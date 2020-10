LIVESTREAM Brabantse Pijl: Alaphilippe en Van der Poel samen op pad

16:59 16 uur 59. Cosnefroy is toch op de afspraak. En altijd veel inzet. Michel Wuyts. Cosnefroy is toch op de afspraak. En altijd veel inzet. Michel Wuyts

16:58 16 uur 58. Cosnefroy is komen aansluiten. Is dit de beslissende slag? Covi en Colbrelli zitten alvast niet ver.

16:57 16 uur 57. Uiteindelijk zijn het toch weer Alaphilippe en Van der Poel die komen bovendrijven op de top. Cosnefroy laat 50 meter.

16:57 Heuvel. Kwiatkowski wil zich niet opnieuw laten verrassen en neemt de kop op de Moskesstraat. Iets voorbij halfweg neemt Alaphilippe toch over. 16 uur 57.

16:55 16 uur 55. Devenyns offert zich op voor Alaphilippe op weg naar de Moskesstraat.

16:55 16 uur 55. De vertegenwoordiger van UAE is niet Riaboesjenko maar Alessandro Covi. Zou er iets toepasselijker zijn in dit coronajaar dan een zege van Covi(d)?

16:54 16 uur 54. Als je naar afgelopen weekend kijk, zou je zeggen dat Mathieu de betere is op dit parcours. Maar toch maar afwachten. José De Cauwer.

16:53 16 uur 53. Alaphilippe en Van der Poel moeten de anderen dan toch laten terugkomen, al zijn die nog maar met 5: Devenyns, Colbrelli, Kwiatkowski, Riaboesjenko en Cosnefroy.

16:51 16 uur 51. Alaphilippe en Van der Poel hebben elkaar gevonden. Cosnefroy doet nog een vruchteloze (?) poging. Hij krijgt hulp van Kwiatkowski. En dan komt de Moskesstraat er nog aan!

16:50 16 uur 50. Weer Alaphilippe met Van der Poel. In een uitloper van de Hertstraat zet Alaphilippe door. Colbrelli heeft het geluk dat hij in de buurt zat, maar hij ontploft in zijn wiel. Van der Poel doet dat niet en zo krijgen we weer dezelfde 2 kampioenen vooraan.

16:48 16 uur 48. Ook Barguil meldt zich nu vooraan. De verschillen blijven bijzonder klein. Wel een spannende koers!

16:47 16 uur 47. De toppers kijken even de kat uit de boom en zo krijgen jongens als Riaboesjenko, Devenyns en Vakoc een kans om de anderen wat te kietelen.

16:46 16 uur 46. Het peloton is helemaal verbrokkeld. Een vijftal renners kan naar het groepje Van der Poel-Alaphilippe rijden. Helemaal achteraan zien we Wellens afhaken.

16:45 16 uur 45. De mot zit wat in de kopgroep. Er moet iets nieuws uit de mouw geschud worden. José De Cauwer.

16:45 16 uur 45. Zonder het echt te willen, rijdt Alaphilippe wat weg van zijn medevluchters. De wereldkampioen ziet ook dat het peloton weer wat dichter komt. Het kan nog altijd alle kanten op.

16:42 16 uur 42. Slotronde. 6 leiders beginnen aan de laatste ronde met een 200-tal meter voorsprong: Alaphilippe, Van der Poel, Fraile, Cosnefroy, Colbrelli en Kwiatkowski. Een elitegroep.

16:42 16 uur 42. Trentin heeft de slag gemist, of hij had de benen niet. De Marchi probeert nu de schade te beperken. Maar zijn er nog tickets over voor de overzet?

16:41 16 uur 41. Vanuit het peloton probeert Kwiatkowski op het Schavei naar voren te rijden. Dat lijkt zowaar te lukken.

16:41 Heuvel. Alaphilippe leidt de dans op het Schavei, die de koplopers naar de laatste ronde voert. 16 uur 41.

16:39 16 uur 39. De Bondt maakt zich druk om een motor die te dicht voor het peloton zou uitrijden. De Belgische kampioen hoopt dat Van der Poel voorop blijft.

16:37 16 uur 37. In het peloton heeft Trentin zijn oranje brigade opgetrommeld. Het verschil wordt effectief een beetje kleiner, nog 17 seconden.

16:36 16 uur 36. Het zijn 5 mannen die naar niemand hoeven te kijken. Ze kunnen allemaal voor zichzelf rijden. José De Cauwer.

16:33 16 uur 33. 5 koplopers. Het peloton volgt al op 20 seconden van Alaphilippe en Van der Poel. De twee houden een beetje in om de 3 achtervolgers te laten terugkomen. Zo krijgen we 5 koplopers.

