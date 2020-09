LIVESTREAM: Topfavorieten Kopecky en D'hoore strijden om Belgische titel

12:48 12 uur 48. Koptrio. Shari Bossuyt heeft van de vertwijfeling voorin gebruik gemaakt om de sprong te maken naar de spits van de wedstrijd. We gaan naar een sprint met zijn drieën! . Koptrio Shari Bossuyt heeft van de vertwijfeling voorin gebruik gemaakt om de sprong te maken naar de spits van de wedstrijd. We gaan naar een sprint met zijn drieën!

12:47 12 uur 47. Bossuyt is op komst. Uit de achtergrond komt Shari Bossuyt opzetten. De renster van NXTG Racing hangt tussen het peloton en de koplopers. . Bossuyt is op komst Uit de achtergrond komt Shari Bossuyt opzetten. De renster van NXTG Racing hangt tussen het peloton en de koplopers.

12:47 12 uur 47. Lotte Kopecky heeft een eerste slagje verloren. Ruben Van Gucht. Lotte Kopecky heeft een eerste slagje verloren. Ruben Van Gucht

12:45 12 uur 45. Aanval Kopecky in de kiem gesmoord. Met de top van de Tiegemberg in zicht en het naderende peloton in de achtergrond probeert Kopecky dan toch nog iets te forceren, maar D'hoore volgt gezwind. "Ze heeft te lang gewacht", vindt Lieselot Decroix . Aanval Kopecky in de kiem gesmoord Met de top van de Tiegemberg in zicht en het naderende peloton in de achtergrond probeert Kopecky dan toch nog iets te forceren, maar D'hoore volgt gezwind. "Ze heeft te lang gewacht", vindt Lieselot Decroix

12:44 12 uur 44. Wapenstilstand voorin. Met een voorsprong van zo'n 50 seconden kunnen D'hoore en Kopecky het zich permitteren om te surplacen op de Tiegemberg. D'hoore rijdt op kop en is op haar hoede voor een aanval van Kopecky. . Wapenstilstand voorin Met een voorsprong van zo'n 50 seconden kunnen D'hoore en Kopecky het zich permitteren om te surplacen op de Tiegemberg. D'hoore rijdt op kop en is op haar hoede voor een aanval van Kopecky.

12:42 12 uur 42. Lepe D'hoore. Op de laatste beklimming van de Tiegemberg vraagt Kopecky aan D'hoore om over te nemen, maar de viervoudige Belgische kampioene blijft slim in het wiel zitten. . Lepe D'hoore Op de laatste beklimming van de Tiegemberg vraagt Kopecky aan D'hoore om over te nemen, maar de viervoudige Belgische kampioene blijft slim in het wiel zitten.

12:39 12 uur 39. Jolien D'hoore neemt nog een slokje en gooit haar drinkbus weg. Alle ballast overboord voor de finale. . Jolien D'hoore neemt nog een slokje en gooit haar drinkbus weg. Alle ballast overboord voor de finale.

12:35 12 uur 35. Op de Schernaai komen D'hoore en Kopecky door met een kleine minuut voorsprong. Nog 1x de Tiegemberg voor het leidersduo en dan wordt het sprinten. . Op de Schernaai komen D'hoore en Kopecky door met een kleine minuut voorsprong. Nog 1x de Tiegemberg voor het leidersduo en dan wordt het sprinten.

12:34 12 uur 34. D'hoore of Kopecky. Het is gespeeld, hoor. Het peloton volgt op zo'n 50 seconden. Rest nog de vraag: gaan we sprinten of heeft Kopecky nog een plannetje om de spurt te ontlopen? . D'hoore of Kopecky Het is gespeeld, hoor. Het peloton volgt op zo'n 50 seconden. Rest nog de vraag: gaan we sprinten of heeft Kopecky nog een plannetje om de spurt te ontlopen?

12:31 12 uur 31. Definitieve kloof? Gooit het peloton de handdoek of hebben D'hoore en Kopecky weer een tandje bijgezet? De voorsprong van de twee koplopers is weer gegroeid tot een halve minuut. . Definitieve kloof? Gooit het peloton de handdoek of hebben D'hoore en Kopecky weer een tandje bijgezet? De voorsprong van de twee koplopers is weer gegroeid tot een halve minuut.

