Met een verrassende Italiaan: comeback kid Remco Evenepoel kent ploegmakkers voor Brabantse Pijl

De ploeg rond Remco

Soudal-Quick Step heeft zijn ploeg uiteraard volledig rond Remco Evenepoel gebouwd.



In zijn 1e koers van het jaar krijgt de Belgische kopman ondersteuning van Ethan Hayter, het Nederlandse duo Eenkhoorn-Reinderink, het Belgische duo Gelders-Serry en de Italiaanse devo-renner Thomas Pesenti.



Vooral Presenti is een verrassende naam. De 25-jarige Italiaan reed vorig jaar voor een Japans team en vergaarde een doos vol ereplaatsen in kleinere koersen: 2e in de Ronde van Langkawi, 3e in de Ronde van Bulgarije en 10e in de Coppi e Bartali.



Het leverde Presenti dit jaar een plekje op in de opleidingsploeg van Soudal-Quick Step. En vrijdag dus een eerste koers aan de zijde van Evenepoel.