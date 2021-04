Straks Brabantse Pijl: 27 hellingen liggen op Wout van Aert en co te wachten

11:57 11 uur 57. Henri Vandenabeele: "Belangrijk met deze jonge ploeg om ons te tonen". Henri Vandenabeele: "Belangrijk met deze jonge ploeg om ons te tonen"

11:45 11 uur 45. De renners worden momenteel voorgesteld in Leuven, waar het bewolkt is. Het koersweer zal het lentegevoel niet meteen oproepen. Het wordt een Belgisch wisselvallig dagje met kans op een bui links of rechts. . De renners worden momenteel voorgesteld in Leuven, waar het bewolkt is. Het koersweer zal het lentegevoel niet meteen oproepen. Het wordt een Belgisch wisselvallig dagje met kans op een bui links of rechts.

11:37 11 uur 37. Het parcours ligt me en ik heb hier ook bijna altijd een goed resultaat gereden. Dit jaar gaan we met de ploeg voor een podiumplaats. Ook Matej Mohoric en Dylan Teuns zijn goed in vorm. Sonny Colbrelli (Bahrein-Victorious), winnaar in 2017. Het parcours ligt me en ik heb hier ook bijna altijd een goed resultaat gereden. Dit jaar gaan we met de ploeg voor een podiumplaats. Ook Matej Mohoric en Dylan Teuns zijn goed in vorm. Sonny Colbrelli (Bahrein-Victorious), winnaar in 2017

11:11 11 uur 11. Ons vergrootglas zal vandaag onder meer Wout van Aert, Greg Van Avermaet en Jasper Stuyven extra in de gaten houden. Die toppers zijn namelijk geen vaste klanten op de deelnemerslijst van deze koers. Van Aert debuteert, Van Avermaet deed al 5 keer mee en keert voor het eerst sinds 2013 terug, Stuyven staat voor zijn 3e startbewijs, zijn eerste deelname sinds 2015. . Ons vergrootglas zal vandaag onder meer Wout van Aert, Greg Van Avermaet en Jasper Stuyven extra in de gaten houden. Die toppers zijn namelijk geen vaste klanten op de deelnemerslijst van deze koers.

Van Aert debuteert, Van Avermaet deed al 5 keer mee en keert voor het eerst sinds 2013 terug, Stuyven staat voor zijn 3e startbewijs, zijn eerste deelname sinds 2015.

11:09 11 uur 09. Erelijst Brabantse Pijl. 2020 Julian Alaphilippe (Fra) 2019 Mathieu van der Poel (Ned) 2018 Tim Wellens 2017 Sonny Colbrelli (Ita) 2016 Petr Vakoc (Tsj) 2015 Ben Hermans 2014 Philippe Gilbert 2013 Peter Sagan (Svk) 2012 Thomas Voeckler (Fra) 2011 Philippe Gilbert . Erelijst Brabantse Pijl

2020 Julian Alaphilippe (Fra) 2019 Mathieu van der Poel (Ned) 2018 Tim Wellens 2017 Sonny Colbrelli (Ita) 2016 Petr Vakoc (Tsj) 2015 Ben Hermans 2014 Philippe Gilbert 2013 Peter Sagan (Svk) 2012 Thomas Voeckler (Fra) 2011 Philippe Gilbert

11:06 11 uur 06. Start om 12.30 u. Het peloton begint er om 12.30 u in Leuven aan. Rugnummer 1 kleeft op het lichaam van Mattia Cattaneo. De Italiaan is de plaatsvervanger van Julian Alaphilippe, die vandaag zijn kat stuurt. Er staan overigens amper ex-winnaars aan de start: Sonny Colbrelli won in 2017, Petr Vakoc won in 2016. Voor de rest hoeft u niet te zoeken naar Alaphilippe, Mathieu van der Poel, Tim Wellens, Ben Hermans, Philippe Gilbert en Peter Sagan. . Start om 12.30 u Het peloton begint er om 12.30 u in Leuven aan. Rugnummer 1 kleeft op het lichaam van Mattia Cattaneo. De Italiaan is de plaatsvervanger van Julian Alaphilippe, die vandaag zijn kat stuurt.

