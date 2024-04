LIVE Brabantse Pijl: Vrijbuiters ruiken hun kans, "afkickverschijnselen" na Parijs-Roubaix

Iedereen is de revue gepasseerd in Leuven. Quinten Hermans voelt zich alvast als een vis in het water bij het team dat maar blijft winnen, Alpecin-Deceuninck.



"Dit parcours sluit misschien het dichtst aan bij mijn kwaliteiten", zegt hij. "Eerlijk: dit is geen deelnemersveld zoals in Luik. Dit is misschien de meest realistische koers voor mij om een resultaat te behalen."