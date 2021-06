Wie volgt Lotte Kopecky op als Belgisch kampioene in Waregem?

De finaleronde leggen ze in totaal 3 keer af. Deze ronde is wat lastiger met onder meer de Herlegemstraat (kasseien), de Holstraat (helling) en de Karmeldreef (helling).

09 uur 25. Het parcours. De vrouwen werken net als de mannen 4 keer de Briek Schotteronde af. Een vlakke ronde van ongeveer 18 km. Na 75 km gaat het meteen richting de finalerondes, de André Defoortronde laten ze links liggen. De finaleronde leggen ze in totaal 3 keer af. Deze ronde is wat lastiger met onder meer de Herlegemstraat (kasseien), de Holstraat (helling) en de Karmeldreef (helling). .

08:33

08 uur 33. Live op Canvas en via de livestream vanaf 12 u. Bij Sporza zit u uiteraard op de eerste rij om het BK te volgen. Op onze website en in onze app volgen we de vrouwenkoers van bij de start met tekstupdates. De finale is vanaf 12 u live te bekijken op Canvas en via de livestream. .