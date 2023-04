LIVESTREAM Brabantse Pijl: zestal met Cavagna en Kron heeft 1 minuut, zit de winnaar vooraan?

clock 16:56 16 uur 56. Israel-Premier Tech komt Cofidis nu toch een handje toesteken in de achtervolging. Nu draait het wat beter rond, maar het kalf lijkt ondertussen al verdronken. . Israel-Premier Tech komt Cofidis nu toch een handje toesteken in de achtervolging. Nu draait het wat beter rond, maar het kalf lijkt ondertussen al verdronken.

clock 16:53 16 uur 53. Cofidis is het enige team dat er voorlopig nog wat van wil maken in het peloton. De Fransen rijden zich helemaal in de vernieling, in dienst van Zingle? Achter hen leggen AG2R en Lotto-Dstny de boel lam. Maken zij hier de goede keuze? Healy gaf de sterkste indruk bergop in de kopgroep.

clock 16:51 16 uur 51. Nog 30 kilometer. Status quo voorlopig met nog 30 kilometer op de teller. De 6 leiders behouden hun voorsprong van om en nabij de minuut.

clock 16:48 1 minuut. Op de Holstheide lijkt het stilaan over en uit voor het peloton. De voorsprong van de kopgroep rondt de kaap van de minuut. Zit de winnaar vooraan?

clock 16:47 16 uur 47. Onder impuls van Kron en vooral Cavagna komen de 4 gelosten weer aansluiten bij Godon en Healy. Zo zijn we weer met 6 vooraan.

clock 16:46 16 uur 46. Cofidis en Bahrein moeten de bakens verzetten in het peloton. Afscheiding zien we niet meer in de grote groep. Is hun koers gereden?

clock 16:45 Moskesstraat. Godon voert het commando op de Moskesstraat, Healy is de enige die hem kan volgen. Bij de rest gaat het al iets minder van harte.

clock 16:44 16 uur 44. Healy wacht. De Ier van EF Education heeft bewezen dat hij bergop misschien wel de sterkste is en laat zich nu inlopen door zijn 5 mede-aanvallers. Zij beginnen stilaan aan de Moskesstraat.

clock 16:43 16 uur 43. Ben Healy trekt er alleen op uit.

clock 16:41 16 uur 41. De zon komt er stilaan door, zorgt die voor een heropleving in het peloton? Lotto-Dstny stopt de boel daar nog steeds goed af, al rijdt Kron ondertussen ook niet meer in de spits van de koers. Healy gaat solo in zijn eentje door. Ook bij zijn 5 voormalige gezellen draait het niet goed genoeg rond.

clock 16:39 16 uur 39. In het peloton rijdt Heiduk in zijn eentje weg op de Hertstraat. Alleen is maar alleen, de Duitser zal volk mee moeten krijgen wil hij de sprong naar voor maken.

clock 16:38 Hertstraat. Cavagna rijdt als enige van het zestal op de rug van de kasseien, zijn medevluchters kiezen voor het gootje. Healy rijdt weg, de Ier blijkt de beste bergop voorlopig.

clock 16:37 40 seconden. Het tempo zit er goed in bij het zestal, zij houden voorlopig stand ten opzichte van het peloton. De ploegen die de slag gemist hebben, moeten stilaan aan de bak gaan. Maar hebben zij nog volk genoeg?

clock 16:35 16 uur 35. Kopgroep. Nog eens de namen van de renners die op 40 kilometer van het einde de kop van de koers vormen: Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step) Andreas Kron (Lotto-Dstny) Dorian Godon (AG2R-Citroën) Ben Healy (EF Education) Lucas Eriksson (Tudor) Tord Gudmestad (Uno-X)

clock 16:33 Hagaard. Simon Clarke versnelt op de tweede keer Hagaard. De Australiër probeert het peloton wat uit te dunnen, maar lijkt daar niet echt in te slagen.

clock 16:31 16 uur 31. Quinten Hermans zal in de achtervolging niet meer kunnen rekenen op Gianni Vermeersch. Op de S-Bocht laat Vermeersch lopen. Het nachtje feesten na Roubaix - en de wedstrijd zelf natuurlijk - eist stilaan zijn tol.

clock 16:30 16 uur 30. Bij de tweede passage aan de finish neemt Healy dan toch eens over van Cavagna. Het zestal heeft een voorsprong van 35 seconden op het peloton bij die passage.

clock 16:28 16 uur 28. Boe! Op de S-Bocht schrikt Cavagna zich een hoedje. Tenminste als hij eens om zou kijken. De Fransman krijgt opeens toch het gezelschap van de 4 achtervolgers, maar blijft voortdurend op kop rijden.

clock 16:27 S-Bocht. Cavagna blijft lustig voort beuken met Gudmestad aan het wiel. De Fransman lijkt niet zinnens om het achtervolgende viertal zomaar te laten komen aansluiten.

clock 16:26 16 uur 26. Niet veel, is het antwoord voorlopig. Er zit geen lijn in de achtervolging bij het peloton. Van Lotto-Dstny en Soudal-Quick Step zal het niet komen: zij hebben een renner vooraan zitten.

clock 16:25 16 uur 25. Wat doet het peloton? Het duo en het kwartet staan op het punt om samen te smelten. Zij hebben een voorgift van een halve minuut op het peloton. Wie neemt daar de handschoen op? Alpecin-Deceuninck zal iets moeten doen, net als Ineos. Zij zijn niet mee vooraan.

clock 16:24 16 uur 24. Healy blijft doorbeuken en krijgt drie bondgenoten mee in de aanval.

clock 16:22 16 uur 22. Voor AG2R-Citroën is niet Cosnefroy, maar Godon mee in de groep van Healy en Kron. Eriksson, een Zweed van Tudor, maakt het viertal compleet.

clock 16:21 16 uur 21. Healy, de man van EF Education, blijft maar doorbeuken. Hij krijgt 3 renners mee in de tegenaanval, met onder meer Kron.

clock 16:19 16 uur 19. Een renner of 30-40. Meer rijdt er niet meer samen achter Cavagna en Gudmestad. Het is een ware slijtageslag in de gietende regen in Overijse.

clock 16:19 16 uur 19. Enkel Gudmestad kan het tempo van Cavagna nog volgen op de Holstheide vooraan. EF Education drukt het gaspedaal nog eens in daarachter. Zij houden de kloof met Cavagna op 10 seconden.

