LIVESTREAM Brabantse Pijl: Evenepoel (lossen en dan aanvallen) en Wellens in attractieve kopgroep

17:08 17 uur 08. Helemaal vooraan rijden Sheffield en Cosnefroy weg. Pidcock stopt af, wat doet Wellens? . Helemaal vooraan rijden Sheffield en Cosnefroy weg. Pidcock stopt af, wat doet Wellens?

17:08 17 uur 08. Dit is toch niet te geloven! En het heeft niets met conditie te maken. José De Cauwer. Dit is toch niet te geloven! En het heeft niets met conditie te maken. José De Cauwer

17:07 17 uur 07. Evenepoel weer in het defensief. De geschiedenis herhaalt zich: Evenepoel moet opnieuw een gat laten op de Hertstraat. Omdat hij en Barguil niet in het gootje durven te rijden. . Evenepoel weer in het defensief De geschiedenis herhaalt zich: Evenepoel moet opnieuw een gat laten op de Hertstraat. Omdat hij en Barguil niet in het gootje durven te rijden.

17:07 Hertstraat. Evenepoel begint toch weer in voorlaatste positie aan de Hertstraat. Als hij zich dat maar niet beklaagt. Evenepoel is ook de enige die niet voor het gootje kiest. . 17 uur 07. Hertstraat Evenepoel begint toch weer in voorlaatste positie aan de Hertstraat. Als hij zich dat maar niet beklaagt. Evenepoel is ook de enige die niet voor het gootje kiest.

17:06 17 uur 06. De Hertstraat komt eraan. Zie dat je niet te ver zit! Karl Vannieuwkerke. De Hertstraat komt eraan. Zie dat je niet te ver zit! Karl Vannieuwkerke

17:06 17 uur 06. Door al het gedoe is het peloton wel dichter gekomen op de kopgroep. 38 seconden wordt nu zelfs gemeld. Maar je merkt aan alles dat ze vooraan hun geweer aan het laden zijn om nog enkele cartouches te verschieten op de klimmetjes. . Door al het gedoe is het peloton wel dichter gekomen op de kopgroep. 38 seconden wordt nu zelfs gemeld. Maar je merkt aan alles dat ze vooraan hun geweer aan het laden zijn om nog enkele cartouches te verschieten op de klimmetjes.

17:03 17 uur 03. Auto van Quick-Step als oorzaak. Het is nota bene de auto van Quick Step-Alpha Vinyl die verantwoordelijk is voor de val. Enkele renners moeten uitwijken en eentje komt ten val over de gladde belettering op de weg. Zo zet het domino-effect zich in gang. . Auto van Quick-Step als oorzaak Het is nota bene de auto van Quick Step-Alpha Vinyl die verantwoordelijk is voor de val. Enkele renners moeten uitwijken en eentje komt ten val over de gladde belettering op de weg. Zo zet het domino-effect zich in gang.

17:01 Wat met Alaphilippe? Het leek er even op dat Alaphilippe een sleutelbeen of elleboog had gebroken, maar uiteindelijk staat hij toch weer op en stapt hij zelfs weer op de fiets. Dat is toch een hoopvol teken. . 17 uur 01. Wat met Alaphilippe? Het leek er even op dat Alaphilippe een sleutelbeen of elleboog had gebroken, maar uiteindelijk staat hij toch weer op en stapt hij zelfs weer op de fiets. Dat is toch een hoopvol teken.

16:59 Val met Alaphilippe! Knullige val in het peloton. Door het passeren van de volgauto's moeten ze in de remmen gaan, maar op de gladde weg grijpt een renner iets te wanhopig naar zijn remmen. Ook Alaphilippe gaat tegen de grond. Dat ziet er even niet goed uit! . 16 uur 59. Val met Alaphilippe! Knullige val in het peloton. Door het passeren van de volgauto's moeten ze in de remmen gaan, maar op de gladde weg grijpt een renner iets te wanhopig naar zijn remmen. Ook Alaphilippe gaat tegen de grond. Dat ziet er even niet goed uit!

16:58 16 uur 58. Terwijl de 8 renners vooraan de bel voor de laatste ronde horen, worden Campenaerts en Stannard ingelopen door het peloton. . Terwijl de 8 renners vooraan de bel voor de laatste ronde horen, worden Campenaerts en Stannard ingelopen door het peloton.

16:57 16 uur 57. Het spervuur van aanvallen in de kopgroep blijft nu al een tijdje achterwege. We trekken zo meteen opnieuw naar de finish, waarna we aan het laatste rondje beginnen. . Het spervuur van aanvallen in de kopgroep blijft nu al een tijdje achterwege. We trekken zo meteen opnieuw naar de finish, waarna we aan het laatste rondje beginnen.

16:55 16 uur 55. Nu Stannard vooraan gelost is, moeten ze bij Alpecin-Fenix het geweer van schouder veranderen. Ze beginnen massaal te werken in het peloton, al levert het maar een paar seconden winst op. . Nu Stannard vooraan gelost is, moeten ze bij Alpecin-Fenix het geweer van schouder veranderen. Ze beginnen massaal te werken in het peloton, al levert het maar een paar seconden winst op.



16:53 16 uur 53. Ik zou echt niet weten in welk mandje ik mijn eieren moet leggen. Karl Vannieuwkerke. Ik zou echt niet weten in welk mandje ik mijn eieren moet leggen. Karl Vannieuwkerke

16:50 16 uur 50. Evenepoel raapt ontsnapte Turner op, Campenaerts haakt definitief af. Evenepoel raapt ontsnapte Turner op, Campenaerts haakt definitief af

16:49 Peloton op 1 minuut. In het peloton werken Israel, Bahrein en UAE nog altijd, maar het is meer tegen beter weten in. Het verschil is momenteel 1 minuut. . 16 uur 49. Peloton op 1 minuut In het peloton werken Israel, Bahrein en UAE nog altijd, maar het is meer tegen beter weten in. Het verschil is momenteel 1 minuut.

16:49 Holstheide. We moeten vandaag steeds met 2 woorden spreken, maar op de Holstheide mogen we nu toch een kruis trekken over Campenaerts. Ook voor Stannard lijkt het einde nabij. . 16 uur 49. Holstheide We moeten vandaag steeds met 2 woorden spreken, maar op de Holstheide mogen we nu toch een kruis trekken over Campenaerts. Ook voor Stannard lijkt het einde nabij.

16:47 16 uur 47. De renners van Ineos lijken nu om beurten te gaan demarreren. Ben Turner probeert het nu. Wie gaat hem halen? Evenepoel natuurlijk. . De renners van Ineos lijken nu om beurten te gaan demarreren. Ben Turner probeert het nu. Wie gaat hem halen? Evenepoel natuurlijk.

16:46 16 uur 46. Ook Tim Wellens komt aansluiten bij het duo. Voorlopig speelt Wellens het perfect. Hij is er altijd bij, maar vermijdt de schijnwerpers. . Ook Tim Wellens komt aansluiten bij het duo. Voorlopig speelt Wellens het perfect. Hij is er altijd bij, maar vermijdt de schijnwerpers.

