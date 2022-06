LIVESTREAM BK tijdrijden: Evenepoel bouwt kloofje uit met Lampaert

clock 16:06 16 uur 06. Evenepoel haalt De Gendt in . Voor Thomas De Gendt is het een lijdensweg. Hij is niet meer vooruit te branden en wordt op een snotvalling getrakteerd door de toekomstige Belgische kampioen. . Evenepoel haalt De Gendt in Voor Thomas De Gendt is het een lijdensweg. Hij is niet meer vooruit te branden en wordt op een snotvalling getrakteerd door de toekomstige Belgische kampioen.

16:04 16 uur 04. De laatste golf druppelt binnen aan de finish. We zullen vrij snel weten hoe laat het is.

16:04 16 uur 04. De podiumplaats van Victor Campenaerts is nog niet veilig. Ploegmakker Frederik Frison staat te popelen.

16:04 16 uur 04. Remco Evenepoel lijkt geenszins stil te vallen. Yves Lampaert zal een wonderronde uit zijn benen moeten schudden.

16:02 16 uur 02. Lampaert verliest tijd op Evenepoel aan het 2e tussenpunt.

16:00 16 uur . 17 seconden goedmaken? Dan moet Yves Lampaert vooral rekenen op verval bij Remco Evenepoel. . José De Cauwer.

16:00 16 uur . Yves Lampaert rijdt een zeer vlakke tijdrit en verachtert niet te fors. Is er nog iets mogelijk?

16 uur . Stand van zaken na 2/3. Remco Evenepoel Yves Lampaert op 17" Victor Campenaerts op 1'01"

15:58 15 uur 58. Ook Victor Campenaerts begint aan zijn slotronde: 27'59". Dat is 1'01" boven de tijd van de topkandidaat.

15:58 15 uur 58. Ook aan het 2e tussenpunt is Evenepoel de snelste.

15:57 15 uur 57. Remco Evenepoel lijkt wel de régional de l'étape. Hij is helemaal op kruissnelheid en lijkt elke steen geblinddoekt te kunnen oppeuzelen.

15:56 15 uur 56. We worden overdonderd door tussentijden. Na 2 van 3 ronden stopt de klok van Remco Evenepoel bij 26'58".

15:54 15 uur 54. De beste kaarten liggen dus in de schoot van Remco Evenepoel, maar ook vorig jaar had Yves Lampaert aanvankelijk een achterstand op zijn ploegmakker. Toen was er nog een wissel van de wacht, vandaag lijkt de kans kleiner.

15 uur 54. Halfkoers. Evenepoel Lampaert op 11" Campenaerts op 38"

15:52 15 uur 52. Parcourskennis is niet voldoende. De benen moeten het nog altijd doen. . José De Cauwer.

15:52 15 uur 52. De achterstand van Victor Campenaerts loopt nu heel snel op: 38".

15:51 15 uur 51. Halfkoers hebben we een tussenpunt, weliswaar zonder beelden. Ook daar krijgen we dus een inschatting. Remco Evenepoel rijdt alleszins verder weg van de voorlopige leider Frederik Frison.

15 uur 51. Kan Lampaert zijn ploegmaat nog van winst houden?

15:49 15 uur 49. Dit is wel een verraderlijke omloop, ook door de wind, zo hebben we al geleerd. Maar Remco Evenepoel lijkt nu wel ontketend. Het trio steekt er duidelijk bovenuit.

15:48 15 uur 48. Lampaert blijft dicht in de buurt van Evenepoel bij het eerste tussenpunt.

15:47 15 uur 47. "Yves Lampaert is heel fanatiek gestart. Ik kan me inbeelden dat hij erg geprikkeld was na zondag", analyseert José De Cauwer. Het duel houdt stand, maar kantelt in het voordeel van Remco Evenepoel.

15 uur 46. Stand van zaken na 1/3. Victor Campenaerts heeft al een draai om de oren gekregen, Yves Lampaert gaat van groen naar rood. Het verschil is ruim 2 seconden. De rollen zijn dus omgedraaid.

15:44 15 uur 44. Victor Campenaerts kan het schema van Remco Evenepoel niet evenaren: 13'53", +22".