clock 16:17 16 uur 17. Cavagna komt bij de kopgroep. De Pestel out, Cavagna in. Zo hebben we weer een viertal in de spits van de koers. 10 seconden daarachter zit een groepje van een renner of 10, met onder meer Quinten Hermans. Zij krijgen het gezelschap van een nog grotere groep.

clock 16:15 16 uur 15. Rémi Cavagna springt weg uit de achtervolgende groep.

clock 16:14 16 uur 14. Vroege vluchter De Pestel staat geparkeerd op die Moskesstraat, Cavagna snelt hem voorbij. In de eerste groep van het peloton zien we een attente Arnaud De Lie vooraan zitten. Hij voelt zich duidelijk in zijn sas vandaag.

clock 16:14 16 uur 14. Achter Cavagna rijdt een groepje met onder meer Vermeersch (x2) en Hermans. We herkennen ook Eenkhoorn, die het tempo op de Moskesstraat voor zijn rekening neemt.

clock 16:13 16 uur 13. Het overzicht is een beetje weg in deze fase van de koers. Her en der rijden er groepjes van renners. Cavagna trekt er zich niets van aan en stoomt door richting de vroege vluchters.

clock 16:11 16 uur 11. De hellingen blijven maar komen nu, en wat ertussen ligt is ook niet vlak. . Karl Vannieuwkerke.

clock 16:11 16 uur 11. Florian Vermeersch en co trekken door, Kragh Andersen moet er bijgevolg af.

clock 16:10 16 uur 10. Kragh Andersen lost. De Hertstraat is er te veel aan voor de Deen van Alpecin-Deceuninck. Een mannetje minder in steun voor Hermans dus. Cavagna versnelt in zijn eentje. De Franse TGV van Soudal-Quick Step doet wat hij het liefst doet: er een tijdritje uitpersen.

clock 16:08 16 uur 08. Voor Kwiatkowski is een versnelling van Lotto-Dstny op de Hertstraat er te veel aan. De ex-wereldkampioen keert terug in koers na zijn val in Gent-Wevelgem maar zoekt nog naar zijn beste benen.

clock 16:06 1 minuut. Op de Hertstraat houdt de kopgroep nog een minuut van zijn voorsprong over. Het peloton heeft de groep met Cosnefroy en De Lie weer ingerekend.

clock 16:05 16 uur 05. Het peloton zit het groepje-Cosnefroy alweer op de hielen. De Hertstraat komt er al snel aan, dus reken maar op een nieuwe versnelling daar.

clock 16:03 16 uur 03. Ook De Lie is mee na die aanval van Cosnefroy. We herkennen ook nog 2 renners van EF Education.

clock 16:02 Hagaard. Op de steile Hagaard acht Cosnefroy zijn moment al gekomen. Hij versnelt en krijgt het duo Vermeersch mee. Florian en Gianni proberen de Fransman te volgen.

clock 15:59 15 uur 59. De jasjes gaan meer en meer uit in het peloton bij de eerste passage aan de finishlijn. Ook een gesignaleerd oliespoor net na de finish wordt goed verteerd.

clock 15:59 15 uur 59. Trekt Alpecin-Deceuninck de kaart van Quinten Hermans vandaag?

clock 15:57 15 uur 57. Terugkeer De Lie. Na een achtervolging van een kleine 20 kilometer heeft Arnaud De Lie zijn plekje in het peloton weer ingenomen aan de voet van de S-Bocht. Al zal het wel een kras(je) op zijn carrosserie zijn.

clock 15:55 15 uur 55. Bij EF Education, het team van Michael Valgren, trekken ze vandaag voornamelijk de kaart van de jeugd. Ben Healy, Andrea Piccolo en Sean Quinn zijn 3 22-jarige renners die wel uit de voeten kunnen op dit terrein.

clock 15:52 Leegloper Valgren. Michael Valgren, op een goeie dag zeker een te duchten renner op een parcours als dit, heeft een lekke band. Hij rijdt zijn eerste eendagskoers van het seizoen. De Deen maakt zijn comeback na een zware val vorig seizoen. Kan hij zijn goede vorm weer terug zien te vinden?

clock 15:50 Opgave Schär. Het lokale parcours nodigt natuurlijk uit voor snelle opgaves. Michael Schär geeft er nu al de brui aan, een ploegmakker minder voor Cosnefroy dus. Ook Van Avermaet is nog steeds niet terug in het peloton. Zo zal Cosnefroy niet echt gebruik kunnen maken van zijn ploeg in de breedte.

clock 15:48 2 minuten. Met nog 72 kilometer op de teller gaat de voorsprong van de 4 leiders stilaan onder de 2 minuten. Heel lang zullen zij het dus niet meer uitzingen waarschijnlijk.

clock 15:46 15 uur 46. Het zal vandaag een nog hardere koers worden door de afwezigheid van Pogacar, Van Aert en Van der Poel. Als zij aangaan, weten we dat wij voor de vierde plaats rijden. Dat is eigenlijk makkelijker,

clock 15:45 Moskesstraat. De lastige beklimming van de Moskesstraat, een oude bekende van het WK 2 jaar geleden, is er al te veel aan voor enkele renners achteraan het peloton. Jarrad Drizners (Lotto-Dstny) gaat tergend traag naar boven. . 15 uur 45. hill Moskesstraat De lastige beklimming van de Moskesstraat, een oude bekende van het WK 2 jaar geleden, is er al te veel aan voor enkele renners achteraan het peloton. Jarrad Drizners (Lotto-Dstny) gaat tergend traag naar boven.

clock 15:42 15 uur 42. Door de hectiek van de valpartijen was het peloton in enkele grote stukken gebroken, maar in aanloop naar de Moskesstraat zijn die grotendeels weer samengesmolten. Naesen en Van Avermaet zitten nog in een achtervolgende groep, ook De Lie zal waarschijnlijk nog niet terug zijn in de grote groep. . Door de hectiek van de valpartijen was het peloton in enkele grote stukken gebroken, maar in aanloop naar de Moskesstraat zijn die grotendeels weer samengesmolten. Naesen en Van Avermaet zitten nog in een achtervolgende groep, ook De Lie zal waarschijnlijk nog niet terug zijn in de grote groep.

clock 15:41 15 uur 41. Simmons zei voor de start nog dat hij met een vrije rol aan de start stond bij Trek-Segafredo. "Ik kijk uit naar de koers, zeker als het droog blijft", zei hij. Droog is het zeker niet, is dat de reden van de mindere dag van de Amerikaan? Bij Trek zullen ze nu mikken op Edward Theuns en Toms Skujins. . Simmons zei voor de start nog dat hij met een vrije rol aan de start stond bij Trek-Segafredo. "Ik kijk uit naar de koers, zeker als het droog blijft", zei hij. Droog is het zeker niet, is dat de reden van de mindere dag van de Amerikaan? Bij Trek zullen ze nu mikken op Edward Theuns en Toms Skujins.

