LIVESTREAM BK tijdrijden: Lotte Kopecky lijkt op weg naar 5e Belgische titel op een rij

clock 15:15 15 uur 15. Nog 5 rensters. Enkel Sara Van de Vel, Britt Knaven, Julie De Wilde, Febe Jooris en Lotte Kopecky moeten nog binnenkomen. Over enkele minuten kennen we het BK-podium. . Nog 5 rensters Enkel Sara Van de Vel, Britt Knaven, Julie De Wilde, Febe Jooris en Lotte Kopecky moeten nog binnenkomen. Over enkele minuten kennen we het BK-podium.

clock 15:14 15 uur 14. We gaan naar de ontknoping! Renaat Schotte. We gaan naar de ontknoping! Renaat Schotte

clock 15:11 Regen. De paraplu's blijven de aankomstzone kleuren, want het blijft onophoudelijk regenen. . 15 uur 11. rain Regen De paraplu's blijven de aankomstzone kleuren, want het blijft onophoudelijk regenen.

clock 15:10 15 uur 10. Kopecky vliegt. Als een straaljager vliegt Lotte Kopecky richting de piepjonge Febe Jooris. Zien ze elkaar straks terug op het eindpodium? . Kopecky vliegt Als een straaljager vliegt Lotte Kopecky richting de piepjonge Febe Jooris. Zien ze elkaar straks terug op het eindpodium?

clock 15:09 15 uur 09. Kopecky blaast iedereen weg aan tussenpunt. Kopecky blaast iedereen weg aan tussenpunt

clock 15:07 15 uur 07. Tussenpunt (na 10,8 km). 1. Lotte Kopecky in 15'23" 2. Sara Van de Vel op 25" 3. Febe Jooris op 37" 4. Marthe Goossens op 43" 5. Julie Van De Velde op 59" . Tussenpunt (na 10,8 km) 1. Lotte Kopecky in 15'23"

clock 15:05 15 uur 05. Kopecky met kanontijd. Na 10,8 kilometer doet Lotte Kopecky wat er van haar verwacht wordt: ze blaast vriend en vijand weg. Eerste achtervolger Van de Vel krijgt daar al 25 seconden aangesmeerd van Kopecky. . Kopecky met kanontijd Na 10,8 kilometer doet Lotte Kopecky wat er van haar verwacht wordt: ze blaast vriend en vijand weg.



Eerste achtervolger Van de Vel krijgt daar al 25 seconden aangesmeerd van Kopecky.

clock 15:04 15 uur 04. Van de Vel op 1. Een triatlete voelt zich in dit regenweer natuurlijk als een vis in het water. Daarom is het geen verrassing dat Sara Van de Vel, voormalig Belgisch triatlonkampioene, helemaal bovenaan prijkt bij het tussenpunt. . Van de Vel op 1 Een triatlete voelt zich in dit regenweer natuurlijk als een vis in het water. Daarom is het geen verrassing dat Sara Van de Vel, voormalig Belgisch triatlonkampioene, helemaal bovenaan prijkt bij het tussenpunt.

clock 15:03 15 uur 03. Als er 1 constante is over het hele parcours, dan is het nattigheid. Renaat Schotte. Als er 1 constante is over het hele parcours, dan is het nattigheid. Renaat Schotte

clock 15:01 15 uur 01. Kopecky corrigeert. In een natte bocht corrigeert Lotte Kopecky zichzelf wat. "Het is in deze tijdrit altijd een beetje bijschakelen en terugschakelen", beschrijft José De Cauwer. . Kopecky corrigeert In een natte bocht corrigeert Lotte Kopecky zichzelf wat. "Het is in deze tijdrit altijd een beetje bijschakelen en terugschakelen", beschrijft José De Cauwer.

clock 14:58 14 uur 58. Winnares op Alpe d'Huez. Lotte Claes heeft een nieuwe richttijd gevestigd na 10,7 km. Misschien doet haar naam wel enkele belletjes rinkelen, want Claes won vorig jaar de prestigieuze duatlon op Alpe d'Huez. Haar partner Jan Petralia deed dat kunstje als eens voor bij de mannen. . Winnares op Alpe d'Huez Lotte Claes heeft een nieuwe richttijd gevestigd na 10,7 km.



