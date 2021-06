LIVESTREAM BK tijdrijden: Van Hooydonck aan de leiding, eerste titel voor Evenepoel?

15:58 15 uur 58. We zitten nu zo'n 10 minuten in een wak. Om 16.05 u worden er weer prijsbeesten losgelaten op dit parcours. . We zitten nu zo'n 10 minuten in een wak. Om 16.05 u worden er weer prijsbeesten losgelaten op dit parcours.

15:57 15 uur 57. Tussenstand aan de finish. 1. Nathan Van Hooydonck in 46'02" 2. Brent Van Moer op 42" 3. Gilles De Wilde 1'00" 4. Jimmy Janssens 1'05" 5. Jasper De Plus 1'21" . Tussenstand aan de finish

15:55 15 uur 55. Brent Van Moer sluit de rij van de eerste groep. Hij eindigt 42 tellen boven de tijd van Nathan Van Hooydonck. . Brent Van Moer sluit de rij van de eerste groep. Hij eindigt 42 tellen boven de tijd van Nathan Van Hooydonck.

15:54 15 uur 54. Van Hooydonck op 1. Nathan Van Hooydonck is verlost van zijn opdracht. Hij heeft het keurig gedaan en mag plaatsnemen in de - o ironie - hot seat. . Van Hooydonck op 1 Nathan Van Hooydonck is verlost van zijn opdracht. Hij heeft het keurig gedaan en mag plaatsnemen in de - o ironie - hot seat.

15:53 Brent Van Moer zal de toptijd in deze eerste golf niet kunnen bemachtigen. 15 uur 53. Brent Van Moer zal de toptijd in deze eerste golf niet kunnen bemachtigen

15:49 15 uur 49. Sport Vlaanderen-Baloise, hofleverancier op dit BK, begeleidt in deze fase onder meer Jens Reynders en Fabio Van Den Bossche. Vooral Rune Herregodts moet extra in de gaten gehouden worden na zijn knappe tijdrit in de Ronde van België. . Sport Vlaanderen-Baloise, hofleverancier op dit BK, begeleidt in deze fase onder meer Jens Reynders en Fabio Van Den Bossche. Vooral Rune Herregodts moet extra in de gaten gehouden worden na zijn knappe tijdrit in de Ronde van België.

15:48 15 uur 48. Het BK van zondag? Ik heb het gevoel dat Philippe Gilbert een gooi naar het podium zal doen. . Michel Wuyts . Het BK van zondag? Ik heb het gevoel dat Philippe Gilbert een gooi naar het podium zal doen. Michel Wuyts

15:45 15 uur 45. Van Hooydonck heeft het parcours grondig verkend, want hij flirt - zonder verpinken - regelmatig met de stoeprand. . Van Hooydonck heeft het parcours grondig verkend, want hij flirt - zonder verpinken - regelmatig met de stoeprand.

15:45 15 uur 45. Recordhouders. Leif Hoste, Marc Wauters en Kristof Vandewalle zijn recordhouders in de BK-geschiedenis. Zij hebben 3 truien in hun kast hangen. Victor Campenaerts kan hen vandaag bijbenen, maar hij vertelde eerder deze week al dat hij geen kans maakt. . Recordhouders Leif Hoste, Marc Wauters en Kristof Vandewalle zijn recordhouders in de BK-geschiedenis. Zij hebben 3 truien in hun kast hangen. Victor Campenaerts kan hen vandaag bijbenen, maar hij vertelde eerder deze week al dat hij geen kans maakt.