Er staan overigens amper ex-winnaars aan de start: Sonny Colbrelli won in 2017, Petr Vakoc won in 2016. Voor de rest hoeft u niet te zoeken naar Alaphilippe, Mathieu van der Poel, Tim Wellens, Ben Hermans, Philippe Gilbert en Peter Sagan.

09:36 09 uur 36. Brabantse Pijl De sterren voor de Brabantse Pijl: debutant Wout van Aert is topfavoriet

09:35 Het degustatiemenu van vandaag. 09 uur 35. Het degustatiemenu van vandaag

14-04-2021 14-04-2021.

16:39 16 uur 39. De Brabantse Pijl is zwaarder dan veel mensen denken. Dylan Teuns. De Brabantse Pijl is zwaarder dan veel mensen denken. Dylan Teuns

16:34 16 uur 34. Teuns: "Moskesstraat zal nu makkelijk verteerd worden". Dylan Teuns is een van de renners die het Vlaamse werk met de klimklassiekers combineren. "De Brabantse Pijl zit een beetje tussen de twee in", vertelt de renner van Bahrein-Victorious. "De koers is zwaarder dan veel mensen denken." "Het is zo'n koers waar er op elke helling en op elk tussenstuk gevaar schuilt. Er kan altijd een gevaarlijk groepje wegrijden en als de juiste ploegen mee zijn, ligt de koers in een plooi." "Ik ben vorige week al eens tot daar gefietst van thuis. En ik was wel verrast door de Moskesstraat. De charme is weg. Het was een lastige helling, nu is het een autostrade die makkelijk verteerd zal worden. Zonde." "Mijn rol morgen? Sonny Colbrelli en ik zijn de twee speerpunten. Als er gesprint wordt met een groep zal ik uiteraard werken voor Sonny, ik moet zelf eerder proberen om met een kleine ontsnapping naar de finish te rijden." De favorieten zoekt Teuns niet te ver: "Wout van Aert en Greg Van Avermaet." . Teuns: "Moskesstraat zal nu makkelijk verteerd worden" Dylan Teuns is een van de renners die het Vlaamse werk met de klimklassiekers combineren. "De Brabantse Pijl zit een beetje tussen de twee in", vertelt de renner van Bahrein-Victorious. "De koers is zwaarder dan veel mensen denken."

"Het is zo'n koers waar er op elke helling en op elk tussenstuk gevaar schuilt. Er kan altijd een gevaarlijk groepje wegrijden en als de juiste ploegen mee zijn, ligt de koers in een plooi."

"Ik ben vorige week al eens tot daar gefietst van thuis. En ik was wel verrast door de Moskesstraat. De charme is weg. Het was een lastige helling, nu is het een autostrade die makkelijk verteerd zal worden. Zonde."

"Mijn rol morgen? Sonny Colbrelli en ik zijn de twee speerpunten. Als er gesprint wordt met een groep zal ik uiteraard werken voor Sonny, ik moet zelf eerder proberen om met een kleine ontsnapping naar de finish te rijden."

De favorieten zoekt Teuns niet te ver: "Wout van Aert en Greg Van Avermaet."

13-04-2021 13-04-2021.

18:28 Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel, is ex-winnaar Petr Vakoc de troefkaart van Alpecin-Fenix in de Brabantse Pijl:. 18 uur 28. Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel, is ex-winnaar Petr Vakoc de troefkaart van Alpecin-Fenix in de Brabantse Pijl: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1381635271335239684

18:27 18 uur 27. Petr Vakoc wint de Brabantse Pijl in 2016. Petr Vakoc wint de Brabantse Pijl in 2016

18:25 Greg Van Avermaet, Benoit Cosnefroy en Bob Jungels zijn de drie kopmannen van AG2R in de Brabantse Pijl:. 18 uur 25. Greg Van Avermaet, Benoit Cosnefroy en Bob Jungels zijn de drie kopmannen van AG2R in de Brabantse Pijl: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1381639013380071442