clock 15:41 15 uur 41. Handvol renners gaat hard tegen de grond op een stuk weg rechtdoor. Handvol renners gaat hard tegen de grond op een stuk weg rechtdoor

clock 15:39 15 uur 39. En nog een val! De hectiek is begonnen. Twee renners botsen domweg tegen elkaar, Jason Osborne (Alpecin-Deceuninck) valt erover. Quinn Simmons (Trek-Segafredo) laat ook al lopen in het peloton. De Amerikaan zal niet winnen vandaag. . En nog een val! De hectiek is begonnen. Twee renners botsen domweg tegen elkaar, Jason Osborne (Alpecin-Deceuninck) valt erover. Quinn Simmons (Trek-Segafredo) laat ook al lopen in het peloton. De Amerikaan zal niet winnen vandaag.

clock 15:38 15 uur 38. Lawrence Naesen betrokken bij val net voor de Hertstraat. Lawrence Naesen betrokken bij val net voor de Hertstraat

clock 15:37 Val in het peloton. Bij het opdraaien van de Hertstraat gaan ze achteraan het peloton tegen de grond. Lawrence Naesen en Vegard Stake Laengen staan stil. . 15 uur 37. fall Val in het peloton Bij het opdraaien van de Hertstraat gaan ze achteraan het peloton tegen de grond. Lawrence Naesen en Vegard Stake Laengen staan stil.

clock 15:35 15 uur 35. Ook De Lie is nog steeds niet terug in het peloton, waar het tempo de hoogte in gaat. Op die manier wordt het een helse opgave om nog terug te keren voor de jonge Waal. . Ook De Lie is nog steeds niet terug in het peloton, waar het tempo de hoogte in gaat. Op die manier wordt het een helse opgave om nog terug te keren voor de jonge Waal.

clock 15:33 Hertstraat. De kopgroep is begonnen aan de eerste keer Hertstraat, vorig jaar de boeman van Remco Evenepoel. Xandro Meurisse wordt achteraan het peloton ondertussen gedepanneerd met een leegloper. . 15 uur 33. hill Hertstraat De kopgroep is begonnen aan de eerste keer Hertstraat, vorig jaar de boeman van Remco Evenepoel. Xandro Meurisse wordt achteraan het peloton ondertussen gedepanneerd met een leegloper.

clock 15:32 15 uur 32. Lokale parcours Overijse. De laatste 80 kilometer spelen zich allemaal af in de Druivenstreek rond Overijse. Daar krijgen de renners 4 keer de klimmetjes van de Hertstraat, Holstheide, Moskesstraat en S-Bocht voorgeschoteld. Die laatste 2 kennen we ook van het WK-parcours 2 jaar geleden. Doe daar ook nog eens 3 keer de steile klim van de Hagaard bij en je krijgt een pittige optelsom van hellingen in de (pre-)finale. De renner die als eerste bovenkomt op die 4e en laatste keer S-Bocht, mag zich de winnaar van de 63e Brabantse Pijl noemen. . Lokale parcours Overijse De laatste 80 kilometer spelen zich allemaal af in de Druivenstreek rond Overijse. Daar krijgen de renners 4 keer de klimmetjes van de Hertstraat, Holstheide, Moskesstraat en S-Bocht voorgeschoteld. Die laatste 2 kennen we ook van het WK-parcours 2 jaar geleden. Doe daar ook nog eens 3 keer de steile klim van de Hagaard bij en je krijgt een pittige optelsom van hellingen in de (pre-)finale. De renner die als eerste bovenkomt op die 4e en laatste keer S-Bocht, mag zich de winnaar van de 63e Brabantse Pijl noemen.

clock 15:30 De Lie met een leegloper. Het heeft lang geduurd, maar Arnaud De Lie heeft dan toch een nieuw wiel te pakken gekregen. Hij moet een flinke kloof dichten tussen de volgwagens. . 15 uur 30. flat tyre De Lie met een leegloper Het heeft lang geduurd, maar Arnaud De Lie heeft dan toch een nieuw wiel te pakken gekregen. Hij moet een flinke kloof dichten tussen de volgwagens.

clock 15:27 15 uur 27. Sander De Pestel. De tweede landgenoot vooraan is Sander De Pestel. De 24-jarige renner uit Sint-Niklaas is bezig aan zijn 4e profjaar bij Flanders-Baloise. Net als Meens heeft ook De Pestel nog geen overwinning als prof kunnen vieren. . Sander De Pestel De tweede landgenoot vooraan is Sander De Pestel. De 24-jarige renner uit Sint-Niklaas is bezig aan zijn 4e profjaar bij Flanders-Baloise. Net als Meens heeft ook De Pestel nog geen overwinning als prof kunnen vieren.

clock 15:24 15 uur 24. Johan Meens. Voor de finale losbarst, gunnen we onze vluchters van de dag hun plekje in de schijnwerpers nog even. Johan Meens is een 23-jarige landgenoot die vorig jaar zijn eerste jaar als prof afwerkte voor Bingoal WB. Een profzege heeft Meens nog niet op zijn naam staan. Vorige week werd hij 9e in het eindklassement van de Région Pays de la Loire Tour. . Johan Meens Voor de finale losbarst, gunnen we onze vluchters van de dag hun plekje in de schijnwerpers nog even. Johan Meens is een 23-jarige landgenoot die vorig jaar zijn eerste jaar als prof afwerkte voor Bingoal WB. Een profzege heeft Meens nog niet op zijn naam staan. Vorige week werd hij 9e in het eindklassement van de Région Pays de la Loire Tour.

clock 15:17 15 uur 17. In Parijs-Roubaix was het gevoel supergoed, maar ik had wat pech. Vandaag is het nog een laatste keer à bloc gaan voor ik wat rust neem. Arnaud De Lie (Lotto-Dstny). In Parijs-Roubaix was het gevoel supergoed, maar ik had wat pech. Vandaag is het nog een laatste keer à bloc gaan voor ik wat rust neem. Arnaud De Lie (Lotto-Dstny)

clock 15:14 4'30". In aanloop naar het lokale circuit in Overijse gaat het tempo logischerwijs nog wat de hoogte in. De koers kan daar al snel openbreken door de voortdurende opeenvolging van hellingen. . 15 uur 14. time difference 4'30" In aanloop naar het lokale circuit in Overijse gaat het tempo logischerwijs nog wat de hoogte in. De koers kan daar al snel openbreken door de voortdurende opeenvolging van hellingen.