15:40 15 uur 40. Erelijst BK tijdrijden. 2020 Wout van Aert 2019 Wout van Aert 2018 Victor Campenaerts 2017 Yves Lampaert 2016 Victor Campenaerts 2015 Jurgen Van den Broeck 2014 Kristof Vandewalle 2013 Kristof Vandewalle 2012 Kristof Vandewalle 2011 Philippe Gilbert . Erelijst BK tijdrijden

15:39 15 uur 39. De beste tijden voor een renner van Jumbo-Visma, dan denk je spontaan aan Wout van Aert, maar het is dus ploegmakker Nathan Van Hooydonck die voorlopig uitblinkt. Hij doet dat op West-Vlaamse wegen die tjokvol staan met aanmoedigingen voor Yves Lampaert. . De beste tijden voor een renner van Jumbo-Visma, dan denk je spontaan aan Wout van Aert, maar het is dus ploegmakker Nathan Van Hooydonck die voorlopig uitblinkt. Hij doet dat op West-Vlaamse wegen die tjokvol staan met aanmoedigingen voor Yves Lampaert.

15:38 15 uur 38. Je zou denken dat het vandaag vooral om de tweede en derde plaats draait. . José De Cauwer. Je zou denken dat het vandaag vooral om de tweede en derde plaats draait. José De Cauwer

Van Hooydonck bouwt zijn bonus uit.

15:33 15 uur 33. De tijdrit bij de vrouwen leert ons dat een foutje altijd om de hoek loert. Zo kwam Sara Van De Vel, vorig jaar tweede, ten val. Zij kon haar kansen daarna niet meer voldoende verdedigen. Ze eindigde als 11e. . De tijdrit bij de vrouwen leert ons dat een foutje altijd om de hoek loert. Zo kwam Sara Van De Vel, vorig jaar tweede, ten val. Zij kon haar kansen daarna niet meer voldoende verdedigen. Ze eindigde als 11e.

15:31 15 uur 31. Canvas en livestream! Michel Wuyts en José De Cauwer vegen hun laatste zweetdruppels weg en beginnen aan de race tegen de klok. We trappen af met een samenvatting van het BK bij de vrouwen. . Canvas en livestream! Michel Wuyts en José De Cauwer vegen hun laatste zweetdruppels weg en beginnen aan de race tegen de klok. We trappen af met een samenvatting van het BK bij de vrouwen.

15:25 15 uur 25. De mannen moeten 3 rondjes afwerken. Bij iedere passage aan de finish krijgen we dus een indicatie van de waardeverhoudingen. Voorlopig is Nathan Van Hooydonck een zuchtje sneller dan Brent Van Moer. . De mannen moeten 3 rondjes afwerken. Bij iedere passage aan de finish krijgen we dus een indicatie van de waardeverhoudingen. Voorlopig is Nathan Van Hooydonck een zuchtje sneller dan Brent Van Moer.

15:16 15 uur 16. Vergeet Vermote. Op de startlijst van de Belgische wielerbond had ook Julien Vermote nog een rugnummer gekregen, maar zijn ploeg Alpecin-Fenix wenst enkel Jimmy Janssens, Senne Leysen en Jonas Rickaert succes. Vermote wacht na een coronabesmetting dus nog altijd op zijn debuut voor zijn werkgever, die hem begin april uit de nood hielp met een contract. . Vergeet Vermote Op de startlijst van de Belgische wielerbond had ook Julien Vermote nog een rugnummer gekregen, maar zijn ploeg Alpecin-Fenix wenst enkel Jimmy Janssens, Senne Leysen en Jonas Rickaert succes. Vermote wacht na een coronabesmetting dus nog altijd op zijn debuut voor zijn werkgever, die hem begin april uit de nood hielp met een contract.

Veel volk van Lotto-Soudal momenteel op het parcours.

15:12 15 uur 12. Mijn laatste BK tijdrijden won ik, al was dat nog bij de beloften. In 2019 was ik ziek, vorig jaar was ik er niet bij na een operatie. Ik geef toe dat ik niet al te veel tijd gespendeerd heb op mijn tijdritfiets. Ik koester dus geen speciale ambities. . Brent Van Moer (Lotto-Soudal). Mijn laatste BK tijdrijden won ik, al was dat nog bij de beloften. In 2019 was ik ziek, vorig jaar was ik er niet bij na een operatie. Ik geef toe dat ik niet al te veel tijd gespendeerd heb op mijn tijdritfiets. Ik koester dus geen speciale ambities. Brent Van Moer (Lotto-Soudal)