12:30 12 uur 30. Vanmorgen was het zelfs even onzeker of de vrouwen zouden kunnen starten door de dichte mist, maar daar is intussen geen sprake meer van. De zon heeft de mist helemaal weggebrand. . Vanmorgen was het zelfs even onzeker of de vrouwen zouden kunnen starten door de dichte mist, maar daar is intussen geen sprake meer van. De zon heeft de mist helemaal weggebrand.

12:26 12 uur 26. Jolien D'hoore rijdt voorlopig tactisch een perfecte koers. Dit is een ideaal wedstrijdverloop voor haar. Ruben Van Gucht. Jolien D'hoore rijdt voorlopig tactisch een perfecte koers. Dit is een ideaal wedstrijdverloop voor haar. Ruben Van Gucht

12:25 12 uur 25. Laatste ronde. De bel luidt voor de laatste plaatselijke ronde. D'hoore en Kopecky komen over de streep met dik 10 seconden voorsprong op het jagende peloton. . Laatste ronde De bel luidt voor de laatste plaatselijke ronde. D'hoore en Kopecky komen over de streep met dik 10 seconden voorsprong op het jagende peloton.

12:22 12 uur 22. Lotte Kopecky kent de sprintsnelheid van Jolien D'hoore natuurlijk. De manier waarop ze de laatste ronde koerst lijkt aan te geven dat ze geen vertrouwen heeft in haar eigen sprint tegen D'hoore. Lieselot Decroix. Lotte Kopecky kent de sprintsnelheid van Jolien D'hoore natuurlijk. De manier waarop ze de laatste ronde koerst lijkt aan te geven dat ze geen vertrouwen heeft in haar eigen sprint tegen D'hoore. Lieselot Decroix

12:18 12 uur 18. D'hoore en Kopecky zijn weer weg. Kopecky en D'hoore hebben hun ontsnappingspoging nieuw leven ingeblazen. In geen tijd hebben ze opnieuw een bonus van een kleine 20 seconden. . D'hoore en Kopecky zijn weer weg Kopecky en D'hoore hebben hun ontsnappingspoging nieuw leven ingeblazen. In geen tijd hebben ze opnieuw een bonus van een kleine 20 seconden.

12:16 12 uur 16. Wacht eens even! Lotte Kopecky blijkt toch geen zin te hebben in een samensmelting. Vlak voor de top van de Tiegemberg plaatst ze een versnelling, D'hoore glipt opnieuw mee. De kloof met het peloton bedraagt zo al snel weer een seconde of tien. . Wacht eens even! Lotte Kopecky blijkt toch geen zin te hebben in een samensmelting. Vlak voor de top van de Tiegemberg plaatst ze een versnelling, D'hoore glipt opnieuw mee. De kloof met het peloton bedraagt zo al snel weer een seconde of tien.

12:14 12 uur 14. Topoverleg en hergroepering. D'hoore en Kopecky bespreken hoe het nu voort moet. De twee protagonisten hadden nog niet zo gek lang geleden bijna een minuut voorsprong, maar geven het nu op. Daar is het peloton al. . Topoverleg en hergroepering D'hoore en Kopecky bespreken hoe het nu voort moet. De twee protagonisten hadden nog niet zo gek lang geleden bijna een minuut voorsprong, maar geven het nu op. Daar is het peloton al.

12:13 12 uur 13. Lotte Kopecky wil niet met Jolien D'hoore naar de streep, dat is nu wel duidelijk. Lieselot Decroix. Lotte Kopecky wil niet met Jolien D'hoore naar de streep, dat is nu wel duidelijk. Lieselot Decroix

12:12 12 uur 12. Opletten voorin. Is Lotte Kopecky niet langer tevreden over de samenwerking voorin? Ze gaat even rechtstaan op de pedalen, Jolien D'hoore haakt haar wagonnetje prompt aan. Welke gevolgen heeft dit prikje voor de verstandhouding tussen de twee? . Opletten voorin Is Lotte Kopecky niet langer tevreden over de samenwerking voorin? Ze gaat even rechtstaan op de pedalen, Jolien D'hoore haakt haar wagonnetje prompt aan. Welke gevolgen heeft dit prikje voor de verstandhouding tussen de twee?

