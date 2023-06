LIVESTREAM: Kan enkeling Lotte Kopecky haar 3e Belgische titel op de weg binnenhalen?

clock 13:16 13 uur 16. Counter Kopecky. Erg gezwind knalt Kopecky vanuit het peloton weer naar de spits van de koers. Alles te herdoen op die manier. . Counter Kopecky Erg gezwind knalt Kopecky vanuit het peloton weer naar de spits van de koers. Alles te herdoen op die manier.

clock 13:15 13 uur 15. Sanne Cant glipt mee met Ghekiere en zo zijn de 2 sterkste ploegen vertegenwoordigd voorin. AG Insurance en Fenix-Deceuninck lijken de koers naar zich toe te trekken. . Sanne Cant glipt mee met Ghekiere en zo zijn de 2 sterkste ploegen vertegenwoordigd voorin. AG Insurance en Fenix-Deceuninck lijken de koers naar zich toe te trekken.

clock 13:14 13 uur 14. Ghekiere toont zich. Ze smoorde de aanval van Kopecky al in de kiem en gaat er nu opnieuw op kousenvoeten vandoor. Justine Ghekiere wil er wat van maken voor eigen volk, ondanks het parcours dat niet op haar maat is. . Ghekiere toont zich Ze smoorde de aanval van Kopecky al in de kiem en gaat er nu opnieuw op kousenvoeten vandoor. Justine Ghekiere wil er wat van maken voor eigen volk, ondanks het parcours dat niet op haar maat is.

clock 13:13 13 uur 13. Zowat heel het peloton zit nu in het wiel van Kopecky. Dit lijkt niet de manier om het te moeten gaan doen voor haar, maar animo krijgen we nu wel in de finale. . Zowat heel het peloton zit nu in het wiel van Kopecky. Dit lijkt niet de manier om het te moeten gaan doen voor haar, maar animo krijgen we nu wel in de finale.

clock 13:11 13 uur 11. Een interessant groepje, en dat heeft ook Lotte Kopecky begrepen. Zij beseft het gevaar en gaat er meteen op en over. . Een interessant groepje, en dat heeft ook Lotte Kopecky begrepen. Zij beseft het gevaar en gaat er meteen op en over.

clock 13:11 13 uur 11. Het was dus geen controle, maar wel de voorbereiding van een aanval uit het kamp-Lotto. Local hero Justine Ghekiere schuift mee, net als Margot Vanpachtenbeke. . Het was dus geen controle, maar wel de voorbereiding van een aanval uit het kamp-Lotto. Local hero Justine Ghekiere schuift mee, net als Margot Vanpachtenbeke.

clock 13:09 13 uur 09. Lotto-Dstny met de controle. Gelooft Katrijn De Clercq in haar sprintkansen tegen Lotte Kopecky? Haar ploeggenotes van Lotto-Dstny lijken het peloton te willen controleren. . Lotto-Dstny met de controle Gelooft Katrijn De Clercq in haar sprintkansen tegen Lotte Kopecky? Haar ploeggenotes van Lotto-Dstny lijken het peloton te willen controleren.

clock 13:06 13 uur 06. Opnieuw is het Fenix-Deceuninck dat voor animo zorgt in het peloton. Julie Van de Velde probeert het dit keer, maar ook zij kan niet voor een afgescheiden kopgroep(je) zorgen. . Opnieuw is het Fenix-Deceuninck dat voor animo zorgt in het peloton. Julie Van de Velde probeert het dit keer, maar ook zij kan niet voor een afgescheiden kopgroep(je) zorgen.

clock 13:04 13 uur 04. Vangramberen blikt in de Zevende Dag vooruit op het BK Wielrennen. Vangramberen blikt in de Zevende Dag vooruit op het BK Wielrennen

clock 13:02 13 uur 02. Nog goed beschut in de buik van het peloton: Lotte Kopecky. De rust is wedergekeerd in de grote groep, van aanvalspogingen is er even geen sprake meer. Wanneer komen de grote blokken met hun move om Kopecky te proberen verschalken? . Nog goed beschut in de buik van het peloton: Lotte Kopecky. De rust is wedergekeerd in de grote groep, van aanvalspogingen is er even geen sprake meer. Wanneer komen de grote blokken met hun move om Kopecky te proberen verschalken?

