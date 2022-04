LIVE: Laatste rondje in Overijse, Vollering en Rooijakkers hebben 20 seconden voorsprong op achtervolgers

Fase per fase

13:55 13 uur 55. Dabous probeert aansluiting te vinden. Het is Rooijakkers die samen met Vollering aan de kop zit. Juliette Labous rijdt intussen weg van de achtervolgers en snelt richting de Nederlanders. . Dabous probeert aansluiting te vinden Het is Rooijakkers die samen met Vollering aan de kop zit. Juliette Labous rijdt intussen weg van de achtervolgers en snelt richting de Nederlanders.

13:53 13 uur 53. Het peloton houdt het tweetal in het vizier. Het wordt niet evident om hen voor te blijven. . Het peloton houdt het tweetal in het vizier. Het wordt niet evident om hen voor te blijven.

13:51 15 seconden. Vollering en Niewiadoma rijden al snel een gat van 15 seconden. Heeft het tweetal mekaar gevonden of kan het uitgedunde peloton nog eens terugkomen? . 13 uur 51. 15 seconden Vollering en Niewiadoma rijden al snel een gat van 15 seconden. Heeft het tweetal mekaar gevonden of kan het uitgedunde peloton nog eens terugkomen?

13:50 13 uur 50. Aanval Niewiadoma. Niewiadoma valt aan en enkel Vollering kan haar volgen. Achter hen zien onder andere Balsamo, Lippert en Rivera. Wat kunnen de twee renners samen? . Aanval Niewiadoma Niewiadoma valt aan en enkel Vollering kan haar volgen. Achter hen zien onder andere Balsamo, Lippert en Rivera. Wat kunnen de twee renners samen?

13:36 13 uur 36. Hertstraat zorgt voor samensmelting. De kopgroep is gevat door de restanten van het peloton. Er ontstaat een groep met een twintigtal rensters. Wat nu? . Hertstraat zorgt voor samensmelting De kopgroep is gevat door de restanten van het peloton. Er ontstaat een groep met een twintigtal rensters.

Wat nu?

13:29 13 uur 29. Peloton komt eraan. Het peloton begint nu toch warm te draaien. Het tijdsverschil slinkt. Komen we tot een samensmelting of kan het groepje uit de klauwen van Trek-Segafredo en co blijven? . Peloton komt eraan Het peloton begint nu toch warm te draaien. Het tijdsverschil slinkt. Komen we tot een samensmelting of kan het groepje uit de klauwen van Trek-Segafredo en co blijven?

13:26 13 uur 26. Nog 2 rondjes te gaan. Het peloton begint ook aan hun laatste 2 rondjes. Voorin werkt de kopgroep goed samen, het tijdsverschil blijft min of meer constant. . Nog 2 rondjes te gaan Het peloton begint ook aan hun laatste 2 rondjes. Voorin werkt de kopgroep goed samen, het tijdsverschil blijft min of meer constant.

13:20 13 uur 20. Voorsprong dikt aan. De voorsprong van de kopgroep loopt inmiddels op tot 40 seconden. Wat kan het peloton nog? . Voorsprong dikt aan De voorsprong van de kopgroep loopt inmiddels op tot 40 seconden. Wat kan het peloton nog?

13:19 13 uur 19. Trek-Segafredo doet er in het peloton intussen alles aan om de kopgroep in het vizier te houden. . Trek-Segafredo doet er in het peloton intussen alles aan om de kopgroep in het vizier te houden.

13:13 13 uur 13. Kopgroep. Manly, Niewiadoma, Vollering, Fisher-Black, Reusser Guazzini, Labous, Adegeest en Valcar rijden vooraan. Het peloton met wereldkampioen Balsamo volgt op 20 seconden. . Kopgroep Manly, Niewiadoma, Vollering, Fisher-Black, Reusser Guazzini, Labous, Adegeest en Valcar rijden vooraan. Het peloton met wereldkampioen Balsamo volgt op 20 seconden.

13:06 13 uur 06. Groepje met Vollering rijdt weg. Een groepje met onder andere Vollering, Niewiadoma en Reusser hebben na de Hertstraat wat ruimte gekregen. Die geef je best niet te veel meters. Het peloton zal nu vol aan de bak moeten. . Groepje met Vollering rijdt weg Een groepje met onder andere Vollering, Niewiadoma en Reusser hebben na de Hertstraat wat ruimte gekregen. Die geef je best niet te veel meters.

Het peloton zal nu vol aan de bak moeten.

13:00 13 uur . We rijden voor de tweede keer de Hertstraat op. Er ontstaan wat scheurtjes in het peloton. Reusser neemt de kop en vlamt even door. . We rijden voor de tweede keer de Hertstraat op. Er ontstaan wat scheurtjes in het peloton. Reusser neemt de kop en vlamt even door.

12:55 12 uur 55. Team SD Worx zet zich vooraan in het peloton. We herkennen de Zwitserse trui van Marlen Reusser. . Team SD Worx zet zich vooraan in het peloton. We herkennen de Zwitserse trui van Marlen Reusser.

12:53 12 uur 53. Hagaard. We zijn gearriveerd op de Hagaard. 'Slechts' 300 meter, maar wel een enorme uitdaging voor de kuiten. Gemiddelde stijging van 10.2%. . Hagaard We zijn gearriveerd op de Hagaard. 'Slechts' 300 meter, maar wel een enorme uitdaging voor de kuiten. Gemiddelde stijging van 10.2%.



12:49 We zijn aangekomen in Overijse. We rijden de S-bocht op en beginnen aan drie rondjes van 22 kilometer. 12 uur 49. We zijn aangekomen in Overijse. We rijden de S-bocht op en beginnen aan drie rondjes van 22 kilometer.