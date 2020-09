Lotte Kopecky klopt Jolien D'hoore in zinderende finale BK wielrennen

Bekijk de spannende ontknoping:

Tandem D'hoore-Kopecky

In een dik pak mist trok het peloton zich dinsdagochtend op gang in Anzegem. Geen aanloop naar het lokale parcours bij de vrouwen, maar meteen rondjes draaien op een 18,8 km lange omloop, waar de Tiegemberg 2x per ronde overwonnen moest worden.

In de aanvangsfase van de wedstrijd waren het de Lotto-Soudal Ladies die het tempo bepaalden en met Lone Meertens en Annelies Dom enkele prikjes uitdeelden.

Toch werd al snel duidelijk dat Lotte Kopecky en Jolien D'hoore de sterkste vrouwen waren in de koers. De twee tenoren duldden aanvankelijk nog het gezelschap van Shari Bossuyt en Valerie Demey, maar toen Kopecky op zo'n 50 km van de streep eens flink aan de boom schudde, bleef enkel D'hoore over.

Kopecky probeerde nu en dan de snelle benen van D'hoore te vermoeien met een tempoversnelling, maar de viervoudige Belgische kampioene kraakte niet, ook niet op de laatste beklimming van de Tiegemberg.

In de finale maakte Bossuyt nog gebruik van een aarzeling voorin om de sprong te maken naar de kop van de wedstrijd. Een sprint met zijn drieën dus, waarin Bossuyt al snel uitgeteld was. D'hoore leek Kopecky te remonteren voor de zege, maar de renster van Lotto-Soudal had haar jump perfect getimed. Voor Kopecky is het na 4 tweede plaatsen op het BK haar eerste Belgische titel.