clock 15:11 15 uur 11. In dit peloton zit overigens geen oud-winnaar van de Brabantse Pijl. Ook titelverdediger Magnus Sheffield is er niet bij voor Ineos Grenadiers. Bij de Britse formatie rijden vandaag opnieuw 2 jonkies mee. Met Michael Leonard en Joshua Tarling heeft het de 2 jongste renners in dit peloton in de rangen. Die laatste kwam zondag nog buiten tijd aan op de piste van Roubaix. Nog meer jong geweld vandaag bij Ineos met Leo Hayter, winnaar van de Baby Giro vorig jaar. Triatleet Cameron Wurf en Michal Kwiatkowski zijn de ervaren mannen in de selectie. Kwiatkowski is in goede doen zeker een kanshebber vandaag, maar keert vandaag pas weer terug in koers na zijn val in Gent-Wevelgem. . In dit peloton zit overigens geen oud-winnaar van de Brabantse Pijl. Ook titelverdediger Magnus Sheffield is er niet bij voor Ineos Grenadiers. Bij de Britse formatie rijden vandaag opnieuw 2 jonkies mee. Met Michael Leonard en Joshua Tarling heeft het de 2 jongste renners in dit peloton in de rangen. Die laatste kwam zondag nog buiten tijd aan op de piste van Roubaix. Nog meer jong geweld vandaag bij Ineos met Leo Hayter, winnaar van de Baby Giro vorig jaar. Triatleet Cameron Wurf en Michal Kwiatkowski zijn de ervaren mannen in de selectie. Kwiatkowski is in goede doen zeker een kanshebber vandaag, maar keert vandaag pas weer terug in koers na zijn val in Gent-Wevelgem.

clock 15:03 15 uur 03. Voor mij is Quinten Hermans de topfavoriet vandaag. Karl Vannieuwkerke. Voor mij is Quinten Hermans de topfavoriet vandaag. Karl Vannieuwkerke

clock 15:00 15 uur . Kijk vanaf nu naar de Brabantse Pijl. U hoeft geen moment van het lokale circuit in Overijse te missen op beeld. Over een goede 20 kilometer beginnen we er daar aan, terwijl de koers vanaf nu te bekijken is op Eén of via de livestream op deze pagina. . Kijk vanaf nu naar de Brabantse Pijl U hoeft geen moment van het lokale circuit in Overijse te missen op beeld. Over een goede 20 kilometer beginnen we er daar aan, terwijl de koers vanaf nu te bekijken is op Eén of via de livestream op deze pagina.

clock 14:53 14 uur 53. Ook Intermarché-Circus-Wanty kende nog geen top Vlaams voorjaar. Met Gerben Thijssen werd er wel geoogst in Bredene-Koksijde en de GP Monseré, maar onder andere Biniam Girmay bleef onder de verwachtingen. Vandaag staat Intermarché ook niet met de sterkste ploeg aan de start, maar trekt het de kaart van de jeugd. Met Francesco Busatto, Dries De Pooter en Jelle Vermoote heeft het 3 jonge twintigers in zijn rangen. Daarbij komt onder meer nog Lilian Calmejane, en vanaf de Amstel Gold Race normaal gezien ook Rui Costa en Kobe Goossens. . Ook Intermarché-Circus-Wanty kende nog geen top Vlaams voorjaar. Met Gerben Thijssen werd er wel geoogst in Bredene-Koksijde en de GP Monseré, maar onder andere Biniam Girmay bleef onder de verwachtingen. Vandaag staat Intermarché ook niet met de sterkste ploeg aan de start, maar trekt het de kaart van de jeugd. Met Francesco Busatto, Dries De Pooter en Jelle Vermoote heeft het 3 jonge twintigers in zijn rangen. Daarbij komt onder meer nog Lilian Calmejane, en vanaf de Amstel Gold Race normaal gezien ook Rui Costa en Kobe Goossens.

clock 14:44 14 uur 44. Het is zeker jammer dat we geen Alaphilippe of Schmid hebben vandaag, maar met Bagioli en Cavagna hebben we meerdere goede renners hier. Bagioli kan met zijn stevig eindschot het langst wachten. . Dries Devenyns (Soudal-Quick Step). Het is zeker jammer dat we geen Alaphilippe of Schmid hebben vandaag, maar met Bagioli en Cavagna hebben we meerdere goede renners hier. Bagioli kan met zijn stevig eindschot het langst wachten. Dries Devenyns (Soudal-Quick Step)

clock 14:41 14 uur 41. Italiaanse Persico wint bij de vrouwen. De vrouwen hebben hun Brabantse Pijl al achter de rug. Silvia Persico won daarnet de sprint van een elitegroepje in Overijse. Geen SD Worx-feestje dus: verrassend. . Italiaanse Persico wint bij de vrouwen De vrouwen hebben hun Brabantse Pijl al achter de rug. Silvia Persico won daarnet de sprint van een elitegroepje in Overijse. Geen SD Worx-feestje dus: verrassend.

clock 14:35 Bruineput. De derde helling van de dag is die met de gevleugelde naam Bruineput. Over een goede 40 kilometer is het tijd voor het lokale parcours in Overijse. . 14 uur 35. hill Bruineput De derde helling van de dag is die met de gevleugelde naam Bruineput. Over een goede 40 kilometer is het tijd voor het lokale parcours in Overijse.

clock 14:29 14 uur 29. Kopgroep geeft een minuutje prijs. Meens, De Pestel, Townsend en Gudmestad geven in de heuvelzone rond Beersel nu toch een minuut van hun voorsprong prijs. In het peloton gaat het tempo daar de hoogte in. . Kopgroep geeft een minuutje prijs Meens, De Pestel, Townsend en Gudmestad geven in de heuvelzone rond Beersel nu toch een minuut van hun voorsprong prijs. In het peloton gaat het tempo daar de hoogte in.

clock 14:27 14 uur 27. Bij de start sprak onze man ter plaatse al met Dries Devenyns over het voorjaar van Soudal-Quick Step tot dusver. De ervaren Belg begrijpt de kritiek op de resultaten van zijn ploeg. "Wij aanvaarden die kritiek, wij zien ook dat het niet goed geweest is. Maar we hebben een mooie ploeg die zich aan het klaarstomen is voor de Giro. De rekening volgt eigenlijk pas op het einde van het jaar", vindt Devenyns. . Bij de start sprak onze man ter plaatse al met Dries Devenyns over het voorjaar van Soudal-Quick Step tot dusver. De ervaren Belg begrijpt de kritiek op de resultaten van zijn ploeg. "Wij aanvaarden die kritiek, wij zien ook dat het niet goed geweest is. Maar we hebben een mooie ploeg die zich aan het klaarstomen is voor de Giro. De rekening volgt eigenlijk pas op het einde van het jaar", vindt Devenyns.