16:46 16 uur 46. Sterke Evenepoel komt aansluiten op de Moskesstraat en gaat zelf opnieuw in de aanval. Sterke Evenepoel komt aansluiten op de Moskesstraat en gaat zelf opnieuw in de aanval

16:45 16 uur 45. Evenepoel trekt door. Even leek Evenepoel dood en begraven, maar nu gaat hij doodleuk aanvallen. Nog maar eens de bevestiging: het is geen normale kerel! Magnus Sheffield (19 jaar jong!) neemt de handschoen op. . Evenepoel trekt door Even leek Evenepoel dood en begraven, maar nu gaat hij doodleuk aanvallen. Nog maar eens de bevestiging: het is geen normale kerel! Magnus Sheffield (19 jaar jong!) neemt de handschoen op.

16:45 16 uur 45. Wat zien we hier allemaal? Ik heb al dingen gezien die ik nog zelden heb gezien. José De Cauwer. Wat zien we hier allemaal? Ik heb al dingen gezien die ik nog zelden heb gezien. José De Cauwer

16:44 16 uur 44. Ook Pidcock komt in de problemen. Hij is zowaar de minste van zijn ploeg. Turner en Sheffield maken indruk. . Ook Pidcock komt in de problemen. Hij is zowaar de minste van zijn ploeg. Turner en Sheffield maken indruk.

16:43 Afzien op de Moskesstraat. Evenepoel probeert op de kasseien van de Moskesstraat toch weer wat op te schuiven. Op de steilere stukken gaat het nochtans moeilijk. . 16 uur 43. Afzien op de Moskesstraat Evenepoel probeert op de kasseien van de Moskesstraat toch weer wat op te schuiven. Op de steilere stukken gaat het nochtans moeilijk.

16:43 16 uur 43. Aan de voet van de Moskesstraat komen Evenepoel, Barguil en Campenaerts toch weer aansluiten. . Aan de voet van de Moskesstraat komen Evenepoel, Barguil en Campenaerts toch weer aansluiten.

16:41 16 uur 41. Het lijkt erop dat Evenepoel en co toch weer zullen aansluiten. Maar was het een momentopname op de Hertstraat of wordt straks - bijvoorbeeld op de Moskesstraat - bevestigd dat het bergop een moeilijk verhaal wordt voor Evenepoel. . Het lijkt erop dat Evenepoel en co toch weer zullen aansluiten. Maar was het een momentopname op de Hertstraat of wordt straks - bijvoorbeeld op de Moskesstraat - bevestigd dat het bergop een moeilijk verhaal wordt voor Evenepoel.

16:41 16 uur 41. Ineos maakt nu 50% uit van de vlucht. Karl Vannieuwkerke. Ineos maakt nu 50% uit van de vlucht. Karl Vannieuwkerke

16:39 16 uur 39. Het Ineos-trio krijgt steun van een bedrijvige Cosnefroy. Samen willen ze het jonge Belgische talent versmachten. . Het Ineos-trio krijgt steun van een bedrijvige Cosnefroy. Samen willen ze het jonge Belgische talent versmachten.

16:38 16 uur 38. Evenepoel zal een tijdritje moeten rijden om weer vooraan aan te sluiten. Barguil neemt nog wel over, maar voor Campenaerts is het beste eraf. . Evenepoel zal een tijdritje moeten rijden om weer vooraan aan te sluiten. Barguil neemt nog wel over, maar voor Campenaerts is het beste eraf.

16:38 16 uur 38. Evenepoel heeft nog hulp van Barguil en Campenaerts, maar het lijkt erop dat hij er vooral alleen voor staat. . Evenepoel heeft nog hulp van Barguil en Campenaerts, maar het lijkt erop dat hij er vooral alleen voor staat.

16:38 16 uur 38. Evenepoel kan de kopgroep niet volgen op de Hertstraat. Evenepoel kan de kopgroep niet volgen op de Hertstraat

16:36 Evenepoel op een gaatje. Remco Evenepoel is te ver achteraan aan de Hertstraat begonnen. Op de kasseien moet hij een gaatje laten. Zullen de renners van Ineos hiervan profiteren? . 16 uur 36. Evenepoel op een gaatje Remco Evenepoel is te ver achteraan aan de Hertstraat begonnen. Op de kasseien moet hij een gaatje laten. Zullen de renners van Ineos hiervan profiteren?

16:35 Drama voor Teuns. Dylan Teuns moet zich dan toch laten uitzakken om zijn voorband te laten vervangen door de mecanicien van de neutrale motor. Hij kan weer aansluiten bij het peloton. Hoofdschuddend. Pech! . 16 uur 35. Drama voor Teuns Dylan Teuns moet zich dan toch laten uitzakken om zijn voorband te laten vervangen door de mecanicien van de neutrale motor. Hij kan weer aansluiten bij het peloton. Hoofdschuddend. Pech!

16:35 16 uur 35. Teuns haakt vooraan af na een lekke band. Teuns haakt vooraan af na een lekke band

16:34 16 uur 34. Op de strook na de Hagaard gaat Evenepoel weer versnellen. Hij wil duidelijk afstand nemen van enkele vervelende elementen in de groep. Of hij doet het gewoon solo, dat kan ook allemaal. . Op de strook na de Hagaard gaat Evenepoel weer versnellen. Hij wil duidelijk afstand nemen van enkele vervelende elementen in de groep. Of hij doet het gewoon solo, dat kan ook allemaal.

16:34 16 uur 34. Teuns heeft een leegloper vooraan, denk ik. Karl Vannieuwkerke. Teuns heeft een leegloper vooraan, denk ik. Karl Vannieuwkerke

16:30 Zit de winnaar in dit groepje? 16 uur 30. Zit de winnaar in dit groepje?

16:30 Hagaard. Op de Hagaard krijgt Campenaerts het lastig. Ook Teuns zit achteraan de kopgroep, maar hij heeft blijkbaar een probleem met zijn fiets. De auto van Bahrein mag nog niet naar voren komen, want het verschil tussen de groepjes is nog te klein. . 16 uur 30. Hagaard Op de Hagaard krijgt Campenaerts het lastig. Ook Teuns zit achteraan de kopgroep, maar hij heeft blijkbaar een probleem met zijn fiets. De auto van Bahrein mag nog niet naar voren komen, want het verschil tussen de groepjes is nog te klein.

16:29 16 uur 29. 4 Belgen bij de 10. Evenepoel is niet de enige Belg in de kopgroep. We hebben ook het koppeltje Campenaerts-Wellens voor Lotto-Soudal en ook nog eens Teuns, die in blakende vorm is. Alle vier zijn ze kandidaat om hier te winnen. . 4 Belgen bij de 10 Evenepoel is niet de enige Belg in de kopgroep. We hebben ook het koppeltje Campenaerts-Wellens voor Lotto-Soudal en ook nog eens Teuns, die in blakende vorm is. Alle vier zijn ze kandidaat om hier te winnen.