Misschien doet haar naam wel enkele belletjes rinkelen, want Claes won vorig jaar de prestigieuze duatlon op Alpe d'Huez. Haar partner Jan Petralia deed dat kunstje als eens voor bij de mannen.

clock 14:57 14 uur 57. Tussenstand aan de streep. 1. Marion Norbert Riberolle in 30'37" 2. Sterre Vervloet op 32" 3. Hanna Theys op 36" 4. Jade Lindhoudt op 44" 5. Katrijn De Clercq op 1'00" . Tussenstand aan de streep 1. Marion Norbert Riberolle in 30'37"

clock 14:56 14 uur 56. De stijl van Kopecky oogt feilloos. Overeind blijven op de gladde wegen is de boodschap voor de superfavoriete. . De stijl van Kopecky oogt feilloos. Overeind blijven op de gladde wegen is de boodschap voor de superfavoriete.

clock 14:55 14 uur 55. Als er 1 plaats was waar ik vandaag geen regen wou, was dat vandaag in Herzele. José De Cauwer. Als er 1 plaats was waar ik vandaag geen regen wou, was dat vandaag in Herzele. José De Cauwer

clock 14:53 14 uur 53. Van Meirhaeghe realiseert sprookje. 298 dagen afzien hebben hun vruchten afgeworpen. Leentje Van Meirhaeghe, 10 maanden geleden nog een onervaren fietser, heeft haar tijdrit afgewerkt in 38'21". . Van Meirhaeghe realiseert sprookje 298 dagen afzien hebben hun vruchten afgeworpen. Leentje Van Meirhaeghe, 10 maanden geleden nog een onervaren fietser, heeft haar tijdrit afgewerkt in 38'21".

clock 14:53 14 uur 53. De Wilde schuift finaal toch onderuit. De Wilde schuift finaal toch onderuit

clock 14:51 14 uur 51. Kopecky. Ondertussen is Kopecky ook begonnen aan haar jaagpartij op een 5e Belgische tijdrittel op een rij. Blaast ze iedereen weg bij het tussenpunt? . Kopecky Ondertussen is Kopecky ook begonnen aan haar jaagpartij op een 5e Belgische tijdrittel op een rij. Blaast ze iedereen weg bij het tussenpunt?

clock 14:50 De Wilde tegen de vlakte. In een spekgladde bocht gaat outsider Julie De Wilde onderuit. Ze is enkele lapjes stof verloren, maar de lichamelijk schade lijkt gelukkig mee te vallen. . 14 uur 50. fall De Wilde tegen de vlakte In een spekgladde bocht gaat outsider Julie De Wilde onderuit. Ze is enkele lapjes stof verloren, maar de lichamelijk schade lijkt gelukkig mee te vallen.

clock 14:49 14 uur 49. Tijdritspecialiste Febe Jooris trekt zich met overtuiging op gang. Na haar moet enkel nog topfavoriete Lotte Kopecky vertrekken. . Tijdritspecialiste Febe Jooris trekt zich met overtuiging op gang. Na haar moet enkel nog topfavoriete Lotte Kopecky vertrekken.

clock 14:49 14 uur 49. Julie De Wilde glijdt net niet onderuit in een bocht. Julie De Wilde glijdt net niet onderuit in een bocht

clock 14:47 14 uur 47. Het zijn vreselijk ongunstige weersomstandigheden. Echt hondenweer. Renaat Schotte. Het zijn vreselijk ongunstige weersomstandigheden. Echt hondenweer. Renaat Schotte

clock 14:43 14 uur 43. Tussenstand aan de streep. 1. Marion Norbert Riberolle in 30'37" 2. Katrijn De Clercq op 1'00" 3. Kim Knaeps op 1'34" 4. Jonie Vanhoutte op 1'49" 5. Brenda Goessens op 2'35" . Tussenstand aan de streep 1. Marion Norbert Riberolle in 30'37"

clock 14:41 14 uur 41. Toptijd Knaeps. De eerste rensters zijn binnengedruppeld aan de streep. Kim Knaeps heeft voorlopig de toptijd achter haar naam prijken: 32'12". . Toptijd Knaeps De eerste rensters zijn binnengedruppeld aan de streep. Kim Knaeps heeft voorlopig de toptijd achter haar naam prijken: 32'12".