clock 14:23 Opgave Martin Svrcek. Na zijn valpartij van daarnet zit de koers van de 20-jarige Slovaak van Soudal-Quick Step er al op. Het pechvoorjaar van de ploeg van Patrick Lefevre krijgt dus nog een verlengstuk. Ze verliezen al vroeg in deze Brabantse Pijl een pion. . 14 uur 23. give up Opgave Martin Svrcek Na zijn valpartij van daarnet zit de koers van de 20-jarige Slovaak van Soudal-Quick Step er al op. Het pechvoorjaar van de ploeg van Patrick Lefevre krijgt dus nog een verlengstuk. Ze verliezen al vroeg in deze Brabantse Pijl een pion.

clock 14:22 Svrcek geeft op na een valpartij. 14 uur 22. Svrcek geeft op na een valpartij

clock 14:19 14 uur 19. Live beelden vanaf 15u. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer zitten vanaf 15u klaar om u te gidsen doorheen deze Brabantse Pijl. U kan de koers dan bekijken op Eén of via de livestream op deze pagina. Voor wie het enkel bij klank houdt: op Radio 1 zal Christophe Vandegoor flitsen geven van de koers. . Live beelden vanaf 15u Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer zitten vanaf 15u klaar om u te gidsen doorheen deze Brabantse Pijl. U kan de koers dan bekijken op Eén of via de livestream op deze pagina. Voor wie het enkel bij klank houdt: op Radio 1 zal Christophe Vandegoor flitsen geven van de koers.

clock 14:15 Chaussée d'Alsemberg. Het eerste opwarmertje van de 25 gecatalogeerde hellingen van de dag heeft de kopgroep net verteerd. Met een achterstand van een goeie 6 minuten begint ook het peloton aan de Chaussée d'Alsemberg. . 14 uur 15. hill Chaussée d'Alsemberg Het eerste opwarmertje van de 25 gecatalogeerde hellingen van de dag heeft de kopgroep net verteerd. Met een achterstand van een goeie 6 minuten begint ook het peloton aan de Chaussée d'Alsemberg.

clock 14:13 14 uur 13. Bij Soudal-Quick Step is het vandaag uitkijken naar Bagioli en Cavagna, die voor wat kleur moeten zorgen in het Vlaamse voorjaar van hun ploeg. Of is het alle ballen op Schmid of Evenepoel (of Alaphilippe?) in de laatste 3 koersen dit voorjaar? Dries Devenyns stond vanmiddag in thuishaven Leuven aan de start van zijn 13e Brabantse Pijl. Het is geen verrassing dat dat het hoogste aantal is van alle renners vandaag. . Bij Soudal-Quick Step is het vandaag uitkijken naar Bagioli en Cavagna, die voor wat kleur moeten zorgen in het Vlaamse voorjaar van hun ploeg. Of is het alle ballen op Schmid of Evenepoel (of Alaphilippe?) in de laatste 3 koersen dit voorjaar? Dries Devenyns stond vanmiddag in thuishaven Leuven aan de start van zijn 13e Brabantse Pijl. Het is geen verrassing dat dat het hoogste aantal is van alle renners vandaag.

clock 14:05 Val Svrcek. Bij Soudal-Quick Step gaat de malaise van de voorbije weken in Vlaanderen voorlopig nog even verder. De jonge Slovaak Martin Svrcek gaat tegen de grond in het peloton. . 14 uur 05. fall Val Svrcek Bij Soudal-Quick Step gaat de malaise van de voorbije weken in Vlaanderen voorlopig nog even verder. De jonge Slovaak Martin Svrcek gaat tegen de grond in het peloton.

clock 14:02 14 uur 02. Beterschap in het tweede deel van het voorjaar? (bis). Net als AG2R-Citroën was het Vlaamse voorjaar van die andere 2 Franse ploegen in deze koers een mager beestje. Bij Cofidis bleef het bij ereplaatsen in de verre top 10 of daar net buiten. Vanaf vandaag dan maar hopen op een verrassing van Axel Zingle? Hetzelfde verhaal bij Arkéa-Samsic: verre ereplaatsen was tot nu toe het codewoord. Zorgt Warren Barguil, de 3e van vorig jaar, in de Brabantse Pijl voor een opsteker? Al gaf hij dit seizoen nog niet te vaak blijk van goede benen. . Beterschap in het tweede deel van het voorjaar? (bis) Net als AG2R-Citroën was het Vlaamse voorjaar van die andere 2 Franse ploegen in deze koers een mager beestje. Bij Cofidis bleef het bij ereplaatsen in de verre top 10 of daar net buiten. Vanaf vandaag dan maar hopen op een verrassing van Axel Zingle? Hetzelfde verhaal bij Arkéa-Samsic: verre ereplaatsen was tot nu toe het codewoord. Zorgt Warren Barguil, de 3e van vorig jaar, in de Brabantse Pijl voor een opsteker? Al gaf hij dit seizoen nog niet te vaak blijk van goede benen.

clock 13:53 13 uur 53. Over een goede 15 kilometer is het tijd voor de eerste gecategoriseerde helling van de dag. Al waren de eerste kilometers op grondgebied Waals-Brabant ook allesbehalve helemaal vlak. . Over een goede 15 kilometer is het tijd voor de eerste gecategoriseerde helling van de dag. Al waren de eerste kilometers op grondgebied Waals-Brabant ook allesbehalve helemaal vlak.

clock 13:46 De vlucht van de dag krijgt een mooie voorsprong. 13 uur 46. De vlucht van de dag krijgt een mooie voorsprong

clock 13:44 6'20". Het peloton is gul met de minuten voor de ongevaarlijke kopgroep van 4. Meens, De Pestel, Townsend en Gudmestad krijgen al meer dan 6 minuten cadeau. . 13 uur 44. time difference 6'20" Het peloton is gul met de minuten voor de ongevaarlijke kopgroep van 4. Meens, De Pestel, Townsend en Gudmestad krijgen al meer dan 6 minuten cadeau.