16:32 16 uur 32. Het trio Colbrelli-Cosnefroy-Fraile werkt goed samen. Ze lijken dan toch aan te kunnen sluiten bij de 2 topfavorieten.

16:31 16 uur 31. Ze zullen van goeie huizen moeten zijn om deze 2 superkampioenen nog in te halen. Maarten Vangramberen op de motor.

16:30 16 uur 30. Wellens wordt ingelopen door Fraile, die weg probeert te geraken uit het peloton. Ook Colbrelli beseft dat het schip de haven al heeft verlaten. Cosnefroy schuift mee.

16:30 16 uur 30. Alaphilippe en Van der Poel hebben elkaar gevonden. "Wij vechten het later wel onder elkaar uit", lijken ze te denken. Wellens doet nog een verwoede poging, maar hij blijft op 100 meter hangen.

16:29 16 uur 29. Als het grote zijn, rijden ze door en wachten ze niet op Wellens. Michel Wuyts.

16:28 16 uur 28. Wellens. De Moskesstraat heeft zijn reputatie waargemaakt, want in een mum van tijd hebben Alaphilippe en Van der Poel zich losgerukt van de concurrentie. In de achtergrond probeert Wellens aan te sluiten. Dat is het volledige podium van vorig jaar.

16:27 16 uur 27. Van der Poel neemt meteen over, maar Alaphilippe neemt de handschoen op. De 2 kemphanen blijven als enige over.

16:27 16 uur 27. Op de Moskesstraat fladderen Stybar en Alaphilippe over het koptrio. Van der Poel volgt met wat vertraging.

16:26 Moskesstraat. We gaan op ontdekkingstocht naar de Moskesstraat, een nieuwe klim in deze Brabantse Pijl die we volgend jaar ook op het WK zullen zien. 16 uur 26.

16:21 Tijdsverschil. Het trio Van der Sande-Huys-Burghardt slaat een leuke bres, al bekruipt je toch het gevoel dat dit slechts een intermezzo is. 16 uur 21.

16:20 16 uur 20. Van der Sande heeft blijkbaar goeie benen, want vanuit de nieuw samengestelde kopgroep rijdt hij solo weg. Burghardt en Huys proberen aan te pikken.

16:17 16 uur 17. De voorwacht van het peloton, met Burghardt en Van der Sande, walst over de vroege vlucht. De rekker blijft wel strak gespannen in het peloton.

16:13 16 uur 13. Van der Poel heeft zijn gezanten uitgestuurd naar de kop van het peloton. Het lijkt erop dat de finale al is ingezet.

16:13 16 uur 13. Nog niet zo veel gebeurd, maar toch al veel serieuze breuken in het peloton. José De Cauwer.

16:11 Heuvel. Op het Schavei raapt een uitgerekt peloton de eerste vluchter op, met name Chevrier. 16 uur 11.

16:08 16 uur 08. Niet alleen Deceuninck-Quick Step is bijzonder actief, maar ook Lotto-Soudal laat zich niet onbetuigd. Het vertrouwen in ex-winnaar Tim Wellens is blijkbaar groot, ook al was die de voorbije weken niet geweldig.

16:06 Tijdsverschil. In het peloton roken ze weer de vredespijp. Die rook raakt niet meer tot de koplopers, want van een 10-tal seconden hebben ze nu weer 40 seconden. 16 uur 06.

16:05 16 uur 05. Giro. In de Giro naderen we de finale, met Thomas De Gendt mee in de spits. Wordt het een De Gendt-dag vandaag?

16:02 16 uur 02. Nu de vluchters in zicht zijn, zijn er heel wat liefhebbers voor een nieuwe ontsnapping, in de hoop zo te kunnen overleven als de kleppers aan hun finale beginnen.

15:58 15 uur 58. Er is nog een 2e deel van het peloton dat probeert aan te sluiten. Daar zal wellicht Dylan Teuns zitten, want hij moest terugkomen na een lekke band.

15:57 Tijdsverschil. De vonk in het peloton zorgt ervoor dat de 6 koplopers nog maar een halve minuut hebben. 15 uur 57.

15:56 15 uur 56. De verschillen zijn klein, het lijkt erop dat het peloton (of een deel ervan) weer kan aansluiten. Maar de nervositeit is van 0 plots wel naar 100 geschoten.

15:56 15 uur 56. Of dit allemaal in de hoop is om Van der Poel te isoleren? Dat kan. Tot hij er zelf eens een lel op geeft. José De Cauwer.

15:55 15 uur 55. Van der Poel voelt dat dit wel eens hét moment van de koers kan zijn. Hij probeert in zijn eentje het gaatje te dichten.