16:28 16 uur 28. Evenepoel hoeft het nu niet meer te doen vooraan, want hij zit maar alleen. Maar dat is tegen zijn natuur en bovendien heeft hij er alle baat bij om zijn concurrenten af te matten. . Evenepoel hoeft het nu niet meer te doen vooraan, want hij zit maar alleen. Maar dat is tegen zijn natuur en bovendien heeft hij er alle baat bij om zijn concurrenten af te matten.

16:26 Tijdsverschil. Het gat is al een halve minuut. Het lijkt erop dat er nog slechts 10 renners in aanmerking komen voor de zege. . 16 uur 26. Tijdsverschil Het gat is al een halve minuut. Het lijkt erop dat er nog slechts 10 renners in aanmerking komen voor de zege.

16:26 16 uur 26. Bij UAE kunnen ze het niet alleen, ook omdat ze alleen maar kopmannen overhouden. Israel steekt ook een handje toe. . Bij UAE kunnen ze het niet alleen, ook omdat ze alleen maar kopmannen overhouden. Israel steekt ook een handje toe.

16:25 16 uur 25. Het gat wordt groter. Het gat lijkt geslagen, als ze elkaar vooraan vinden. Karl Vannieuwkerke. Het gat wordt groter. Het gat lijkt geslagen, als ze elkaar vooraan vinden. Karl Vannieuwkerke

16:24 16 uur 24. UAE moet het doen. Meurisse waait terug in het peloton, waar Alaphilippe het tempo lijkt te drukken. Het is nu aan UAE om dit nog recht te zetten. Zij zijn de grootste afwezigen vooraan. . UAE moet het doen Meurisse waait terug in het peloton, waar Alaphilippe het tempo lijkt te drukken. Het is nu aan UAE om dit nog recht te zetten. Zij zijn de grootste afwezigen vooraan.

16:24 16 uur 24. Wat is de situatie? Pidcock, Sheffield en Turner zijn de vertegenwoordigers voor Ineos, Lotto-Soudal heeft Campenaerts en Wellens, voor de rest heb je nog Evenepoel, Barguil, Teuns, Cosnefroy en Stannard. Het verschil met tegenaanvaller Meurisse is 10 seconden, het peloton volgt op 20 seconden. . Wat is de situatie? Pidcock, Sheffield en Turner zijn de vertegenwoordigers voor Ineos, Lotto-Soudal heeft Campenaerts en Wellens, voor de rest heb je nog Evenepoel, Barguil, Teuns, Cosnefroy en Stannard. Het verschil met tegenaanvaller Meurisse is 10 seconden, het peloton volgt op 20 seconden.

16:22 16 uur 22. Evenepoel zet heel veel druk in de afdaling. Hij heeft veel gewerkt aan zijn afdaling, dat zagen we ook al in het Baskenland. Maarten Vangramberen vanop de motor. Evenepoel zet heel veel druk in de afdaling. Hij heeft veel gewerkt aan zijn afdaling, dat zagen we ook al in het Baskenland. Maarten Vangramberen vanop de motor

16:20 16 uur 20. Evenepoel spaart zijn krachten niet, zoals we dat van hem gewoon zijn. Hij staat er vooraan wel alleen voor, terwijl Ineos en Lotto-Soudal wel met meerdere renners zijn vertegenwoordigd. . Evenepoel spaart zijn krachten niet, zoals we dat van hem gewoon zijn. Hij staat er vooraan wel alleen voor, terwijl Ineos en Lotto-Soudal wel met meerdere renners zijn vertegenwoordigd.

16:20 16 uur 20. Evenepoel dicht kloof op Turner en krijgt o.a. Campenaerts en Wellens mee. Evenepoel dicht kloof op Turner en krijgt o.a. Campenaerts en Wellens mee

16:20 Evenepoel blijft gas geven. 16 uur 20. Evenepoel blijft gas geven

16:19 16 uur 19. Ook Teuns beseft dat dit wel eens de beslissing in deze koers kan zijn. De laatste meters tot de groep-Evenepoel zijn wel de lastigste. . Ook Teuns beseft dat dit wel eens de beslissing in deze koers kan zijn. De laatste meters tot de groep-Evenepoel zijn wel de lastigste.

16:19 16 uur 19. Ook Cosnefroy en Pidcock springen naar voren. De grote namen melden zich! . Ook Cosnefroy en Pidcock springen naar voren. De grote namen melden zich!

16:18 16 uur 18. Voor Alpecin-Fenix springt Robert Stannard mee. Met hun vieren rijden ze naar Turner. . Voor Alpecin-Fenix springt Robert Stannard mee. Met hun vieren rijden ze naar Turner.

16:17 16 uur 17. Het is Campenaerts die probeert te knokken om zich in het wiel van Evenepoel te nestelen. Ook Wellens is op komst. . Het is Campenaerts die probeert te knokken om zich in het wiel van Evenepoel te nestelen. Ook Wellens is op komst.

16:17 16 uur 17. Evenepoel weer. Evenepoel heeft vooral zijn zinnen gezet op de stukken tussen de klimmetjes. Hij gaat op zoek naar eenzame leider Turner. . Evenepoel weer Evenepoel heeft vooral zijn zinnen gezet op de stukken tussen de klimmetjes. Hij gaat op zoek naar eenzame leider Turner.

16:15 16 uur 15. Turner solo. Ben Turner kiest ervoor om toch maar alleen door te zetten. . Turner solo Ben Turner kiest ervoor om toch maar alleen door te zetten.

16:15 Moskesstraat. Op de 2e beklimming van de Moskesstraat maakt Turner opnieuw de meeste indruk. De andere lijken vooral hun eigen tempo te kiezen. Bovenaan heeft de jonge Brit een tiental meter voorsprong. . 16 uur 15. Moskesstraat Op de 2e beklimming van de Moskesstraat maakt Turner opnieuw de meeste indruk. De andere lijken vooral hun eigen tempo te kiezen. Bovenaan heeft de jonge Brit een tiental meter voorsprong.

16:15 16 uur 15. Op het laatste moment nog oversteken is nooit een goed idee. Op het laatste moment nog oversteken is nooit een goed idee

16:13 16 uur 13. Net voor de Moskesstraat komen de twee groepen toch weer bij elkaar. . Net voor de Moskesstraat komen de twee groepen toch weer bij elkaar.

16:13 16 uur 13. Wie zich ook afzijdig houdt, is Tom Pidcock. De winnaar van vorig jaar steekt zich goed weg. Het zijn vooral Turner en Sheffield die zich laten opmerken bij Ineos. . Wie zich ook afzijdig houdt, is Tom Pidcock. De winnaar van vorig jaar steekt zich goed weg. Het zijn vooral Turner en Sheffield die zich laten opmerken bij Ineos.