clock 14:40 14 uur 40. Over 5 minuten live beelden. Over 5 minuten blazen Renaat Schotte en José De Cauwer de livestream op deze pagina leven in. Vanaf dan hoeft u geen enkele trap meer te missen van de titelstrijd bij de vrouwen. . Over 5 minuten live beelden Over 5 minuten blazen Renaat Schotte en José De Cauwer de livestream op deze pagina leven in. Vanaf dan hoeft u geen enkele trap meer te missen van de titelstrijd bij de vrouwen.

clock 14:33 14 uur 33. 4 rensters op een kluitje bij elkaar. Leerkracht lager onderwijs Hanna Theys heeft Norbert Riberolle van de leiderstroon geduwd bij het tussenpunt. Alles kladt wat samen bovenin, met 4 rensters binnen de 7 seconden. . 4 rensters op een kluitje bij elkaar Leerkracht lager onderwijs Hanna Theys heeft Norbert Riberolle van de leiderstroon geduwd bij het tussenpunt. Alles kladt wat samen bovenin, met 4 rensters binnen de 7 seconden.

clock 14:30 40,6 km/u. De snelste vrouw onderweg draait momenteel een gemiddelde rond van 40,6 km/u. . 14 uur 30. average speed 40,6 km/u De snelste vrouw onderweg draait momenteel een gemiddelde rond van 40,6 km/u.

clock 14:27 14 uur 27. Tussenpunt (na 10,7 km). 1. Marion Norbert Riberolle in 16'37" 2. Kim Knaeps op 31" 3. Jonie Vanhoutte op 37" 4. Brenda Goossens op 45" 5. Leentje Van Meirhaeghe op 3'46" . Tussenpunt (na 10,7 km) 1. Marion Norbert Riberolle in 16'37"

clock 14:25 14 uur 25. Nog 25 minuten tot Kopecky. Van de 45 starters zijn er al 19 over het tijdritparcours aan het zoeven. Lotte Kopecky sluit de rij om 14.50 uur. . Nog 25 minuten tot Kopecky Van de 45 starters zijn er al 19 over het tijdritparcours aan het zoeven. Lotte Kopecky sluit de rij om 14.50 uur.

clock 14:16 14 uur 16. 20,8 kilometer bedraagt de opdracht voor de vrouwen. Iets voorbij halfweg (na 10,7 km) is er een tussenpunt. Wie zet daar een eerste richttijd neer? . 20,8 kilometer bedraagt de opdracht voor de vrouwen. Iets voorbij halfweg (na 10,7 km) is er een tussenpunt. Wie zet daar een eerste richttijd neer?

clock 14:11 14 uur 11. Veldrijdsters. De rensters starten om de minuut. Niet enkel wegrensters, maar ook veldrijdsters mogen meestrijden voor de Belgische driekleur. Marion Norbert Riberolle bijvoorbeeld. De geboren Française barstte op het vorige BK veldrijden nog in tranen uit na materiaalpech. Vandaag waagt zij haar kans tegen de klok. . Veldrijdsters De rensters starten om de minuut. Niet enkel wegrensters, maar ook veldrijdsters mogen meestrijden voor de Belgische driekleur.



Marion Norbert Riberolle bijvoorbeeld. De geboren Française barstte op het vorige BK veldrijden nog in tranen uit na materiaalpech. Vandaag waagt zij haar kans tegen de klok.

clock 14:06 14 uur 06 match begonnen start time START Leentje Van Meirhaeghe ziet haar sprookje in vervulling gaan en rolt als eerste van het startpodium.



De sportmarketeer bij Cercle Brugge heeft zich in 298 dagen klaargestoomd van een festivalganger tot renster. Hoe brengt ze het ervan af in haar 1e officiële wielerwedstrijd ooit?

clock 12:04 Natte wegen op het BK tijdrijden. 12 uur 04. Natte wegen op het BK tijdrijden

clock 10:52 10 uur 52. Lotte is de topfavoriete, maar zal zeker rekening moeten houden met Julie De Wilde. Bondscoach Ludwig Willems. Lotte is de topfavoriete, maar zal zeker rekening moeten houden met Julie De Wilde. Bondscoach Ludwig Willems