15:54 15 uur 54. 6 renners rijden na de Hertstraat weg, met Kwiatkowski en Alaphilippe als grootste namen. Ook Van der Sande en Van Asbroeck schuiven mee.

15:53 15 uur 53. Zo maken ze er wel een heel lange finale van. Michel Wuyts.

15:53 15 uur 53. Nu al koers! Deceuninck-Quick Step geeft er op de Hertstraat al een serieuze snok aan. Stybar krijgt enkel Alaphilippe mee. Kwiatkowski en Rowe volgen, Van der Poel zit wat verder.

15:51 Lekke band. Terwijl het peloton zich opmaakt voor de 2e keer de Hertstraat rijdt Dylan Teuns lek. Het lijkt niet het jaar van de Belg van Bahrein te zijn. 15 uur 51.

15:47 Hagaard. Het peloton trekt zich nu over de Hagaard. Niet echt Hagaard de Verschrikkelijke, maar wel eentje dat in de kleren - of is het in de benen? - kruipt. 15 uur 47.

15:45 Tijdsverschil. De voorsprong van de vluchters is onder de 2 minuten gezakt. Het werk van onder meer Deceuninck-Quick Step maar ook de paternoster aan hellingen zullen stilaan hun vruchten afwerpen. 15 uur 45.

15:43 15 uur 43. In vergelijking met vorig jaar hebben we een uitzonderlijk goed deelnemersveld. Michel Wuyts.

15:38 Opgave.

15:37 15 uur 37. Ook Sergio Henao was betrokken bij de val, maar hij komt nu weer aansluiten. . Ook Sergio Henao was betrokken bij de val, maar hij komt nu weer aansluiten.

15:36 15 uur 36. Novo Nordisk weggevaagd. Bij een valpartij zijn 2 renners van Novo Nordisk (Kusztor en Planet) betrokken. Bijna gelijktijdig geven ook hun ploegmaats Henttala en Lozano er de brui aan. Peron draait wel nog mee in de kopgroep. . Novo Nordisk weggevaagd Bij een valpartij zijn 2 renners van Novo Nordisk (Kusztor en Planet) betrokken. Bijna gelijktijdig geven ook hun ploegmaats Henttala en Lozano er de brui aan. Peron draait wel nog mee in de kopgroep.

15:33 15 uur 33. De rust is toch teruggekeerd en zo komen de groepen weer bij elkaar. . De rust is toch teruggekeerd en zo komen de groepen weer bij elkaar.

15:29 15 uur 29. Peloton op hol. De vaart zit er behoorlijk in in het peloton momenteel. Zozeer zelfs dat het in 2 groepen uiteenvalt. 11 seconden scheiden beide blokken. De vluchters houden door al dit gedoe nog maar 2 minuten over. . Peloton op hol De vaart zit er behoorlijk in in het peloton momenteel. Zozeer zelfs dat het in 2 groepen uiteenvalt. 11 seconden scheiden beide blokken. De vluchters houden door al dit gedoe nog maar 2 minuten over.

15:29 Opgave. Astana was met 5 renners al de kleinste ploeg aan de start en nu verliest het met Nikita Stalnov ook als eerste een mannetje. . 15 uur 29. Opgave Astana was met 5 renners al de kleinste ploeg aan de start en nu verliest het met Nikita Stalnov ook als eerste een mannetje.

15:26 15 uur 26. Van Hooydonck (CCC): "Als benen en omstandigheden het toelaten, ga ik er iets moois van maken". Van Hooydonck (CCC): "Als benen en omstandigheden het toelaten, ga ik er iets moois van maken"

15:24 Hertstraat. De renners krijgen een eerste keer de Hertstraat voor de kiezen, de klim die we hierna nog 3 keer zullen aandoen. Het peloton volgt 3'10" later. . 15 uur 24. Hertstraat De renners krijgen een eerste keer de Hertstraat voor de kiezen, de klim die we hierna nog 3 keer zullen aandoen. Het peloton volgt 3'10" later.

15:21 15 uur 21. Mathieu van der Poel was ook achterop geraakt, mogelijk bewust, maar hij komt weer aansluiten in het peloton. Dat kan nu nog allemaal zonder veel problemen. . Mathieu van der Poel was ook achterop geraakt, mogelijk bewust, maar hij komt weer aansluiten in het peloton. Dat kan nu nog allemaal zonder veel problemen.