16:13 16 uur 13. Turner maakt indruk op de Moskesstraat. Turner maakt indruk op de Moskesstraat

16:12 16 uur 12. Het draait vooraan toch ook niet echt zoals je het zou verwachten. José De Cauwer. Het draait vooraan toch ook niet echt zoals je het zou verwachten. José De Cauwer

16:11 16 uur 11. Het is EF-EasyPost, met Valgren en Bettiol, dat de achtervolging leidt. . Het is EF-EasyPost, met Valgren en Bettiol, dat de achtervolging leidt.

16:10 16 uur 10. Remco Evenepoel zit wel mee in het eerste deel, net als Dylan Teuns. Ook Lotto-Soudal en Alpecin-Fenix zijn goed vertegenwoordigd. . Remco Evenepoel zit wel mee in het eerste deel, net als Dylan Teuns. Ook Lotto-Soudal en Alpecin-Fenix zijn goed vertegenwoordigd.

16:10 16 uur 10. Brabantse Pijl Remco Evenepoel deelt por uit aan Ben Turner en krijgt jurywaarschuwing

16:09 16 uur 09. Het peloton is in twee stukken gebroken en Julian Alaphilippe zit in het tweede deel. . Het peloton is in twee stukken gebroken en Julian Alaphilippe zit in het tweede deel.

16:09 16 uur 09. Campenaerts versnelt op de Hertstraat, mooi kopgroepje rijdt weg. Campenaerts versnelt op de Hertstraat, mooi kopgroepje rijdt weg

16:08 Opgave Gilbert. Philippe Gilbert zal in zijn laatste seizoen niet voor de 3e keer winnen in de Brabantse Pijl. Op meer dan 50 kilometer van de finish gooit hij de handdoek. . 16 uur 08. Opgave Gilbert Philippe Gilbert zal in zijn laatste seizoen niet voor de 3e keer winnen in de Brabantse Pijl. Op meer dan 50 kilometer van de finish gooit hij de handdoek.

16:08 Hertstraat. De Hertstraat is blijkbaar de klim van Victor Campenaerts, maar deze keer kan hij geen gaatje slaan. Het kruipt toch al weer in de kleren. . 16 uur 08. Hertstraat De Hertstraat is blijkbaar de klim van Victor Campenaerts, maar deze keer kan hij geen gaatje slaan. Het kruipt toch al weer in de kleren.

16:06 Val van Koch. De regen blijft voor gevaarlijke toestanden zorgen in de bochten. Dat weet nu ook Jonas Koch, die er niet al te veel averij aan overhoudt. . 16 uur 06. Val van Koch De regen blijft voor gevaarlijke toestanden zorgen in de bochten. Dat weet nu ook Jonas Koch, die er niet al te veel averij aan overhoudt.

16:05 16 uur 05. Alaphilippe trekt al eens door op de Hagaard. Alaphilippe trekt al eens door op de Hagaard

16:03 16 uur 03. Michal Kwiatkowski zal niet voor de dubbel Amstel-Brabantse Pijl zorgen. Hij moet nu al lossen in het peloton. . Michal Kwiatkowski zal niet voor de dubbel Amstel-Brabantse Pijl zorgen. Hij moet nu al lossen in het peloton.

16:03 16 uur 03. De deur staat méér dan open in het peloton. José De Cauwer. De deur staat méér dan open in het peloton. José De Cauwer

16:02 16 uur 02. Einde van de vlucht. Het is Alaphilippe zelf die Robeet en Van Poucke tot de orde roept op de Hagaard. . Einde van de vlucht Het is Alaphilippe zelf die Robeet en Van Poucke tot de orde roept op de Hagaard.

16:01 16 uur 01. De karavaan van de Emiraten neemt de koers in handen, voor Hirschi, Trentin of Ayuso, dat moet nog blijken. Ook Alaphilippe zit nu alert vooraan. . De karavaan van de Emiraten neemt de koers in handen, voor Hirschi, Trentin of Ayuso, dat moet nog blijken. Ook Alaphilippe zit nu alert vooraan.

15:59 15 uur 59. Waarschuwing voor Evenepoel. Remco Evenepoel heeft een officiële waarschuwing gekregen voor zijn duw in de zij van Ben Turner. "Dat mag, dat moet zelfs", zegt José De Cauwer. "Maar we gaan er ook geen drama van maken." . Waarschuwing voor Evenepoel Remco Evenepoel heeft een officiële waarschuwing gekregen voor zijn duw in de zij van Ben Turner. "Dat mag, dat moet zelfs", zegt José De Cauwer. "Maar we gaan er ook geen drama van maken."

15:58 Nog 3 lokale ronden. Robeet en Van Poucke beginnen aan de 3 lokale ronden met een voorsprong van nauwelijks 24 seconden. Ze zijn eigenlijk al ingehaald, ze weten het alleen zelf nog niet. . 15 uur 58. Nog 3 lokale ronden Robeet en Van Poucke beginnen aan de 3 lokale ronden met een voorsprong van nauwelijks 24 seconden. Ze zijn eigenlijk al ingehaald, ze weten het alleen zelf nog niet.

15:57 15 uur 57. Dries De Bondt en Oliver Naesen proberen te anticiperen, met onder meer Ben Healy. Maar ze krijgen geen ruimte, want voor Quick-Step wordt Cavagna naar het front gestuurd. . Dries De Bondt en Oliver Naesen proberen te anticiperen, met onder meer Ben Healy. Maar ze krijgen geen ruimte, want voor Quick-Step wordt Cavagna naar het front gestuurd.

15:54 15 uur 54. Er is 10 kilometer stevig doorgevlamd en met de klap blijven er nog maar 50 à 60 renners over in het peloton. Het valt ook geen seconde meer stil. . Er is 10 kilometer stevig doorgevlamd en met de klap blijven er nog maar 50 à 60 renners over in het peloton. Het valt ook geen seconde meer stil.

15:54 15 uur 54. Evenepoel heeft geluk dat Turner een jonge gast is en met die actie kan lachen. Maar als hij dat met een ervaren renner zou doen.... José De Cauwer. Evenepoel heeft geluk dat Turner een jonge gast is en met die actie kan lachen. Maar als hij dat met een ervaren renner zou doen.... José De Cauwer

15:52 15 uur 52. Ben Turner probeert af te stoppen in de groep Evenepoel. Het levert hem een por in de zij op van Evenepoel. Het intermezzo van Remco heeft uiteindelijk niet voor brokken gezorgd, want het peloton (of wat daarvan overblijft) is terug. . Ben Turner probeert af te stoppen in de groep Evenepoel. Het levert hem een por in de zij op van Evenepoel. Het intermezzo van Remco heeft uiteindelijk niet voor brokken gezorgd, want het peloton (of wat daarvan overblijft) is terug.

15:52 15 uur 52. Evenepoel krijgt weinig hulp van zijn medevluchters. Met wilde gebaren, zoals we dat van hem kennen, probeert hij de anderen aan te manen om mee te werken. . Evenepoel krijgt weinig hulp van zijn medevluchters. Met wilde gebaren, zoals we dat van hem kennen, probeert hij de anderen aan te manen om mee te werken.