15:44 15 uur 44. Patat! Evenepoel is de snelste aan het eerste tussenpunt.

15:43 15 uur 43. Remco Evenepoel is een geweldige tussenversnelling aan het plaatsen. . Renaat Schotte.

15:42 15 uur 42. Voor Remco Evenepoel is een derde van deze chrono achter de kiezen. Hij duikt als eerste onder de 14' en hoe: 13'31". Deze klasbakken zijn van een andere planeet.

15:41 15 uur 41. Het is nu afwachten of deze verhoudingen bevestigd worden aan het eerste echte tussenpunt na de eerste van drie rondes.

15 uur 40. Lampaert op 1. Na 5,8 kilometer duikt Yves Lampaert onder de tijd van Remco Evenepoel. Met een gemiddelde van 52 km/u is hij 3 seconden sneller dan zijn ploegmakker. We hebben de strijd waar we om gevraagd hebben!

15:39 15 uur 39. Thomas De Gendt lijkt toch hinder te ondervinden van het Zwitserse enkelletsel. Het podium, dat is meer dan waarschijnlijk te hoog gegrepen.

15:38 15 uur 38. Na een zesde van deze tijdrit is Victor Campenaerts 8 seconden trager dan de topfavoriet. Een duidelijk teken?

15:36 15 uur 36. Bij de timecheck na 6 kilometer is Remco Evenepoel als een kanonskogel gepasseerd. Zo meteen verwachten we Victor Campenaerts en Yves Lampaert.

15:34 15 uur 34. We moeten vooral onthouden dat er in de slotfase nog veel kan veranderen aan de tijden. . José De Cauwer.

15:33 15 uur 33. De aftelklok van Lampaert verliep niet echt vlekkeloos: rugnummer 1 zat lang te frunniken aan zijn oortje. Altijd vervelend, zeker mocht er een defect zijn.

15:33 15 uur 33. Titelverdediger is gestart! Geen Belgische trui, wel Belgische bandjes op de mouwen van Yves Lampaert. Wordt dit het komende jaar zijn vaste outfit of sleept hij een 3e titel in de wacht? Over ruim 40 minuten kennen we het antwoord.

15 uur 33. Maakt Remco Evenepoel zijn favorietenrol waar?

15:31 15 uur 31. De decibelmeter gaat de hoogte in: Victor Campenaerts woont al een tweetal jaar in Gavere en heeft - nog meer dan hij zal toegeven - de voorbije weken met zijn tijdritfiets gekampeerd op deze wegen. Die kennis moet hij uitbuiten.

15:29 15 uur 29. Remco Evenepoel pompt zijn longen nog eens vol en zet aan. De voormalige Europese kampioen heeft al brons en zilver op een BK tijdrijden. Als de logica gerespecteerd wordt...

15:25 15 uur 25. De voorlopige leider: Frederik Frison.

15:25 15 uur 25. Frison heeft toch nog wat tijd verloren in het slot. Dit is een verrassend parcours. . José De Cauwer.

15 uur 24. Frison op 1. Een echt eindschot komt er niet van Frederik Frison, maar hij mag wel uitblazen op de hot seat. Hij is 5" sneller dan Florian Vermeersch.

15:23 15 uur 23. Het wordt stilaan money time. Met een ijsvest trekt Remco Evenepoel naar de startlocatie.

15:19 15 uur 19. De renners van dit middenrif ruiken de aankomst. Frederik Frison scheert enkele hagen met zijn schouders. Trekt hij de lijn door en wipt hij richting de hot seat? In 2020 werd hij 3e na Wout van Aert en Victor Campenaerts.

15:14 15 uur 14. Met een beteuterd gezicht bereikt Robbe Ghys de finish. De derde ronde, daar bedankt hij wijselijk voor.

15:12 15 uur 12. De laatste starters: Aimé De Gendt, Xandro Meurisse, Thomas De Gendt, Rune Herregodts, Remco Evenepoel, Victor Campenaerts en Yves Lampaert.

15:11 15 uur 11. Cian Uijtdebroeks rijdt zijn eerste tijdrit bij de profs.