clock 12:58 12 uur 58. Het verhaal van deze wedstrijd is voorlopig dat het een gesloten wedstrijd was. . Ruben Van Gucht. Het verhaal van deze wedstrijd is voorlopig dat het een gesloten wedstrijd was. Ruben Van Gucht

clock 12:57 12 uur 57. Op de eerste live beelden zien we Fien Van Eynde een eindje voor het peloton uitrijden. Bij Fenix-Deceuninck willen ze de koers openbreken op dik 40 kilometer van het einde. . Op de eerste live beelden zien we Fien Van Eynde een eindje voor het peloton uitrijden. Bij Fenix-Deceuninck willen ze de koers openbreken op dik 40 kilometer van het einde.

clock 12:44 12 uur 44. Het is aan de rest van het peloton om een sprint te vermijden. Als ze met Kopecky naar de streep rijden, zijn ze geklopt. . Sven Nys. Het is aan de rest van het peloton om een sprint te vermijden. Als ze met Kopecky naar de streep rijden, zijn ze geklopt. Sven Nys

Start livestream. Via deze pagina kan u naast tekstupdates nu ook het BK bij de vrouwen volgen met de livestream.

clock 12:37 12 uur 37. Jooris: "Ik hoop dat de benen nog iets beter zijn". Jooris: "Ik hoop dat de benen nog iets beter zijn"

clock 12:34 12 uur 34. De Wilde: 'Ik ga niet wachten op de sprint". De Wilde: 'Ik ga niet wachten op de sprint"

clock 12:33 12 uur 33. Uittredend Belgisch kampioene Kim de Baat zal zich vandaag vooral ten dienste stellen van haar ploeggenotes. Daarbij onder andere de snelle Julie De Wilde. "Ik verwacht geen massasprint en ga ook niet wachten op de sprint", zo sprak De Wilde vanmorgen voor de start. "Het is wel jammer dat de Kemmelberg er niet in zit. Je kan zo nergens het verschil maken. Op een Belgisch kampioenschap is het toch leuk als de beste wint en niet lukraak iemand." . Uittredend Belgisch kampioene Kim de Baat zal zich vandaag vooral ten dienste stellen van haar ploeggenotes. Daarbij onder andere de snelle Julie De Wilde. "Ik verwacht geen massasprint en ga ook niet wachten op de sprint", zo sprak De Wilde vanmorgen voor de start. "Het is wel jammer dat de Kemmelberg er niet in zit. Je kan zo nergens het verschil maken. Op een Belgisch kampioenschap is het toch leuk als de beste wint en niet lukraak iemand."

clock 12:30 12 uur 30. De Baat: "We gaan er alles aan doen om de trui in de ploeg te houden". De Baat: "We gaan er alles aan doen om de trui in de ploeg te houden"

clock 12:27 12 uur 27. Voor mij had er wel een lusje in mogen zitten in Heuvelland. Maar ik ga er alles aan doen om ergens iets te proberen. . Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal Quick Step). Voor mij had er wel een lusje in mogen zitten in Heuvelland. Maar ik ga er alles aan doen om ergens iets te proberen. Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal Quick Step)

clock 12:25 12 uur 25. Justine Ghekiere: "Het is mijn thuisstad, ik ken de wegen zo goed". Justine Ghekiere: "Het is mijn thuisstad, ik ken de wegen zo goed"

clock 12:12 12 uur 12. Met Fenix-Deceuninck en AG Insurance-Soudal Quick Step zijn het de verwachte ploegen die het heft in handen nemen in het peloton. Zij houden het tempo strak genoeg zodat er geen grote groepen wegrijden. Ondanks vele aanvalspogingen rijden we met een compact peloton rond voorlopig. . Met Fenix-Deceuninck en AG Insurance-Soudal Quick Step zijn het de verwachte ploegen die het heft in handen nemen in het peloton. Zij houden het tempo strak genoeg zodat er geen grote groepen wegrijden. Ondanks vele aanvalspogingen rijden we met een compact peloton rond voorlopig.