12:08 12 uur 08. Weinig toeschouwers. Veel volk is er overigens (nog) niet te zien langs het parcours. Het lijkt er voorlopig op dat de wielerliefhebbers gehoor hebben gegeven aan de oproep van de burgemeester van Anzegem om niet naar zijn gemeente af te zakken. . Weinig toeschouwers Veel volk is er overigens (nog) niet te zien langs het parcours. Het lijkt er voorlopig op dat de wielerliefhebbers gehoor hebben gegeven aan de oproep van de burgemeester van Anzegem om niet naar zijn gemeente af te zakken.

12:06 12 uur 06. D'hoore en Kopecky hebben nog 30 kilometer voor de boeg. Als de twee niet stilvallen, krijgen we straks een elitesprintje voor de zege. Hun voorsprong gaat stilaan richting de minuut. . D'hoore en Kopecky hebben nog 30 kilometer voor de boeg. Als de twee niet stilvallen, krijgen we straks een elitesprintje voor de zege. Hun voorsprong gaat stilaan richting de minuut.

12:00 12 uur . Sanne Cant wil zich nog niet bij de feiten neerleggen. Ze test nog eens even haar benen, maar ze vindt geen steun en houdt weer in. . Sanne Cant wil zich nog niet bij de feiten neerleggen. Ze test nog eens even haar benen, maar ze vindt geen steun en houdt weer in.

11:56 11 uur 56. De vogels zijn gaan vliegen. Is de veer gebroken in de achtervolging? Het peloton kon de achterstand op de koplopers een tijdlang beperken tot een halve minuut, maar de bonus van D'hoore en Kopecky loopt nu plots op tot meer dan 40 seconden. . De vogels zijn gaan vliegen Is de veer gebroken in de achtervolging? Het peloton kon de achterstand op de koplopers een tijdlang beperken tot een halve minuut, maar de bonus van D'hoore en Kopecky loopt nu plots op tot meer dan 40 seconden.

11:56 11 uur 56. Halve minuut. Jolien D'hoore en Lotte Kopecky zijn begonnen aan de op een na laatste ronde. Aan de streep heeft het duo een voorsprong van 31 seconden op een select peloton. . Halve minuut Jolien D'hoore en Lotte Kopecky zijn begonnen aan de op een na laatste ronde. Aan de streep heeft het duo een voorsprong van 31 seconden op een select peloton.

11:55 11 uur 55. Kopecky en D'hoore gaan er vandoor op 51 kilometer van de finish. Kopecky en D'hoore gaan er vandoor op 51 kilometer van de finish

11:54 11 uur 54. Voor de start van de koers schetste Jolien D'hoore het ideale wedstrijdverloop: "Voorop geraken met de besten in de koers, zoals Lotte Kopecky." D'hoore zal dus ongetwijfeld gelukkig zijn met het huidige scenario. . Voor de start van de koers schetste Jolien D'hoore het ideale wedstrijdverloop: "Voorop geraken met de besten in de koers, zoals Lotte Kopecky." D'hoore zal dus ongetwijfeld gelukkig zijn met het huidige scenario.

11:49 11 uur 49. Het is afwachten hoe mijn benen zullen reageren, maar ik zie het wel zitten. Mijn conditie is heel goed, ik ben beter uit de Giro gekomen dan ik bij de start was. Jolien D'hoore voor de start. Het is afwachten hoe mijn benen zullen reageren, maar ik zie het wel zitten. Mijn conditie is heel goed, ik ben beter uit de Giro gekomen dan ik bij de start was. Jolien D'hoore voor de start

11:47 11 uur 47. Jolien D'hoore en Lotte Kopecky komen met een voorsprong van zo'n 25 seconden door op de Tiegemberg. Er wachten hen nog ongeveer 7 km tot de finishlijn en dan volgen nog twee rondjes van 18,8 km. . Jolien D'hoore en Lotte Kopecky komen met een voorsprong van zo'n 25 seconden door op de Tiegemberg. Er wachten hen nog ongeveer 7 km tot de finishlijn en dan volgen nog twee rondjes van 18,8 km.