15:09 15 uur 09. We naderen de ontknoping van deze tweede golf en over 10 minuten wordt ook de laatste tros op pad gestuurd. Om 15.33 u sluit Yves Lampaert de rij.

15:05 15 uur 05. Is de kanteling ingezet? Werkmier Frederik Frison kan een tijdrit neerzetten en spreekt altijd een woordje mee op een BK. Halfweg duikt hij onder de tijd van zijn ploegmakker Florian Vermeersch.

15:04 15 uur 04. Krampen voor Robbe Ghys: "Dan is je BK voorbij".

15 uur 03. Krampen bij Robbe Ghys. Op de fiets van Robbe Ghys is geen drinkbus te zien. De pistier tast naar zijn dijen en valt stil. Hij lijkt te kampen met krampen.

15 uur . In de tweede golf is voorlopig op Frederik Frison na niemand een echte bedreiging voor Florian Vermeersch. Renaat Schotte.

14:59 14 uur 59. Cian Uijtdebroeks betaalt voorlopig leergeld, maar dat is uiteraard geen schande. Local Thomas De Gendt heeft hier alleszins geen doordeweekse tijdrit uitgetekend.

14 uur 56. Het is een warme dag in Gavere.

14:54 14 uur 54. Met de Tourmanager in het achterhoofd maken we een klein sprongetje naar Kopenhagen: Gino Mäder (Bahrain Victorious) raakt niet hersteld van zijn covidbesmetting, Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) is het meest recente slachtoffer. Hij kan zijn Duitse titel niet verdedigen en is hoogst onzeker voor de Tour.

14:49 14 uur 49. Het is op logistiek vlak een complexe week voor alle ploegen dankzij deze kampioenschappen. Gisteren werd de chrono al ingedrukt in Nederland en Italië: Bauke Mollema verraste, Filippo Ganna deed dat allerminst.

14:49 14 uur 49. Ook Laurens De Plus kan misschien verrassen. De Ninovieter werd destijds wereldkampioen ploegentijdrit met Quick Step, maar na enkele jaren vol kwaaltjes probeert Ineos vooral zijn klimmersbenen weer op het oude niveau te brengen.

14:45 14 uur 45. Cian Uijtdebroeks, nog altijd maar 19 jaar, is net aan een vuurdoop begonnen: de neoprof rijdt hier in Gavere zijn eerste tijdrit op het hoogste niveau.

14:44 14 uur 44. Dries Devenyns bood meer dan aardig weerwerk.

14:42 14 uur 42. Er is weer ruimte op het parcours. Dat betekent dat de tweede golf zich mag aanmelden. We kijken naar onder meer Frederik Frison, Cian Uijtdebroeks en Laurens De Plus.

14 uur 41. Eerste golf aan de finish. Florian Vermeersch in 42'25" Dries Devenyns op 8"

14:37 14 uur 37. Ik kijk eigenlijk vooral uit naar Thomas De Gendt. Stel je voor dat hij op het podium staat. Misschien heeft hij zich wel stiekem voorbereid. . José De Cauwer.

14:37 14 uur 37. Voor Kobe Vanoverschelde, de leraar die zijn job een jaartje aan de kant geschoven heeft, is het geen vlekkeloze dag geweest. Hij bereikt de finish op zijn wegfiets.

14:35 14 uur

clock 14:33 14 uur 33. Met Sébastien Grignard hebben we een eerste finisher. Hij kan zo meteen met Florian Vermeersch een briefing geven aan Victor Campenaerts en andere ploegmaats. . Met Sébastien Grignard hebben we een eerste finisher. Hij kan zo meteen met Florian Vermeersch een briefing geven aan Victor Campenaerts en andere ploegmaats.

clock 14:32 14 uur 32. Florian Vermeersch lijkt de sterkste in de eerste golf deelnemers.

clock 14:29 14 uur 29. Je moet werken: dit parcours is toch best lastig. . José De Cauwer. Je moet werken: dit parcours is toch best lastig. José De Cauwer

clock 14:28 14 uur 28. Florian Vermeersch is al zeker van de Tour de France, Quick Step-Alpha Vinyl heeft nog niet gecommuniceerd of Dries Devenyns nog eens naar de Tour mag. In hun team zijn er met onder meer Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen nog wel enkele twijfelgevallen. . Florian Vermeersch is al zeker van de Tour de France, Quick Step-Alpha Vinyl heeft nog niet gecommuniceerd of Dries Devenyns nog eens naar de Tour mag. In hun team zijn er met onder meer Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen nog wel enkele twijfelgevallen.