clock 12:03 12 uur 03. Fenix-Deceuninck: de te kloppen ploeg? Nog eens het mooie lijstje van namen die het moeten gaan doen voor Fenix-Deceuninck: uittredend Belgisch kampioene Kim de Baat, Sanne Cant, Julie De Wilde, Julie Van de Velde en belofterensters Norbert-Riberolle, Van de Vel en Van Eynde. . Fenix-Deceuninck: de te kloppen ploeg? Nog eens het mooie lijstje van namen die het moeten gaan doen voor Fenix-Deceuninck: uittredend Belgisch kampioene Kim de Baat, Sanne Cant, Julie De Wilde, Julie Van de Velde en belofterensters Norbert-Riberolle, Van de Vel en Van Eynde.

clock 11:58 11 uur 58. Ieper. Het centrum van Ieper laten de rensters - letterlijk - links liggen in deze wedstrijd. In noordoostelijke richting gaat het langs grote wegen stilaan weer terug naar Izegem. Over een goed halfuur wordt het peloton daar weer verwacht voor hun 2 lokale rondes die zullen beslissen over de Belgische kampioenentrui. . Ieper Het centrum van Ieper laten de rensters - letterlijk - links liggen in deze wedstrijd. In noordoostelijke richting gaat het langs grote wegen stilaan weer terug naar Izegem. Over een goed halfuur wordt het peloton daar weer verwacht voor hun 2 lokale rondes die zullen beslissen over de Belgische kampioenentrui.

clock 11:55 11 uur 55. Veel geluk bracht de Belgische kampioenentrui alleen niet voor Kim de Baat. Onder meer door veel blessurelast kon De Baat haar driekleur nooit echt tonen. "Bovendien ervaarde ik toch veel druk met die Belgische trui om de schouders. Te veel voor mijn gevoel", zo blikte De Baat een week geleden terug op haar jaar als Belgisch kampioene. "Ik weet dat het erbij hoort, maar in combinatie met die valpartijen en tegenslagen... Ik heb geen enkele dag dat gevoel van het BK opnieuw gehad." . Veel geluk bracht de Belgische kampioenentrui alleen niet voor Kim de Baat. Onder meer door veel blessurelast kon De Baat haar driekleur nooit echt tonen. "Bovendien ervaarde ik toch veel druk met die Belgische trui om de schouders. Te veel voor mijn gevoel", zo blikte De Baat een week geleden terug op haar jaar als Belgisch kampioene. "Ik weet dat het erbij hoort, maar in combinatie met die valpartijen en tegenslagen... Ik heb geen enkele dag dat gevoel van het BK opnieuw gehad."

clock 11:51 11 uur 51. Zo was het vorig jaar. Net als dit jaar was ook in 2022 West-Vlaanderen het decor van het Belgisch kampioenschap. Daarbij hoorde uiteraard ook de verwachte massasprint. Maar die kwam er niet: in de finale wist een zevental rensters het jagende peloton voor te blijven, topfavoriete Lotte Kopecky zat gevangen zonder ploeggenotes. Dat is ook dit jaar het horrorscenario voor Kopecky. Kim de Baat speelde de numerieke meerderheid van haar team perfect uit en was de snelste in Middelkerke, goed voor haar 2e profzege ooit. . Zo was het vorig jaar Net als dit jaar was ook in 2022 West-Vlaanderen het decor van het Belgisch kampioenschap. Daarbij hoorde uiteraard ook de verwachte massasprint. Maar die kwam er niet: in de finale wist een zevental rensters het jagende peloton voor te blijven, topfavoriete Lotte Kopecky zat gevangen zonder ploeggenotes. Dat is ook dit jaar het horrorscenario voor Kopecky. Kim de Baat speelde de numerieke meerderheid van haar team perfect uit en was de snelste in Middelkerke, goed voor haar 2e profzege ooit.