11:45 11 uur 45. De Tiegemberg is geen col uit de Ronde van Frankrijk, maar op het einde van zo'n koers toch ruimschoots voldoende om het verschil te maken. Ruben Van Gucht. De Tiegemberg is geen col uit de Ronde van Frankrijk, maar op het einde van zo'n koers toch ruimschoots voldoende om het verschil te maken. Ruben Van Gucht

11:42 11 uur 42. In het peloton proberen Nathalie Bex en Kelly Van den Steen van Chevalmeire Cycling Team de achtervolging te organiseren. Dat lijkt voorlopig maar matig te lukken. D'hoore en Kopecky flirten met de halve minuut. . In het peloton proberen Nathalie Bex en Kelly Van den Steen van Chevalmeire Cycling Team de achtervolging te organiseren. Dat lijkt voorlopig maar matig te lukken. D'hoore en Kopecky flirten met de halve minuut.

11:37 11 uur 37. Bonus loopt snel op. Lotte Kopecky en Jolien D'hoore beklimmen de Tiegemberg langs de Schernaai. De twee lijken elkaar prima te vinden en de voorsprong groeit tot ruim 20 seconden. In de achtervolging speelt Jesse Vandenbulcke voor stoorzender in het peloton. De uittredende Belgische kampioene rijdt net als Kopecky voor de Lotto-Soudal Ladies. . Bonus loopt snel op Lotte Kopecky en Jolien D'hoore beklimmen de Tiegemberg langs de Schernaai. De twee lijken elkaar prima te vinden en de voorsprong groeit tot ruim 20 seconden. In de achtervolging speelt Jesse Vandenbulcke voor stoorzender in het peloton. De uittredende Belgische kampioene rijdt net als Kopecky voor de Lotto-Soudal Ladies.

11:35 11 uur 35. Wat kan het peloton nog tegen de indrukwekkende power van Kopecky en D'hoore. "Er zijn geen echte blokken meer in het peloton", stelt commentator Lieselot Decroix vast. . Wat kan het peloton nog tegen de indrukwekkende power van Kopecky en D'hoore. "Er zijn geen echte blokken meer in het peloton", stelt commentator Lieselot Decroix vast.

11:34 11 uur 34. Kopecky en D'hoore met zijn tweeën? Lotte Kopecky steekt zich absoluut niet weg. Met nog 52 kilometer te gaan duwt de renster van Lotto-Soudal eens flink door, enkel Jolien D'hoore kan volgen. . Kopecky en D'hoore met zijn tweeën? Lotte Kopecky steekt zich absoluut niet weg. Met nog 52 kilometer te gaan duwt de renster van Lotto-Soudal eens flink door, enkel Jolien D'hoore kan volgen.

11:32 11 uur 32. Als ik zie hoe het zich nu allemaal ontspint, lijkt het parcours me toch wel zwaarder dan we met zijn allen vermoed hadden. Karl Vannieuwkerke. Als ik zie hoe het zich nu allemaal ontspint, lijkt het parcours me toch wel zwaarder dan we met zijn allen vermoed hadden. Karl Vannieuwkerke

11:31 11 uur 31. Elitekwartet ingerekend. Een elitegroepje met Kopecky, Bossuyt, D'hoore en Demey had net even een kloofje geslagen, maar is intussen weer gegrepen door het peloton. Dat is na 2 uur koers overigens al stevig uitgedund. . Elitekwartet ingerekend Een elitegroepje met Kopecky, Bossuyt, D'hoore en Demey had net even een kloofje geslagen, maar is intussen weer gegrepen door het peloton. Dat is na 2 uur koers overigens al stevig uitgedund.

11:29 11 uur 29. Het vertrouwen zit goed, de conditie ook. We hebben een sterke ploeg en we zullen er alles aan doen om de titel binnen te halen. Topfavoriete Lotte Kopecky voor de start. Het vertrouwen zit goed, de conditie ook. We hebben een sterke ploeg en we zullen er alles aan doen om de titel binnen te halen. Topfavoriete Lotte Kopecky voor de start

11:22 11 uur 22. Livestream. We hebben beeld en u ook: kijk nu live naar de koers op Canvas en op deze pagina met livestream. . Livestream We hebben beeld en u ook: kijk nu live naar de koers op Canvas en op deze pagina met livestream.