15:49 15 uur 49. Evenepoel maakt direct tempo in dat groepje. Goh! Het is koers! José De Cauwer. Evenepoel maakt direct tempo in dat groepje. Goh! Het is koers! José De Cauwer

15:48 15 uur 48. Evenepoel nu al! Remco Evenepoel ziet op zijn tellertje dat het nog 72 kilometer is en begint er al werk van te maken. Samen met Dylan Teuns rijdt hij in één klap naar de groep met Campenaerts. . Evenepoel nu al! Remco Evenepoel ziet op zijn tellertje dat het nog 72 kilometer is en begint er al werk van te maken. Samen met Dylan Teuns rijdt hij in één klap naar de groep met Campenaerts.

15:48 15 uur 48. Aanval van Evenepoel. Aanval van Evenepoel

15:45 15 uur 45. Vooraan hebben Robeet en Van Poucke definitief afscheid genomen van Okamika. Ze hebben nog iets meer dan een minuut voorsprong op het kwintet achter hen. . Vooraan hebben Robeet en Van Poucke definitief afscheid genomen van Okamika. Ze hebben nog iets meer dan een minuut voorsprong op het kwintet achter hen.

15:45 Mechanische pech. Het houdt niet op voor Davide Ballerini, want nu staat hij weer aan de kant op de Moskesstraat met averij aan zijn versnellingsapparaat. . 15 uur 45. Mechanische pech Het houdt niet op voor Davide Ballerini, want nu staat hij weer aan de kant op de Moskesstraat met averij aan zijn versnellingsapparaat.

15:42 15 uur 42. De 5 koplopers zijn Turner, Sheffield, Kamp (ook al sterk in de Gold Race), Campenaerts en sprinter Nizzolo. Met een voorsprong op het peloton beginnen ze zo meteen aan de Moskesstraat, bekend van het WK in Leuven. . De 5 koplopers zijn Turner, Sheffield, Kamp (ook al sterk in de Gold Race), Campenaerts en sprinter Nizzolo. Met een voorsprong op het peloton beginnen ze zo meteen aan de Moskesstraat, bekend van het WK in Leuven.

15:40 15 uur 40. Wie moet daarachter nu de kastanjes uit het vuur halen? Karl Vannieuwkerke. Wie moet daarachter nu de kastanjes uit het vuur halen? Karl Vannieuwkerke

15:38 15 uur 38. Campenaerts is meegeglipt met Ineos-duo Turner en Sheffield. Achter hen proberen her en der wat renners de sprong te maken. . Campenaerts is meegeglipt met Ineos-duo Turner en Sheffield. Achter hen proberen her en der wat renners de sprong te maken.

15:37 15 uur 37. Ineos maakt koers. Bij Ineos willen ze er al snel werk van maken. Onder meer dankzij het beukwerk van revelatie Ben Turner scheurt het peloton. . Ineos maakt koers Bij Ineos willen ze er al snel werk van maken. Onder meer dankzij het beukwerk van revelatie Ben Turner scheurt het peloton.

15:37 15 uur 37. Ineos en Campenaerts vallen aan in de Hertstraat. Ineos en Campenaerts vallen aan in de Hertstraat

15:36 15 uur 36. In het peloton wordt ook een gevecht geleverd om in een goeie positie aan de Hertstraat te beginnen. Het verschil met de leiders is onder de 2 minuten gezakt. . In het peloton wordt ook een gevecht geleverd om in een goeie positie aan de Hertstraat te beginnen. Het verschil met de leiders is onder de 2 minuten gezakt.

15:34 Koplopers op de Hertstraat. Op de kasseiklim van de Hertstraat komen de Flandriens Van Poucke en Robeet bovendrijven. Okamika voelt zich duidelijk als een vis op het droge op de natte steentjes. De Spanjaard moet een paar lengten prijsgeven. . 15 uur 34. Koplopers op de Hertstraat Op de kasseiklim van de Hertstraat komen de Flandriens Van Poucke en Robeet bovendrijven. Okamika voelt zich duidelijk als een vis op het droge op de natte steentjes. De Spanjaard moet een paar lengten prijsgeven.

15:32 15 uur 32. Wellens-weer? Ook Lotto-Soudal steekt zich niet weg in het peloton. Wie regenweer zegt, denkt natuurlijk meteen aan Tim Wellens, misschien wel de slechtweerrenner bij uitstek. . Wellens-weer? Ook Lotto-Soudal steekt zich niet weg in het peloton. Wie regenweer zegt, denkt natuurlijk meteen aan Tim Wellens, misschien wel de slechtweerrenner bij uitstek.

15:28 Val. Op een rotonde, die er wat glad bijligt, gaan ze zowel links als rechts onderuit. Ballerini, die al veel heeft gewerkt, staat te voet en ook enkele renners van Uno-X schuren over het natte asfalt. . 15 uur 28. Val Op een rotonde, die er wat glad bijligt, gaan ze zowel links als rechts onderuit. Ballerini, die al veel heeft gewerkt, staat te voet en ook enkele renners van Uno-X schuren over het natte asfalt.

15:28 15 uur 28. Ballerini valt aan een rotonde. Ballerini valt aan een rotonde

15:27 15 uur 27. Quick Step-Alpha Vinyl is iets minder prominent voraan te vinden. Het zijn nu Ineos en BikeExchange die het tempo bepalen. . Quick Step-Alpha Vinyl is iets minder prominent voraan te vinden. Het zijn nu Ineos en BikeExchange die het tempo bepalen.

15:26 15 uur 26. Het is al een tijdje weer flink aan het regenen. Heel wat renners waren daar niet op voorzien. Maarten Vangramberen vanop de motor. Het is al een tijdje weer flink aan het regenen. Heel wat renners waren daar niet op voorzien. Maarten Vangramberen vanop de motor

15:21 15 uur 21. In het peloton hebben ze het tempo nu duidelijk opgetrokken. Er staat nog minder dan 100 kilometer op de teller en dat is blijkbaar het sein om er de beuk in te gooien. . In het peloton hebben ze het tempo nu duidelijk opgetrokken. Er staat nog minder dan 100 kilometer op de teller en dat is blijkbaar het sein om er de beuk in te gooien.

15:17 Geen regen aan de finish. De regen is inmiddels gestopt in Overijse, maar heel wat stukken asfalt en vooral de kasseitjes liggen er nog nat bij. Toch maar opletten straks, bijvoorbeeld op de Moskesstraat. . 15 uur 17. Geen regen aan de finish De regen is inmiddels gestopt in Overijse, maar heel wat stukken asfalt en vooral de kasseitjes liggen er nog nat bij. Toch maar opletten straks, bijvoorbeeld op de Moskesstraat.