Live beelden vanaf 12.40 u. Over een uurtje kan u het BK bij de vrouwen met rechtstreekse beelden volgen via deze pagina of via Canvas/VRT MAX. Na 13.30 u schakelen we over van Canvas naar VRT 1.

clock 11:43 11 uur 43. Een talrijke massa is opgedaagd voor het Belgisch kampioenschap in Izegem.

clock 11:27 11 uur 27. Lokale gids. Met Marith Vanhove als enige ploeggenote aan de start heeft Vanpachtenbeke alleszins al een uitstekende gids aan boord. Vanhove is geboren in Izegem en zal de finale dus zowat uit het hoofd kennen. . Lokale gids Met Marith Vanhove als enige ploeggenote aan de start heeft Vanpachtenbeke alleszins al een uitstekende gids aan boord. Vanhove is geboren in Izegem en zal de finale dus zowat uit het hoofd kennen.

clock 11:25 11 uur 25. Wie wordt dit jaar de verrassing? Misschien nog wel meer dan in eender welke andere koers kan een nationaal kampioenschap soms voor een verrassing van formaat zorgen. Wie had er vorig jaar gedacht dat Kim de Baat de wielerwereld zo zou verbazen? Als het ook dit jaar op een surprise van de chef uitdraait, schuift onze cocommentator Ine Beyen dit jaar een andere naam naar voren. "Let op Margot Vanpachtenbeke. Ze heeft al bewezen dat ze heel goed het juiste moment in de wedstrijd kan kiezen, zelfs op het hoogste niveau, zoals in de Brabantse Pijl. Ze is ook in goeden doen, dus hou haar zeker in de gaten." . Wie wordt dit jaar de verrassing? Misschien nog wel meer dan in eender welke andere koers kan een nationaal kampioenschap soms voor een verrassing van formaat zorgen. Wie had er vorig jaar gedacht dat Kim de Baat de wielerwereld zo zou verbazen? Als het ook dit jaar op een surprise van de chef uitdraait, schuift onze cocommentator Ine Beyen dit jaar een andere naam naar voren. "Let op Margot Vanpachtenbeke. Ze heeft al bewezen dat ze heel goed het juiste moment in de wedstrijd kan kiezen, zelfs op het hoogste niveau, zoals in de Brabantse Pijl. Ze is ook in goeden doen, dus hou haar zeker in de gaten."

clock 11:19 11 uur 19. Geen Kemmelberg of andere hellingen dus die voor uitdunning in het vrouwenpeloton kunnen zorgen. Dan maar een uitputtingsslag door de wind of door een constante stroom aan aanvallen en versnellingen lijkt het devies. . Geen Kemmelberg of andere hellingen dus die voor uitdunning in het vrouwenpeloton kunnen zorgen. Dan maar een uitputtingsslag door de wind of door een constante stroom aan aanvallen en versnellingen lijkt het devies.

clock 11:14 11 uur 14. Wervik. We flirten al een tijdje met de Franse grens en met Wervik is het meest zuidelijke punt van de dag bereikt. Na een ommetje via Heuvelland - zonder Kemmelberg weliswaar - gaat het langs Ieper weer terug naar Izegem. . Wervik We flirten al een tijdje met de Franse grens en met Wervik is het meest zuidelijke punt van de dag bereikt. Na een ommetje via Heuvelland - zonder Kemmelberg weliswaar - gaat het langs Ieper weer terug naar Izegem.

