LIVE: Rust teruggekeerd in Bredene Koksijde Classic na eerste waaierslag

13:54 Tijdsverschil. De achtervolgende groep blijft de hele op 30 à 40 seconden hangen. Ze moeten hopen dat het vooraan weer even stilvalt.

13:48 Nieuwe breuken. Er worden nieuwe breuken, al dan niet door de wind, gemeld.

13:47 Holmes stapt eruit. Lotto-Soudal was al maar met 6 renners gestart en verliest met Matthew Holmes al vroeg een mannetje. Gerben Thijssen is de beoogde kopman vandaag.

13:43 56 km/u gemiddeld! In het eerste wedstrijduur is maar liefst 56 kilometer afgelegd. Het snelste schema was berekend op een gemiddelde van 47 km/u. In dat geval zouden we om 16.46 uur binnen zijn. Maar nu lijkt het dat we veel vroeger naar de finish denderen.

13:39 Toch weer afhakers. Het peloton blijft door de Westhoek jakkeren. De ene na de andere renner moet vooraan toch weer afhaken.

13:32 Alles weer samen. We hebben al een kwart van de wedstrijd achter de rug en we kunnen weer vanaf nul beginnen. De laatste achtervolgers sluiten weer aan bij het peloton.

13:29 Tijdsverschil. De achtervolgers verliezen opnieuw meer terrein: 43 seconden. Helaas kunnen we voorlopig nog geen namen geven wie er allemaal bij de gelosten zit.

13:25 Nog geen rust. De afhakers in het peloton vormen een nieuwe waaier, die weldra wellicht opgeslokt wordt door de laatste groep. Het blijft maar doorgaan!

13:25 Tijdsverschil. De laatste groep komt tot op 22 seconden van de kop van de wedstrijd, maar dat wil blijkbaar niet zeggen dat het is stilgevallen. Het peloton is één lang lint en achteraan moeten toch weer renners afhaken.

13:21 Opgave. Terwijl bij Intermarché-Wanty Gobert snelle man Danny van Poppel nu al moet opgeven, komen groep 1 en 2 effectief bij elkaar. De laatste groep nadert ook weer, tot 38 seconden. Het lijkt erop dat de eerste waaierslag stilaan voorbij is. Maar daarom nog niet de waaieroorlog.

Het lijkt erop dat de eerste waaierslag stilaan voorbij is. Maar daarom nog niet de waaieroorlog.

13:20 Groep 2 nadert. In de eerste groep wordt het tempo een beetje gematigd, zodat de tweede groep de kans krijgt om wat te naderen. De samensmelting is bijna een feit.

13:13 Tijdsverschil. De verschillen blijven nu al een tijdje stabiel. Er zijn 4 groepen en het verschil tussen groep 1 en groep 4 is ongeveer 45 seconden.

13:07 Groep 3 al afgeschreven? Het leek er even op dat groep 2 weer zou aansluiten, maar nu loopt het verschil toch weer op tot 10 seconden. De 3e groep volgt zelfs al op 40 seconden! Mogen we hen nu al afschrijven?

13:01 Verschillen. De 2e groep volgt op 200 meter van de kop, terwijl groep 3 op 400 meter zit. Het spel zit op de wagen!

13:00 3 waaiers. Er worden nu 3 waaiers gemeld, al is het nog niet duidelijk hoe groot het verschil tussen de groepjes is.

12:59 Hergroepering. Het feestje van Leknessund en De Winter is al voorbij. Door de hoge snelheid is het peloton wel in stukken gebroken.

12:57 Peloton toch weer wakker. Het leek er even op alsof het peloton zou indommelen, maar plots komt er toch weer een stroomstoot door de groep en wordt de achtervolging alsnog ingezet. Leknessund en De Winter hebben nog maar 12 seconden.

12:55 2 aanvallers. Andreas Leknessund en Ludwig De Winter hebben zich toch kunnen loswrikken van het peloton. Ze vechten nu om hun voorsprong uit te breiden. Ze hebben 18 seconden. In het peloton lijken ze er vrede mee te hebben. Twee renners, dat is makkelijk te controleren voor de sprintersploegen.

In het peloton lijken ze er vrede mee te hebben. Twee renners, dat is makkelijk te controleren voor de sprintersploegen.