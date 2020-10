Geen déjà vu: Alaphilippe neemt revanche op Van der Poel in Brabantse Pijl

De Brabantse Pijl in een notendop

Bekijk de spannende ontknoping van de Brabantse Pijl:

Van der Poel zet sprint te laat in, Alaphilippe juicht net niet te vroeg

De finale van deze 60e editie van de Brabantse Pijl werd vroeg ingezet, met een eerste prikkel van het duo Stybar-Alaphilippe. De wereldkampioen zou in elke scène die volgde een hoofdrol spelen.

Die eerste stroomstoot betekende meteen ook het einde van de vroege vlucht, met Sprengers als enige Belg in het groepje van 6.

Op de eerste beklimming van de Moskesstraat, de Paterberg van Vlaams-Brabant, testten Alaphilippe en Van der Poel elkaar een eerste keer. Wellens probeerde naar het duo toe te rijden, maar blies zich op. Meteen het laatste wapenfeit in de koers van de ex-winnaar.

Vanuit de achtergrond kwamen in verschillende hoofdstukken nog mooie namen als Kwiatkowski, Colbrelli en Cosnefroy aansluiten. Die laatste was de enige die kon meeglijden met Alaphilippe en Van der Poel bij de 2e passage over de Moskesstraat.

Dat trio trok over het Schavei naar de finish. De twee Fransen sloten Van der Poel in de sprint wat in, waardoor de titelverdediger te laat kwam om de wereldkampioen - die toch weer gevaarlijk vroeg juichte - nog te remonteren. De rollen van vorig jaar werden zo omgedraaid.