clock 14:28 Stand van zaken na 2/3. Florian Vermeersch Dries Devenyns op 7" . 14 uur 28. time point Stand van zaken na 2/3 Florian Vermeersch Dries Devenyns op 7"



clock 14:24 14 uur 24. De wegen ogen behoorlijk smal, maar dit zijn natuurlijk geen Belgische koorknapen. Zij snijden vlotjes door de bochten. En toch beschouwt José De Cauwer deze omloop als "behoorlijk pittig". "Er zullen straks zeker renners stilvallen", voorspelt hij. . De wegen ogen behoorlijk smal, maar dit zijn natuurlijk geen Belgische koorknapen. Zij snijden vlotjes door de bochten. En toch beschouwt José De Cauwer deze omloop als "behoorlijk pittig". "Er zullen straks zeker renners stilvallen", voorspelt hij.

clock 14:22 14 uur 22. 4 op een rij voor Lotte Kopecky. 4 op een rij voor Lotte Kopecky

clock 14:20 14 uur 20. Intussen is de ontdekking van Parijs-Roubaix vorig jaar doorgeschoven naar de eerste plaats halfweg. Er is karakter nodig op deze omloop, waar de wind toch stevig opsteekt. . Intussen is de ontdekking van Parijs-Roubaix vorig jaar doorgeschoven naar de eerste plaats halfweg. Er is karakter nodig op deze omloop, waar de wind toch stevig opsteekt.

clock 14:17 14 uur 17. In het bochtige gedeelte van dit parcours worden de neusgaten van Florian Vermeersch geprikkeld door een BBQ bij enkele toeschouwers. De pepermolen draait er op volle toeren. "Ik ben benieuwd wie zich hier zal verslikken", stelt José De Cauwer, al heeft hij het wel over de indeling die nodig is tijdens een tijdrit. . In het bochtige gedeelte van dit parcours worden de neusgaten van Florian Vermeersch geprikkeld door een BBQ bij enkele toeschouwers. De pepermolen draait er op volle toeren. "Ik ben benieuwd wie zich hier zal verslikken", stelt José De Cauwer, al heeft hij het wel over de indeling die nodig is tijdens een tijdrit.

clock 14:15 14 uur 15. Er zijn vandaag 21 deelnemers. Voor een land met deze huidige tijdritreputatie mag dat misschien iets meer zijn. . Renaat Schotte. Er zijn vandaag 21 deelnemers. Voor een land met deze huidige tijdritreputatie mag dat misschien iets meer zijn. Renaat Schotte

clock 14:13 14 uur 13. De eerste starters hebben hun eerste van drie rondes ingeblikt. Dries Devenyns is er verrassend sneller dan Florian Vermeersch. . De eerste starters hebben hun eerste van drie rondes ingeblikt. Dries Devenyns is er verrassend sneller dan Florian Vermeersch.

clock 14:10 14 uur 10. De profs krijgen 3 rondjes van 11,6 kilometer voorgeschoteld. Er zijn weinig tot geen moeilijkheden, op "de put van Dikkelvenne" vlak voor de finish na. Mocht het tot een nagelbijter komen, dan kan daar nog iets goedgemaakt worden. . De profs krijgen 3 rondjes van 11,6 kilometer voorgeschoteld. Er zijn weinig tot geen moeilijkheden, op "de put van Dikkelvenne" vlak voor de finish na. Mocht het tot een nagelbijter komen, dan kan daar nog iets goedgemaakt worden.

clock 14:05 Vrij krachtige wind. Deze tijdrit snijdt enkele dorpskernen aan, maar in de open vlakten kan de wind een vijand of bondgenoot zijn. Die blaast behoorlijk hard. . 14 uur 05. wind Vrij krachtige wind Deze tijdrit snijdt enkele dorpskernen aan, maar in de open vlakten kan de wind een vijand of bondgenoot zijn. Die blaast behoorlijk hard.