15:17 Crash Van Wilder. Déjà vu: er wordt gevallen aan een vluchtheuvel en Sunweb-renners Ilan Van Wilder en Jarno Mobach zijn bij de slachtoffers. Ook Pieter Vanspeybrouck, ook al pechvogel in de BinckBank Tour, komt ten val. Iedereen kan wel weer vertrekken. . 15 uur 17. Crash Van Wilder Déjà vu: er wordt gevallen aan een vluchtheuvel en Sunweb-renners Ilan Van Wilder en Jarno Mobach zijn bij de slachtoffers. Ook Pieter Vanspeybrouck, ook al pechvogel in de BinckBank Tour, komt ten val. Iedereen kan wel weer vertrekken.

15:12 15 uur 12. Andrea Peron. De voorsprong van de vluchters begin te tanen en dus hebben we niet veel tijd meer om onze laatste vluchter voor te stellen. Andrea Peron is zeker geen onbekende voor kenners van de vroege vluchten. De Italiaan van Novo Nordisk heeft er zowat een abonnement op, zeker in eendagskoersen. Maar scoren kon hij nog nooit. Je zou het hem bijna eens gunnen. . Andrea Peron De voorsprong van de vluchters begin te tanen en dus hebben we niet veel tijd meer om onze laatste vluchter voor te stellen. Andrea Peron is zeker geen onbekende voor kenners van de vroege vluchten. De Italiaan van Novo Nordisk heeft er zowat een abonnement op, zeker in eendagskoersen. Maar scoren kon hij nog nooit. Je zou het hem bijna eens gunnen.

14:59 14 uur 59. Middenfase. Het verval van de koplopers zet zich door. Nog 4 minuten hebben ze nu. We komen nu wel in een iets rustiger fase van de koers, met onder meer de bevoorrading. Pas over een 20-tal kilometer bestijgen we de 7e klim van de dag. En daarna beginnen we aan de lokale rondes. . Middenfase Het verval van de koplopers zet zich door. Nog 4 minuten hebben ze nu. We komen nu wel in een iets rustiger fase van de koers, met onder meer de bevoorrading. Pas over een 20-tal kilometer bestijgen we de 7e klim van de dag. En daarna beginnen we aan de lokale rondes.

14:51 14 uur 51. Alpecin-Fenix. In het peloton neemt Scott Thwaites het leeuwendeel van het werk op zijn schouders. Alpecin-Fenix heeft trouwens 2 ex-winnaars in zijn ploeg, want naast Mathieu van der Poel is ook Petr Vakoc van start gegaan. De Tsjech heeft na een zware val zijn oude topniveau wel nog niet kunnen bereiken. . Alpecin-Fenix In het peloton neemt Scott Thwaites het leeuwendeel van het werk op zijn schouders. Alpecin-Fenix heeft trouwens 2 ex-winnaars in zijn ploeg, want naast Mathieu van der Poel is ook Petr Vakoc van start gegaan. De Tsjech heeft na een zware val zijn oude topniveau wel nog niet kunnen bereiken.

14:46 Tijdsverschil. Langzaam maar zeker begint de dieseltrein van het peloton onder stoom te komen. Als een soort Pac-man naderen ze nu op de vluchters, tot die onvermijdelijk opgeslokt worden. Het verschil is nog maar 4'20". . 14 uur 46. Tijdsverschil Langzaam maar zeker begint de dieseltrein van het peloton onder stoom te komen. Als een soort Pac-man naderen ze nu op de vluchters, tot die onvermijdelijk opgeslokt worden. Het verschil is nog maar 4'20".

14:42 14 uur 42. Kwiatkowski. Zowat iedereen gaat uit van een duel tussen Van der Poel en Alaphilippe en van die rivaliteit kan ene Michal Kwiatkowski misschien profiteren. De Pool was er in de voorbije eendagskoersen altijd bij in de finale, maar oogsten lukte nog niet. Hij staat zowaar voor het eerst aan de start van de Brabantse Pijl, een wedstrijd die hem op papier perfect moet liggen. . Kwiatkowski Zowat iedereen gaat uit van een duel tussen Van der Poel en Alaphilippe en van die rivaliteit kan ene Michal Kwiatkowski misschien profiteren. De Pool was er in de voorbije eendagskoersen altijd bij in de finale, maar oogsten lukte nog niet. Hij staat zowaar voor het eerst aan de start van de Brabantse Pijl, een wedstrijd die hem op papier perfect moet liggen.

