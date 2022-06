LIVE: Verlengt Lotte Kopecky straks haar Belgische titel bij de vrouwen?

clock 10:59 10 uur 59 match begonnen start time We zijn vertrokken! Het startschot van het BK bij de vrouwen is gegeven. Wie mag straks de Belgische driekleur aantrekken?

clock 10:54 10 uur 54. Tijd voor een laatste plasje en schietgebedje. De dames maken zich klaar voor het startschot, dat over een vijftal minuten gegeven wordt. . Tijd voor een laatste plasje en schietgebedje. De dames maken zich klaar voor het startschot, dat over een vijftal minuten gegeven wordt.

clock 10:43 10 uur 43. Zo verliep het vorig jaar. Op het vorige BK, in Waregem, veroverde Lotte Kopecky haar 2e titel op rij. Ze kwam solo aan na een fameuze versnelling op de uitloper van de Holstraat. Niemand had een antwoord in huis op haar versnelling. Ook in de achtervolging liep het stroef. De vogel was gaan vliegen. Kopecky hield al bij al makkelijk stand en kwam solo over de finish voor haar 2e Belgische titel op een rij. Julie Van de Velde rukte zich in de achtergrond nog los voor plek twee. In het sprintende peloton legde Alana Castrique beslag op de derde plek. . Zo verliep het vorig jaar Op het vorige BK, in Waregem, veroverde Lotte Kopecky haar 2e titel op rij. Ze kwam solo aan na een fameuze versnelling op de uitloper van de Holstraat.

clock 10:13 10 uur 13. Starten doen de vrouwen om 11u in Middelkerke. Na 120 km koers is de aankomst van dit BK op de weg voorzien rond 14u15. . Starten doen de vrouwen om 11u in Middelkerke. Na 120 km koers is de aankomst van dit BK op de weg voorzien rond 14u15.

clock 10:08 10 uur 08. Straks weten we wie de Belgische driekleur het komende jaar mag dragen, maar ook in het buitenland vonden er dit weekend al heel wat nationale kampioenschappen plaats. In Nederland veroverde Riejanne Markus haar 1e titel bij de profs, in Frankrijk mocht Audrey Cordon-Ragot vieren en in Spanje pakte Mavi Garcia haar 3e titel op rij. . Straks weten we wie de Belgische driekleur het komende jaar mag dragen, maar ook in het buitenland vonden er dit weekend al heel wat nationale kampioenschappen plaats. In Nederland veroverde Riejanne Markus haar 1e titel bij de profs, in Frankrijk mocht Audrey Cordon-Ragot vieren en in Spanje pakte Mavi Garcia haar 3e titel op rij.

clock 09:35 09 uur 35. Er speelt één element: Lotte Kopecky staat zonder ploeggenotes aan de start. Dat is een probleempje. Je hoeft haar niet te verstellen hoe ze zich moet verstoppen, maar iedereen zal naar Kopecky kijken en niemand wil met haar naar de finish. De grote blokken moeten elkaar dus aflossen en de topfavoriete afmatten. . Radiocommentator Carl Berteele. Er speelt één element: Lotte Kopecky staat zonder ploeggenotes aan de start. Dat is een probleempje. Je hoeft haar niet te verstellen hoe ze zich moet verstoppen, maar iedereen zal naar Kopecky kijken en niemand wil met haar naar de finish. De grote blokken moeten elkaar dus aflossen en de topfavoriete afmatten. Radiocommentator Carl Berteele

clock 09:34 09 uur 34. Canvas en Eén. Volgt Lotte Kopecky zichzelf op? Om 11 u gaan de vrouwen van start in Middelkerke. We volgen de finale vanaf 12.55 u op Canvas, na Het Journaal switchen we rond 13.30 u naar Eén. . Canvas en Eén Volgt Lotte Kopecky zichzelf op? Om 11 u gaan de vrouwen van start in Middelkerke. We volgen de finale vanaf 12.55 u op Canvas, na Het Journaal switchen we rond 13.30 u naar Eén.