clock 11:09 11 uur 09. Misschien wel de naam om het meest in de gaten te houden bij de clubteams: Dina Scavone bij Carbonbike Giordana. Bij de junioren won ze 4 jaar geleden het BK nog in de massasprint voor onder andere Katrijn De Clercq en Julie De Wilde. Over snelle benen beschikt de 21-jarige Scavone dus zeker en vast. . Misschien wel de naam om het meest in de gaten te houden bij de clubteams: Dina Scavone bij Carbonbike Giordana. Bij de junioren won ze 4 jaar geleden het BK nog in de massasprint voor onder andere Katrijn De Clercq en Julie De Wilde. Over snelle benen beschikt de 21-jarige Scavone dus zeker en vast.

clock 11:03 11 uur 03. Het grootste blok aan de start? Dat is KDM-Pack met maar liefst 22 rensters in de gelederen vandaag. Net als andere clubteams als Belco/Van Eyck (11 rensters) en Keukens Redant (11 rensters) zullen zij zeker mee willen zijn in de vroege ontsnapping. Kanshebbers genoeg dus bij deze 3 grote blokken. . Het grootste blok aan de start? Dat is KDM-Pack met maar liefst 22 rensters in de gelederen vandaag. Net als andere clubteams als Belco/Van Eyck (11 rensters) en Keukens Redant (11 rensters) zullen zij zeker mee willen zijn in de vroege ontsnapping. Kanshebbers genoeg dus bij deze 3 grote blokken.

clock 10:59 10 uur 59. Veel interesse voor de ontsnapping. Het valt momenteel nog voor geen seconde stil terwijl de rensters op grondgebied Menen rijden. Iedereen wil wel mee zitten in een vroege aanvalspoging, want op een kampioenschap kan het soms raar lopen. Als de grote blokken vertegenwoordigd zijn in een omvangrijke groep, kan de beslissing zomaar al gevallen zijn. . Veel interesse voor de ontsnapping Het valt momenteel nog voor geen seconde stil terwijl de rensters op grondgebied Menen rijden. Iedereen wil wel mee zitten in een vroege aanvalspoging, want op een kampioenschap kan het soms raar lopen. Als de grote blokken vertegenwoordigd zijn in een omvangrijke groep, kan de beslissing zomaar al gevallen zijn.

clock 10:54 Een mensenmassa schreeuwde de vrouwen op gang in Izegem een halfuurtje geleden. . 10 uur 54. Een mensenmassa schreeuwde de vrouwen op gang in Izegem een halfuurtje geleden.

clock 10:49 10 uur 49. Fenix-Deceuninck en AG Insurance-Soudal Quick Step lijken de koers te moeten gaan dragen. Hoe kunnen de andere grote blokken aan de start het dan aanpakken? Lotto-Dstny zal zijn sterkte in de breedte moeten uitspelen met de 8 rensters uit de hoofdploeg. De grootste winstkansen liggen binnen het team bij Katrijn De Clercq, maar rensters als Fauve Bastiaenssen en Mieke Docx kunnen we zeker in aanvalspogingen verwachten. Daarin zal ook Duolar-Chevalmeire vaak vertegenwoordigd moeten zijn. De enige kansen op de nationale driekleur liggen bij de kaart van de aanval voor Kelly Druyts en haar 7 ploeggenotes. . Fenix-Deceuninck en AG Insurance-Soudal Quick Step lijken de koers te moeten gaan dragen. Hoe kunnen de andere grote blokken aan de start het dan aanpakken? Lotto-Dstny zal zijn sterkte in de breedte moeten uitspelen met de 8 rensters uit de hoofdploeg. De grootste winstkansen liggen binnen het team bij Katrijn De Clercq, maar rensters als Fauve Bastiaenssen en Mieke Docx kunnen we zeker in aanvalspogingen verwachten. Daarin zal ook Duolar-Chevalmeire vaak vertegenwoordigd moeten zijn. De enige kansen op de nationale driekleur liggen bij de kaart van de aanval voor Kelly Druyts en haar 7 ploeggenotes.

clock 10:40 10 uur 40. Na 5 geneutraliseerde kilometers vanuit het centrum van Izegem zijn de vrouwen nu ook officieel begonnen aan hun Belgisch kampioenschap. . Na 5 geneutraliseerde kilometers vanuit het centrum van Izegem zijn de vrouwen nu ook officieel begonnen aan hun Belgisch kampioenschap.