10:40 10 uur 40. Dom kiest het hazenpad. Het zijn de vrouwen van Lotto-Soudal die de koers hard maken. Daarnet zagen we al een uitval van Lone Meertens, nu is het Annelies Dom die weggeglipt is. De Belgische kampioene van 2018 heeft een voorsprong van zo'n kleine 20 seconden. . Dom kiest het hazenpad Het zijn de vrouwen van Lotto-Soudal die de koers hard maken. Daarnet zagen we al een uitval van Lone Meertens, nu is het Annelies Dom die weggeglipt is. De Belgische kampioene van 2018 heeft een voorsprong van zo'n kleine 20 seconden.

10:35 10 uur 35. In de eerste 24-koppige groep zagen we zonet een aanval van 2 rensters, met onder meer Lone Meertens van Lotto-Soudal. De ontsnappingspoging werd snel in de kiem gesmoord. . In de eerste 24-koppige groep zagen we zonet een aanval van 2 rensters, met onder meer Lone Meertens van Lotto-Soudal. De ontsnappingspoging werd snel in de kiem gesmoord.

10:30 10 uur 30. Derde ronde. Een grote groep overschrijdt voor de 2e keer de finishlijn en begint aan de 3e ronde van 18,8 kilometer. Een tweede groep volgt op zo'n minuutje. . Derde ronde Een grote groep overschrijdt voor de 2e keer de finishlijn en begint aan de 3e ronde van 18,8 kilometer. Een tweede groep volgt op zo'n minuutje.

10:10 10 uur 10. Vebrokkeld peloton. De Lotto-Soudal Ladies zijn er meteen stevig ingevlogen van bij de start. Door het hoge tempo van de ploeg van Lotte Kopecky is het peloton al in stukken geslagen. . Vebrokkeld peloton De Lotto-Soudal Ladies zijn er meteen stevig ingevlogen van bij de start. Door het hoge tempo van de ploeg van Lotte Kopecky is het peloton al in stukken geslagen.

10:00 10 uur . Jinse Peeters schuift onderuit op het natte wegdek in een bocht. Jinse Peeters schuift onderuit op het natte wegdek in een bocht

09:59 09 uur 59. Vandenbulcke: "Willen de trui opnieuw binnen de ploeg houden". Vandenbulcke: "Willen de trui opnieuw binnen de ploeg houden"

09:55 Val. In de 1e ronde heeft Jinse Peeters een schuiver gemaakt na een bocht. Zonder veel erg voor de renster van Team Ciclismo Mundial, die snel weer op haar fiets gekropen is. . 09 uur 55. Val In de 1e ronde heeft Jinse Peeters een schuiver gemaakt na een bocht. Zonder veel erg voor de renster van Team Ciclismo Mundial, die snel weer op haar fiets gekropen is.

09:52 09 uur 52. Lotto-Soudal-rensters geven meteen gas op de Tiegemberg in de dichte mist. Lotto-Soudal-rensters geven meteen gas op de Tiegemberg in de dichte mist

De ploegmaats van topfavoriete Lotte Kopecky bepalen het tempo op de Tiegemberg. 09 uur 51. De ploegmaats van topfavoriete Lotte Kopecky bepalen het tempo op de Tiegemberg.

09:49 09 uur 49. D'hoore: "Als je wint mag je 2 keer de Ronde van Vlaanderen rijden in de driekleur". D'hoore: "Als je wint mag je 2 keer de Ronde van Vlaanderen rijden in de driekleur"

09:46 09 uur 46. Tiegemberg. Het peloton moet in elke ronde 2x over de Tiegemberg: een keer langs Schernaai en een keer langs de Kapellestraat. De doortocht langs de Kapellestraat is beduidend lastiger en heeft een piek van 9 procent. Na de tweede doortocht op de Tiegemberg is het nog zo'n 7 kilometer tot de finish. . Tiegemberg Het peloton moet in elke ronde 2x over de Tiegemberg: een keer langs Schernaai en een keer langs de Kapellestraat. De doortocht langs de Kapellestraat is beduidend lastiger en heeft een piek van 9 procent. Na de tweede doortocht op de Tiegemberg is het nog zo'n 7 kilometer tot de finish.

09:30 09 uur 30 match begonnen Start! De dichte mist heeft het peloton dan toch niet kunnen afremmen. Er wordt gekoerst!