14:40 14 uur 40. Van Asbroeck: "Er bestaat een scenario waarin Alaphilippe en Van der Poel geklopt kunnen worden". Van Asbroeck: "Er bestaat een scenario waarin Alaphilippe en Van der Poel geklopt kunnen worden"

14:24 14 uur 24. Ik start hier vooral met het oog op de komende koersen, maar ik wil toch een mooie rol spelen in de finale. Hopelijk maak ik deel uit van een mooie groep en dan wordt het allemaal gespeeld op die laatste klimmetjes. Edward Theuns (Trek-Segafredo). Ik start hier vooral met het oog op de komende koersen, maar ik wil toch een mooie rol spelen in de finale. Hopelijk maak ik deel uit van een mooie groep en dan wordt het allemaal gespeeld op die laatste klimmetjes. Edward Theuns (Trek-Segafredo)

14:24 14 uur 24. Theuns: "Wil mooie rol spelen in de finale". Theuns: "Wil mooie rol spelen in de finale"

14:23 Alsemberg. Het peloton begint aan de Alsemberg, nog altijd met een vijftal minuten achterstand. De hellingen volgen elkaar vanaf nu op, met onder meer de Bruine Put en de Krabosstraat. . 14 uur 23. Alsemberg Het peloton begint aan de Alsemberg, nog altijd met een vijftal minuten achterstand. De hellingen volgen elkaar vanaf nu op, met onder meer de Bruine Put en de Krabosstraat.

14:20 14 uur 20. Michael Storer. De Australiër Michael Storer gold lang als een van de grote talenten in het wielrennen. In 2014 won hij brons op het WK tijdrijden bij de junioren, na Kämna en het inmiddels gestopte Amerikaanse supertalent Costa. Bij de profs komt het er voorlopig niet helemaal uit voor Storer, ook al is hij nog altijd maar 23. . Michael Storer De Australiër Michael Storer gold lang als een van de grote talenten in het wielrennen. In 2014 won hij brons op het WK tijdrijden bij de junioren, na Kämna en het inmiddels gestopte Amerikaanse supertalent Costa. Bij de profs komt het er voorlopig niet helemaal uit voor Storer, ook al is hij nog altijd maar 23.

14:17 14 uur 17. Thomas Sprengers. De enige landgenoot in de kopgroep is Thomas Sprengers, van Sport Vlaanderen. De Brabantse Pijl is een van zijn favoriete wedstrijden. 2 jaar geleden haalde hij hier nog de top 10 en vorig jaar was hij 17e. . Thomas Sprengers De enige landgenoot in de kopgroep is Thomas Sprengers, van Sport Vlaanderen. De Brabantse Pijl is een van zijn favoriete wedstrijden. 2 jaar geleden haalde hij hier nog de top 10 en vorig jaar was hij 17e.

14:08 Rue de Hal. Op de Rue de Hal hebben de 6 leiders nog altijd een kleine 5 minuten voorsprong. Dat is al een tijdje stabiel. . 14 uur 08. Rue de Hal Op de Rue de Hal hebben de 6 leiders nog altijd een kleine 5 minuten voorsprong. Dat is al een tijdje stabiel.

14:03 14 uur 03. Uitslag vrouwen. 1. Grace Brown (Aus) 2. Liane Lippert (Dui) 3. Floortje Mackaij (Ned) . Uitslag vrouwen 1. Grace Brown (Aus)

2. Liane Lippert (Dui)

3. Floortje Mackaij (Ned)



14:03 14 uur 03. Vrouwen: Grace Brown wint. Afgelopen zondag viste ze nog net achter het net in Luik-Bastenaken-Luik, maar nu is het wel prijs voor Grace Brown. De Australische houdt het duo Lippert-Mackaij af in de finale. . Vrouwen: Grace Brown wint Afgelopen zondag viste ze nog net achter het net in Luik-Bastenaken-Luik, maar nu is het wel prijs voor Grace Brown. De Australische houdt het duo Lippert-Mackaij af in de finale.

13:59 13 uur 59. Waar zitten we? We doorkruisen nu al een tijdje Waals-Brabant, waar we over een vijftal kilometer de tweede beklimming van de dag tegenkomen, de Rue de Hal. Daarna zetten we weer koers naar Vlaanderen, waar we begroet worden door de Alsemberg. Die klim was jarenlang het slotstuk van de Brabantse Pijl. . Waar zitten we? We doorkruisen nu al een tijdje Waals-Brabant, waar we over een vijftal kilometer de tweede beklimming van de dag tegenkomen, de Rue de Hal. Daarna zetten we weer koers naar Vlaanderen, waar we begroet worden door de Alsemberg. Die klim was jarenlang het slotstuk van de Brabantse Pijl.

