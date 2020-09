Begin uw sportdag met het Belgisch kampioenschap wielrennen voor vrouwen

Lotte Kopecky (24) heeft zich vorige week laten zien in de Giro Rosa. In de Ronde van Italië voor vrouwen won ze en etappe en eindigde ze twee keer op het podium. Staat de renster van Lotto-Soudal straks ook met de Belgische driekleur te blinken? Een maand geleden won ze al het BK tegen de klok.

3e keer, goede keer voor Lotte Kopecky in Giro Rosa: "Eindelijk die grote zege"

Lotte Kopecky is de grote favoriete.

De mannen rijden vanmiddag het Belgisch kampioenschap. Om 12u beginnen ze eraan in Halle, rond 17.30u wordt in Anzegem de opvolger van Tim Merlier gekroond als nieuwe Belgische kampioen op de weg.

07 uur . Belgisch kampioenschap voor vrouwen vanaf 9.30u. Dit najaar serveren we u bijna elke dag wielrennen. Vandaag staat het Belgisch kampioenschap op het programma. De vrouwen beginnen er om 9.30u aan. Zij leggen 131,6 km af met start en finish in Ingooigem. Jesse Vandenbulcke is de uittredende kampioene. .