LIVE Brabantse Pijl: Wie volgt Magnus Sheffield op als winnaar in Overijse?

clock 12:43 12 uur 43 match begonnen start time Start Het peloton is vertrokken in Leuven voor de 63e editie van de Brabantse Pijl.

clock 12:41 De renners zijn vertrokken. 12 uur 41. De renners zijn vertrokken

clock 12:33 12 uur 33. De renners staan inmiddels klaar voor de start op het Ladeuzeplein in Leuven. Over enkele minuten beginnen ze aan de eerste geneutraliseerde kilometers in de studentenstad. . De renners staan inmiddels klaar voor de start op het Ladeuzeplein in Leuven. Over enkele minuten beginnen ze aan de eerste geneutraliseerde kilometers in de studentenstad.

clock 12:30 Populaire jongen bij de start: Arnaud De Lie. 12 uur 30. Populaire jongen bij de start: Arnaud De Lie

clock 12:22 12 uur 22. Wurf: “Ik had nog verder willen lopen na Parijs-Roubaix, maar het was te donker”. Wurf: “Ik had nog verder willen lopen na Parijs-Roubaix, maar het was te donker”

clock 12:20 12 uur 20. Kwiatkowski: “Deze race ligt me wel, maar heb het hier nog nooit echt goed gedaan”. Kwiatkowski: “Deze race ligt me wel, maar heb het hier nog nooit echt goed gedaan”

clock 12:16 12 uur 16. Devenyns: “De rekening wordt eigenlijk pas op het einde van het jaar gemaakt”. Devenyns: “De rekening wordt eigenlijk pas op het einde van het jaar gemaakt”

clock 12:16 12 uur 16. De Lie: “Het gevoel was supergoed in Roubaix, nu nog 1 keer à bloc”. De Lie: “Het gevoel was supergoed in Roubaix, nu nog 1 keer à bloc”

clock 12:12 12 uur 12. Zo was het vorig jaar. Magnus Sheffield won vorig jaar met deze Brabantse Pijl zijn eerste voorjaarsklassieker in Vlaanderen. De jonge Amerikaan profiteerde van het overtal van zijn Ineos-ploegmakkers in de kopgroep en kwam solo aan in Overijse. De Fransen Benoît Cosnefroy en Warren Barguil mochten mee op het podium als tweede en derde. Dit jaar doet Ineos Grenadiers het zonder titelverdediger Sheffield in de rangen. Het rugnummer 1 is voor Michal Kwiatkowski. . Zo was het vorig jaar Magnus Sheffield won vorig jaar met deze Brabantse Pijl zijn eerste voorjaarsklassieker in Vlaanderen. De jonge Amerikaan profiteerde van het overtal van zijn Ineos-ploegmakkers in de kopgroep en kwam solo aan in Overijse. De Fransen Benoît Cosnefroy en Warren Barguil mochten mee op het podium als tweede en derde. Dit jaar doet Ineos Grenadiers het zonder titelverdediger Sheffield in de rangen. Het rugnummer 1 is voor Michal Kwiatkowski.

clock 12:09 12 uur 09. Hermans: “Er zal meer naar ons gekeken worden om de koers open te breken”. Hermans: “Er zal meer naar ons gekeken worden om de koers open te breken”

clock 12:05 12 uur 05. Simmons: “Vrije rol voor mij, zonder al te veel verwachtingen”. Simmons: “Vrije rol voor mij, zonder al te veel verwachtingen”

clock 12:00 12 uur . Cosnefroy: “Het doel is vandaag om te winnen”. Cosnefroy: “Het doel is vandaag om te winnen”

clock 11:50 11 uur 50. Trentin: “Zal me wel nog moe voelen na Parijs-Roubaix”. Trentin: “Zal me wel nog moe voelen na Parijs-Roubaix”

clock 11:41 11 uur 41. Het voordeel van parcourskennis. Renners die hier vorig jaar al aan de start stonden, zullen hun parcourskennis van toen zeker kunnen gebruiken vandaag. De 205,1 kilometer tussen Leuven en Overijse zijn exact dezelfde als in 2022. Vanuit Leuven trekt het peloton zuidwaarts via een ommetje over de taalgrens in Waals-Brabant, waarna in de streek rond Beersel de eerste gecategoriseerde hellingen van de dag opduiken. Over dezelfde wegen als de heenrit gaat het ook weer terug via het Waalse gedeelte van Brabant naar het Vlaamse gedeelte. Niet naar Leuven deze keer, maar wat afritten eerder naar Overijse. . Het voordeel van parcourskennis Renners die hier vorig jaar al aan de start stonden, zullen hun parcourskennis van toen zeker kunnen gebruiken vandaag. De 205,1 kilometer tussen Leuven en Overijse zijn exact dezelfde als in 2022. Vanuit Leuven trekt het peloton zuidwaarts via een ommetje over de taalgrens in Waals-Brabant, waarna in de streek rond Beersel de eerste gecategoriseerde hellingen van de dag opduiken. Over dezelfde wegen als de heenrit gaat het ook weer terug via het Waalse gedeelte van Brabant naar het Vlaamse gedeelte. Niet naar Leuven deze keer, maar wat afritten eerder naar Overijse.

clock 11:32 11 uur 32. Dat tweede deel van het voorjaar is voor de Sporza Wielermanagers het signaal om transfers door te voeren. Kasseispecialisten ruimen plaats voor de punchers in het peloton. Maar wie moet je kiezen met de beperkte transfers die je nog over hebt? Of wat als je er nog 4 over hebt? Wij helpen je een eindje op weg met enkele tips. . Dat tweede deel van het voorjaar is voor de Sporza Wielermanagers het signaal om transfers door te voeren. Kasseispecialisten ruimen plaats voor de punchers in het peloton. Maar wie moet je kiezen met de beperkte transfers die je nog over hebt? Of wat als je er nog 4 over hebt? Wij helpen je een eindje op weg met enkele tips.

clock 11:24 11 uur 24. Welkom voor deel 2 van het voorjaar! Het eerste hoofdstuk van het wielervoorjaar ligt sinds Parijs-Roubaix afgelopen zondag achter ons. Met de Brabantse Pijl hebben we 3 dagen later alweer de volgende koers op de agenda. Het is traditioneel de eerste van 4 klassiekers met iets langer klimwerk. Al staan er vandaag ook nog wel wat renners aan de start die een verlengde breien aan hun kasseiklassiekers. . Welkom voor deel 2 van het voorjaar! Het eerste hoofdstuk van het wielervoorjaar ligt sinds Parijs-Roubaix afgelopen zondag achter ons. Met de Brabantse Pijl hebben we 3 dagen later alweer de volgende koers op de agenda. Het is traditioneel de eerste van 4 klassiekers met iets langer klimwerk. Al staan er vandaag ook nog wel wat renners aan de start die een verlengde breien aan hun kasseiklassiekers.