we - zoals de naam het al verraadt - de eerste beklimmingen van de dag krijgen.

13:41 13 uur 41. Patrick & Patrick. De laatste 2 renners in de kopgroep die we moeten voorstellen, heten allebei Patrick: Patrick Gamper is bezig aan zijn 3e seizoen bij Bora. Hij wordt in de vuurlinie gestuurd om sprinters Laas en Walls in een zetel te zetten. Karl Patrick Lauk is een van de 3 Esten aan de start. Hij rijdt sinds dit seizoen voor Bingoal-Pauwels Sauzen-WB. Gisteren was hij nog 19e in Denain. . Patrick & Patrick De laatste 2 renners in de kopgroep die we moeten voorstellen, heten allebei Patrick: Patrick Gamper is bezig aan zijn 3e seizoen bij Bora. Hij wordt in de vuurlinie gestuurd om sprinters Laas en Walls in een zetel te zetten.



Karl Patrick Lauk is een van de 3 Esten aan de start. Hij rijdt sinds dit seizoen voor Bingoal-Pauwels Sauzen-WB. Gisteren was hij nog 19e in Denain.

13:41 13 uur 41.

13:30 13 uur 30. 2 jonge Belgen. De kopgroep telt met Thibau Verhofstadt en Kasper Saver ook twee jonge Belgen. Saver is een man van de streek, die ook al in de aanval reed in de GP Samyn. Hij rijdt voor het bescheiden Minerva Cycling. De 23-jarige Verhofstadt - net zoals de ex-premier van Gent afkomstig - is bezig aan zijn 2e seizoen bij Tarteletto-Isorex. . 2 jonge Belgen De kopgroep telt met Thibau Verhofstadt en Kasper Saver ook twee jonge Belgen. Saver is een man van de streek, die ook al in de aanval reed in de GP Samyn. Hij rijdt voor het bescheiden Minerva Cycling. De 23-jarige Verhofstadt - net zoals de ex-premier van Gent afkomstig - is bezig aan zijn 2e seizoen bij Tarteletto-Isorex.

13:20 Tijdsverschil. In het peloton smijten ze niet met minuten naar de hoofden van de 5 vluchters. 3'10", daar moeten ze het voorlopig mee doen. Dat ziet er niet al te hoopvol uit voor de aanvallers. . 13 uur 20. Tijdsverschil In het peloton smijten ze niet met minuten naar de hoofden van de 5 vluchters. 3'10", daar moeten ze het voorlopig mee doen. Dat ziet er niet al te hoopvol uit voor de aanvallers.

13:13 Hoge snelheid. Het lentezonnetje en de gunstige wind nodigen uit om serieus te vlammen. In het eerste uur wedstrijd werd net geen 50 kilometer afgelegd. . 13 uur 13. Hoge snelheid Het lentezonnetje en de gunstige wind nodigen uit om serieus te vlammen. In het eerste uur wedstrijd werd net geen 50 kilometer afgelegd.