clock 13:42 13 uur 42. We kunnen vandaag doen wat Ineos vorig jaar deed door een overtal te creëren in de finale. . Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën). We kunnen vandaag doen wat Ineos vorig jaar deed door een overtal te creëren in de finale. Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën)

clock 13:40 13 uur 40. Beterschap in het tweede deel van het voorjaar? Vooral voor de Franse World Tour-teams hier aan de start was het een mager voorjaar tot dusver. In de eerste plaats is dat het geval voor AG2R-Ctroën. Geen enkele top 10-notering lieten Van Avermaet, Naesen, Dewulf en co optekenen in het Vlaamse voorjaar. Zij staan hier samen met hun Franse kopman Cosnefroy vandaag dus voor hun eerste herexamen. Een goed teken alvast: Cosnefroy is een specialist in dat herexamen. Bij alle 3 zijn deelnames aan de Brabantse Pijl eindigde hij in de top 10: 3e in 2020, 8e in 2021 en 2e vorig jaar. . Beterschap in het tweede deel van het voorjaar? Vooral voor de Franse World Tour-teams hier aan de start was het een mager voorjaar tot dusver. In de eerste plaats is dat het geval voor AG2R-Ctroën. Geen enkele top 10-notering lieten Van Avermaet, Naesen, Dewulf en co optekenen in het Vlaamse voorjaar. Zij staan hier samen met hun Franse kopman Cosnefroy vandaag dus voor hun eerste herexamen. Een goed teken alvast: Cosnefroy is een specialist in dat herexamen. Bij alle 3 zijn deelnames aan de Brabantse Pijl eindigde hij in de top 10: 3e in 2020, 8e in 2021 en 2e vorig jaar.

clock 13:28 13 uur 28. De voorsprong van de 4 vluchters is al opgelopen tot 4 minuten. Nog eens hun namen: Johan Meens (Bingoal WB) Sander De Pestel (Flanders-Baloise) Rory Townsend (Bolton) Tord Gudmestad (Uno-X) . De voorsprong van de 4 vluchters is al opgelopen tot 4 minuten. Nog eens hun namen: Johan Meens (Bingoal WB) Sander De Pestel (Flanders-Baloise) Rory Townsend (Bolton) Tord Gudmestad (Uno-X)

clock 13:22 Windstilte in het peloton. 13 uur 22. Windstilte in het peloton

clock 13:20 13 uur 20. De ploeg van het voorjaar. Na Parijs-Roubaix werd Alpecin-Deceuninck gebombardeerd tot dé ploeg van het voorjaar tot dusver. Van der Poel en Philipsen genieten van wat vakantie momenteel, terwijl Kragh Andersen vandaag aan deel 2 van zijn voorjaar begint. Quinten Hermans heeft dan weer een groot doel gemaakt van de heuvelklassiekers dit jaar. Hij reed geen Ronde van Vlaanderen, maar koos voor extra koerskilometers in het Baskenland. Met ook nog onder andere Meurisse, de nummer 10 van vorig jaar, in de rangen vandaag lijkt Alpecin-Deceuninck meer dan klaar om ook deel 2 van het voorjaar goed in te zetten. . De ploeg van het voorjaar Na Parijs-Roubaix werd Alpecin-Deceuninck gebombardeerd tot dé ploeg van het voorjaar tot dusver. Van der Poel en Philipsen genieten van wat vakantie momenteel, terwijl Kragh Andersen vandaag aan deel 2 van zijn voorjaar begint. Quinten Hermans heeft dan weer een groot doel gemaakt van de heuvelklassiekers dit jaar. Hij reed geen Ronde van Vlaanderen, maar koos voor extra koerskilometers in het Baskenland. Met ook nog onder andere Meurisse, de nummer 10 van vorig jaar, in de rangen vandaag lijkt Alpecin-Deceuninck meer dan klaar om ook deel 2 van het voorjaar goed in te zetten.

clock 13:15 13 uur 15. Ik sta vandaag op gelijke hoogte met Kragh Andersen. Maar we hebben ook nog andere jongens met goede papieren. . Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck). Ik sta vandaag op gelijke hoogte met Kragh Andersen. Maar we hebben ook nog andere jongens met goede papieren. Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck)

clock 13:12 40 seconden. De voorsprong van het viertal groeit. De vlucht van de dag, met daarbij dus onze landgenoten Johan Meens en Sander De Pestel, lijkt vertrokken. Een zucht van opluchting is hoorbaar in het peloton. Het zal geen gekkenhuis zijn in de eerste wedstrijduren zoals in de Ronde of Roubaix voor de vroege ontsnapping. . 13 uur 12. time difference 40 seconden De voorsprong van het viertal groeit. De vlucht van de dag, met daarbij dus onze landgenoten Johan Meens en Sander De Pestel, lijkt vertrokken. Een zucht van opluchting is hoorbaar in het peloton. Het zal geen gekkenhuis zijn in de eerste wedstrijduren zoals in de Ronde of Roubaix voor de vroege ontsnapping.

clock 13:03 13 uur 03. 4 renners in de aanval. Met Johan Meens, Sander De Pestel, Tord Gudmestad en Rory Townsend hebben 3 renners zich nu toch los weten te rukken van de grote groep. Hun voorgift is echter beperkt: 13 seconden. . 4 renners in de aanval Met Johan Meens, Sander De Pestel, Tord Gudmestad en Rory Townsend hebben 3 renners zich nu toch los weten te rukken van de grote groep. Hun voorgift is echter beperkt: 13 seconden.

clock 12:56 12 uur 56. Het officiële startsein is het teken voor meteen enkele aanvalslustigen om zich te tonen. Voorlopig zonder resultaat: na 5 kilometer koers is er nog niemand weg geraakt. . Het officiële startsein is het teken voor meteen enkele aanvalslustigen om zich te tonen. Voorlopig zonder resultaat: na 5 kilometer koers is er nog niemand weg geraakt.

clock 12:43 12 uur 43 match begonnen start time Start Het peloton is vertrokken in Leuven voor de 63e editie van de Brabantse Pijl.

clock 12:41 De renners zijn vertrokken. 12 uur 41. De renners zijn vertrokken

clock 12:33 12 uur 33. De renners staan inmiddels klaar voor de start op het Ladeuzeplein in Leuven. Over enkele minuten beginnen ze aan de eerste geneutraliseerde kilometers in de studentenstad. . De renners staan inmiddels klaar voor de start op het Ladeuzeplein in Leuven. Over enkele minuten beginnen ze aan de eerste geneutraliseerde kilometers in de studentenstad.