13:49 Tijdsverschil. De ploegen van Alaphilippe en Van der Poel zorgen ervoor dat het verschil niet te gortig wordt. Chevrier, Sagan, Storer, Sprengers, Peron en Skjelmose Jensen hebben "maar" 4'50" voorsprong. . 13 uur 49. Tijdsverschil De ploegen van Alaphilippe en Van der Poel zorgen ervoor dat het verschil niet te gortig wordt. Chevrier, Sagan, Storer, Sprengers, Peron en Skjelmose Jensen hebben "maar" 4'50" voorsprong.

13:38 13 uur 38. Juraj Sagan. De 6 renners in de kopgroep zijn samen goed voor 4 profzeges en die zijn allemaal op het conto van Juraj Sagan, namelijk 4 keer het Slovaaks kampioenschap. Zijn broer Peter slaagde er in 2013 in deze Brabantse Pijl te winnen, maar hij vertoeft momenteel in de Giro. . Juraj Sagan De 6 renners in de kopgroep zijn samen goed voor 4 profzeges en die zijn allemaal op het conto van Juraj Sagan, namelijk 4 keer het Slovaaks kampioenschap. Zijn broer Peter slaagde er in 2013 in deze Brabantse Pijl te winnen, maar hij vertoeft momenteel in de Giro.

13:37 13 uur 37. RETRO 2013: Peter Sagan wint de Brabantse Pijl. RETRO 2013: Peter Sagan wint de Brabantse Pijl

13:34 13 uur 34. Zondag was teleurstellend, maar ik voel me nog goed en ben klaar om weer het maximum te geven. Mathieu is de grote favoriet, maar die koers zal misschien anders verlopen met die nieuwe klim en met de wind. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Zondag was teleurstellend, maar ik voel me nog goed en ben klaar om weer het maximum te geven. Mathieu is de grote favoriet, maar die koers zal misschien anders verlopen met die nieuwe klim en met de wind. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

13:34 13 uur 34. Alaphilippe: "Mathieu is de grote favoriet". Alaphilippe: "Mathieu is de grote favoriet"

13:25 Tijdsverschil. Skjelmose Jensen is komen aansluiten, waardoor we nu 6 leiders hebben. Hun voorsprong is meer dan 4 minuten. . 13 uur 25. Tijdsverschil Skjelmose Jensen is komen aansluiten, waardoor we nu 6 leiders hebben. Hun voorsprong is meer dan 4 minuten.

13:24 13 uur 24. Vrouwen. Intussen zitten de vrouwen in de laatste 25 kilometer van hun wedstrijd. Lauren Stephens heeft een halve minuut voorsprong. Volg het hieronder met livestream (maar zonder commentaar). . Vrouwen Intussen zitten de vrouwen in de laatste 25 kilometer van hun wedstrijd. Lauren Stephens heeft een halve minuut voorsprong. Volg het hieronder met livestream (maar zonder commentaar).

13:15 13 uur 15. Afgelopen weekend was heel goed. Ik denk dat ik de goeie benen te pakken heb. Ik ben samen met Alaphilippe de grote favoriet. Vorig jaar was Alaphilippe hier ook heel sterk. Laat ons hopen op een nieuw duel. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Afgelopen weekend was heel goed. Ik denk dat ik de goeie benen te pakken heb. Ik ben samen met Alaphilippe de grote favoriet. Vorig jaar was Alaphilippe hier ook heel sterk. Laat ons hopen op een nieuw duel. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

13:15 13 uur 15. Van der Poel: "Heb de goeie benen te pakken". Van der Poel: "Heb de goeie benen te pakken"

13:03 13 uur 03. 1 tegenaanvaller. De Deen Mattias Skjelmose Jensen, stagiair bij Trek-Segafredo, probeert in zijn eentje naar de kopgroep te rijden. Hij is al tot op 35 seconden genaderd. Het peloton rijdt daar nog meer dan een minuut verder achter. . 1 tegenaanvaller De Deen Mattias Skjelmose Jensen, stagiair bij Trek-Segafredo, probeert in zijn eentje naar de kopgroep te rijden. Hij is al tot op 35 seconden genaderd. Het peloton rijdt daar nog meer dan een minuut verder achter.

13:01 13 uur 01. Ik had meer verwacht van de Ardennen, maar het kwam er niet uit. De benen waren niet goed genoeg. De Brabantse Pijl is iets minder zwaar en ligt me goed. Hopelijk kom ik nu iets beter uit de verf. Tim Wellens (winnaar 2018). Ik had meer verwacht van de Ardennen, maar het kwam er niet uit. De benen waren niet goed genoeg. De Brabantse Pijl is iets minder zwaar en ligt me goed. Hopelijk kom ik nu iets beter uit de verf. Tim Wellens (winnaar 2018)

13:00 13 uur . Wellens: "Was voorbije weken niet goed genoeg". Wellens: "Was voorbije weken niet goed genoeg"

12:52 12 uur 52. In het peloton gooien ze nu toch - voorlopig in ieder geval - de handdoek in de ring. De laatste pogingen om naar voren te rijden worden gestaakt. . In het peloton gooien ze nu toch - voorlopig in ieder geval - de handdoek in de ring. De laatste pogingen om naar voren te rijden worden gestaakt.