clock 14:04 14 uur 04. Sébastien Grignard rijdt nu al met zijn tong op zijn stuur. Het is dorstig weer, om het met een understatement te zetten. . Sébastien Grignard rijdt nu al met zijn tong op zijn stuur. Het is dorstig weer, om het met een understatement te zetten.

clock 13:59 13 uur 59. Op het startpodium zetten we een punt achter de eerste golf die deze omloop zal kleuren. Met Florian Vermeersch is de afsluiter een interessante klant. Vermeersch komt uit Zaffelare en toerde hier gisteren nog rond. In de Baloise Belgium Tour was hij ook al uitstekend op dreef in de tijdrit. . Op het startpodium zetten we een punt achter de eerste golf die deze omloop zal kleuren. Met Florian Vermeersch is de afsluiter een interessante klant. Vermeersch komt uit Zaffelare en toerde hier gisteren nog rond. In de Baloise Belgium Tour was hij ook al uitstekend op dreef in de tijdrit.

clock 13:55 13 uur 55. De uitzending op Eén begint met een samenvatting van de vrouwenwedstrijd. Intussen hebben Lotto-Soudal en Quick Step-Alpha Vinyl met Sébastien Grignard en Dries Devenyns hun verkenners op pad gestuurd. . De uitzending op Eén begint met een samenvatting van de vrouwenwedstrijd. Intussen hebben Lotto-Soudal en Quick Step-Alpha Vinyl met Sébastien Grignard en Dries Devenyns hun verkenners op pad gestuurd.

clock 13:52 13 uur 52. Belangrijkste starttijden. 13.47 u Kobe Vanoverschelde (eerste) 13.49 u Sébastien Grignard 13.53 u Dries Devenyns 13.57 u Jan Bakelants 13.59 u Florian Vermeersch 14.40 u Robbe Ghys 14.42 u Frederik Frison 14.44 u Cian Uijtdebroeks 14.46 u Laurens De Plus 15.21 u Aimé De Gendt 15.23 u Xandro Meurisse 15.25 u Thomas De Gendt 15.27 u Rune Herregodts 15.29 u Remco Evenepoel 15.31 u Victor Campenaerts 15.33 u Yves Lampaert . Belangrijkste starttijden

13.47 u Kobe Vanoverschelde (eerste) 13.49 u Sébastien Grignard 13.53 u Dries Devenyns 13.57 u Jan Bakelants 13.59 u Florian Vermeersch 14.40 u Robbe Ghys 14.42 u Frederik Frison 14.44 u Cian Uijtdebroeks 14.46 u Laurens De Plus 15.21 u Aimé De Gendt 15.23 u Xandro Meurisse

15.25 u Thomas De Gendt 15.27 u Rune Herregodts 15.29 u Remco Evenepoel 15.31 u Victor Campenaerts 15.33 u Yves Lampaert



clock 13:47 13 uur 47. We beginnen aan het laatste hoofdstuk van deze BK-dag in Gavere: de profs mogen zich uitleven. Kobe Vanoverschelde bijt de spits af. Er is een interval van 2 minuten tussen elke starter. . We beginnen aan het laatste hoofdstuk van deze BK-dag in Gavere: de profs mogen zich uitleven. Kobe Vanoverschelde bijt de spits af. Er is een interval van 2 minuten tussen elke starter.

clock 13:36 13 uur 36. Belgian Cycling roept op om mondmasker te dragen. Het coronavirus is aan een opmars bezig en de Belgische Wielerbond voert de maatregelen op voor het BK op de weg van komende zondag. "Om de kans op besmettingen te minimaliseren en de rest van het wielerseizoen te vrijwaren, draagt de Belgische wielerbond op om een mondmasker te dragen als je tijdens het BK in Middelkerke dicht bij de renners bent", schrijft Belgian Cycling. "Het BK is voor heel wat renners een grote afspraak, maar tijdens de komende periode staan met onder andere de Tour de France nog belangrijke wedstrijden op de wielerkalender", klinkt het verder. "Renners zijn dus als de dood voor besmettingen, want die betekenen een sportieve aderlating en een risico voor de bezetting en het functioneren binnen de ploegen." Belgian Cycling vraagt de wielerfans daarom, wanneer ze dicht bij de renners/rensters komen (langs de wielerbussen, op het startplein of na de finish), een mondmasker te dragen en fysiek contact te vermijden. . Belgian Cycling roept op om mondmasker te dragen Het coronavirus is aan een opmars bezig en de Belgische Wielerbond voert de maatregelen op voor het BK op de weg van komende zondag.

