LIVE Brabantse Pijl: kopgroep met 2 Belgen, toont de tandem Evenepoel-Alaphilippe zich straks?

Werkendag voor Ballerini. Bij Quick Step-Alpha Vinyl steken ze zich ondanks de mindere resultaten op de Vlaamse wegen niet weg. Davide Ballerini moet het meeste werk opknappen in de achtervolging op het trio koplopers.

13:47 13 uur 47. Jongste en oudste. Philippe Gilbert wordt over 3 maanden 40 jaar. In 2008 werd hij al tweede in de Brabantse Pijl. Toen leerde Juan Ayuso, met zijn 19 jaar de jongste renner aan de start, nog maar net lezen en schrijven. Ayuso is zeker een outsider voor vandaag, want hij vindt vandaag een parcours naar zijn hart. Met zijn 2e plaats in de Trofeo Laigueglia bewees de talentvolle Spanjaard ook goed uit de voeten te kunnen in het eendagswerk. Of moet hij zich toch opofferen voor Hirschi en/of Trentin?



Ayuso is zeker een outsider voor vandaag, want hij vindt vandaag een parcours naar zijn hart. Met zijn 2e plaats in de Trofeo Laigueglia bewees de talentvolle Spanjaard ook goed uit de voeten te kunnen in het eendagswerk. Of moet hij zich toch opofferen voor Hirschi en/of Trentin?

13:38 Snelheid ligt niet hoog. In het eerste wedstrijduur hebben de 3 leiders (Robeet, Van Poucke en Okamika) net geen 40 kilometer afgelegd, goed voor een gemiddelde van 39,5 km/u. In het peloton ging het nog wat trager, want daar zitten ze nog met een achterstand van 3'45" op de leiders.

13:29 13 uur 29. Brabantse Pijl voor vrouwen: de finale. Vandaag rijden ook de vrouwen hun Brabantse Pijl, met heel wat fonkelende namen aan de start (maar geen Lotte Kopecky). De koers nadert stilaan de finale, ze beginnen er aan de laatste 40 kilometer. Volg het op de pagina hieronder.

Volg het op de pagina hieronder.

13:28 Tijdsverschil. In het peloton hebben ze het tempo opgetrokken, waardoor de voorsprong stilaan stabiliseert, naar iets meer dan 4 minuten.

13:26 13 uur 26. 4 ex-winnaars aan de start. Heel wat organisatoren zullen ongetwijfeld jaloers zijn op de erelijst van de Brabantse Pijl van de laatste jaren. Vier ex-winnaars staan ook dit jaar weer aan de start: Tom Pidcock en Julian Alaphilippe wonnen de laatste 2 edities, voor Tim Wellens moeten we teruggaan naar 2018 en Philippe Gilbert zegevierde hier zelfs 2 keer, zowel in 2011 en 2014. Hij krijgt vandaag een laatste kans om voor de 3e keer te winnen.

13:20 13 uur 20. Ik was zeker niet slecht in de Amstel, maar ik miste net dat beetje om mee te zijn met de besten. De Brabantse Pijl is een koers die me ligt. Het parcours is een beetje anders dan toen ik hier won in 2018, maar toch ook niet zoveel. Tim Wellens (Lotto-Soudal).

13:17 13 uur 17. Ander Okamika. De minst bekende naam in de kopgroep is zonder twijfel Ander Okamika. De Bask van Burgos is al 29 jaar, maar hij is toch nog maar aan zijn 2e profseizoen bezig. Okamika was tot zijn 27e triatleet en werd in die sport onder meer Spaans kampioen. In zijn korte periode als renner fietste de Spanjaard al een paar mooie ereplaatsen bij elkaar, maar winnen zat er nog niet in.

13:10 13 uur 10. Ludovic Robeet. Ook Ludovic Robeet is geen onbekende meer voor de wielervolgers, toch zeker niet na zijn sensationele zege in Nokere Koerse vorig jaar. Toen kon hij profiteren van gepoker in het peloton, misschien vandaag opnieuw?

12:58 Voorsprong groeit snel. In het peloton maken ze zich nog altijd niet veel zorgen om de vluchters. We zijn nauwelijks 15 kilometer ver en het verschil is al meer dan 3 minuten. Toch maar opletten, want deze koers is "maar" 205 kilometer lang.

12:57 12 uur 57. Bisnummer voor Van Poucke. Voor wie naar de Amstel Gold Race heeft gekeken, zal Aaron Van Poucke geen onbekende (meer) zijn. De renner van Sport Vlaanderen schoof ook afgelopen zondag mee in de vroege vlucht. Zijn aanvalslust heeft Van Poucke wel nog niet veel opgeleverd in zijn (weliswaar nog prille) carrière. Hij wacht nog altijd op een eerste overwinning.

12:46 Tijdsverschil. In het peloton nemen ze rustig de tijd om de beentjes warm te laten draaien. Zo groeit de voorsprong naar 2'05".

12:45 12 uur 45. 3 vluchters, peloton laat betijen. Het heeft niet lang geduurd om de vlucht van de dag te vormen: Ludovic Robeet, Aaron Van Poucke en Ander Okamika krijgen groen licht van het peloton. Ze hebben in een oogwenk anderhalve minuut voorsprong.