Alaphilippe wil revanche nemen: "Te vroeg juichen overkomt me niet meer"

Fase per fase

Fase per fase

15:24 15 uur 24. Een beetje te vroeg de armen in de lucht gooien, het was de eerste keer in mijn carrière en het zal de laatste keer geweest zijn . Julian Alaphilippe juichte gisteren te vroeg in Luik-Bastenaken-Luik. Een beetje te vroeg de armen in de lucht gooien, het was de eerste keer in mijn carrière en het zal de laatste keer geweest zijn Julian Alaphilippe juichte gisteren te vroeg in Luik-Bastenaken-Luik

15:19 15 uur 19. Deceuninck-Quick Step met Alaphilippe. Wereldkampioen Julian Alaphilippe voert woensdag de manschappen van Deceuninck-Quick Step aan. Vorig jaar eindigde hij 2e, staat de wereldkampioen nu op het hoogste schavotje? De Fransman kan in de Brabantse Pijl rekenen op zijn engelbewaarder Dries Devenyns, Zdenek Stybar en de jonkies Mauri Vansevenant, Andrea Bagioli, Ian Garrison en Jannik Steimle. . Deceuninck-Quick Step met Alaphilippe Wereldkampioen Julian Alaphilippe voert woensdag de manschappen van Deceuninck-Quick Step aan. Vorig jaar eindigde hij 2e, staat de wereldkampioen nu op het hoogste schavotje?

De Fransman kan in de Brabantse Pijl rekenen op zijn engelbewaarder Dries Devenyns, Zdenek Stybar en de jonkies Mauri Vansevenant, Andrea Bagioli, Ian Garrison en Jannik Steimle.

15:18 15 uur 18. We hebben een sterke ploeg met veel jongens die Julian kunnen steunen, maar hij is niet de enige renner van onze ploeg die de finale kan rijden. We starten met veel vertrouwen en motivatie om ons te laten zien. Ploegleider Wilfried Peeters (Deceuninck-Quick Step). We hebben een sterke ploeg met veel jongens die Julian kunnen steunen, maar hij is niet de enige renner van onze ploeg die de finale kan rijden. We starten met veel vertrouwen en motivatie om ons te laten zien Ploegleider Wilfried Peeters (Deceuninck-Quick Step)

15:17 15 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:49 12 uur 49. Zo won Mathieu van der Poel vorig jaar de Brabantse Pijl. Zo won Mathieu van der Poel vorig jaar de Brabantse Pijl

12:47 12 uur 47. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten