Yves Lampaert verdedigt morgen titel: "Tijdrittrui maar 4 keer mogen dragen"

clock 15:14 15 uur 14. Lampaert vs. Evenepoel. Vorig jaar klopte Yves Lampaert teammaat Remco Evenepoel. Lampaert won vorige week de tijdrit in de Ronde van België, Evenepoel die in de Ronde van Zwitserland. "De prestatie van Remco is toch straffer. Als je ziet wie hij daar achter zicht laat: Thomas en Küng. Het was ook een langere tijdrit." . Lampaert vs. Evenepoel Vorig jaar klopte Yves Lampaert teammaat Remco Evenepoel. Lampaert won vorige week de tijdrit in de Ronde van België, Evenepoel die in de Ronde van Zwitserland.



clock 15:13 15 uur 13. Er zijn niet veel kansen om die trui te dragen. Als het dan mag, dan is dat telkens een kippenvelmomentje. Titelverdediger Yves Lampaert, droeg maar 4 keer de BK-trui. Er zijn niet veel kansen om die trui te dragen. Als het dan mag, dan is dat telkens een kippenvelmomentje. Titelverdediger Yves Lampaert, droeg maar 4 keer de BK-trui

clock 15:11 15 uur 11. Ik warm op op de rollen met "hard style", snelle muziek, zodat je in een bepaald ritme komt. Titelverdediger Yves Lampaert. Ik warm op op de rollen met "hard style", snelle muziek, zodat je in een bepaald ritme komt. Titelverdediger Yves Lampaert

clock 15:08 15 uur 08. Wat doet Lampaert nog voor het BK? Hoe ziet de dag van de titelverdediger daags ervoor eruit? "Ik rijd vandaag nog wat achter de brommer en maak een korte verkenning, daarna gaat het richting hotel van de ploeg. Daar volgt nog een massage en een briefing van het parcours met Tom Steels." "Voor het slapen eten we nog goed: koolhydraten, zodat we goed geladen staan in suikers voor de lange inspanning.” Morgenochtend fietst Lampaert nog een uurtje: "Om het lichaam in gang te krijgen. Daarna is het tijd voor wat rust, ook mentaal." "Als we naar het parcours gaan en de aan de opwarming beginnen, dan begint de zenuwachtigheid." . Wat doet Lampaert nog voor het BK? Hoe ziet de dag van de titelverdediger daags ervoor eruit? "Ik rijd vandaag nog wat achter de brommer en maak een korte verkenning, daarna gaat het richting hotel van de ploeg. Daar volgt nog een massage en een briefing van het parcours met Tom Steels."



clock 14:58 14 uur 58. Kopecky voor 4 op een rij: "Pittige omloop". Bij de vrouwen gaat Lotte Kopecky voor een vierde opeenvolgende titel tegen de klok, na Middelkerke 2019, Koksijde 2020 en Ingelmunster 2021. De uittredende kampioene kwam na de RideLondon eind mei niet meer in actie, maar heeft er wel al een zeer indrukwekkend seizoen opzitten met winst in onder andere de Ronde van Vlaanderen en de Strade Bianche. Het record staat op 5 op een rij van Ann-Sophie Duyck (2014-2018). "Met dat record ben ik niet bezig", zegt Kopecky. "Ook niet met lijstjes van zoveel zeges daar, zoveel overwinningen ginds. Ik wil donderdag gewoon winnen en die titel pakken." "Ik ging een tweetal weken het parcours eens verkennen. Als ik dan een samenvatting moet maken, vind ik dat het toch best een pittige omloop is. Niet te onderschatten vooral." "Op het einde zitten er enkele korte knikjes. Het juiste ritme vinden zal niet gemakkelijk worden." . Kopecky voor 4 op een rij: "Pittige omloop" Bij de vrouwen gaat Lotte Kopecky voor een vierde opeenvolgende titel tegen de klok, na Middelkerke 2019, Koksijde 2020 en Ingelmunster 2021.



clock 14:57 14 uur 57. BK wielrennen Uw gids voor het BK tijdrijden van donderdag 23 juni in Gavere

clock 14:55 14 uur 55. Lampaert won in BBT. Yves Lampaert won vorige week de (korte) tijdrit in Scherpenheuvel in de BBT, Baloise Belgium Tour, en toonde dus klaar te zijn. Samen met ploegmaat Remco Evenepoel, winnaar van de slottijdrit in Zwitserland, is hij dé favoriet. Vorig jaar in "zijn" Ingelmunster klopte Lampaert Evenepoel. Victor Campenaerts pakte het brons. . Lampaert won in BBT Yves Lampaert won vorige week de (korte) tijdrit in Scherpenheuvel in de BBT, Baloise Belgium Tour, en toonde dus klaar te zijn. Samen met ploegmaat Remco Evenepoel, winnaar van de slottijdrit in Zwitserland, is hij dé favoriet.



clock 14:52 14 uur 52. Lokale helden. Thomas De Gendt en Victor Campenaerts hebben alvast een streepje voor bij het publiek: De Gendt en Campenaerts zijn thuisrijders. De Gendt sukkelt wel met een verstuikte enkel na een akkefietje in de Ronde van Zwitserland, maar gaf toch aan te willen starten, al was het maar om de fans en de familie te plezieren. Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts mag zich tot favoriet voor een podiumplaats rekenen. "Vocsnor" kende in de laatste generale repetitie van het BK, de individuele tijdrit van de Baloise Belgium Tour, onnoemlijk veel pech met een opspelende ketting. . Lokale helden Thomas De Gendt en Victor Campenaerts hebben alvast een streepje voor bij het publiek: De Gendt en Campenaerts zijn thuisrijders.



