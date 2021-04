LIVE Brabantse Pijl: Kopgroep met onder meer Coquard, Meeus en Van Moer

14:42 14 uur 42. Over een halfuur schotelen we u rechtstreekse beelden voor. Afhankelijk van hoe het Overlegcomité draait of keert, zullen we misschien naar Canvas moeten zappen. We houden u op de hoogte. . Over een halfuur schotelen we u rechtstreekse beelden voor. Afhankelijk van hoe het Overlegcomité draait of keert, zullen we misschien naar Canvas moeten zappen. We houden u op de hoogte.

Het gemiddelde is na het tweede uur een beetje gezakt, maar we hebben nog altijd een voorgift op de marstabel van het snelste schema: 44,5 km/u.

Nog 115 kilometer. Terug naar de mannen, waar het tweede uur bijna in de boeken is geschreven. Over zo'n 30 kilometer bereiken we het plaatselijke parcours. De chronometer is nog altijd gul voor de leiders: 6'18".

Winder wint, Vollering viert te vroeg? Bij de vrouwen is het een millimetersprint geworden en Demi Vollering wordt nu van het hoogste schavotje geduwd. De fotofinish lijkt richting Ruth Winder te wijzen, al durven wij de rol van jurylid niet te vertolken.

6'02". Heeft de bubbel van 9 stilaan zijn maximale bonus bereikt? Het verschil lijkt te stabiliseren bij 6 minuten.

Demi Vollering wint bij de vrouwen. Op de erelijst bij de vrouwen mag de naam ingevuld worden: Demi Vollering is de laureate. De Nederlandse van SD Worx is de snelste in een prangend sprintje.

Bijgeloof bij Oldani. Bij Lotto-Soudal, dat op Brent Van Moer rekent in de kopgroep, heeft Stefano Oldani dus een vrije rol. De Italiaan is zeer bijgelovig, zo verklapte ploegmakker Tim Wellens enkele weken geleden in een van onze kranten. "Als er iets gebeurt, moet hij zijn linkerteelbal aanraken, anders brengt het ongeluk. Dat gelooft hij echt. Gebeurt er iets slecht, moet hij met twee vingers een stuk metaal aanraken", aldus Wellens over Oldani.

"Als er iets gebeurt, moet hij zijn linkerteelbal aanraken, anders brengt het ongeluk. Dat gelooft hij echt. Gebeurt er iets slecht, moet hij met twee vingers een stuk metaal aanraken", aldus Wellens over Oldani.

Tosh Van der Sande en Stefano Oldani moeten een rol van betekenis kunnen spelen in de finale, maar ik leg mijn renners niet te veel druk op voor deze koers. Mario Aerts (ploegleider Lotto-Soudal).

5'22". Na een vrij lang intermezzo zonder hellingen trekken we richting de Alsemberg, jarenlang het uithangbord van de Brabantse Pijl. In het peloton is de regie in handen van Jumbo-Visma.

5 Belgen. Onze landgenoten zijn met 5 manschappen vertegenwoordigd. Neoprof Jordi Meeus (22) heeft sprintersbenen, Ludovic Robeet beleefde enkele weken geleden zijn hoogdag in Nokere Koerse, Brent Van Moer kan adelbrieven in het tijdrijden voorleggen, Kevin Van Melsen is een routinier in de stal van Hilaire Van der Schueren en Julian Mertens leert het vak bij Sport Vlaanderen-Baloise.

2 Fransen. Wat onze Franse copains betreft, springt Bryan Coquard (28) natuurlijk in het oog. De Fransman wil zo graag, maar wacht nog altijd op zijn grote doorbraak. Het mag allemaal een beetje meer zijn dan een waslijst aan ritzeges in de Ster van Bessèges en de Vierdaagse van Duinkerke. Emmanuel Morin (26) is de tweede Fransman. Hij is een vazal van kopman Christophe Laporte.

2 Noren. Laten we even kijken naar onze Noorse vrienden. Andreas Leknessund (21) is een van de vele diamantjes bij DSM. Hij heeft al twee Noorse tijdrittitels verzameld en moet in principe een kanjer worden in het rondewerk. Leknessund werd geschoold bij Uno-X, dat in de kopgroep kan rekenen op Anders Skaarseth (25). De gebruikelijke kopmannen bij de Vikingen zoals Kristoffer Halvorsen zijn hier niet aanwezig, waardoor Skaarseth en co meer vrijheid hebben.

Ik heb de lokale lus gisteren verkend, maar dit parcours is voor mij toch vrij nieuw. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step).

We zijn op pad met 9 leiders, maar we tellen in de kopgroep slechts 3 nationaliteiten. 5 Belgen, 2 Fransen en 2 Noren vormen hun eigen overlegcomité.