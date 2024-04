Brabantse Pijl (vrouwen): titelverdedigster Persico blijft last minute weg door familieprobleem

Demi Vollering is dus dé topfavoriete vandaag. De Brabantse Pijl is een koers die haar als gegoten ligt: 1e in 2022 en 2e in 2021 en 2023 zijn haar resultaten in Overijse de voorbije 3 edities. Komt daar vandaag een 2e zege bij, waarmee ze recordhoudster wordt in deze wedstrijd?