15:07 15 uur 07. We zitten een beetje in een tussenfase, op weg naar de lokale rondes. Heel wat renners maken van de relatieve rust gebruik om nog eens de auto van hun ploegleider op te zoeken. Het verschil met de 3 koplopers (Robeet, Okamika en Van Poucke) is exact 3 minuten. . We zitten een beetje in een tussenfase, op weg naar de lokale rondes. Heel wat renners maken van de relatieve rust gebruik om nog eens de auto van hun ploegleider op te zoeken.



Het verschil met de 3 koplopers (Robeet, Okamika en Van Poucke) is exact 3 minuten.

15:04 15 uur 04. In tegenstelling tot de Amstel Gold Race zijn er vandaag ook hellingen met kasseien. Dat is toch een ander gevoel. Dan komen er toch andere renners naar boven. José De Cauwer. In tegenstelling tot de Amstel Gold Race zijn er vandaag ook hellingen met kasseien. Dat is toch een ander gevoel. Dan komen er toch andere renners naar boven. José De Cauwer

15:02 15 uur 02. Live op Eén. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer hebben er weer veel zin om de laatste 110 kilometer van deze Brabantse Pijl vol te praten. Kijk nu naar Eén of volg het op deze pagina met livestream. . Live op Eén Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer hebben er weer veel zin om de laatste 110 kilometer van deze Brabantse Pijl vol te praten. Kijk nu naar Eén of volg het op deze pagina met livestream.

14:53 14 uur 53. Weinig verandering in de koerssituatie momenteel. Davide Ballerini blijft het peloton aanvoeren, al krijgt hij af en toe hulp van Cameron Wurf (Ineos) en Chun Kai Feng (Bahrein). . Weinig verandering in de koerssituatie momenteel. Davide Ballerini blijft het peloton aanvoeren, al krijgt hij af en toe hulp van Cameron Wurf (Ineos) en Chun Kai Feng (Bahrein).

14:38 Tijdsverschil. In het peloton rijden ze al een tijdje even snel als vooraan. Het verschil is dan ook al een tijdje muurvast: 3'30". . 14 uur 38. Tijdsverschil In het peloton rijden ze al een tijdje even snel als vooraan. Het verschil is dan ook al een tijdje muurvast: 3'30".

14:36 14 uur 36. Demi Vollering wint bij de vrouwen. Een mooi nieuwe naam op de erelijst van de Brabantse Pijl voor vrouwen. Demi Vollering kwam solo binnen in Overijse, voor Katarzyna Niewiadoma en Liane Lippert. Mooie revanche ook voor Vollering, die zich afgelopen zondag nog moest troosten met de 2e plaats in de Amstel, na Marta Cavalli. . Demi Vollering wint bij de vrouwen Een mooi nieuwe naam op de erelijst van de Brabantse Pijl voor vrouwen. Demi Vollering kwam solo binnen in Overijse, voor Katarzyna Niewiadoma en Liane Lippert.



Mooie revanche ook voor Vollering, die zich afgelopen zondag nog moest troosten met de 2e plaats in de Amstel, na Marta Cavalli.

14:36 14 uur 36. Brabantse Pijl Demi Vollering spoelt gemiste kans van de Amstel Gold Race én 2021 door in de Brabantse Pijl

14:25 14 uur 25. Het klauterwerk. In het peloton zitten ze ter hoogte van Beersel, na ongeveer 70 kilometer koers. Zo meteen komt met de Sollenberg de tweede klim van de dag en daarna peddelen we naar de Bruine Put. Over ongeveer 50 kilometer beginnen we aan de lokale rondes rond Overijse, met daarbij telkens de beklimmingen van de Hertstraat, Moskesstraat, Holstheide, S-bocht, en Hagaard. . Het klauterwerk In het peloton zitten ze ter hoogte van Beersel, na ongeveer 70 kilometer koers. Zo meteen komt met de Sollenberg de tweede klim van de dag en daarna peddelen we naar de Bruine Put.

Over ongeveer 50 kilometer beginnen we aan de lokale rondes rond Overijse, met daarbij telkens de beklimmingen van de Hertstraat, Moskesstraat, Holstheide, S-bocht, en Hagaard.

14:21 6 zeges in de Amstel Gold Race op 1 foto. 14 uur 21. 6 zeges in de Amstel Gold Race op 1 foto

14:11 14 uur 11. Naar wie moeten we uitkijken? We hebben al eerder ex-winnaars Alaphilippe, Pidcock, Wellens en Gilbert vermeld, maar er zijn veel meer kandidaten voor de zege aan de start in Leuven verschenen. Of wat dacht je van Michal Kwiatkowski, de winnaar van de Amstel? Ook de winnaar-voor-1-minuut van de Amstel, Benoît Cosnefroy, is aanwezig. Verder is het ook uitkijken naar jongens als Dylan Teuns, Michael Matthews, Marc Hirschi, Jan Tratnik, Jakob Fuglsang, Oliver Naesen, Ben Turner, Alexander Kamp, Alberto Bettiol en natuurlijk Remco Evenepoel. . Naar wie moeten we uitkijken? We hebben al eerder ex-winnaars Alaphilippe, Pidcock, Wellens en Gilbert vermeld, maar er zijn veel meer kandidaten voor de zege aan de start in Leuven verschenen.



Of wat dacht je van Michal Kwiatkowski, de winnaar van de Amstel? Ook de winnaar-voor-1-minuut van de Amstel, Benoît Cosnefroy, is aanwezig. Verder is het ook uitkijken naar jongens als Dylan Teuns, Michael Matthews, Marc Hirschi, Jan Tratnik, Jakob Fuglsang, Oliver Naesen, Ben Turner, Alexander Kamp, Alberto Bettiol en natuurlijk Remco Evenepoel.

14:11 Alsemberg. De koplopers beginnen zo meteen aan de Alsemberg, de klim waar vroeger de Brabantse Pijl steevast op beslist werd. Nu opent het de dans van de beklimmingen, 25 stuks in totaal. . 14 uur 11. Alsemberg De koplopers beginnen zo meteen aan de Alsemberg, de klim waar vroeger de Brabantse Pijl steevast op beslist werd. Nu opent het de dans van de beklimmingen, 25 stuks in totaal.

14:03 Tijdsverschil. Beetje bij beetje begint het verschil terug te lopen, naar 3'15" op dit moment. . 14 uur 03. Tijdsverschil Beetje bij beetje begint het verschil terug te lopen, naar 3'15" op dit moment.

14:00 Regen. Gisteren was er nog volop zonneschijn en temperaturen boven de 20 graden, vandaag is het huilen met de pet op in de streek rond Vlaams-Brabant. . 14 uur . Regen Gisteren was er nog volop zonneschijn en temperaturen boven de 20 graden, vandaag is het huilen met de pet op in de streek rond Vlaams-Brabant.

14:00 14 uur .

13:50 13 uur 50. Werkendag voor Ballerini. Bij Quick Step-Alpha Vinyl steken ze zich ondanks de mindere resultaten op de Vlaamse wegen niet weg. Davide Ballerini moet het meeste werk opknappen in de achtervolging op het trio koplopers. . Werkendag voor Ballerini Bij Quick Step-Alpha Vinyl steken ze zich ondanks de mindere resultaten op de Vlaamse wegen niet weg. Davide Ballerini moet het meeste werk opknappen in de achtervolging op het trio koplopers.

13:47 13 uur 47. Jongste en oudste. Philippe Gilbert wordt over 3 maanden 40 jaar. In 2008 werd hij al tweede in de Brabantse Pijl. Toen leerde Juan Ayuso, met zijn 19 jaar de jongste renner aan de start, nog maar net lezen en schrijven. Ayuso is zeker een outsider voor vandaag, want hij vindt vandaag een parcours naar zijn hart. Met zijn 2e plaats in de Trofeo Laigueglia bewees de talentvolle Spanjaard ook goed uit de voeten te kunnen in het eendagswerk. Of moet hij zich toch opofferen voor Hirschi en/of Trentin? . Jongste en oudste Philippe Gilbert wordt over 3 maanden 40 jaar. In 2008 werd hij al tweede in de Brabantse Pijl. Toen leerde Juan Ayuso, met zijn 19 jaar de jongste renner aan de start, nog maar net lezen en schrijven.



Ayuso is zeker een outsider voor vandaag, want hij vindt vandaag een parcours naar zijn hart. Met zijn 2e plaats in de Trofeo Laigueglia bewees de talentvolle Spanjaard ook goed uit de voeten te kunnen in het eendagswerk. Of moet hij zich toch opofferen voor Hirschi en/of Trentin?

13:38 Snelheid ligt niet hoog. In het eerste wedstrijduur hebben de 3 leiders (Robeet, Van Poucke en Okamika) net geen 40 kilometer afgelegd, goed voor een gemiddelde van 39,5 km/u. In het peloton ging het nog wat trager, want daar zitten ze nog met een achterstand van 3'45" op de leiders. . 13 uur 38. Snelheid ligt niet hoog In het eerste wedstrijduur hebben de 3 leiders (Robeet, Van Poucke en Okamika) net geen 40 kilometer afgelegd, goed voor een gemiddelde van 39,5 km/u. In het peloton ging het nog wat trager, want daar zitten ze nog met een achterstand van 3'45" op de leiders.

13:29 13 uur 29. Brabantse Pijl voor vrouwen: de finale. Vandaag rijden ook de vrouwen hun Brabantse Pijl, met heel wat fonkelende namen aan de start (maar geen Lotte Kopecky). De koers nadert stilaan de finale, ze beginnen er aan de laatste 40 kilometer. Volg het op de pagina hieronder. . Brabantse Pijl voor vrouwen: de finale Vandaag rijden ook de vrouwen hun Brabantse Pijl, met heel wat fonkelende namen aan de start (maar geen Lotte Kopecky). De koers nadert stilaan de finale, ze beginnen er aan de laatste 40 kilometer.

Volg het op de pagina hieronder.

13:28 13 uur 28. Brabantse Pijl Demi Vollering spoelt gemiste kans van de Amstel Gold Race én 2021 door in de Brabantse Pijl

13:28 Tijdsverschil. In het peloton hebben ze het tempo opgetrokken, waardoor de voorsprong stilaan stabiliseert, naar iets meer dan 4 minuten. . 13 uur 28. Tijdsverschil In het peloton hebben ze het tempo opgetrokken, waardoor de voorsprong stilaan stabiliseert, naar iets meer dan 4 minuten.

13:26 13 uur 26. 4 ex-winnaars aan de start. Heel wat organisatoren zullen ongetwijfeld jaloers zijn op de erelijst van de Brabantse Pijl van de laatste jaren. Vier ex-winnaars staan ook dit jaar weer aan de start: Tom Pidcock en Julian Alaphilippe wonnen de laatste 2 edities, voor Tim Wellens moeten we teruggaan naar 2018 en Philippe Gilbert zegevierde hier zelfs 2 keer, zowel in 2011 en 2014. Hij krijgt vandaag een laatste kans om voor de 3e keer te winnen. . 4 ex-winnaars aan de start Heel wat organisatoren zullen ongetwijfeld jaloers zijn op de erelijst van de Brabantse Pijl van de laatste jaren. Vier ex-winnaars staan ook dit jaar weer aan de start: Tom Pidcock en Julian Alaphilippe wonnen de laatste 2 edities, voor Tim Wellens moeten we teruggaan naar 2018 en Philippe Gilbert zegevierde hier zelfs 2 keer, zowel in 2011 en 2014. Hij krijgt vandaag een laatste kans om voor de 3e keer te winnen.

13:20 13 uur 20. Ik was zeker niet slecht in de Amstel, maar ik miste net dat beetje om mee te zijn met de besten. De Brabantse Pijl is een koers die me ligt. Het parcours is een beetje anders dan toen ik hier won in 2018, maar toch ook niet zoveel. Tim Wellens (Lotto-Soudal). Ik was zeker niet slecht in de Amstel, maar ik miste net dat beetje om mee te zijn met de besten. De Brabantse Pijl is een koers die me ligt. Het parcours is een beetje anders dan toen ik hier won in 2018, maar toch ook niet zoveel. Tim Wellens (Lotto-Soudal)

13:20 13 uur 20. Wellens: "Brabantse Pijl is een mooie opportuniteit". Wellens: "Brabantse Pijl is een mooie opportuniteit"

13:17 13 uur 17. Ander Okamika. De minst bekende naam in de kopgroep is zonder twijfel Ander Okamika. De Bask van Burgos is al 29 jaar, maar hij is toch nog maar aan zijn 2e profseizoen bezig. Okamika was tot zijn 27e triatleet en werd in die sport onder meer Spaans kampioen. In zijn korte periode als renner fietste de Spanjaard al een paar mooie ereplaatsen bij elkaar, maar winnen zat er nog niet in. . Ander Okamika De minst bekende naam in de kopgroep is zonder twijfel Ander Okamika. De Bask van Burgos is al 29 jaar, maar hij is toch nog maar aan zijn 2e profseizoen bezig. Okamika was tot zijn 27e triatleet en werd in die sport onder meer Spaans kampioen. In zijn korte periode als renner fietste de Spanjaard al een paar mooie ereplaatsen bij elkaar, maar winnen zat er nog niet in.

13:10 13 uur 10. Ludovic Robeet. Ook Ludovic Robeet is geen onbekende meer voor de wielervolgers, toch zeker niet na zijn sensationele zege in Nokere Koerse vorig jaar. Toen kon hij profiteren van gepoker in het peloton, misschien vandaag opnieuw? . Ludovic Robeet Ook Ludovic Robeet is geen onbekende meer voor de wielervolgers, toch zeker niet na zijn sensationele zege in Nokere Koerse vorig jaar. Toen kon hij profiteren van gepoker in het peloton, misschien vandaag opnieuw?