clock 10:38 Kim de Baat rijdt voor het eerst met de driekleur op de arm in plaats van met de kampioenentrui. . 10 uur 38. Kim de Baat rijdt voor het eerst met de driekleur op de arm in plaats van met de kampioenentrui.

clock 10:30 10 uur 30 match begonnen start time Officieuze start Het BK 2023 is op gang geschoten in Izegem. Over een tweetal uur wordt het peloton hier weer verwacht voor de finale met 2 lokale rondes op het menu.

clock 10:23 10 uur 23. Tactisch steekspel? Regent het al van bij de start aanvallen van de talrijk vertegenwoordigde ploegen die elkaar tactisch bestoken? Over 20 minuten zullen we het weten, wanneer de rensters officieel beginnen aan hun BK op grondgebied Ledegem. . Tactisch steekspel? Regent het al van bij de start aanvallen van de talrijk vertegenwoordigde ploegen die elkaar tactisch bestoken? Over 20 minuten zullen we het weten, wanneer de rensters officieel beginnen aan hun BK op grondgebied Ledegem.

clock 10:21 10 uur 21. Naast Fenix-Deceuninck houden we ook rekening met de sterkte in de breedte bij AG Insurance-Soudal Quick Step. Daar hebben ze 3 rensters uit de belofteploeg en 4 uit de hoofdploeg in de rangen vandaag. Justine Ghekiere krijgt niet haar meest favoriete parcours voorgeschoven en zal het vanuit een klein groepje moeten doen. Marthe Goossens lijkt bij het team van Patrick Lefevre de vooruitgeschoven pion als het op een groepssprint aankomt in Izegem. . Naast Fenix-Deceuninck houden we ook rekening met de sterkte in de breedte bij AG Insurance-Soudal Quick Step. Daar hebben ze 3 rensters uit de belofteploeg en 4 uit de hoofdploeg in de rangen vandaag. Justine Ghekiere krijgt niet haar meest favoriete parcours voorgeschoven en zal het vanuit een klein groepje moeten doen. Marthe Goossens lijkt bij het team van Patrick Lefevre de vooruitgeschoven pion als het op een groepssprint aankomt in Izegem.

clock 10:13 10 uur 13. Van welke sterke ploegen in de breedte kan het wel komen dan? In de eerste plaats denken we aan Fenix-Deceuninck. Zij moeten het doen zonder Marthe Truyen, die uit is met een sleutelbeenbreuk. Haar afwezigheid is een aderlating voor het team van de gebroeders Roodhooft. Maar met Julie De Wilde hebben ze wel een van de topfavorieten in de rangen, die ook nog eens over heel wat sterke ploeggenotes in steun beschikt, in tegenstelling tot eenzaat Lotte Kopecky. Uittredend kampioene Kim de Baat, Sanne Cant en Julie Van de Velde vergezellen De Wilde in Izegem, aangevuld met 3 rensters uit de belofteploeg met Marion Norbert-Riberolle, Sara Van de Vel en Fien Van Eynde. Het zevental van Fenix-Deceuninck vormt zo toch wel (een van) de te kloppen ploeg(en) op dit BK. . Van welke sterke ploegen in de breedte kan het wel komen dan? In de eerste plaats denken we aan Fenix-Deceuninck. Zij moeten het doen zonder Marthe Truyen, die uit is met een sleutelbeenbreuk. Haar afwezigheid is een aderlating voor het team van de gebroeders Roodhooft. Maar met Julie De Wilde hebben ze wel een van de topfavorieten in de rangen, die ook nog eens over heel wat sterke ploeggenotes in steun beschikt, in tegenstelling tot eenzaat Lotte Kopecky. Uittredend kampioene Kim de Baat, Sanne Cant en Julie Van de Velde vergezellen De Wilde in Izegem, aangevuld met 3 rensters uit de belofteploeg met Marion Norbert-Riberolle, Sara Van de Vel en Fien Van Eynde. Het zevental van Fenix-Deceuninck vormt zo toch wel (een van) de te kloppen ploeg(en) op dit BK.

