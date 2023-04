Brabantse Pijl: ploeg in vorm Alpecin-Deceuninck schuift 2 namen naar voren

clock 16:33 16 uur 33. Hermans en Kragh Andersen. Na winst in de Scheldeprijs (Philipsen) en Parijs-Roubaix (Van der Poel) mikt Alpecin-Deceuninck morgen op een 3e klassieker-zege in een week tijd. Hun grootste troeven in de Brabantse Pijl zijn Quinten Hermans en de Deen Søren Kragh Andersen. "Wij starten met een competitieve ploeg", zegt ploegleider Rik Van Slycke. "Met Quinten Hermans en Kragh Andersen hebben we 2 renners die deze koers zeker aankunnen. Gianni Vermeersch heeft zich helemaal gegeven in Parijs-Roubaix, maar wil zich woensdag andermaal profileren." . Hermans en Kragh Andersen Na winst in de Scheldeprijs (Philipsen) en Parijs-Roubaix (Van der Poel) mikt Alpecin-Deceuninck morgen op een 3e klassieker-zege in een week tijd.



Hun grootste troeven in de Brabantse Pijl zijn Quinten Hermans en de Deen Søren Kragh Andersen. "Wij starten met een competitieve ploeg", zegt ploegleider Rik Van Slycke.



"Met Quinten Hermans en Kragh Andersen hebben we 2 renners die deze koers zeker aankunnen. Gianni Vermeersch heeft zich helemaal gegeven in Parijs-Roubaix, maar wil zich woensdag andermaal profileren."



Nog een aanpassing bij de blauwhemden: Jordi Warlop vervangt man-in-vorm Mauro Schmid.

Devenyns en Van Tricht de 2 Belgen in nieuw Quick Step-blik. Het kasseivoorjaar zit erop, vanaf woensdag wordt een nieuw blik renners opengetrokken. Dat is ook het geval bij Soudal-Quick Step. Soudal-Quick Step was de voorbije jaren succesvol in de BP met 3 zeges en 7 extra podiumplaatsen. Dit jaar start de Wolfpack met een vrijbuitersploeg. Naast Dries Devenyns en Stan Van Tricht komen ook de Italiaan Andrea Bagioli, de Fransman Rémi Cavagna, de Zwitser Mauro Schmid, de Duitser Jannik Steimle en de Slovaak Martin Svrcek aan de start. Schmid schreef vorige maand de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali (2.1) op zijn naam. Cavagna won in de Italiaanse etappekoers 2 ritten. In het Vlaamse voorjaar vielen de prestaties van Soudal-Quick Step tot dusver tegen.



Soudal-Quick Step was de voorbije jaren succesvol in de BP met 3 zeges en 7 extra podiumplaatsen. Dit jaar start de Wolfpack met een vrijbuitersploeg. Naast Dries Devenyns en Stan Van Tricht komen ook de Italiaan Andrea Bagioli, de Fransman Rémi Cavagna, de Zwitser Mauro Schmid, de Duitser Jannik Steimle en de Slovaak Martin Svrcek aan de start.



Schmid schreef vorige maand de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali (2.1) op zijn naam. Cavagna won in de Italiaanse etappekoers 2 ritten. In het Vlaamse voorjaar vielen de prestaties van Soudal-Quick Step tot dusver tegen.

1.Pro. De Brabantse Pijl valt onder het 1.Pro-label net onder de WorldTour-koersen. Tussen Leuven en Overijse liggen 205 heuvelachtige kilometers met 24 hellingen. Met o.a. de Bruine Put, de Moskesstraat en de S-Bocht. Gestart wordt er op het Ladeuzeplein in Leuven, aankomen doen we op de Brusselsesteenweg in Overijse.



Gestart wordt er op het Ladeuzeplein in Leuven, aankomen doen we op de Brusselsesteenweg in Overijse.