12:51 Smeysberg. Aan de voet van de Smeysberg, de eerste van 24 beklimmingen van de dag, hebben de vluchters een voorgift van 30 seconden. . 12 uur 51. Smeysberg Aan de voet van de Smeysberg, de eerste van 24 beklimmingen van de dag, hebben de vluchters een voorgift van 30 seconden.

12:49 12 uur 49. Het peloton is nu genaderd tot op 15 seconden van de leiders. Die bewegen hemel en aarde om niet meteen weer gegrepen te worden. . Het peloton is nu genaderd tot op 15 seconden van de leiders. Die bewegen hemel en aarde om niet meteen weer gegrepen te worden.

12:48 12 uur 48. Het is de eerste keer dat ik hier start, want normaal gezien komt deze koers vlak naar Roubaix en dan ben ik niet fris genoeg meer. Of ik Van der Poel en Alaphilippe aankan? Iedereen is verslaanbaar. Als je denkt dat dat niet kan, moet je niet starten. Matteo Trentin (CCC). Het is de eerste keer dat ik hier start, want normaal gezien komt deze koers vlak naar Roubaix en dan ben ik niet fris genoeg meer. Of ik Van der Poel en Alaphilippe aankan? Iedereen is verslaanbaar. Als je denkt dat dat niet kan, moet je niet starten. Matteo Trentin (CCC)

12:48 12 uur 48. Trentin: "Iedereen is verslaanbaar". Trentin: "Iedereen is verslaanbaar"

12:45 Tijdsverschil. De koplopers hadden eerst 40 seconden, maar nu is het peloton toch weer in gang geschoten en dus zakt het verschil weer naar 25 seconden. . 12 uur 45. Tijdsverschil De koplopers hadden eerst 40 seconden, maar nu is het peloton toch weer in gang geschoten en dus zakt het verschil weer naar 25 seconden.

12:44 12 uur 44. 5 vluchters. 5 renners hebben elkaar dan toch gevonden en het peloton lijkt daar vrede mee te hebben. De namen: Clément Chevrier (AG2R), Juraj Sagan (Bora-Hansgrohe), Michael Storer (Sunweb), Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen), Andrea Peron (Novo Nordisk). . 5 vluchters 5 renners hebben elkaar dan toch gevonden en het peloton lijkt daar vrede mee te hebben. De namen: Clément Chevrier (AG2R), Juraj Sagan (Bora-Hansgrohe), Michael Storer (Sunweb), Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen), Andrea Peron (Novo Nordisk).

12:43 12 uur 43. De rust is neergedaald over het peloton, dat de hele breedte van de weg inneemt. . De rust is neergedaald over het peloton, dat de hele breedte van de weg inneemt.

12:40 12 uur 40. Van Keirsbulck wordt weer ingerekend, maar er zijn heel wat kandidaten om zijn rol als vluchter over te nemen. . Van Keirsbulck wordt weer ingerekend, maar er zijn heel wat kandidaten om zijn rol als vluchter over te nemen.

12:37 12 uur 37. Guillaume Van Keirsbulck is de eerste vluchter van de dag. Voorlopig krijgt hij geen steun. . Guillaume Van Keirsbulck is de eerste vluchter van de dag. Voorlopig krijgt hij geen steun.

12:36 12 uur 36. De renners rijden Heverlee binnen, waar de vlag van de koersdirecteur wappert om aan te geven dat het feest kan beginnen. . De renners rijden Heverlee binnen, waar de vlag van de koersdirecteur wappert om aan te geven dat het feest kan beginnen.

12:35 12 uur 35. Geen last minute afvallers voor deze wedstrijd. We zijn vertrokken met 172 renners. . Geen last minute afvallers voor deze wedstrijd. We zijn vertrokken met 172 renners.

12:30 12 uur 30 match begonnen Officieuze start Op het Ladeuzeplein in Leuven zijn de renners van start gegaan. Een kleine 200 kilometer staat er vandaag op het menu.