clock 10:54 10 uur 54. Een woordje over het parcours:. Het BK bij de vrouwen is 120km lang, met start een finish in Middelkerke. In tegenstelling tot de mannen, trekken de vrouwen niet naar de Moeren. Na 69km komen ze op het lokale parcours na een tochtje in West-Vlaanderen richting Diskmuide, waarna ze nog 4x de finish passeren voor de eventuele eindsprint. . Een woordje over het parcours: Het BK bij de vrouwen is 120km lang, met start een finish in Middelkerke. In tegenstelling tot de mannen, trekken de vrouwen niet naar de Moeren.

clock 10:42 Kopecky sprak gisteren met de pers samen met ploegmate Demi Vollering:. 10 uur 42. Kopecky sprak gisteren met de pers samen met ploegmate Demi Vollering:

clock 10:38 10 uur 38. Bondscoach Willems: "Lastiger parcours was beter geweest voor Kopecky". Bondscoach Ludwig Willems ziet maar één favoriete: Lotte Kopecky. "Als je de afgelopen koersen bekijkt en daarbij de progressie die Kopecky maakte kan je niet anders stellen dat het logisch is dat zij opnieuw Belgisch kampioene wordt", klinkt het. "Maar is dat wel zo? Het is zondag een vlak parcours waar heel veel vrouwen heel lang zullen kunnen meegaan en hun ding kunnen doen. Had het nu wat lastiger geweest, dan had dat zeker in het voordeel gespeeld van Kopecky, maar dat is nu niet het geval." Wie moet voor de meeste concurrentie voor Kopecky zorgen? "Er staan een aantal sterke blokken aan de start. Als die het tactisch goed aanpakken kunnen zij het Kopecky best lastig maken." "Ik denk daarbij aan de ploeg Plantur-Pura met onder andere Julie Van De Velde, Julie De Wilde, Sanne Cant, Justine Ghekiere, Kiona Crabbé en een snelle Marthe Truyen. Zij hebben er alle baat bij dat ze niet met Kopecky naar de eindmeet trekken." . Bondscoach Willems: "Lastiger parcours was beter geweest voor Kopecky" Bondscoach Ludwig Willems ziet maar één favoriete: Lotte Kopecky. "Als je de afgelopen koersen bekijkt en daarbij de progressie die Kopecky maakte kan je niet anders stellen dat het logisch is dat zij opnieuw Belgisch kampioene wordt", klinkt het.

clock 10:37 10 uur 37. Er staan een aantal sterke blokken aan de start. Als die het tactisch goed aanpakken kunnen zij het Kopecky best lastig maken. Bondscoach Ludwig Willems. Er staan een aantal sterke blokken aan de start. Als die het tactisch goed aanpakken kunnen zij het Kopecky best lastig maken. Bondscoach Ludwig Willems

clock 10:27 10 uur 27. Kopecky: "Het wordt een harde race". Kopecky is morgen de topfavoriete in Middelkerke. De winnares van de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen staat er wel alleen voor aan de kust. "Zondag wordt hoe dan ook een harde wedstrijd", verwacht ze. "Ik heb enkele zware trainingsweken achter de rug in functie van de Giro en de Tour. Donderdag was er het BK tijdrijden. Ik ben klaar voor het BK, maar het is geen zekerheid dat ik voor de derde keer op een rij kampioene wordt, al ga ik daar natuurlijk wel alles voor doen", Kopecky zal de wedstrijd een beetje moeten ondergaan. "Het zou erg dom zijn van de grote blokken om mij niet aan te vallen. Ze weten ook dat ik niet op elk wiel kan springen, anders kom ik te kort op het einde. Het zal aan mij zijn om intuïtief te reageren." . Kopecky: "Het wordt een harde race" Kopecky is morgen de topfavoriete in Middelkerke. De winnares van de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen staat er wel alleen voor aan de kust.

clock 10:26 10 uur 26. Het zou erg dom zijn van de grote blokken om mij niet aan te vallen. Lotte Kopecky. Het zou erg dom zijn van de grote blokken om mij niet aan te vallen. Lotte Kopecky