"Om de kans op besmettingen te minimaliseren en de rest van het wielerseizoen te vrijwaren, draagt de Belgische wielerbond op om een mondmasker te dragen als je tijdens het BK in Middelkerke dicht bij de renners bent", schrijft Belgian Cycling. "Het BK is voor heel wat renners een grote afspraak, maar tijdens de komende periode staan met onder andere de Tour de France nog belangrijke wedstrijden op de wielerkalender", klinkt het verder. "Renners zijn dus als de dood voor besmettingen, want die betekenen een sportieve aderlating en een risico voor de bezetting en het functioneren binnen de ploegen." Belgian Cycling vraagt de wielerfans daarom, wanneer ze dicht bij de renners/rensters komen (langs de wielerbussen, op het startplein of na de finish), een mondmasker te dragen en fysiek contact te vermijden.

clock 13:35 13 uur 35. Opvallend Guillaume Seye wint BK tijdrijden voor elite zonder contract op geleende fiets

clock 13:07 13 uur 07. BK wielrennen vrouwen Lotte Kopecky blaast iedereen weg in Gavere op weg naar 4e tijdrittitel

clock 12:12 Bij de elite zonder contract is de winnaar bekend: Guillaume Seye volgt zichzelf op. . 12 uur 12. Bij de elite zonder contract is de winnaar bekend: Guillaume Seye volgt zichzelf op.

clock 11:02 11 uur 02. 7 op 23. Remco Evenepoel (22) reed in zijn profcarrière (begonnen in 2019) al 23 tijdritten. Hij won er 7 en kan vandaag met een 8e zege dus een derde van zijn chronotesten op de hoogste trede hebben afgesloten. Zijn zeges: 2022: Ronde van Zwitserland, Ronde van de Algarve 2021: Ronde van Denemarken, Baloise Belgium Tour 2020: Ronde van de Algarve, Ronde van San Juan 2019: EK . 7 op 23 Remco Evenepoel (22) reed in zijn profcarrière (begonnen in 2019) al 23 tijdritten. Hij won er 7 en kan vandaag met een 8e zege dus een derde van zijn chronotesten op de hoogste trede hebben afgesloten. Zijn zeges: 2022: Ronde van Zwitserland, Ronde van de Algarve

2021: Ronde van Denemarken, Baloise Belgium Tour

2020: Ronde van de Algarve, Ronde van San Juan

2019: EK

clock 10:57 10 uur 57. Het BK van zondag is iets helemaal anders. Voor mij is dit BK belangrijker dan de wegwedstrijd. . Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl). Het BK van zondag is iets helemaal anders. Voor mij is dit BK belangrijker dan de wegwedstrijd. Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl)

clock 10:52 10 uur 52. Bij de deelnemers in Gavere kunnen Victor Campenaerts en Yves Lampaert een 3e nationale trui bemachtigen. Daarmee zouden ze op gelijke hoogte komen van recordhouders Leif Hoste, Marc Wauters en Kristof Vandewalle. Zij behaalden 3 titels. Ook Wout van Aert heeft 2 streepjes achter zijn naam, maar Van Aert stuurt net als vorig jaar zijn kat. . Bij de deelnemers in Gavere kunnen Victor Campenaerts en Yves Lampaert een 3e nationale trui bemachtigen. Daarmee zouden ze op gelijke hoogte komen van recordhouders Leif Hoste, Marc Wauters en Kristof Vandewalle. Zij behaalden 3 titels. Ook Wout van Aert heeft 2 streepjes achter zijn naam, maar Van Aert stuurt net als vorig jaar zijn kat.

clock 10:51 De topfavoriet heeft intussen verkend. . 10 uur 51. De topfavoriet heeft intussen verkend.