11:05 11 uur 05. Moskesstraat vervangt IJskelderlaan. We krijgen maar liefst 24 beklimmingen vandaag, met het zwaartepunt uiteraard in de lokale rondes rond Overijse. De Hagaard, Hertstraat, Holstheide en slotklim het Schavei zijn er ook dit jaar weer bij, maar we nemen afscheid van de IJskelderlaan. In plaats daarvan krijgen we nu de Moskesstraat (550 meter, 8,9% gemiddeld). . Moskesstraat vervangt IJskelderlaan We krijgen maar liefst 24 beklimmingen vandaag, met het zwaartepunt uiteraard in de lokale rondes rond Overijse. De Hagaard, Hertstraat, Holstheide en slotklim het Schavei zijn er ook dit jaar weer bij, maar we nemen afscheid van de IJskelderlaan. In plaats daarvan krijgen we nu de Moskesstraat (550 meter, 8,9% gemiddeld).

09:55 09 uur 55. Vrouwen: geen "team Vos". Vandaag wordt ook de vrouweneditie van de Brabantse Pijl verreden, maar CCC-Liv heeft zich hiervoor op de valreep teruggetrokken "vanwege een positief coronageval in de ploeg". Dat betekent geen Marianne Vos en ook geen Valerie Demey, de Belgische vertegenwoordiger bij de oranje brigade. . Vrouwen: geen "team Vos" Vandaag wordt ook de vrouweneditie van de Brabantse Pijl verreden, maar CCC-Liv heeft zich hiervoor op de valreep teruggetrokken "vanwege een positief coronageval in de ploeg". Dat betekent geen Marianne Vos en ook geen Valerie Demey, de Belgische vertegenwoordiger bij de oranje brigade.

09:21 09 uur 21. 4 ex-winnaars. Veel koersorganisatoren hebben te lijden onder de overvolle wielerkalender, maar het deelnemersveld van de Brabantse Pijl lijkt die dans te ontspringen. Met Van der Poel, Wellens, Colbrelli en Vakoc staan de laatste 4 winnaars aan de start. En dan hebben we wereldkampioen Alaphilippe, misschien wel de topfavoriet, nog niet vernoemd. . 4 ex-winnaars Veel koersorganisatoren hebben te lijden onder de overvolle wielerkalender, maar het deelnemersveld van de Brabantse Pijl lijkt die dans te ontspringen. Met Van der Poel, Wellens, Colbrelli en Vakoc staan de laatste 4 winnaars aan de start. En dan hebben we wereldkampioen Alaphilippe, misschien wel de topfavoriet, nog niet vernoemd.

07-10-2020 07-10-2020.

15:24 15 uur 24. Een beetje te vroeg de armen in de lucht gooien, het was de eerste keer in mijn carrière en het zal de laatste keer geweest zijn . Julian Alaphilippe juichte gisteren te vroeg in Luik-Bastenaken-Luik. Een beetje te vroeg de armen in de lucht gooien, het was de eerste keer in mijn carrière en het zal de laatste keer geweest zijn Julian Alaphilippe juichte gisteren te vroeg in Luik-Bastenaken-Luik

15:19 15 uur 19. Deceuninck-Quick Step met Alaphilippe. Wereldkampioen Julian Alaphilippe voert woensdag de manschappen van Deceuninck-Quick Step aan. Vorig jaar eindigde hij 2e, staat de wereldkampioen nu op het hoogste schavotje? De Fransman kan in de Brabantse Pijl rekenen op zijn engelbewaarder Dries Devenyns, Zdenek Stybar en de jonkies Mauri Vansevenant, Andrea Bagioli, Ian Garrison en Jannik Steimle. . Deceuninck-Quick Step met Alaphilippe Wereldkampioen Julian Alaphilippe voert woensdag de manschappen van Deceuninck-Quick Step aan. Vorig jaar eindigde hij 2e, staat de wereldkampioen nu op het hoogste schavotje?

De Fransman kan in de Brabantse Pijl rekenen op zijn engelbewaarder Dries Devenyns, Zdenek Stybar en de jonkies Mauri Vansevenant, Andrea Bagioli, Ian Garrison en Jannik Steimle.

15:18 15 uur 18. We hebben een sterke ploeg met veel jongens die Julian kunnen steunen, maar hij is niet de enige renner van onze ploeg die de finale kan rijden. We starten met veel vertrouwen en motivatie om ons te laten zien. Ploegleider Wilfried Peeters (Deceuninck-Quick Step). We hebben een sterke ploeg met veel jongens die Julian kunnen steunen, maar hij is niet de enige renner van onze ploeg die de finale kan rijden. We starten met veel vertrouwen en motivatie om ons te laten zien Ploegleider Wilfried Peeters (Deceuninck-Quick Step)

12:49 12 uur 49. Zo won Mathieu van der Poel vorig jaar de Brabantse Pijl. Zo won Mathieu van der Poel vorig jaar de Brabantse Pijl

