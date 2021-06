BK tijdrijden: Ingelmunster-Ingelmunster

20:41

20 uur 41. Rode loper voor Remco Evenepoel? In Ingelmunster wordt woensdagnamiddag het BK tijdrijden afgewerkt. Titelverdediger Wout van Aert rekt zijn stage in Tignes zo lang mogelijk en past voor het BK. Remco Evenepoel is na zijn eindzege in de Baloise Belgium Tour topfavoriet. Op deze pagina hoeft u geen seconde te missen. .