clock 10:04 Goed weer betekent extra grote belangstelling aan de start. . 10 uur 04. Goed weer betekent extra grote belangstelling aan de start.

clock 10:01 10 uur 01. Over een halfuur beginnen de vrouwen aan hun BK in Izegem. De hamvraag van de dag is of Lotte Kopecky, zonder ploeggenotes aan de start, het ploegenspel van de concurrentie kan beantwoorden? In de tijdrit was ze mano a mano oppermachtig, maar in de wegrit is dat een ander verhaal natuurlijk. . Over een halfuur beginnen de vrouwen aan hun BK in Izegem. De hamvraag van de dag is of Lotte Kopecky, zonder ploeggenotes aan de start, het ploegenspel van de concurrentie kan beantwoorden? In de tijdrit was ze mano a mano oppermachtig, maar in de wegrit is dat een ander verhaal natuurlijk.

clock 09:53 09 uur 53. 2 lokale rondes in Izegem. In Izegem staan nog 2 lokale rondes door de stad op het menu van elk 25,3 kilometer. Kunnen er daar nog rensters de bestelde groepssprint ontlopen? . 2 lokale rondes in Izegem In Izegem staan nog 2 lokale rondes door de stad op het menu van elk 25,3 kilometer. Kunnen er daar nog rensters de bestelde groepssprint ontlopen?

clock 09:45 09 uur 45. De vrouwen krijgen een afstand van 134,2 kilometer voor de wielen geschoven voor hun BK. Daarbij géén Kemmelberg zoals bij de mannen wel het geval is. Via een lus langs Menen, Wervik en Ieper zonder grote hindernissen keren de vrouwen weer terug naar startplaats Izegem. "De enige factor die misschien een beetje een rol kan spelen, is de wind die door enkele open vlaktes kan blazen. Maar over het algemeen is het geen parcours waarbij je op voorhand kunt zeggen: "de sterkste wint"", vertelde Ine Beyen over het parcours. . De vrouwen krijgen een afstand van 134,2 kilometer voor de wielen geschoven voor hun BK. Daarbij géén Kemmelberg zoals bij de mannen wel het geval is. Via een lus langs Menen, Wervik en Ieper zonder grote hindernissen keren de vrouwen weer terug naar startplaats Izegem. "De enige factor die misschien een beetje een rol kan spelen, is de wind die door enkele open vlaktes kan blazen. Maar over het algemeen is het geen parcours waarbij je op voorhand kunt zeggen: "de sterkste wint"", vertelde Ine Beyen over het parcours.

clock 08:45 08 uur 45. Het is een tegen allen, allen tegen een. Maar het moreel zit goed bij Kopecky na haar Belgische titel in het tijdrijden. Ze is overduidelijk de topfavoriete. Commentator Christophe Vandegoor. Het is een tegen allen, allen tegen een. Maar het moreel zit goed bij Kopecky na haar Belgische titel in het tijdrijden. Ze is overduidelijk de topfavoriete. Commentator Christophe Vandegoor

clock 08:44 08 uur 44. Kopecky steekt er met kop en schouders bovenuit. Als een ploeg een blok vormt, kan dat een probleem vormen, maar Kopecky kan alleen wegrijden of rekenen op haar sprint. Commentator Christophe Vandegoor. Kopecky steekt er met kop en schouders bovenuit. Als een ploeg een blok vormt, kan dat een probleem vormen, maar Kopecky kan alleen wegrijden of rekenen op haar sprint. Commentator Christophe Vandegoor

Livestream. Het BK is zondag van start tot finish te volgen in onze liveblog en vanaf 12.40 u te bekijken via Canvas, VRT MAX en met livestream. Na 13.30 u. schakelen we over naar VRT 1.

