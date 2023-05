Spaanse voorjaarsrevelatie Oier Lazkano boekt 3e profzege in de Boucles de la Mayenne

De aanvalslustige keikop Oier Lazkano baarde in het voorjaar al opzien toen hij in Dwars door Vlaanderen vanuit de vlucht nog 2e kon worden, ook nadat de toppers hen hadden overspoeld.

Dat dit geen toevalstreffer was, bewees Lazkano in de 2e rit van de Boucles de la Mayenne. Ook deze keer was hij het vuur dat de ontsnapping brandende én de sprintersploegen op afstand hield.

Toen Lazkano zag dat het bordje van zijn medevluchters leeg was, begon hij aan zijn eigen portie. Er zat duidelijk nog heel wat in de tank, want zelfs een jagend peloton moest steeds meer seconden prijsgeven.

Uiteindelijk won hij met meer dan een halve minuut voorsprong, waardoor hij ook ruim de nieuwe leider is. Met nog 2 relatief vlakke ritten voor de boeg ziet het er goed uit voor Lazkano.