clock 12:30 Populaire jongen bij de start: Arnaud De Lie. 12 uur 30. Populaire jongen bij de start: Arnaud De Lie

clock 12:22 12 uur 22. Wurf: “Ik had nog verder willen lopen na Parijs-Roubaix, maar het was te donker”. Wurf: “Ik had nog verder willen lopen na Parijs-Roubaix, maar het was te donker”

clock 12:20 12 uur 20. Kwiatkowski: “Deze race ligt me wel, maar heb het hier nog nooit echt goed gedaan”. Kwiatkowski: “Deze race ligt me wel, maar heb het hier nog nooit echt goed gedaan”

clock 12:16 12 uur 16. Devenyns: “De rekening wordt eigenlijk pas op het einde van het jaar gemaakt”. Devenyns: “De rekening wordt eigenlijk pas op het einde van het jaar gemaakt”

clock 12:16 12 uur 16. De Lie: “Het gevoel was supergoed in Roubaix, nu nog 1 keer à bloc”. De Lie: “Het gevoel was supergoed in Roubaix, nu nog 1 keer à bloc”

clock 12:12 12 uur 12. Zo was het vorig jaar. Magnus Sheffield won vorig jaar met deze Brabantse Pijl zijn eerste voorjaarsklassieker in Vlaanderen. De jonge Amerikaan profiteerde van het overtal van zijn Ineos-ploegmakkers in de kopgroep en kwam solo aan in Overijse. De Fransen Benoît Cosnefroy en Warren Barguil mochten mee op het podium als tweede en derde. Dit jaar doet Ineos Grenadiers het zonder titelverdediger Sheffield in de rangen. Het rugnummer 1 is voor Michal Kwiatkowski. . Zo was het vorig jaar Magnus Sheffield won vorig jaar met deze Brabantse Pijl zijn eerste voorjaarsklassieker in Vlaanderen. De jonge Amerikaan profiteerde van het overtal van zijn Ineos-ploegmakkers in de kopgroep en kwam solo aan in Overijse. De Fransen Benoît Cosnefroy en Warren Barguil mochten mee op het podium als tweede en derde. Dit jaar doet Ineos Grenadiers het zonder titelverdediger Sheffield in de rangen. Het rugnummer 1 is voor Michal Kwiatkowski.

clock 12:09 12 uur 09. Hermans: “Er zal meer naar ons gekeken worden om de koers open te breken”. Hermans: “Er zal meer naar ons gekeken worden om de koers open te breken”

clock 12:05 12 uur 05. Simmons: “Vrije rol voor mij, zonder al te veel verwachtingen”. Simmons: “Vrije rol voor mij, zonder al te veel verwachtingen”

clock 12:00 12 uur . Cosnefroy: “Het doel is vandaag om te winnen”. Cosnefroy: “Het doel is vandaag om te winnen”

clock 11:50 11 uur 50. Trentin: “Zal me wel nog moe voelen na Parijs-Roubaix”. Trentin: “Zal me wel nog moe voelen na Parijs-Roubaix”

clock 11:41 11 uur 41. Het voordeel van parcourskennis. Renners die hier vorig jaar al aan de start stonden, zullen hun parcourskennis van toen zeker kunnen gebruiken vandaag. De 205,1 kilometer tussen Leuven en Overijse zijn exact dezelfde als in 2022. Vanuit Leuven trekt het peloton zuidwaarts via een ommetje over de taalgrens in Waals-Brabant, waarna in de streek rond Beersel de eerste gecategoriseerde hellingen van de dag opduiken. Over dezelfde wegen als de heenrit gaat het ook weer terug via het Waalse gedeelte van Brabant naar het Vlaamse gedeelte. Niet naar Leuven deze keer, maar wat afritten eerder naar Overijse. . Het voordeel van parcourskennis Renners die hier vorig jaar al aan de start stonden, zullen hun parcourskennis van toen zeker kunnen gebruiken vandaag. De 205,1 kilometer tussen Leuven en Overijse zijn exact dezelfde als in 2022. Vanuit Leuven trekt het peloton zuidwaarts via een ommetje over de taalgrens in Waals-Brabant, waarna in de streek rond Beersel de eerste gecategoriseerde hellingen van de dag opduiken. Over dezelfde wegen als de heenrit gaat het ook weer terug via het Waalse gedeelte van Brabant naar het Vlaamse gedeelte. Niet naar Leuven deze keer, maar wat afritten eerder naar Overijse.

clock 11:32 11 uur 32. wielermanager Leider wielermanager:"Ik wacht op het programma van de kopmannen van Jumbo-Visma"

clock 11:32 11 uur 32. Dat tweede deel van het voorjaar is voor de Sporza Wielermanagers het signaal om transfers door te voeren. Kasseispecialisten ruimen plaats voor de punchers in het peloton. Maar wie moet je kiezen met de beperkte transfers die je nog over hebt? Of wat als je er nog 4 over hebt? Wij helpen je een eindje op weg met enkele tips. . Dat tweede deel van het voorjaar is voor de Sporza Wielermanagers het signaal om transfers door te voeren. Kasseispecialisten ruimen plaats voor de punchers in het peloton. Maar wie moet je kiezen met de beperkte transfers die je nog over hebt? Of wat als je er nog 4 over hebt? Wij helpen je een eindje op weg met enkele tips.

clock 11:24 11 uur 24. Welkom voor deel 2 van het voorjaar! Het eerste hoofdstuk van het wielervoorjaar ligt sinds Parijs-Roubaix afgelopen zondag achter ons. Met de Brabantse Pijl hebben we 3 dagen later alweer de volgende koers op de agenda. Het is traditioneel de eerste van 4 klassiekers met iets langer klimwerk. Al staan er vandaag ook nog wel wat renners aan de start die een verlengde breien aan hun kasseiklassiekers. . Welkom voor deel 2 van het voorjaar! Het eerste hoofdstuk van het wielervoorjaar ligt sinds Parijs-Roubaix afgelopen zondag achter ons. Met de Brabantse Pijl hebben we 3 dagen later alweer de volgende koers op de agenda. Het is traditioneel de eerste van 4 klassiekers met iets langer klimwerk. Al staan er vandaag ook nog wel wat renners aan de start die een verlengde breien aan hun kasseiklassiekers.

clock 11:22 11 uur 22. Sunderland: “Beetje een trend van de grote namen om de woensdag-race over te slaan”. Sunderland: “Beetje een trend van de grote namen om de woensdag-race over te slaan”

clock 11:14 11 uur 14. Brabantse Pijl QUIZ: Kent u alle winnaars van de Brabantse Pijl sinds 2000?