clock 09:56 Geen buien? De topfavorieten voor dit BK konden vorige week al wennen aan de hitte in de Baloise Belgium Tour en vooral in de Ronde van Zwitserland. Ook vanmiddag wordt het in Gavere puffen en zweten. Tijdens het spitsuur van dit BK klimt het kwik naar 27 graden, maar voorlopig lijken de deelnemers te ontsnappen aan buien of een lokaal onweer. . 09 uur 56. rain Geen buien? De topfavorieten voor dit BK konden vorige week al wennen aan de hitte in de Baloise Belgium Tour en vooral in de Ronde van Zwitserland. Ook vanmiddag wordt het in Gavere puffen en zweten. Tijdens het spitsuur van dit BK klimt het kwik naar 27 graden, maar voorlopig lijken de deelnemers te ontsnappen aan buien of een lokaal onweer.

clock 23-06-2022 23-06-2022.

clock 15:14 15 uur 14. Lampaert vs. Evenepoel. Vorig jaar klopte Yves Lampaert teammaat Remco Evenepoel. Lampaert won vorige week de tijdrit in de Ronde van België, Evenepoel die in de Ronde van Zwitserland. "De prestatie van Remco is toch straffer. Als je ziet wie hij daar achter zicht laat: Thomas en Küng. Het was ook een langere tijdrit." . Lampaert vs. Evenepoel Vorig jaar klopte Yves Lampaert teammaat Remco Evenepoel. Lampaert won vorige week de tijdrit in de Ronde van België, Evenepoel die in de Ronde van Zwitserland.



"De prestatie van Remco is toch straffer. Als je ziet wie hij daar achter zicht laat: Thomas en Küng. Het was ook een langere tijdrit."



clock 15:13 15 uur 13. Er zijn niet veel kansen om die trui te dragen. Als het dan mag, dan is dat telkens een kippenvelmomentje. Titelverdediger Yves Lampaert, droeg maar 4 keer de BK-trui. Er zijn niet veel kansen om die trui te dragen. Als het dan mag, dan is dat telkens een kippenvelmomentje. Titelverdediger Yves Lampaert, droeg maar 4 keer de BK-trui

clock 15:11 15 uur 11. Ik warm op op de rollen met "hard style", snelle muziek, zodat je in een bepaald ritme komt. Titelverdediger Yves Lampaert. Ik warm op op de rollen met "hard style", snelle muziek, zodat je in een bepaald ritme komt. Titelverdediger Yves Lampaert

clock 15:08 15 uur 08. Wat doet Lampaert nog voor het BK? Hoe ziet de dag van de titelverdediger daags ervoor eruit? "Ik rijd vandaag nog wat achter de brommer en maak een korte verkenning, daarna gaat het richting hotel van de ploeg. Daar volgt nog een massage en een briefing van het parcours met Tom Steels." "Voor het slapen eten we nog goed: koolhydraten, zodat we goed geladen staan in suikers voor de lange inspanning.” Morgenochtend fietst Lampaert nog een uurtje: "Om het lichaam in gang te krijgen. Daarna is het tijd voor wat rust, ook mentaal." "Als we naar het parcours gaan en de aan de opwarming beginnen, dan begint de zenuwachtigheid." . Wat doet Lampaert nog voor het BK? Hoe ziet de dag van de titelverdediger daags ervoor eruit? "Ik rijd vandaag nog wat achter de brommer en maak een korte verkenning, daarna gaat het richting hotel van de ploeg. Daar volgt nog een massage en een briefing van het parcours met Tom Steels."



"Voor het slapen eten we nog goed: koolhydraten, zodat we goed geladen staan in suikers voor de lange inspanning.”



Morgenochtend fietst Lampaert nog een uurtje: "Om het lichaam in gang te krijgen. Daarna is het tijd voor wat rust, ook mentaal."



