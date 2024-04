LIVE Brabantse Pijl (vrouwen): Viertal met ex-winnares van Ronde van Vlaanderen trekt vroeg ten aanval

De andere 3 rensters in de aanval tellen allen nog geen profzeges en zijn prille twintigers. Emily Watts is met haar 23 lentes de oudste van dat drietal. De Australische rijdt al sinds de Omloop een uitgebreid programma in ons land in dienst van haar Belgische team Chevalmeire.



Laura Molenaar is een Nederlandse van 22 die voor VolkerWessels rijdt, een team uit eigen land. 2 weken geleden was zij ook al mee in de aanval in Gent-Wevelgem.



Tot slot is Karin Söderqvist de jongste van het gezelschap. De 20-jarige Zweedse koerst sinds vorig jaar voor het Britse team Lifeplus-Wahoo. Daarvoor kon ze nog geen spraakmakende resultaten neerzetten, al is Söderqvist dus nog bijzonder jong.