clock 18:00 18 uur . Lotto-Dstny heeft 3 troefkaarten. Arnaud De Lie staat morgen als kopman van Lotto-Dstny aan de start. "Arnaud kan normaal wel uit de voeten op die klimmetjes, alleen is het wat afwachten hoe de benen reageren na zijn eerste keer Paris-Roubaix", blikt ploegleider Mario Aerts vooruit. "Veel zal afhangen van het koersverloop, maar we gaan er wel vanuit dat Arnaud de finale kan rijden. Een resultaat kleven we daar niet." Naast De Lie krijgen nog 2 andere Lotto-renners een beschermde rol. "Andreas Kron toonde de voorbije wedstrijden dat hij goed op dreef is. Ook Pascal Eenkhoorn is in vorm." Maxim Van Gils is er morgen niet bij. De renner sukkelde met ziekte en hoopt weer fit te zijn tegen de Amstel Gold Race. . Lotto-Dstny heeft 3 troefkaarten Arnaud De Lie staat morgen als kopman van Lotto-Dstny aan de start. "Arnaud kan normaal wel uit de voeten op die klimmetjes, alleen is het wat afwachten hoe de benen reageren na zijn eerste keer Paris-Roubaix", blikt ploegleider Mario Aerts vooruit.



"Veel zal afhangen van het koersverloop, maar we gaan er wel vanuit dat Arnaud de finale kan rijden. Een resultaat kleven we daar niet."



Naast De Lie krijgen nog 2 andere Lotto-renners een beschermde rol. "Andreas Kron toonde de voorbije wedstrijden dat hij goed op dreef is. Ook Pascal Eenkhoorn is in vorm."



Maxim Van Gils is er morgen niet bij. De renner sukkelde met ziekte en hoopt weer fit te zijn tegen de Amstel Gold Race.

clock 17:14 Ronde-revelatie Neilson Powless is er niet bij, Michael Valgren maakt zijn wederoptreden in de klassiekers. 17 uur 14. Ronde-revelatie Neilson Powless is er niet bij, Michael Valgren maakt zijn wederoptreden in de klassiekers

clock 16:33 16 uur 33. Hermans en Kragh Andersen. Na winst in de Scheldeprijs (Philipsen) en Parijs-Roubaix (Van der Poel) mikt Alpecin-Deceuninck morgen op een 3e klassieker-zege in een week tijd. Hun grootste troeven in de Brabantse Pijl zijn Quinten Hermans en de Deen Søren Kragh Andersen. "Wij starten met een competitieve ploeg", zegt ploegleider Rik Van Slycke. "Met Quinten Hermans en Kragh Andersen hebben we 2 renners die deze koers zeker aankunnen. Gianni Vermeersch heeft zich helemaal gegeven in Parijs-Roubaix, maar wil zich woensdag andermaal profileren." . Hermans en Kragh Andersen Na winst in de Scheldeprijs (Philipsen) en Parijs-Roubaix (Van der Poel) mikt Alpecin-Deceuninck morgen op een 3e klassieker-zege in een week tijd.



Hun grootste troeven in de Brabantse Pijl zijn Quinten Hermans en de Deen Søren Kragh Andersen. "Wij starten met een competitieve ploeg", zegt ploegleider Rik Van Slycke.



"Met Quinten Hermans en Kragh Andersen hebben we 2 renners die deze koers zeker aankunnen. Gianni Vermeersch heeft zich helemaal gegeven in Parijs-Roubaix, maar wil zich woensdag andermaal profileren."



clock 13:27 Nog een aanpassing bij de blauwhemden: Jordi Warlop vervangt de zieke Mauro Schmid. . 13 uur 27. Nog een aanpassing bij de blauwhemden: Jordi Warlop vervangt de zieke Mauro Schmid.

clock 13:51 13 uur 51. Devenyns en Van Tricht de 2 Belgen in nieuw Quick Step-blik. Het kasseivoorjaar zit erop, vanaf woensdag wordt een nieuw blik renners opengetrokken. Dat is ook het geval bij Soudal-Quick Step Soudal-Quick Step was de voorbije jaren succesvol in de BP met 3 zeges en 7 extra podiumplaatsen. Dit jaar start de Wolfpack met een vrijbuitersploeg. Naast Dries Devenyns en Stan Van Tricht komen ook de Italiaan Andrea Bagioli, de Fransman Rémi Cavagna, de Zwitser Mauro Schmid, de Duitser Jannik Steimle en de Slovaak Martin Svrcek aan de start. Schmid schreef vorige maand de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali (2.1) op zijn naam. Cavagna won in de Italiaanse etappekoers 2 ritten. In het Vlaamse voorjaar vielen de prestaties van Soudal-Quick Step tot dusver tegen. . Devenyns en Van Tricht de 2 Belgen in nieuw Quick Step-blik Het kasseivoorjaar zit erop, vanaf woensdag wordt een nieuw blik renners opengetrokken. Dat is ook het geval bij Soudal-Quick Step



Soudal-Quick Step was de voorbije jaren succesvol in de BP met 3 zeges en 7 extra podiumplaatsen. Dit jaar start de Wolfpack met een vrijbuitersploeg. Naast Dries Devenyns en Stan Van Tricht komen ook de Italiaan Andrea Bagioli, de Fransman Rémi Cavagna, de Zwitser Mauro Schmid, de Duitser Jannik Steimle en de Slovaak Martin Svrcek aan de start.



Schmid schreef vorige maand de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali (2.1) op zijn naam. Cavagna won in de Italiaanse etappekoers 2 ritten. In het Vlaamse voorjaar vielen de prestaties van Soudal-Quick Step tot dusver tegen.

clock 13:48 13 uur 48. 1.Pro. De Brabantse Pijl valt onder het 1.Pro-label net onder de WorldTour-koersen. Tussen Leuven en Overijse liggen 205 heuvelachtige kilometers met 24 hellingen. Met o.a. de Bruine Put, de Moskesstraat en de S-Bocht. Gestart wordt er op het Ladeuzeplein in Leuven, aankomen doen we op de Brusselsesteenweg in Overijse. . 1.Pro De Brabantse Pijl valt onder het 1.Pro-label net onder de WorldTour-koersen. Tussen Leuven en Overijse liggen 205 heuvelachtige kilometers met 24 hellingen. Met o.a. de Bruine Put, de Moskesstraat en de S-Bocht.



Gestart wordt er op het Ladeuzeplein in Leuven, aankomen doen we op de Brusselsesteenweg in Overijse.