clock 21:20 21 uur 20. Kim de Baat rijdt "in dienst van de ploeg". Kim de Baat (Fenix-Deceuninck) start zondag in Izegem met het rugnummer 1. De 32-jarige De Baat kroonde zich vorig jaar in Middelkerke tot Belgisch kampioene op de weg na een sprint met een kopgroep die negen rensters sterk was. De Baat kon haar driekleur dit seizoen nog niet veel glans geven. "Ik mocht vorig jaar naar de Tour de France met de driekleur. Maar in aanloop naar die rittenkoers kwam ik op stage zwaar ten val", aldus De Baat. "Ik liep een blessure op aan de schouder, maar geraakte toch tijdig fit voor de start in Parijs. Tijdens de Tour kwam ik weer ten val, terug op die bewuste schouder, maar ik deed mijn seizoen uit." "Na Binche-Chimay-Binche volgde er een operatie. De revalidatie verliep goed en ik keek uit naar het nieuwe seizoen. Dat begon met de UAE Tour, met daarna de Omloop en Le Samyn. En dan sloeg het helemaal tegen. Ik liep een coronabesmetting op. Afzien. Meer dan drie maanden bleef ik uit competitie. Mijn eerste koers na die periode werd de GP Schelkens in Borsbeek, begin deze maand." Fenix-Deceuninck en AG Insurance zijn zondag wellicht de twee sterkste blokken. Lotte Kopecky start als eenzaat. Een juiste ploegtactiek kan ervoor zorgen dat de vijfvoudig Belgisch kampioene tijdrijden zondag niet wint in Izegem. "Ik rijd alvast in dienst van de ploeg. Dat kan ook niet anders. Ik ben ver weg van mijn ideale conditie. Wij gaan er alles aan doen om de trui binnen het team te houden. Dat moet spijtig genoeg wel zonder Marthe Truyen, die out is met een sleutelbeenbreuk", besluit De Baat. . Kim de Baat rijdt "in dienst van de ploeg" Kim de Baat (Fenix-Deceuninck) start zondag in Izegem met het rugnummer 1. De 32-jarige De Baat kroonde zich vorig jaar in Middelkerke tot Belgisch kampioene op de weg na een sprint met een kopgroep die negen rensters sterk was. De Baat kon haar driekleur dit seizoen nog niet veel glans geven.

"Ik mocht vorig jaar naar de Tour de France met de driekleur. Maar in aanloop naar die rittenkoers kwam ik op stage zwaar ten val", aldus De Baat. "Ik liep een blessure op aan de schouder, maar geraakte toch tijdig fit voor de start in Parijs. Tijdens de Tour kwam ik weer ten val, terug op die bewuste schouder, maar ik deed mijn seizoen uit."

"Na Binche-Chimay-Binche volgde er een operatie. De revalidatie verliep goed en ik keek uit naar het nieuwe seizoen. Dat begon met de UAE Tour, met daarna de Omloop en Le Samyn. En dan sloeg het helemaal tegen. Ik liep een coronabesmetting op. Afzien. Meer dan drie maanden bleef ik uit competitie. Mijn eerste koers na die periode werd de GP Schelkens in Borsbeek, begin deze maand."

Fenix-Deceuninck en AG Insurance zijn zondag wellicht de twee sterkste blokken. Lotte Kopecky start als eenzaat. Een juiste ploegtactiek kan ervoor zorgen dat de vijfvoudig Belgisch kampioene tijdrijden zondag niet wint in Izegem. "Ik rijd alvast in dienst van de ploeg. Dat kan ook niet anders. Ik ben ver weg van mijn ideale conditie. Wij gaan er alles aan doen om de trui binnen het team te houden. Dat moet spijtig genoeg wel zonder Marthe Truyen, die out is met een sleutelbeenbreuk", besluit De Baat.

clock 21:19 21 uur 19. De kans dat ik die mooie trui niet pak, is sowieso groter dan dat ik er wel in slaag. Lotte Kopecky. De kans dat ik die mooie trui niet pak, is sowieso groter dan dat ik er wel in slaag. Lotte Kopecky