17:36 17 uur 36. Ineos met Pidcock en ex-Giro-winnaar. Ineos Grenadiers start woensdag met een sterke selectie in de Brabantse Pijl. Tom Pidock en Richard Carapaz zijn de kopmannen van het Britse team. Het wordt voor beide renners hun eerste deelname in de Brabantse Pijl. Pidcock liet zich in zijn eerste voorjaar bij de profs opmerken met ereplaatsen in Kuurne-Brussel-Kuurne (derde) en de Strade Bianche (vijfde). Carapaz begon het seizoen met weinig imponerende prestaties in de Ronde van Catalonië en de Ronde van het Baskenland. De Ecuadoriaan, vorig jaar nog tweede in de Vuelta en in 2019 eindwinnaar van de Giro, wil dit jaar in de Tour schitteren. . Ineos met Pidcock en ex-Giro-winnaar Ineos Grenadiers start woensdag met een sterke selectie in de Brabantse Pijl. Tom Pidock en Richard Carapaz zijn de kopmannen van het Britse team.



Het wordt voor beide renners hun eerste deelname in de Brabantse Pijl. Pidcock liet zich in zijn eerste voorjaar bij de profs opmerken met ereplaatsen in Kuurne-Brussel-Kuurne (derde) en de Strade Bianche (vijfde).

Carapaz begon het seizoen met weinig imponerende prestaties in de Ronde van Catalonië en de Ronde van het Baskenland. De Ecuadoriaan, vorig jaar nog tweede in de Vuelta en in 2019 eindwinnaar van de Giro, wil dit jaar in de Tour schitteren.



17:35 De "opstelling" van Ineos:. 17 uur 35. De "opstelling" van Ineos: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1381569599842488323

12:48 12 uur 48. Alaphilippe verdedigt titel in Brabantse Pijl niet. Deceuninck-Quick Step heeft zijn team bekendgemaakt: Julian Alaphilippe zal zijn titel niet verdedigen. Op 7 oktober, door het corona-uitstel, won hij een eerste keer in de wereldkampioenentrui voor Mathieu van der Poel en Benoit Cosnefroy. Ook Van der Poel doet niet mee dit jaar: de Nederlandse kampioen van Alpecin-Fenix bereidt het MTB-seizoen voor. Deceuninck-Quick Step doet het dit jaar met Yves Lampaert en Pieter Serry als Belgen, naast de Deen Mikkel Honoré, de Italiaan Mattia Cattaneo, de Fransen Rémi Cavagna en Florian Sénéchal en de Amerikaan Ian Garrison. . Alaphilippe verdedigt titel in Brabantse Pijl niet Deceuninck-Quick Step heeft zijn team bekendgemaakt: Julian Alaphilippe zal zijn titel niet verdedigen. Op 7 oktober, door het corona-uitstel, won hij een eerste keer in de wereldkampioenentrui voor Mathieu van der Poel en Benoit Cosnefroy. Ook Van der Poel doet niet mee dit jaar: de Nederlandse kampioen van Alpecin-Fenix bereidt het MTB-seizoen voor.



Deceuninck-Quick Step doet het dit jaar met Yves Lampaert en Pieter Serry als Belgen, naast de Deen Mikkel Honoré, de Italiaan Mattia Cattaneo, de Fransen Rémi Cavagna en Florian Sénéchal en de Amerikaan Ian Garrison.



12:48 12 uur 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1381531313526689792

12:45 12 uur 45. We verwachten een supersnelle koers en veel aanvallen, vooral in de lokale ronden, die nog zwaarder zullen zijn dan vroeger. We kunnen verschillende kaarten spelen en komen met vertrouwen aan de start. We willen een goed resultaat. Deceuninck-Quick Step-ploegleider Klaas Lodewyck. We verwachten een supersnelle koers en veel aanvallen, vooral in de lokale ronden, die nog zwaarder zullen zijn dan vroeger. We kunnen verschillende kaarten spelen en komen met vertrouwen aan de start. We willen een goed resultaat. Deceuninck-Quick Step-ploegleider Klaas Lodewyck