"Als we naar het parcours gaan en de aan de opwarming beginnen, dan begint de zenuwachtigheid."

clock 14:58 14 uur 58. Kopecky voor 4 op een rij: "Pittige omloop". Bij de vrouwen gaat Lotte Kopecky voor een vierde opeenvolgende titel tegen de klok, na Middelkerke 2019, Koksijde 2020 en Ingelmunster 2021. De uittredende kampioene kwam na de RideLondon eind mei niet meer in actie, maar heeft er wel al een zeer indrukwekkend seizoen opzitten met winst in onder andere de Ronde van Vlaanderen en de Strade Bianche. Het record staat op 5 op een rij van Ann-Sophie Duyck (2014-2018). "Met dat record ben ik niet bezig", zegt Kopecky. "Ook niet met lijstjes van zoveel zeges daar, zoveel overwinningen ginds. Ik wil donderdag gewoon winnen en die titel pakken." "Ik ging een tweetal weken het parcours eens verkennen. Als ik dan een samenvatting moet maken, vind ik dat het toch best een pittige omloop is. Niet te onderschatten vooral." "Op het einde zitten er enkele korte knikjes. Het juiste ritme vinden zal niet gemakkelijk worden." . Kopecky voor 4 op een rij: "Pittige omloop" Bij de vrouwen gaat Lotte Kopecky voor een vierde opeenvolgende titel tegen de klok, na Middelkerke 2019, Koksijde 2020 en Ingelmunster 2021.



De uittredende kampioene kwam na de RideLondon eind mei niet meer in actie, maar heeft er wel al een zeer indrukwekkend seizoen opzitten met winst in onder andere de Ronde van Vlaanderen en de Strade Bianche.



Het record staat op 5 op een rij van Ann-Sophie Duyck (2014-2018). "Met dat record ben ik niet bezig", zegt Kopecky. "Ook niet met lijstjes van zoveel zeges daar, zoveel overwinningen ginds. Ik wil donderdag gewoon winnen en die titel pakken."



"Ik ging een tweetal weken het parcours eens verkennen. Als ik dan een samenvatting moet maken, vind ik dat het toch best een pittige omloop is. Niet te onderschatten vooral."



"Op het einde zitten er enkele korte knikjes. Het juiste ritme vinden zal niet gemakkelijk worden."

clock 14:55 14 uur 55. Lampaert won in BBT. Yves Lampaert won vorige week de (korte) tijdrit in Scherpenheuvel in de BBT, Baloise Belgium Tour, en toonde dus klaar te zijn. Samen met ploegmaat Remco Evenepoel, winnaar van de slottijdrit in Zwitserland, is hij dé favoriet. Vorig jaar in "zijn" Ingelmunster klopte Lampaert Evenepoel. Victor Campenaerts pakte het brons. . Lampaert won in BBT Yves Lampaert won vorige week de (korte) tijdrit in Scherpenheuvel in de BBT, Baloise Belgium Tour, en toonde dus klaar te zijn. Samen met ploegmaat Remco Evenepoel, winnaar van de slottijdrit in Zwitserland, is hij dé favoriet.



Vorig jaar in "zijn" Ingelmunster klopte Lampaert Evenepoel. Victor Campenaerts pakte het brons.

clock 14:52 14 uur 52. Lokale helden. Thomas De Gendt en Victor Campenaerts hebben alvast een streepje voor bij het publiek: De Gendt en Campenaerts zijn thuisrijders. De Gendt sukkelt wel met een verstuikte enkel na een akkefietje in de Ronde van Zwitserland, maar gaf toch aan te willen starten, al was het maar om de fans en de familie te plezieren. Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts mag zich tot favoriet voor een podiumplaats rekenen. "Vocsnor" kende in de laatste generale repetitie van het BK, de individuele tijdrit van de Baloise Belgium Tour, onnoemlijk veel pech met een opspelende ketting. . Lokale helden Thomas De Gendt en Victor Campenaerts hebben alvast een streepje voor bij het publiek: De Gendt en Campenaerts zijn thuisrijders.



De Gendt sukkelt wel met een verstuikte enkel na een akkefietje in de Ronde van Zwitserland, maar gaf toch aan te willen starten, al was het maar om de fans en de familie te plezieren.



Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts mag zich tot favoriet voor een podiumplaats rekenen. "Vocsnor" kende in de laatste generale repetitie van het BK, de individuele tijdrit van de Baloise Belgium Tour, onnoemlijk veel pech met een opspelende ketting.