LIVE Brabantse Pijl: hoe goed is wereldkampioene veldrijden Fem van Empel op de weg?

10 uur 35. Het Parcours:. Het peloton legt 141,2 km af tussen Lennik en Overijse. Onderweg moeten 24 klimmetjes overwonnen worden. In combinatie met enkele kasseistroken en de nauwe wegen in Vlaams-Brabant, zorgt dat voor een zware race. .

clock 10:30

10 uur 30. Van Empel maakt debuut in klassieker. De Wereldkampioene veldrijden domineerde dit seizoen in de Vlaamse velden, vandaag ontdekken we wat ze op de Vlaamse wegen kan. Jumbo - Visma heeft met Anna Henderson een outsider voor de zege in de ploeg, ook Van Agt mogen we in de finale verwachten. .