13:09 13 uur 09. RETRO 2021: Ludovic Robeet wint Nokere Koerse. RETRO 2021: Ludovic Robeet wint Nokere Koerse

13:02 13 uur 02. Trentin: "Vorm is terug na mijn val in Parijs-Nice, maar je moet 100% zijn om te kunnen winnen". Trentin: "Vorm is terug na mijn val in Parijs-Nice, maar je moet 100% zijn om te kunnen winnen"

12:58 Voorsprong groeit snel. In het peloton maken ze zich nog altijd niet veel zorgen om de vluchters. We zijn nauwelijks 15 kilometer ver en het verschil is al meer dan 3 minuten. Toch maar opletten, want deze koers is "maar" 205 kilometer lang. . 12 uur 58. Voorsprong groeit snel In het peloton maken ze zich nog altijd niet veel zorgen om de vluchters. We zijn nauwelijks 15 kilometer ver en het verschil is al meer dan 3 minuten. Toch maar opletten, want deze koers is "maar" 205 kilometer lang.

12:57 12 uur 57. Bisnummer voor Van Poucke. Voor wie naar de Amstel Gold Race heeft gekeken, zal Aaron Van Poucke geen onbekende (meer) zijn. De renner van Sport Vlaanderen schoof ook afgelopen zondag mee in de vroege vlucht. Zijn aanvalslust heeft Van Poucke wel nog niet veel opgeleverd in zijn (weliswaar nog prille) carrière. Hij wacht nog altijd op een eerste overwinning. . Bisnummer voor Van Poucke Voor wie naar de Amstel Gold Race heeft gekeken, zal Aaron Van Poucke geen onbekende (meer) zijn. De renner van Sport Vlaanderen schoof ook afgelopen zondag mee in de vroege vlucht. Zijn aanvalslust heeft Van Poucke wel nog niet veel opgeleverd in zijn (weliswaar nog prille) carrière. Hij wacht nog altijd op een eerste overwinning.

12:52 12 uur 52. Cosnefroy: "Zou graag een duel uitvechten met Alaphilippe". Cosnefroy: "Zou graag een duel uitvechten met Alaphilippe"

12:46 Tijdsverschil. In het peloton nemen ze rustig de tijd om de beentjes warm te laten draaien. Zo groeit de voorsprong naar 2'05". . 12 uur 46. Tijdsverschil In het peloton nemen ze rustig de tijd om de beentjes warm te laten draaien. Zo groeit de voorsprong naar 2'05".

12:45 12 uur 45. 3 vluchters, peloton laat betijen. Het heeft niet lang geduurd om de vlucht van de dag te vormen: Ludovic Robeet, Aaron Van Poucke en Ander Okamika krijgen groen licht van het peloton. Ze hebben in een oogwenk anderhalve minuut voorsprong. . 3 vluchters, peloton laat betijen Het heeft niet lang geduurd om de vlucht van de dag te vormen: Ludovic Robeet, Aaron Van Poucke en Ander Okamika krijgen groen licht van het peloton. Ze hebben in een oogwenk anderhalve minuut voorsprong.

12:40 12 uur 40. Eerste ontsnappingen. Er wordt vanaf de officiële start meteen duchtig aangevallen. Het peloton laat voorlopig niet zomaar betijen. Het verschil is kleiner dan een halve minuut. . Eerste ontsnappingen Er wordt vanaf de officiële start meteen duchtig aangevallen. Het peloton laat voorlopig niet zomaar betijen. Het verschil is kleiner dan een halve minuut.

12:37 12 uur 37. Waarom zou ik hier dit jaar niet opnieuw kunnen winnen? Maar dan misschien niet in een millimetersprint, want zo hebben we er al genoeg gehad bij Ineos. Tom Pidcock (Ineos). Waarom zou ik hier dit jaar niet opnieuw kunnen winnen? Maar dan misschien niet in een millimetersprint, want zo hebben we er al genoeg gehad bij Ineos. Tom Pidcock (Ineos)

12:37 12 uur 37. Pidcock: "Ik voel me goed". Pidcock: "Ik voel me goed"

12:34 Julian Alaphilippe werd vorig jaar nog wereldkampioen in Leuven. Hij won de Brabantse Pijl al eens in 2020. 12 uur 34. Julian Alaphilippe werd vorig jaar nog wereldkampioen in Leuven. Hij won de Brabantse Pijl al eens in 2020.

12:31 12 uur 31.

12:30 12 uur 30 match begonnen Start De renners starten aan het Ladeuzeplein in Leuven. De eerste klim van de dag, de Alsemberg, is pas over 62 kilometer.

12:22 Maciejuk start niet. Bahrain Victorious start met een mannetje minder, want de Pool Filip Maciejuk heefet op het laatste moment beslist om zich terug te trekken. Hij voelde zich vanochtend niet zo lekker. Dylan Teuns is de kopman bij Bahrain, al is het zeker ook uitkijken naar man-in-vorm Jan Tratnik. . 12 uur 22. Maciejuk start niet Bahrain Victorious start met een mannetje minder, want de Pool Filip Maciejuk heefet op het laatste moment beslist om zich terug te trekken. Hij voelde zich vanochtend niet zo lekker. Dylan Teuns is de kopman bij Bahrain, al is het zeker ook uitkijken naar man-in-vorm Jan Tratnik.

12:20 12 uur 20. Van buitenaf is er druk op ons, maar zelf voelen we dat niet, omdat deze ploeg net een goeie week achter de rug heeft in het Baskenland. Natuurlijk zouden we heel graag winnen. Ik hou van deze regio en van dit parcours. Een mix van Vlaanderen en de Ardennen. Remco Evenepoel (Quick-Step). Van buitenaf is er druk op ons, maar zelf voelen we dat niet, omdat deze ploeg net een goeie week achter de rug heeft in het Baskenland. Natuurlijk zouden we heel graag winnen. Ik hou van deze regio en van dit parcours. Een mix van Vlaanderen en de Ardennen. Remco Evenepoel (Quick-Step)

12:20 12 uur 20. Evenepoel: "Ik hou van dit parcours". Evenepoel: "Ik hou van dit parcours"

12:15 12 uur 15.

12:09 12 uur 09. Het is niet dat ik gefrustreerd ben, maar de benen zijn goed en de puzzelstukken moeten gewoon eens goed vallen. Dylan Teuns (Bahrein). Het is niet dat ik gefrustreerd ben, maar de benen zijn goed en de puzzelstukken moeten gewoon eens goed vallen. Dylan Teuns (Bahrein)

12:09 12 uur 09. Teuns: "Puzzelstukken moeten eens goed vallen". Teuns: "Puzzelstukken moeten eens goed vallen"

11:55 11 uur 55. Ik race niet zoals ik wil momenteel, ik kan niet agressief koersen. Iets houdt me tegen. Ofwel nog de gevolgen van corona ofwel de ziekte die ik opliep in Catalonië. Michael Matthews (BikeExchange). Ik race niet zoals ik wil momenteel, ik kan niet agressief koersen. Iets houdt me tegen. Ofwel nog de gevolgen van corona ofwel de ziekte die ik opliep in Catalonië. Michael Matthews (BikeExchange)