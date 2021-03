LIVESTREAM Bredene Koksijde: Elitegroep rijdt weg op Kemmelberg

15:52 15 uur 52. De Moeren liggen de achtervolgers beter dan de koplopers en zo komen ze een heel klein beetje dichterbij. 40 seconden is het nu. . De Moeren liggen de achtervolgers beter dan de koplopers en zo komen ze een heel klein beetje dichterbij. 40 seconden is het nu.

15:48 Wind. Tegenwind of niet, er wordt in de Moeren toch in een waaiertje gereden, zowel in groep 1 als groep 2. De groepjes zijn klein genoeg om niet in de problemen te komen. . 15 uur 48. Wind Tegenwind of niet, er wordt in de Moeren toch in een waaiertje gereden, zowel in groep 1 als groep 2. De groepjes zijn klein genoeg om niet in de problemen te komen.

15:46 15 uur 46. Ik denk dat het peloton uitgeschakeld is, maar groep 2 nog zeker niet. Ik schat dat die 2 groepen toch nog samenkomen en we dan een nieuwe koers krijgen. José De Cauwer.

15:44 15 uur 44. Peloton is gezien. Het lijkt er toch op dat we een kruis mogen trekken over het peloton, want dat volgt al op 3 minuten. Zo krijgen we na 10 jaar voor het eerst wellicht geen massasprint in de Bredene Koksijde Classic.

15:43 Tijdsverschil. In de achtervolgende groep, waar met Jake Stewart ook nog een gevaarlijke snelle man zit, blijft het goed ronddraaien. Maar niet goed genoeg. Het verschil is nog altijd 43 seconden. . 15 uur 43. Tijdsverschil In de achtervolgende groep, waar met Jake Stewart ook nog een gevaarlijke snelle man zit, blijft het goed ronddraaien. Maar niet goed genoeg. Het verschil is nog altijd 43 seconden.

15:42 15 uur 42. We trekken zo meteen naar de Moeren, maar het jammere is dat de wind daar op de kop staat. Renaat Schotte.

15:30 15 uur 30. De 2 groepen vooraan zijn nog altijd niet bij elkaar gekomen. Sterker nog, het lijkt erop dat de groep-Merlier verliest op de groep-Pedersen.

15:24 15 uur 24. Peloton? Het peloton (of wat daarvan overblijft) is nog niet helemaal uitgeschakeld, maar volgt wel al op anderhalve minuut. We naderen stilaan de Moeren, wellicht de laatste cruciale strook voor de lokale rondes.

15:20 15 uur 20. Geen Cavendish. Mark Cavendish is een van de weinige grote namen die niet in de eerste of de tweede groep zit. Bij Deceuninck-Quick Step hebben ze helemaal vooraan wel Sénéchal en daarachter nog Cerny. Wie we ook missen is Timothy Dupont, de sprinter van Bingoal-Wallonie Bruxelles. Afgelopen woensdag waren zij nog succesvol in Nokere Koerse met Ludovic Robeet. Robeet zelf kreeg vandaag een dagje rust.

Wie we ook missen is Timothy Dupont, de sprinter van Bingoal-Wallonie Bruxelles. Afgelopen woensdag waren zij nog succesvol in Nokere Koerse met Ludovic Robeet. Robeet zelf kreeg vandaag een dagje rust.

15:12 15 uur 12. De kopgroep is niet van plan om de achtervolgers zomaar met open armen te verwelkomen. Er wordt hevig strijd geleverd om hun komst uit te stellen of te vermijden. Bij die achtervolgers zit er met Jordi Warlop trouwens tóch een mannetje van Sport Vlaanderen.

Bij die achtervolgers zit er met Jordi Warlop trouwens tóch een mannetje van Sport Vlaanderen.

15:05 Tijdsverschil. De achtervolgers zijn genaderd tot op een halve minuut. Als die twee groepjes samensmelten, krijgen we zowat alle favorieten in 1 groep. Komt er dan nog iemand terug uit de achtergrond? . 15 uur 05. Tijdsverschil De achtervolgers zijn genaderd tot op een halve minuut. Als die twee groepjes samensmelten, krijgen we zowat alle favorieten in 1 groep. Komt er dan nog iemand terug uit de achtergrond?

14:59 14 uur 59. 16 achtervolgers. Een groep van 16 renners zit de kopgroep van 12 op de hielen. De namen: Cerny, Bjerg, Marcato, Golas, Kamp, Sweeny, Merlier, Rickaert, Noppe, Welten, Grosu, Rajovic, Lemoine, Aniolkowski, Halvorsen en Skaarseth.

14:53 Situatie. Na de afdaling van de Kemmelberg is de voorwacht van het peloton genaderd tot op 47 seconden, maar dat peloton is wel in stukken en brokken uit elkaar gevallen, met een laatste groep op 1'30". . 14 uur 53. Situatie Na de afdaling van de Kemmelberg is de voorwacht van het peloton genaderd tot op 47 seconden, maar dat peloton is wel in stukken en brokken uit elkaar gevallen, met een laatste groep op 1'30".

14:51 Lekke band. Rasmus Tiller rijdt lek in de passage aan de Kemmelberg, net wanneer zijn ploeg Uno-X aan het werken was om het peloton dichterbij te krijgen. Tiller is de nummer 2 van de GP Samyn. . 14 uur 51. Lekke band Rasmus Tiller rijdt lek in de passage aan de Kemmelberg, net wanneer zijn ploeg Uno-X aan het werken was om het peloton dichterbij te krijgen. Tiller is de nummer 2 van de GP Samyn.

14:43 Tijdsverschil. Het peloton blijft op 50 seconden hangen van de 13 vluchters. We trekken een nieuwe lus en doen een laatste keer het trio Monteberg-Kemmelberg-Rodeberg aan. Hierna zetten we koers naar Koksijde, voor 3 plaatselijke rondes. Onderweg komen we dan wel nog de gevaarlijke Moeren tegen. . 14 uur 43. Tijdsverschil Het peloton blijft op 50 seconden hangen van de 13 vluchters. We trekken een nieuwe lus en doen een laatste keer het trio Monteberg-Kemmelberg-Rodeberg aan. Hierna zetten we koers naar Koksijde, voor 3 plaatselijke rondes. Onderweg komen we dan wel nog de gevaarlijke Moeren tegen.

14:33 14 uur 33. 13 leiders in plaats van 12. Alex Kirsch had zich blijkbaar goed weggestopt, maar hij is nu toch ontmaskerd door de wedstrijdleiding. Mads Pedersen heeft een mannetje aan zijn zijde in de kopgroep. Qhubeka is het best vertegenwoordigd, met maar liefst 3 renners (Janse van Rensburg, Hansen en Walscheid).

14:31 Opgaves. Intussen eist het razende begin van deze wedstrijd steeds meer zijn tol. Met Rait Arm, Matteo Pelucchi en Theo Delacroix mogen we weer 3 namen van onze startlijst schrappen. . 14 uur 31. Opgaves Intussen eist het razende begin van deze wedstrijd steeds meer zijn tol. Met Rait Arm, Matteo Pelucchi en Theo Delacroix mogen we weer 3 namen van onze startlijst schrappen.

14:27 Tijdsverschil. De 12 apostelen hebben 38 seconden voorsprong op het peloton, waar alle atomen na de Kemmelberg weer één molecule vormen. . 14 uur 27. Tijdsverschil De 12 apostelen hebben 38 seconden voorsprong op het peloton, waar alle atomen na de Kemmelberg weer één molecule vormen.