09:20 09 uur 20. Kopecky: "Proberen om de koers zwaar te maken". Kopecky: "Proberen om de koers zwaar te maken"

09:02 09 uur 02. Cant: "Vanaf morgen alles klaar maken voor de eerste cross". Cant: "Vanaf morgen alles klaar maken voor de eerste cross"

08:49 08 uur 49. Mist is spelbreker. Wanneer wordt er gekoerst in Anzegem? Het startschot bij de vrouwen zou normaal gezien om 9.30u weerklinken, maar het is momenteel enorm mistig in Anzegem. "Op dit moment kunnen we absoluut niet starten", zegt burgemeester Gino De Vogelaere in De Ochtend op Radio 1. . Mist is spelbreker Wanneer wordt er gekoerst in Anzegem? Het startschot bij de vrouwen zou normaal gezien om 9.30u weerklinken, maar het is momenteel enorm mistig in Anzegem. "Op dit moment kunnen we absoluut niet starten", zegt burgemeester Gino De Vogelaere in De Ochtend op Radio 1.

08:48 08 uur 48. We laten maximaal 400 toeschouwers toe aan de aankomst. Iedereen moet een mondmasker dragen. Burgemeester Gino De Vogelaere. We laten maximaal 400 toeschouwers toe aan de aankomst. Iedereen moet een mondmasker dragen. Burgemeester Gino De Vogelaere

08:38 08 uur 38. Oproep aan de wielerliefhebber: "Met pijn in het hart: blijf thuis". Oproep aan de wielerliefhebber: "Met pijn in het hart: blijf thuis"

08:23 08 uur 23. Geen aanloop bij de vrouwen. Terwijl de mannen een aanloop richting Anzegem krijgen voorgeschoteld, draaien de vrouwen enkel rondjes op het lokale parcours. Het vrouwenpeloton werkt vandaag 7 rondjes van 18,8 kilometer af, goed voor in totaal 131,6 kilometer. Het startschot wordt over een goed uurtje gegeven op de Heirbaan. . Geen aanloop bij de vrouwen Terwijl de mannen een aanloop richting Anzegem krijgen voorgeschoteld, draaien de vrouwen enkel rondjes op het lokale parcours. Het vrouwenpeloton werkt vandaag 7 rondjes van 18,8 kilometer af, goed voor in totaal 131,6 kilometer. Het startschot wordt over een goed uurtje gegeven op de Heirbaan.

08:23 Het parcours bij de vrouwen:. 08 uur 23. Het parcours bij de vrouwen:

07:10 07 uur 10. Kopecky na het BK tijdrijden: "Leuk, maar zou graag eens op de weg winnen". Kopecky na het BK tijdrijden: "Leuk, maar zou graag eens op de weg winnen"

07:07 07 uur 07. Lotte Kopecky goed op dreef. Lotte Kopecky (24) heeft zich vorige week laten zien in de Giro Rosa. In de Ronde van Italië voor vrouwen won ze en etappe en eindigde ze twee keer op het podium. Staat de renster van Lotto-Soudal straks ook met de Belgische driekleur te blinken? Een maand geleden won ze al het BK tegen de klok. . Lotte Kopecky goed op dreef Lotte Kopecky (24) heeft zich vorige week laten zien in de Giro Rosa. In de Ronde van Italië voor vrouwen won ze en etappe en eindigde ze twee keer op het podium. Staat de renster van Lotto-Soudal straks ook met de Belgische driekleur te blinken? Een maand geleden won ze al het BK tegen de klok.

07:06 07 uur 06. Lotte Kopecky is de grote favoriete. onze reporter Carl Berteele. Lotte Kopecky is de grote favoriete. onze reporter Carl Berteele

07:01 07 uur 01. De mannen rijden vanmiddag het Belgisch kampioenschap. Om 12u beginnen ze eraan in Halle, rond 17.30u wordt in Anzegem de opvolger van Tim Merlier gekroond als nieuwe Belgische kampioen op de weg. . De mannen rijden vanmiddag het Belgisch kampioenschap. Om 12u beginnen ze eraan in Halle, rond 17.30u wordt in Anzegem de opvolger van Tim Merlier gekroond als nieuwe Belgische kampioen op de weg.